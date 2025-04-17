О важности сохранения культурной идентичности в условиях развития ИИ заявил Токаев

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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с генеральным директором "Яндекс Global" Даниилом Шулейко ключевые направления деятельности и перспективные планы компании Yandex Qazaqstan.





В ходе встречи стороны уделили особое внимание инициативам в сфере платформенной занятости и развитию технологий искусственного интеллекта.





Касым-Жомарт Токаев отметил важный вклад Yandex Qazaqstan в цифровую трансформацию, поддержку малого и среднего бизнеса, а также в повышение качества жизни граждан.





Кроме того, были рассмотрены вопросы интеграции культурного наследия с передовыми технологиями. Президент подчеркнул, что в условиях стремительного развития искусственного интеллекта особое значение приобретает сохранение культурной идентичности, а также продвижение казахского языка и культуры в цифровом пространстве.





В свою очередь Даниил Шулейко сообщил, что благодаря пилотному проекту по платформенной занятости более 65 тысяч водителей-партнеров "Яндекс. Такси" получили социальную защиту. В 2024 году налоговые отчисления в экономику Казахстана составили 29,5 млрд тенге, а совокупные инвестиции компании с 2016 года превысили 225 млрд тенге. Глава "Яндекс Global" рассказал о планах по запуску пилотных инновационных проектов в Астане и подтвердил участие компании в программе AI-Sana.