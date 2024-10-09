Объем производства в обрабатывающей промышленности вырос почти на 5% в Казахстане

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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана разработало проект приказа о продлении еще на 6 месяцев запрета на экспорт сжиженного нефтяного газа.





В Минэнерго напомнили, что в мае текущего года в целях обеспечения сжиженным нефтяным газом внутренний рынок страны введен запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев.





На сегодняшний день, Министерством энергетики РК планируется продлить данную меру еще на 6 месяцев. Соответствующий проект приказа размещен на портале "Открытые НПА".





В ведомстве обратили внимание, что исключения будут лишь в нескольких случаях:





1) вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного Президентом Республики Казахстан, обладающими стабильностью налогового режима в соответствии с пунктом 1 статьи 722 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежей в бюджет";





2) вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров Республики Казахстан;





3) перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Казахстан.





В случае принятия проекта приказа, запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа будет введен в действие с 14 ноября 2024 года.





Напомним, в Минэнерго признали , что в стране сложилась нехватка автогаза.





Это связано с уборочной кампанией и дождями. Наши сельхозтоваропроизводители и регионы запросили дополнительные объемы дизельного топлива и сжиженного газа для сушки зерна и зернобобовых. В связи с этим нам пришлось изыскать дополнительные объемы. Отгрузка осуществляется в соответствии с установленными графиками", - пояснил глава ведомства Алмасадам Саткалиев.



