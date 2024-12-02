Общее биржевое пространство создадут в ЕАЭС

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Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании очередного совета Евразийской экономической комиссии одобрено соглашение о допуске брокеров и дилеров одного государства к участию в организованных торгах бирж других государств - членов ЕАЭС. Это значимый шаг на пути формирования общего биржевого пространства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РК.





Кроме того, в ходе заседания одобрено соглашение об административном сотрудничестве по проведению научно-исследовательских работ. Оно направлено на либерализацию и открытие рынка данных услуг. Документ определяет перечень информации, к которой есть свободный доступ на официальных сайтах стран - участниц ЕАЭС, включая действующие НПА, мероприятия, об участниках рынка и другой, необходимой для продуктивного взаимодействия и обмена между сторонами информации при организации научно-исследовательских работ. Документ будет способствовать развитию взаимовыгодных связей между участниками единого рынка услуг по проведению научно-исследовательских работ.





Также подписано соглашение о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автомобильным дорогам государств - членов Евразийского союза. Документ призван содействовать продуктивному использованию транзитного потенциала, позволит повысить эффективность международных транспортных перевозок по евразийским коридорам и обеспечить сохранность инфраструктуры автодорог.





Кроме того, утверждена дорожная карта по изменению подходов к маркировке меховой одежды, необходимость которой инициировала казахстанская сторона. Обязательная маркировка этих изделий введена в ЕАЭС в 2016 году. В 2020 Казахстан предложил изменить способ и ввести маркировку этих товаров средствами идентификации с двумерным штриховым кодом в формате Data Matrix вместо принятого уникального кода, записанного на радиочастотную RFID-метку. По итогам обсуждений на разных уровнях и в рабочих группах было принято решение о разработке дорожной карты по переходу на новый порядок маркировки меховых изделий. Утвержденный на прошедшем совете ЕЭК документ предусматривает внесение изменений в технологические документы, в сфере таможенного регулирования и другие. Все процедурные вопросы для перехода планируется завершить в апреле 2025 года.





Также одобрены изменения в соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках Союза. Они направлены на соблюдение единого подхода и предъявление единых требований к медицинским изделиям, произведенным в рамках Союза и ввезенным на его таможенную территорию из третьих государств.





В рамках заседания рассмотрено более 50 вопросов, затрагивающих сферы взаимной торговли, цифровизации, таможенно-тарифного, таможенного и технического регулирования, международного сотрудничества, применения СФС мер.