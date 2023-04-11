О множественных нарушениях при проведении негласных следственных действий рассказали в ГенпрокуратуреО множественных нарушениях при проведении негласных следственных действий рассказали в Генпрокуратуре
10.04.2023, 11:09 25866
Обувь в Казахстане подорожала более чем на 20%
Местные производители обеспечивают спрос на 4,2%
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам февраля текущего года цены на обувь выросли на 20,5% за год. В том числе мужская и женская обувь подорожали на 18,2%, детская - на 26,5%.
По информации аналитиков, сильнее всего рост цен ощутили жители Мангистауской области: сразу на 31,5% за год. В тройке регионов-антилидеров также оказались Шымкент (30,2%) и Астана (28%). Наименьший рост цен был зафиксирован в Улытауской области, но и это ощутимые 13,7%.
Мужская обувь сильнее всего подорожала в Актюбинской области, женская - в Мангистауской, детская - в Шымкенте. Наименьший рост цен на мужскую обувь был зафиксирован в Улытауской области, на женскую - в Западно-Казахстанской, на детскую - в Костанайской.
Как сообщает Energyprom.kz, за январь-февраль текущего года в стране произвели 286,7 тысячи пар обуви - на 42,9% больше, чем годом ранее. В региональном разрезе больше всего обуви выпустили в Алматы: 153 тысячи пар - на 50,4% больше, чем в январе-феврале 2022 года. В тройке лидеров также оказались Алматинская (48,5 тысячи пар) и Жамбылская (27,9 тысячи пар) области.
В целом за январь-декабрь 2022 года в стране произвели 1,7 млн пар обуви - на 17,6% больше, чем годом ранее.
При этом обозреватели отметили, что, несмотря на рост выпуска, по итогам января-декабря 2022 года местные компании обеспечили спрос (экспорт плюс реализацию на внутреннем рынке) на обувь всего на 4,2% против 2,8% годом ранее. Доля отечественного продукта на рынке хотя и выросла почти в полтора раза, остается очень маленькой.
Импорт обуви уменьшился на 22,9% за год, до 38,7 млн пар. При этом объем экспорта тоже упал: на 50,2%, до 105,5 тысячи пар.
Реализация обуви на внутреннем рынке составила 40,3 млн пар - на 21,6% меньше, чем годом ранее.
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11.04.2023, 16:37 2146
ЕАБР инвестирует 600 млн долларов в проекты по возобновляемым источникам энергии
Банк может сыграть решающую роль в руководстве и управлении развитием новых региональных энергетических проектов в Евразии
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует инвестировать 600 миллионов долларов США в проекты по возобновляемым источникам энергии в течение следующих трех лет.
Об этом на региональном форуме по целям устойчивого развития ЕЭК ООН в Женеве заявил руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР Альбрехт Конрад, сообщает пресс-служба банка.
Благодаря уникальному пониманию динамики отрасли и нормативно-правовой базы региона, связям из первых рук с институциональными и деловыми руководителями, опыту работы на месте и проверенному послужному списку банк может сыграть решающую роль в руководстве и управлении развитием новых региональных энергетических проектов в регионе Евразии, способствуя привлечению больших потоков капитала и переходу к более экологичной экономике", - подчеркнул Конрад.
По его словам, региональные банки развития могут предоставлять критическую массу технической помощи и исследовательских знаний, а также ускорять финансирование проектов, которые не попали бы в поле зрения крупных финансовых игроков. Он также отметил, что региональные банки развития имеют сравнительные преимущества в повышении привлекательности и последующей реализации небольших и средних энергетических проектов.
В настоящее время ЕАБР реализует инвестиционный мегапроект "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии". В его основе аналитическая и экспертная оценка и прогнозы наиболее эффективных путей комплексного развития ВЭК. Аналитики уже провели ряд исследований, результаты которых отражены в докладах "Инвестиции в водно-энергетический комплекс Центральной Азии" и "Регулирование водно-энергетического комплекса Центральной Азии".
Региональный форум по целям устойчивого развития ЕЭК ООН проводится с участием представителей правительств членов - государств ЕЭК ООН, международных организаций, гражданского общества, частного сектора и академических кругов для обмена идеями и знаниями по поддержанию и ускорению прогресса в достижении ЦУР (целей устойчивого развития).
Для справки:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев подписал законы об открытии вузов РК в РФ и покупке доли в ЕАБР.
11.04.2023, 14:24 5906
Казахстан ввел запрет на ввоз пшеницы
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 10 апреля 2023 года № 132 введен запрет на ввоз пшеницы на территорию республики автомобильным транспортом.
Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 100119; 100199) на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза", - говорится в документе.
Контроль за исполнением приказа возложен на курирующего вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.
Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
В пресс-службе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан ранее пояснили, что решение было продиктовано текущей ситуацией на казахстанском рынке зерна и муки, который последние несколько лет страдает из-за нелегального ввоза пшеницы.
По данным отраслевых ассоциаций, объемы так называемого серого импорта достигают 1,5-2 млн тонн в год, а общий ущерб государству ежегодно оценивается в размере 500 млн долларов.
По информации, полученной от участников рынка, значительная доля контрабандного зерна импортируется автотранспортом. Завезенная пшеница без уплаты НДС оформляется на крестьянские хозяйства и в виде скрытого реэкспорта, без уплаты транзитного тарифа направляется в Афганистан и страны Центральной Азии. При этом на внутреннем рынке наблюдается падение цен.
К примеру, с начала июля 2022 года стоимость пшеницы снизилась со 170-185 тысяч тенге до 80-85 тысяч тенге за тонну, сообщили в ведомстве.
В министерстве отметили, что по итогам прошлого года был собран один из самых высоких урожаев за последние 10 лет. Намолочено 22 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 35% больше, чем годом ранее. На 38,9% увеличился валовой сбор пшеницы и составил 16,4 млн тонн.
Для поддержания рынка в сентябре 2022 года сняты все ограничения на экспорт зерна.
По данным АО "Қазақстан темір жолы", по итогам 2022 года экспортировано более 13,2 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте, что на 46,7% больше, чем в 2021 году, в том числе 10 млн тонн зерна. Данные показатели являются самыми высокими за всю историю независимого Казахстана.
Вместе с тем, согласно данным статистики, по состоянию на 1 марта 2023 года на отечественном рынке складывается положительный баланс зерна в объеме 10,4 млн тонн.
11.04.2023, 13:10 6971
Глава Минэнерго прокомментировал информацию об исках на операторов Карачаганака и Кашагана
Фото: kbv.kz
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстана Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства прокомментировал информацию об исках на операторов Карачаганака и Кашагана, передает корреспондент агентства.
Да, действительно. Уполномоченный орган правительства в лице компании PSA подал иски в международный арбитраж на компании", - заявил министр.
По его словам, данные иски поданы в интересах народа Казахстана. Также Алмасадам Саткалиев назвал сумму иском.
Там по 3,5 и 13 млрд долларов США", - добавил глава Минэнерго.
Ранее в СМИ появилась информация о том, Казахстан подал иски к партнерам по двум месторождениям нефти.
Также отмечалось, что если государство добьется успеха, то в соответствии с условиями соглашений о разделе продукции сможет получать большую долю доходов от месторождений.
11.04.2023, 11:56 9201
Государство будет изымать энергообъекты при их ненадлежащем содержании
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Государство получит законодательное право изъятия энергообъектов из собственности в случае их ненадлежащего содержания, которое несет угрозу деятельности систем жизнеобеспечения, сообщил на заседании правительства премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.
Прошедший зимний период обнажил множество накопленных проблем в теплоэнергетике. Это последствия многолетнего формального подхода акиматов к подготовке к отопительному сезону. Тяжелой была ситуация в Экибастузе, Рудном и Риддере, где приходилось в ручном режиме решать наболевшие вопросы", - сказал глава кабмина.
Он напомнил, что в прошедшем отопительном сезоне значительно выросло количество аварий. Даже в крупных городах из-за нехватки тепловой энергии снижалась средняя температура подачи тепла. Выявлялись и множества других инфраструктурных издержек, связанных с износом основного оборудования.
Все это приводило к обоснованной критике со стороны населения. При этом в некоторых регионах возникали проблемы со своевременной поставкой и обеспечением запасами угля. Это системная ежегодная работа, где не должно быть сбоев и упущений. Мы убедились, что упреждающая прогнозная система не сработала", - высказался Смаилов.
Также он отметил крайне низкую ответственность руководства и владельцев ТЭЦ.
Предписания уполномоченного госоргана носили лишь рекомендательный характер и не обязывает собственников исполнять их в полном объеме. И таких системных проблем накопилось много. И главная из них - износ тепловых сетей", - подчеркнул премьер.
В этой связи в текущем году правительство будет законодательно усиливать деятельность энергонадзора, который получит право проведения внеплановых проверок. Государство также получит законодательное право изымать энергообъекты из собственности в случае их ненадлежащего содержания, если это несет угрозу системам жизнеобеспечения.
Правительством, акиматами и собственниками в приоритетном порядке будет обеспечено финансирование соответствующих проектов ремонта и реконструкции энергетической инфраструктуры. На основании заявок регионов сформирован пул из 47 проектов по замене сетей теплоснабжения на сумму 69 млрд тенге. Важно данную работу провести качественно и своевременно", - подчеркнул Смаилов.
При этом он обозначил, что 2 тысячи км тепловых сетей с износом порядка 77% находятся в частной собственности. В связи с этим требуется ужесточить контроль за их состоянием и обязательным проведением ремонтных работ.
Нужно повысить ответственность владельцев энергообъектов, предусматривать это в договорах об оказании услуг. Исполнение должно стать не рекомендательным, а строго обязательным", - указал глава правительства.
Он добавил, что следует также проработать вопрос реконструкции частных тепловых сетей путем бюджетного кредитования. Возврат средств при этом будет осуществляться в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции".
Подводя итог, Смаилов поручил акимам регионов совместно с Мининдустрии и Минэнерго утвердить план мероприятий по подготовке всех объектов ЖКХ, жилья и социальной сферы к предстоящему отопительному сезону 2023-2024 годов и незамедлительно приступить к его реализации.
Вместе с тем Алихан Смаилов обозначил необходимость до 1 июня завершить техническое обследование действующих тепловых сетей и по итогам определить целесообразность передачи в коммунальную собственность частных сетей, находящихся в аварийном состоянии.
Все возникающие вопросы надо решать оперативно, не затягивать до начала отопительного сезона. Все должно быть учтено до мелочей, просчитаны все риски", - заключил премьер-министр.
Напомним, на сегодня завершен технический аудит электрических станций республики, который проводился с привлечением международных консультантов. В результате сформирован рейтинг по показателям износа, наработки основного оборудования, расхода топлива, технологических нарушений и т.д. В настоящее время готовятся планы дальнейших действий. Вместе с тем по всем 37 ТЭЦ совместно с акиматами формируются дорожные карты для подготовки к предстоящему отопительному сезону, которые будут находиться на контроле Минэнерго.
В целом в текущем году на электростанциях запланирован ремонт 10 энергоблоков, 49 котлов и 54 турбин. На разных стадиях работы уже ведутся на одном энергоблоке, 2 котлах и 3 турбинах. По электрическим сетям запланирован ремонт линий электропередачи общей протяженностью 25 тысяч км, а также 564 высоковольтных подстанций. Ремонт электросетей начнется в мае.
По данным министра индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева, общая протяженность сетей теплоснабжения в республике составляет порядка 14 тысяч км. Средний износ по стране достигает 54% - требуется замена 7,5 тысячи км. Наиболее высокий уровень изношенности отмечается в Абайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.
В 2023 году из бюджета выделено 69,4 млрд тенге на реализацию 47 проектов по коммуникациям с показателем износа более 75%. На эти средства планируется реконструировать порядка 107 км тепловых сетей. В целом к 2029 году стоит задача снизить износ теплопроводов до 43%.
Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос выделения средств из резерва правительства на реконструкцию и модернизацию теплосетей в Акмолинской и Павлодарской областях. Так, 15 марта получено положительное заключение по реконструкции 4 тепломагистралей (ТМ-2, ТМ-5, ТМ-8, ТМ-12) в городе Экибастузе и по строительству новых теплосетей в Павлодаре. Также по заявке акимата Акмолинской области прорабатывается вопрос ремонта теплотрасс в городах Степногорске и Кокшетау.
11.04.2023, 10:57 10511
Минэнерго: в ряде регионов запасы топлива ниже нормы
Важным проблемным вопросом является значительный объем кредиторской задолженности энергопроизводящих организаций за топливо
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев сообщил, что в ряде областей и Алматы объемы запасов топлива оказались ниже нормативных, передает корреспондент агентства.
На складах энергоисточников запас угля составляет 2,7 млн тонн, запас мазута составляет 109 тысяч тонн. При этом на указанных предприятиях в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областях и Алматы нормы запаса топлива ниже нормативных", - сообщил Саткалиев на заседании правительства.
Кроме того, важным проблемным вопросом является значительный объем кредиторской задолженности энергопроизводящих организаций за топливо.
Так, задолженность энергопроизводящих организаций перед АО "КазТрансГаз-Аймак" составляет 12 млрд 702 млн тенге, а перед ТОО "Богатырь-Комир" - 6 млрд 437 млн тенге", - проинформировал министр.
Саткалиев также сообщил, что министерством завершен технический аудит электрических станций. Сформирован рейтинг по следующим основным показателям: износ, наработка основного оборудования, удельные показатели расхода топлива, укомплектованность персонала, коэффициент полезного действия, технологические нарушения и выполнение ремонтных программ.
По указанным критериям электростанции разделены по рейтингу. По всем 37 ТЭЦ совместно с акиматами формируются дорожные карты по подготовке к предстоящему отопительному сезону, которые будут на контроле министерства", - рассказал глава Минэнерго.
В соответствии с графиком, утвержденным системным оператором, на электрических станциях в текущем году запланирован ремонт 10 энергоблоков, 49 котлов и 54 турбин. На разных стадиях ремонтные работы уже ведутся на одном энергоблоке, 2 котлах и 3 турбинах.
Отмечаем несоблюдение сроков начала ремонтов основного оборудования электрических станций в Карагандинской, Мангистауской областях", - подчеркнул министр.
По электрическим сетям запланированы ремонты линий электропередачи общей протяженностью 25 тысяч километров, а также 564 высоковольтных подстанций. Ремонты электрических сетей начнутся в соответствии с утвержденными графиками в мае.
11.04.2023, 10:28 11681
Kaspi.kz запустил сервис выбора и покупки туров
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Kaspi.kz запустил новый сервис для любителей путешествий. Теперь выбрать и купить привлекательный тур можно в разделе Kaspi Travel.
Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал:
Впереди лето, период отпусков. Мы в сотрудничестве с ведущими туроператорами запустили новый сервис выбора и покупки туров. Теперь с Kaspi.kz вы можете покупать туры так же легко и просто с экрана вашего смартфона, как авиа- и ж/д билеты. Желаем всем нашим любимым клиентам приятных путешествий!"
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11.04.2023, 08:23 14811
Лидерами по объему инвестиций в Казахстан стали Нидерланды и США
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2022 года валовой приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил $28 млрд, что на 17,7% больше результатов 2021 года ($23,8 млрд). Это рекордный показатель за последние 10 лет - в 2012 году объем ПИИ достигал $28,9 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Таким образом, за прошлый год промежуточные целевые индикаторы концепции инвестиционной политики РК до 2026 года были перевыполнены на 14,3% (план - $24 млрд).
Лидерами по объему инвестиций в республику стали Нидерланды - $8,33 млрд (рост на 19,7%), США - $5,1 млрд (+81,9%), Швейцария - $2,8 млрд (+2,4%), Бельгия - $1,56 млрд (+46%), Россия - $1,52 млрд (-19,7%), Южная Корея - $1,48 млрд (+84,8%), Китай - $1,43 млрд (-22,5%), Франция - $770,2 млн (+27,4%), Великобритания - $661 млн (-35,7%) и Германия - $469,5 млн (+45,4%).
В разрезе отраслей наибольший объем инвестиций был направлен в горнодобывающую промышленность - $12,1 млрд (+25%), обрабатывающую промышленность - $5,6 млрд (+3%), оптовую и розничную торговлю - $5,08 млрд (+36%), профессиональную, научную и техническую деятельность - $1,1 млрд (рост в 2,1 раза), транспорт и складирование - $1,1 млрд (+14%), строительство - $698 млн (-3%), финансовую и страховую деятельность - $650 млн (-60%), электроснабжение и подачу газа - $635,6 млн (рост в 2,8 раза) и т.д.
Среди регионов наибольшую активность в привлечении иностранного капитала показали Атырауская область - $8,2 млрд (+48%), Алматы - $7,57 млрд (+11%), Астана - $2,25 млрд (рост в 2 раза), ВКО - $2,2 млрд (+3%), ЗКО - $1,12 млрд (+7%), Алматинская область - $698,2 млн (+47%), Акмолинская область - $376,3 млн (рост в 6,3 раза), Кызылординская область - $336,5 млн (+36%), СКО - $105,7 млн (рост в 3 раза) и Жамбылская область - $62 млн (рост в 3 раза).
10.04.2023, 20:15 19856
За I квартал 2023 года в РК из третьих стран импортировано 25 277 легковых авто
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2022 году в РК импортировано 55 251 легковое авто (31 895 деклараций на товары) с уплатой таможенных платежей и налогов (ТПиН) на сумму 216 млрд тенге, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (18 115 ТС (8 858 ДТ), ТПиН 61,5 млрд тенге), сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
За I квартал 2023 года в РК импортировано 25 277 легковых авто (14 409 ДТ) с уплатой ТПиН на сумму 83 млрд тенге, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (8 124 ТС (4 848 ДТ), ТПиН 24,7 млрд тенге).
В ведомстве добавили, что зачастую участники внешнеэкономической деятельности в своем стремлении сэкономить занижают таможенную стоимость товара, то есть декларируют таможенную стоимость на основе недостоверной информации.
В соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстана таможенной стоимостью ввозимых товаров (транспортные средства) является стоимость сделки с ними, то есть цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за эти товары, и сопутствующие расходы, связанные с доставкой в Казахстан (транспортные, страховые). Принятия стоимости товаров и сведений при очистки транспортного средства из третьих стран должно основываться на достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной информации. При условии предоставления достоверной и документально подтвержденной информации по таможенной стоимости принимается таможенная стоимость декларанта", - сообщили в КГД.
В целях контроля таможенной стоимости товара органами государственных доходов применяется решение коллегии Евразийской экономической комиссии "Об особенностях проведения таможенного контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза" от 27.03.2018 № 42.
В Комитете сообщили, что при проведении контроля таможенной стоимости товаров одним из признаков недостоверного определения таможенной стоимости товаров является выявление более низкой цены ввозимых товаров по сравнению с ценой идентичных или однородных товаров, при этом информация может быть получена любым способом, включая цены сайтов, аукционов, информация дилеров.
В целях транспарентности условий Комитетом государственных доходов на официальном сайте КГД МФ РК на регулярной основе публикуется ценовая информация на ввозимые авто в соответствии с приказом министра финансов РК от 29 апреля 2021 года № 414", - сообщили в ведомстве.
Ранее в Комитете государственных доходов разъяснили, собственники каких транспортных средств могут легализовать автомашины, применив ставку регистрационного сбора 200 тысяч тенге.
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