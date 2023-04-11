Обувь в Казахстане подорожала более чем на 20%

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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам февраля текущего года цены на обувь выросли на 20,5% за год. В том числе мужская и женская обувь подорожали на 18,2%, детская - на 26,5%.





По информации аналитиков, сильнее всего рост цен ощутили жители Мангистауской области: сразу на 31,5% за год. В тройке регионов-антилидеров также оказались Шымкент (30,2%) и Астана (28%). Наименьший рост цен был зафиксирован в Улытауской области, но и это ощутимые 13,7%.





Мужская обувь сильнее всего подорожала в Актюбинской области, женская - в Мангистауской, детская - в Шымкенте. Наименьший рост цен на мужскую обувь был зафиксирован в Улытауской области, на женскую - в Западно-Казахстанской, на детскую - в Костанайской.





Energyprom.kz





Как сообщает Energyprom.kz , за январь-февраль текущего года в стране произвели 286,7 тысячи пар обуви - на 42,9% больше, чем годом ранее. В региональном разрезе больше всего обуви выпустили в Алматы: 153 тысячи пар - на 50,4% больше, чем в январе-феврале 2022 года. В тройке лидеров также оказались Алматинская (48,5 тысячи пар) и Жамбылская (27,9 тысячи пар) области.





В целом за январь-декабрь 2022 года в стране произвели 1,7 млн пар обуви - на 17,6% больше, чем годом ранее.





Energyprom.kz





При этом обозреватели отметили, что, несмотря на рост выпуска, по итогам января-декабря 2022 года местные компании обеспечили спрос (экспорт плюс реализацию на внутреннем рынке) на обувь всего на 4,2% против 2,8% годом ранее. Доля отечественного продукта на рынке хотя и выросла почти в полтора раза, остается очень маленькой.





Импорт обуви уменьшился на 22,9% за год, до 38,7 млн пар. При этом объем экспорта тоже упал: на 50,2%, до 105,5 тысячи пар.





Реализация обуви на внутреннем рынке составила 40,3 млн пар - на 21,6% меньше, чем годом ранее.