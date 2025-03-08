Около 400 объектов госсобственности на 918 млрд тенге переданы в конкурентную среду

В настоящее время 21 объект находится на торгах и 155 на предпродажной подготовке

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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На совещании в правительстве по вопросам либерализации экономики и приватизации рассмотрен ход исполнения комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы и обсуждены меры по повышению эффективности работы, проинформировали в пресс-службе правительства РК.





По данным Министерства финансов, в настоящее время 392 объекта государственной собственности и квазигоссектора на сумму 918,3 млрд тенге переданы в конкурентную среду, 69 объектов направлены на реорганизацию или ликвидацию. Кроме того, 21 объект находится на торгах и 155 на предпродажной подготовке.





В ходе совещания было заявлено о завершении ревизии и актуализации данных реестра государственного имущества. В рамках дальнейшего совершенствования процесса приватизации внесены изменения в правила продажи объектов, включая внедрение электронного кошелька для обеспечения гарантийных взносов, увеличение времени подачи заявок на участие в торгах, а также публикацию извещений о продаже на дополнительных ресурсах. Кроме того, разработаны поправки в закон "О государственном имуществе", которые предусматривают отказ от прямых продаж и передачу имущества исключительно через аукционы. Для обеспечения прозрачности механизма предоставления земель оцифровано 100% сельхозземель, за исключением пустынных и полупустынных территорий.





На сегодня внесены поправки в административное законодательство, направленные на защиту бизнеса от необоснованного вмешательства.





По итогам совещания премьер-министр Олжас Бектенов поручил активизировать работу по либерализации экономики, в том числе посредством расширения охватываемых направлений.