Около пятидесяти населенных пунктов могут упразднить в Западном Казахстане

За последние 10 лет в области расформировано 60 населенных пунктов

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Уральск. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области 49 населенных пунктов подлежат упразднению, поскольку в них проживает менее 50 человек, следовательно, они не соответствуют статусу села.





За последние 10 лет в области расформировано 60 населенных пунктов.





В селе Кожевниково в районе Байтерек осталась всего лишь одна семья. Раньше в этом поселке насчитывалось около 150 дворов. Но со временем поселок опустел. Жители разъехались, кто-то разобрал свои дома, но многие их попросту бросили.





Единственная связь с окружающим миром - стационарный телефон. Кроме электричества других благ цивилизации в селе нет. И если ситуация в течение трех лет не изменится, то село будет упразднено. Такая же судьба, возможно, ожидает еще 49 населенных пунктов с населением меньше 50 человек, считающихся неперспективными, говорится в репортаже телеканала "Хабар 24".





По истечении трех лет местные исполнительные органы района должны принять решение: или упразднить несоответствующие села, или принять решение по расширению, изменению административной подчиненности, по укрупнению, или должны в населенных пунктах, где проживают менее 50 человек, принять меры по росту населения", - рассказала руководитель отдела управления стратегии и экономического развития ЗКО Райса Еркегалиева.









По информации управления стратегии и экономического развития, сельчане покидают родные края из-за низких доходов или отсутствия стабильной работы - выбирают более благоприятные условия с доступом к услугам и инфраструктуре.





Отмечается, что в области из 416 населенных пунктов 223 являются перспективными, куда входят 78 опорных, 110 спутниковых и 35 стратегически важных приграничных населенных пунктов.





Напомним, на реализацию проекта по повышению доходов сельчан направят триллион тенге.





По словам министра национальной экономики Алибека Куантырова, в настоящее время в агломерациях страны имеются определенные дисбалансы в экономическом развитии, финансовом и человеческом потенциале между городом-центром и прилегающими районами. Основным фактором, способствующим возникновению дисбалансов, является неконтролируемый рост численности населения крупных городов и прилегающих к ним территорий.





Так, за последние 10 лет население города Астаны увеличилось на 59%, Алматы - на 37%, Шымкента - на 67%. Кроме того, значительно выросли территории городов. К примеру, территория Астаны с момента становления столицей выросла в 3 раза, территория города Алматы за последние десять лет выросла в 2,5 раза, а территория Шымкента увеличилась в 3,5 раза", - рассказал он.