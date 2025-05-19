18.05.2025, 20:22 48771
Открыт новый авиамаршрут в Китай из Алматы
Фото: unsplash.com
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Алматы. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский лоукостер FlyArystan открыл новый международный маршрут по направлению Алматы - Инин (Кульджа) - Алматы, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Рейс FS7199, выполненный на самолете Airbus A320 и перевезший 180 пассажиров, успешно прибыл в пункт назначения. Первый рейс туда и обратно прошел при полной загрузке, что подтверждает высокий спрос на данном направлении", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что маршрут Алматы - Инин - Алматы стал вторым международным направлением FlyArystan в Китай. Первым стало возобновление рейсов по маршруту Астана - Урумчи в апреле этого года. Это также второй международный рейс, запущенный после присвоения Ининскому аэропорту международного статуса.
Согласно расписанию, рейсы будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям.
Инин (Кульджа) расположен в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, недалеко от города Хоргоса - ключевого транспортного и торгового узла на границе с Казахстаном. Регион входит в состав Или-Казахского автономного округа. Исторически Инин был частью северного маршрута Великого шелкового пути и играл важную роль в торговле между Китаем и Центральной Азией. Благодаря географической близости и значительной доле казахского населения Илийский округ сохраняет тесные связи с Казахстаном.
Ранее сообщалось, что Казахстан запускает новые авиарейсы из Атырау в Ташкент.
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19.05.2025, 17:03 9081
Корректировали 13 раз: ВАП раскритиковала исполнение бюджета 2024 года
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Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Высшая аудиторская палата РК представила депутатам мажилиса отчет об исполнении республиканского бюджета за 2024 год, передает корреспондент агентства.
По исполнению доходной части бюджета за 2024 год отмечено, что утвержденный план в объеме 16,1 триллиона тенге был сокращен на 2 триллиона тенге. Однако по итогам года этот показатель также не достигнут - сумма неисполнения составила 609 миллиардов тенге. Основным источником доходов остаются налоговые поступления. Они занимают 62,7%, или 12,3 триллиона тенге. При этом по сравнению с 2023 годом отмечается сокращение их доли на 5,1%, или в абсолютном выражении на 604,6 миллиарда тенге", - сообщил член ВАП РК Нурлан Нуржанов.
Согласно отчету, почти половина расходов республиканского бюджета покрывается за счет трансфертов из Национального фонда и получаемых заемных средств.
Эта растущая зависимость от других источников финансирования снижает финансовую стабильность и уже привела к проблемам с исполнением бюджета: из-за нехватки средств на контрольном счете наличности республиканского бюджета в 2024 году не освоено 422 миллиарда тенге", - отметил Нурлан Нуржанов.
Изменения в прогноз бюджетных параметров доходной части вносились трижды, что указывает на "проблемы исполнения планов".
В результате не было обеспечено исполнение прогноза доходов даже по пессимистическому сценарию. В расходы республиканского бюджета изменения вносились 13 раз, что является рекордным количеством за последние 5 лет. В результате 26% расходной части бюджета (на 6,2 триллиона тенге) были пересмотрены. Это может говорить о фокусировке на краткосрочных решениях в ущерб предсказуемости бюджетного планирования", - проинформировали в ВАП.
Одним из ключевых трендов прошлого года стало изменение в структуре финансирования инвестиций. Наблюдается снижение собственных инвестиций бюджета на 257 миллиардов тенге, или на 7%.
В 2024 году в регионы из бюджета было суммарно перечислено 7 трлн тенге. Планировалось реализовать 912 проектов. Однако, по данным акиматов, по итогам года завершено только 449 проектов, или 49%", - доложил Нурлан Нуржанов.
Он подчеркнул, что по результатам 27 аудиторских мероприятий выявлено нарушений на 862 миллиарда тенге, что на 65% больше, чем в 2023 году. В бюджет возвращено 135 миллиардов тенге (с наступившими сроками исполнения).
По материалам аудиторских проверок к административной ответственности привлечено 175 физических и юридических лиц, к дисциплинарной ответственности - 198 лиц. Вместе с тем по итогам последующей оценки ВАП, проведенной в рамках заключения к отчету правительства об исполнении бюджета за 2024 год, неэффективное управление бюджетными программами составило 147 миллиардов тенге", - заключил Нурлан Нуржанов.
Ранее вице-спикер мажилиса Дания Еспаева сообщила, что госдолг Казахстана вырос на 17,2%.
19.05.2025, 15:58 11326
Госдолг Казахстана вырос на 17,2%
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Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутатам мажилиса парламента презентовали отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты РК об исполнении республиканского бюджета за 2024 год, согласно которым государственный долг Казахстана увеличился на 17,2 процента, передает корреспондент агентства.
Из года в год приходится говорить о том, что исполнение бюджета сопровождают, во-первых, значительный объем дефицита, который только растет и влечет покрытия за счет трансфертов из Национального фонда, а не за счет доходной части бюджета. Во-вторых, увеличение размера государственного долга. И 2024 год не исключение. Госдолг вырос на 17,2% по сравнению с данными за 2023 год", - выступила вице-спикер мажилиса Дания Еспаева.
По ее словам, также сохраняется высокий уровень средств, использованных неэффективно. По данным ВАП, в 2024 году объемы неэффективного использования бюджетных средств и активов выросли почти в 2 раза.
В-четвертых, бюджет в течение 2024 года корректировался рекордное количество - 12 раз. Что свидетельствует о низком качестве планирования. В-пятых, сохраняются системные проблемы в деятельности квазигоссектора, такие как зависимость от бюджета, значительные долговые обязательства и так далее", - отметила Дания Еспаева.
Вместе с тем по итогам 2024 года не освоено порядка 92 миллиардов тенге.
Согласно отчету ВАП, в структуре расходов в 2024 году значительную часть занимают: социальная поддержка населения, обслуживание государственного долга и финансовая помощь регионам. Как видим, такая структура расходов не направлена на развитие экономики страны", - подчеркнула вице-спикер нижней палаты парламента.
Напомним, Министерство финансов Казахстана утвердило правила планирования бюджета.
19.05.2025, 14:12 15971
Новая специальная экономическая зона "Коркыт Ата" появится в Казахстане
Фото: primeminister.kz
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Кызылорда. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Новую специальную экономическую зону "Коркыт Ата" создадут в Кызылординской области. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.
Согласно документу, СЭЗ является зоной таможенного контроля со статусом портовой СЭЗ и будет расположена в Кызылординской области на территории площадью 550 га вблизи международного транспортного коридора Западная Европа - Западный Китай", - уточняется в документе.
На территории СЭЗ планируют развивать современные высокопроизводительные, конкурентоспособные производства, формировать качественно новый уровень предоставления услуг, привлекать инвестиции, внедрять новые технологии в отрасли экономики, а также повышать занятость населения.
Близость СЭЗ к международному транспортному коридору Западная Европа - Западный Китай позволит эффективно реализовывать продукцию на рынках Казахстана и Центральной Азии", - отметили в пресс-службе кабмина.
На территории СЭЗ будет действовать специальный правовой режим с предоставлением налоговых и таможенных льгот.
К 2049 году общий объем инвестиций в СЭЗ планируется довести до более чем 150 млрд тенге, иностранных вложений - до 80 млрд тенге. Объем производства товаров и услуг прогнозируется на уровне 500 млрд тенге. Доля казахстанского содержания - до 90%. За 25 лет планируется создание 39 предприятий - участников СЭЗ и более 3000 новых рабочих мест", - сообщается в документе.
Указанным постановлением статусы портовой зоны также присвоены СЭЗ "Оңтүстік", "Астана - Технополис", "Сарыарқа", "Alatau" и "Актобе" в рамках реализации мероприятий по созданию мультимодальных аэрохабов и в соответствии с требованиями таможенного законодательства.
19.05.2025, 13:13 19196
Авиарейсы Алматы - Петропавловск с 1 июля переведут на коммерческую основу
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Алматы. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Субсидируемый авиарейс по маршруту Алматы - Петропавловск с 1 июля 2025 года переведут на коммерческую основу, сообщает Министерство транспорта РК.
В ведомстве уточнили, что решение принято ввиду успешного завершения программы субсидирования авиамаршрутов и выхода загрузки данного рейса на безубыточный уровень.
До указанной даты стоимость билета в одну сторону составляла 30 000 тенге. С переходом на коммерческую модель цена перелета стартует от 15 270 тенге - в зависимости от тарифа и времени покупки билета", - сообщили в министерстве.
Там отметили, что рейсы по-прежнему выполняются 5 раз в неделю авиакомпанией SCAT, продолжительность полета составляет 2 часа.
Пассажирам рекомендуют заранее бронировать билеты для получения наиболее выгодных условий перелета.
19.05.2025, 12:33 21091
Развитие кооперации и новые проекты обсудили Казахстан и Россия на форуме в Казани
Фото: Посольство России в Казахстане
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Казань. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казани 16 мая состоялся круглый стол "Промышленный диалог Россия - Казахстан: развитие кооперации и новые проекты", сообщает посольство России в Казахстане.
Мероприятие организовало торговое представительство РФ в Казахстане совместно с Минпромторгом России и российско-казахстанским деловым советом на полях ХVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
Сейчас в нашем перечне более 170 совместных российско-казахстанских инвестпроектов в разных отраслях промышленности на сумму более $53 млрд. Наша задача - продвижение российского бизнеса и обеспечение его интересов", - сообщил, открывая круглый стол, торговый представитель России в Казахстане Антон Логинов.
Он провел для собравшихся презентацию по теме "Российско-казахстанское торгово-экономическое сотрудничество".
Участниками круглого стола стали вице-министр торговли и интеграции Казахстана Асет Нусупов, вице-министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко, вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко, представители крупного и среднего бизнеса России и Казахстана.
Состоялся обмен опытом в реализации совместных проектов, обсуждены возможности создания новых партнерств в области машиностроения, энергетики, дорожного и инфраструктурного строительства, мебельной промышленности, торговли и других сферах", - говорится в сообщении.
По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве по вопросу поставок и совместного производства и разработок новых видов мебельной продукции.
19.05.2025, 12:33 20231
Строительство ГПЗ на Карачаганаке и освоение новых участков: о чем говорили премьер-министра Казахстана и глава подразделения Shell
Премьер-министр выразил готовность правительства Казахстана к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству
Фото: primeminister.kz
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Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов обсудил с главой подразделения разведки и добычи Shell Питером Костелло реализацию нефтегазовых проектов, сообщает пресс-служба главы правительства.
Внимание в ходе встречи было уделено строительству газоперерабатывающего завода мощностью 4 млрд кубических метров в год на Карачаганакском месторождении. Отмечена важность его ускоренной реализации", - заявили в пресс-службе.
Обсуждены также работы по освоению месторождения Кашаган. Сторонами рассмотрены планы по ускорению реализации этапов 2A и 2B, предполагающих строительство ГПЗ мощностью 2,5 млрд кубических метров в год и освоение новых участков.
Премьер-министр выразил готовность правительства Казахстана к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству.
Shell реализует в Казахстане ряд крупных инициатив в нефтегазовой сфере, включая участие в проектах КТК, северного Каспия, на Карачаганаке, модернизацию установки на ПНХЗ для выпуска зимнего дизельного топлива, а также геологоразведочные и научные исследования недр", - добавили в правительстве.
Напомним, за 30 лет Shell инвестировал в экономику Казахстана более 18 млрд долларов.
17.05.2025, 13:50 96051
С начала 2025 года Казахстан нарастил поставки картофеля в Россию до 7 тысяч тонн
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С начала 2025 года Казахстан нарастил поставки молодого продовольственного картофеля в Россию до 7 тысяч тонн, сообщает Россельхознадзор.
С начала 2025 года по состоянию на 7 мая фиксирует увеличение импорта в Россию молодого продовольственного картофеля. Ввоз свежего картофеля вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - со 124,8 тысячи тонн до 432,2 тысячи тонн. Поставки нарастили Египет в 4,5 раза - с 59,3 до 266,3 тысячи тонн, Пакистан в 4,4 раза - с 1,9 до 8,2 тысячи тонн, в многократном размере Китай - с 2,5 до 65,5 тысячи тонн, Казахстан - с 448 тонн до 7 тысяч тонн, Армения - с 490 тонн до 5,1 тысячи тонн", - заявили в ведомстве.
Ранее на брифинге в правительстве журналисты попросили руководство Министерства сельского хозяйства Казахстана объяснить ценообразование на молодой картофель. В некоторых торговых точках страны цена ранних корнеплодов достигает 1-2 тысяч тенге.
16.05.2025, 20:11 120941
В апреле годовая инфляция в Казахстане ускорилась
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В апреле годовая инфляция в стране ускорилась, составив 10,7% (в марте - 10,0%). Ускорение годовой инфляции зафиксировано в 18 регионах, а замедление - в 1 регионе. Также в одном регионе инфляция сохранилась на прежнем уровне, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
Наибольшее значение годовой инфляции зафиксировано в Астане - 13,8%.
Цены на продовольственные товары в апреле выросли до 8,5% г/г (в марте - 7,6%). Максимальный рост цен на товары этой группы сложился в Акмолинской области (11,2%), а минимальный - в Кызылординской области и Алматы (по 6,8%).
Темп роста цен на непродовольственные товары в апреле замедлился до 8,9% г/г (в марте - 9,1%). Максимальное значение зафиксировано в Туркестанской области (14,8%), минимальное - в Павлодарской области (5,9%).
Цены на платные услуги в апреле ускорились до 15,7% г/г (в марте - 14,3%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Алматы (20,0%), значительно ниже - в Павлодарской области (8,6%).
В апреле рост месячной инфляции по стране составил 1,2%.
Ранее сообщалось, что международные резервы Казахстана достигли $104,7 млрд, в том числе золотовалютные резервы выросли на 27,5% - до $45,8 млрд за счет операций с золотом и высокого инвестиционного дохода.
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Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?