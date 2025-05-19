Открыт новый авиамаршрут в Китай из Алматы

Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям

Фото: unsplash.com

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Алматы. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский лоукостер FlyArystan открыл новый международный маршрут по направлению Алматы - Инин (Кульджа) - Алматы, сообщили в пресс-службе авиакомпании.





Рейс FS7199, выполненный на самолете Airbus A320 и перевезший 180 пассажиров, успешно прибыл в пункт назначения. Первый рейс туда и обратно прошел при полной загрузке, что подтверждает высокий спрос на данном направлении", - говорится в сообщении.





В компании отметили, что маршрут Алматы - Инин - Алматы стал вторым международным направлением FlyArystan в Китай. Первым стало возобновление рейсов по маршруту Астана - Урумчи в апреле этого года. Это также второй международный рейс, запущенный после присвоения Ининскому аэропорту международного статуса.





Согласно расписанию, рейсы будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям.





Инин (Кульджа) расположен в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, недалеко от города Хоргоса - ключевого транспортного и торгового узла на границе с Казахстаном. Регион входит в состав Или-Казахского автономного округа. Исторически Инин был частью северного маршрута Великого шелкового пути и играл важную роль в торговле между Китаем и Центральной Азией. Благодаря географической близости и значительной доле казахского населения Илийский округ сохраняет тесные связи с Казахстаном.



