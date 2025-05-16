15.05.2025, 15:47 28061
Казахстан запускает новые авиарейсы из Атырау в Ташкент
Рейс будет запущен с 15 июля
Фото: Depositphotos
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Атырау. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская авиакомпания FlyArystan сообщила о запуске рейсов Атырау - Ташкент.
По информации пресс-службы авиакомпании, рейс Атырау - Ташкент будет запущен с 15 июля с частотой три раза в неделю: июль-август - по вторникам, четвергам и воскресеньям; сентябрь-октябрь - по понедельникам, средам и пятницам.
Перелет будет осуществляться на современных самолетах Airbus A320.
Напомним, в десять стран запустят новые авиамаршруты из Казахстана.
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15.05.2025, 15:24 29366
В Казахстане обнаружили 11 участков с редкоземельными металлами
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 11 участков с редкоземельными металлами обнаружили в Казахстане. Об этом было заявлено в ходе третьего международного горнорудного конгресса в Астане.
На этих участках нашли 17 редкоземельных элементов, среди которых лантаноиды, теллуриды, неодимы, литий. Они играют ключевую роль в современной высокотехнологичной промышленности, сообщает khabar.kz.
Активно используются в турбинах, в электромобилях и в целом в производстве неодимовых магнитов, сейчас очень большой спрос на неодим. И всем нашумевший литий, грубо говоря, литий он во всех наших телефонах в батарейках. Большой спрос на литий возник из-за чего, потому что активно развивается производство батарей. Электромобили, чипы. В чипах используются редкоземельные элементы этих сплавов, потому что они очень микросхемы. Они производятся, в основном в электронике используются", - сказал в ходе конгресса заместитель председателя Комитета геологии Министерства промышленности и строительства РК Маргулан Байбатыров.
Отмечается, что, если прогнозы по запасам подтвердятся, Казахстан войдет в десятку стран с самыми крупными запасами редкоземельных элементов в мире.
По данным Комитета геологии, с 2019 по 2024 год в стране выявлено 38 перспективных участков с прогнозными ресурсами: редкоземельные металлы - 2,6 млн тонн; медь и никель - 3,7 млн тонн; бурый уголь - 1,1 млрд тонн; золото - 19 тонн.
Кроме того, в нефтегазовой отрасли подтверждены извлекаемые ресурсы углеводородов в объеме 266 млн тонн в Аральском осадочном бассейне.
15.05.2025, 14:17 33656
Какие пенсионные выплаты будут освобождены от ИПН с 2026 года
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С 2026 года физические лица будут освобождены от выплаты индивидуального подоходного налога с пенсионных выплат, сообщает издание Zakon.kz.
Согласно действующему налоговому законодательству, государственная базовая пенсионная выплата, пенсионные выплаты по возрасту или за выслугу лет производятся из бюджета, и поэтому индивидуальным подоходным налогом не облагаются. Выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда, из добровольного накопительного пенсионного фонда, страховые выплаты из страховых организаций по договорам пенсионного аннуитета подлежат обложению ИПН.
Как отмечает издание, с принятием нового Налогового кодекса от ИПН освобождаются выплаты не только из бюджета, но и из пенсионных фондов. Согласно положениям нового НК, доход физического лица, подлежащий налогообложению, уменьшается на следующие доходы:
1. пенсионные выплаты, осуществляемые ЕНПФ и (или) добровольными накопительными пенсионными фондами из пенсионных накоплений физических лиц;
2. пенсии, осуществляемые Единым накопительным пенсионным фондом в соответствии с международными договорами, ратифицированными РК;
3. единовременные пенсионные выплаты в соответствии с законодательством РК о социальной защите;
4. единовременные выплаты на погребение умершего лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ, добровольном накопительном пенсионном фонде, в порядке и размерах, которые установлены законодательством РК о социальной защите.
Аналогично вычитаются из налогооблагаемого дохода страховые выплаты в рамках пенсионного аннуитета.
При этом отмечается, что на пенсионные накопления, которые снимаются в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы РК, новые правила не распространяются.
15.05.2025, 13:19 37766
Соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Ираном вступило в силу
Новое соглашение закрепляет взаимные обязательства ЕАЭС и Ирана по преференциальному доступу в отношении 90% от всей товарной номенклатуры
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня вступило в силу полноформатное соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран - с другой стороны, сообщает пресс-служба ЕАЭС.
Документ заменит действовавшее с 2019 года временное соглашение с ограниченным товарным охватом и создаст для производителей стран ЕАЭС уникальные условия доступа на иранский рынок. В частности, средняя ставка ввозной таможенной пошлины в отношении товаров, поставляемых из Союза в Иран, снизится с 20% до 4,5%.
В рамках имплементации полноформатного соглашения стороны уже приступили к организации первого заседания совместного комитета, запланированного на вторую половину 2025 года, в ходе которого планируется обсудить конкретные вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран", - отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.
Новое соглашение закрепляет взаимные обязательства ЕАЭС и Ирана по преференциальному доступу в отношении 90% от всей товарной номенклатуры.
По сравнению с временным соглашением в полноформатном существенно улучшена регуляторная часть, направленная на создание безбарьерного пространства торговли между сторонами. По оценкам экспертов, его реализация позволит кратно увеличить товарооборот между ЕАЭС и Ираном, который в среднесрочной перспективе может достигнуть 12 млрд долл", - пояснили в ЕАЭС.
Напомним, 26 декабря 2024 года Высший Евразийский экономический совет предоставил Ирану статус государства - наблюдателя при ЕАЭС.
15.05.2025, 11:37 41761
В Мангистау откроют ферму по выращиванию осетровых пород и производству икры
Полный ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2026 года
Фото: istockphoto.com
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Актау. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области откроется ферма по выращиванию 100 тонн рыб осетровых пород в год и производству икры, сообщает акимат региона.
В июне этого года близ села Кызылозен Тупкараганского района начнется строительство рыбной фермы RED PEARL по разведению рыб осетровых пород и производству икры. Комплекс, реализуемый при участии швейцарских инвесторов, рассчитан на выращивание в бассейне до 100 тонн рыб осетровых пород и производство 10 тонн икры в год. Полный ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2026 года. Общая стоимость проекта составляет 5,6 млрд тенге", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, сообщается, что в регионе реализуется проект по выращиванию в казахстанском секторе Каспийского моря морской форели в садках мощностью до 5000 тонн в год.
На первом этапе, то есть в 2025-2026 годах, будет произведено 300 тонн продукции, в 2026-2027 годах этот показатель планируется увеличить до 1600 тонн, а в 2029-2030 годах - до 5000 тонн. Садковые системы для разведения форели в настоящее время поставляются из Норвегии. Запуск проекта запланирован на сентябрь 2025 года", - добавили в акимате.
Напомним, в Казахстане инвестиции в основной капитал в сфере рыбного хозяйства превысили 5,2 млрд тенге.
15.05.2025, 11:16 43031
Казахстан и Беларусь намерены сотрудничать в агропромышленной сфере
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стана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Казахстане Алексеем Богдановым, сообщает Министерство сельского хозяйства РК.
По итогам 2024 года товарооборот продукции АПК между Казахстаном и Беларусью составил 278 млн долларов США, что на 11,7% больше, чем в 2023 году. За январь-февраль 2025 года зафиксирован рост на 19,7%, что подтверждает устойчивую положительную динамику сотрудничества.
Казахстан располагает широкой линейкой продукции, произведенной с учетом современных агротехнологий и региональной специфики. В целях активизации экспорта в Республику Беларусь мы направили перечень отечественных предприятий, готовых к поставкам экологически чистых и качественных товаров - от риса, муки и кормов до мясной продукции, меда, крахмалопаточной продукции, субпродуктов, кондитерских и колбасных изделий", - отметил Айдарбек Сапаров.
Стороны обменялись мнениями по вопросам развития сотрудничества в агропромышленной сфере, реализации совместных проектов по подготовке кадров в области сельского хозяйства, проведения первого белорусско-казахстанского аграрного форума.
Также были обсуждены вопросы участия казахстанской делегации в 35-й международной специализированной выставке "Белагро-2025", проведения 19-го заседания межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, заседания рабочей группы по перспективным направлениям взаимодействия в аграрной сфере.
14.05.2025, 17:01 82711
Чистая прибыль группы "Самрук-Казына" выросла почти на 40%
Президент поручил главе холдинга налаживать долгосрочное инвестиционное сотрудничество с крупнейшими мировыми фондами из Азии, Европы и США
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова, сообщает Акорда.
Жакупов проинформировал главу государства о том, что за 2024 год чистая прибыль группы "Самрук-Казына" выросла на 39%, операционная прибыль - на 9%.
В 2024 году были завершены 4 крупных инфраструктурных проекта: восстановлен энергоблок № 1 Экибастузской ГРЭС-1, запущен транспортно-логистический терминал в Сиане, закончено строительство газовой инфраструктуры для Алматинского энергокомплекса, введен в эксплуатацию пятый компрессор обратной закачки газа на месторождении Карачаганак", - рассказал глава правления.
В мае 2025 года был запущен проект расширения производства битума. До конца года предстоит завершить еще 7 крупных инвестиционных проектов, включая запуск опреснительного завода в поселке Кендерли, обводной железнодорожной линии в обход Алматы, контейнерного хаба на базе порта Актау, магистрального газопровода Талдыкорган - Ушарал и завода по производству компонентов ветрогенераторов в Жамбылской области. С опережением на год планируется достроить вторые пути на участке Достык - Мойынты.
Завершены сделки по продаже авиакомпании АО "Qazaq Air" и мобильного оператора ТОО "Мобайл Телеком - Сервис" (Теле2) стратегическим инвесторам, что способствует усилению конкуренции на рынке и привлечению инвестиций в ключевые секторы экономики Казахстана.
Жакупов также рассказал президенту о ходе реализации национального проекта "Комфортная школа". На текущий момент завершено строительство 106 школ, до конца года планируется построить еще 102 школы.
Глава государства поставил ряд задач по основным направлениям деятельности АО "Самрук-Қазына" и поручил продолжить работу над повышением эффективности и увеличением стоимости активов группы, а также по своевременной и качественной реализации инвестиционных проектов.
Кроме того, президент подчеркнул важность налаживания долгосрочного инвестиционного сотрудничества с крупнейшими мировыми фондами из Азии, Европы и США.
14.05.2025, 15:50 85391
Скляр и глава китайской компании обсудили инвестпроект по строительству парка по переработке кукурузы в Казахстане
Планируемый объем инвестиций составляет порядка $800 млн
Фото: primeminister.kz
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр и президент группы компаний Fufeng Group Ли Сюэчун обсудили реализацию масштабного инвестиционного проекта по строительству вертикально интегрированного промышленного парка по глубокой переработке кукурузы в Жамбылской области, сообщает пресс-служба главы правительства.
Планируемый объем инвестиций составляет порядка $800 млн. Производственный комплекс проекта включает завод по производству крахмала, три биоферментационных завода, угольную теплоэлектростанцию и очистные сооружения", - заявили в пресс-службе.
Также мощность переработки кукурузы составит 1 млн тонн в год, в том числе за счет поставок от местных сельхозтоваропроизводителей, экспорт готовой продукции ориентирован на страны ЕС, Северной Африки и Ближнего Востока. Кроме того, реализация проекта позволит создать около 1,5 тысячи новых рабочих мест.
Стороны также обсудили условия предстоящего соглашения об инвестициях, включая вопросы предоставления экспортной поддержки и ключевые меры государственной поддержки развития отрасли глубокой переработки кукурузы.
Президент Fufeng Group господин Ли Сюэчунь заверил, что создание высокотехнологичного производственного комплекса позволит значительно увеличить добавленную стоимость сельхозпродукции, стимулировать развитие сопутствующих отраслей, создать устойчивый рынок сбыта для отечественных аграриев, а также укрепить экспортный потенциал страны.
Ранее сообщалось, что свыше $10 млрд инвестиций вложат в крупные промышленные проекты в Казахстане.
14.05.2025, 15:22 71436
Объемы неэффективного использования республиканского бюджета выросли почти в 2 раза
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В мажилис поступили отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты РК об исполнении республиканского бюджета за 2024 год, передает корреспондент агентства.
По предварительной оценке, в 2024 году рост ВВП составил 4,8%, что на 0,5 процентного пункта ниже одобренного прогноза социально-экономического развития страны. По данным правительства, доходы республиканского бюджета за 2024 год составили 19,6 триллиона тенге (97,2%), расходы - 23,1 триллиона тенге (98,4%), дефицит - 3,6 триллиона тенге, или 2,7% к ВВП", - доложила депутат мажилиса Татьяна Савельева.
Согласно отчету, объем поступлений в Национальный фонд за 2024 год составил 3,8 триллиона тенге (85%).
По данным ВАП, общий объем установленных нарушений за 2024 год составил 862 миллиарда тенге (в 2023 году - 523 миллиарда тенге), при этом объемы неэффективного использования бюджетных средств и активов выросли почти в 2 раза", - сообщила депутат.
Также отмечается, что неосвоенными остались 92 миллиарда тенге (в 2023 году - 73,3 миллиарда тенге). Министерством труда и социальной защиты населения не освоено 29,1 миллиарда тенге, Министерством финансов - 24 миллиарда тенге, Министерством транспорта - 22,5 миллиарда тенге, Министерством внутренних дел - 8 миллиардов тенге.
Ранее Минфин утвердило правила планирования бюджета.
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