12.05.2025, 18:29 26216
В десять стран запустят новые авиамаршруты из Казахстана
Планируется запустить авиамаршруты в Венгрию, Германию, Турцию, Грузию, Азербайджан и так далее
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В десять стран запустят новые авиамаршруты из Республики Казахстан с мая 2025 года, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РК.
В частности, планируется запустить авиамаршруты в Венгрию, Германию, Турцию, Грузию, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Китай, Корею и Вьетнам.
В министерстве уточнили, что авиакомпания SCAT в мае намерена открыть следующие новые авиамаршруты из аэропорта Шымкента:
с 27 мая:
- Шымкент - Будапешт (Венгрия), 2 рейса в неделю;
- Шымкент - Мюнхен (Германия), 2 рейса;
с 29 мая:
- Шымкент - Шанхай (Китай), 2 рейса;
- Шымкент - Сеул (Корея), 2 рейса.
Авиакомпания Air Astana также планирует запустить ряд новых международных авиамаршрутов:
- с 14 мая Астана - Дананг (Вьетнам), 2 рейса;
- с 27 мая Атырау - Тбилиси (Грузия), 3 рейса;
- с 28 мая Алматы - Ош (Кыргызстан), 4 рейса;
- с 31 мая Атырау - Баку (Азербайджан), 3 рейса;
Кроме того, авиакомпания Fly Arystan в 2025 году планирует открыть новые авиамаршруты:
с 18 мая:
- Алматы - Кульджа (Китай), 2 рейса.
с 28 мая:
- Астана - Газипаша (Турция), 2 рейса.
Ранее авиакомпания Air Astana отменила рейсы в Индию.
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12.05.2025, 20:38 18911
Суд в Астане вынес решение по делу напавшего с ножом на ребенка в лифте подростка
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Астаны рассмотрели уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 14-летнего К., который напал с ножом на ребенка в лифте в одном из жилых комплексов столицы, сообщает пресс-служба суда.
Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, К. вследствие хронического психического заболевания в период квалифицируемого ему деяния не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, по своему психическому состоянию представляет опасность для себя и общества", - говорится в сообщении.
Постановлением суда К. назначено стационарное принудительное лечение в учреждении специализированного типа с интенсивным наблюдением в селе Актас Талгарского района.
Постановление не вступило в законную силу.
Напомним, 12 февраля в Астане психически нездоровый подросток напал в лифте с ножом на пятилетнего мальчика и нанес ему несколько ножевых ранений. Ребенка госпитализировали. Подростка отправили в психиатрический стационар.
12.05.2025, 17:26 28811
Жару до 44 градусов прогнозируют синоптики в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сильную жару до 44 градусов прогнозируют синоптики в Республике Казахстан, передает корреспондент агентства.
Вынос теплых воздушных масс с районов Ирана обусловит жаркую погоду без осадков в южных и центральных областях Казахстана. Температура воздуха будет постепенно повышаться, и 15 мая столбики термометров в дневные часы зафиксируют сильную жару в южных регионах 35-44 градусов, в центральных регионах - 35-38 градусов, и даже в Акмолинской области ожидается 30-35 градусов", - сообщает РГП "Казгидромет".
Между тем, по данным синоптиков, на западные и крайние северные регионы будет оказывать влияние циклон.
Связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, которые принесут с собой дожди с грозами, в отдельных регионах даже сильные дожди, возможно выпадение града", - добавили они.
Ранее синоптики сообщали, что, по предварительным данным, в мае средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1 градус на большей территории республики, около нормы - в Восточно-Казахстанской области, в юго-восточной половине Алматинской области, в областях Жетысу и Абай.
12.05.2025, 15:04 39086
Как отдохнут казахстанцы на Курбан айт
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социальной защиты населения РК определило выходные дни на Курбан айт.
Поскольку первый день Курбан айта выпадает на пятницу, 6 июня, казахстанцы, у которых пятидневная рабочая неделя, будут отдыхать 3 дня подряд 6, 7 и 8 июня (пятницу, субботу и воскресенье).
Для тех, кто работает 6 дней в неделю, днями отдыха станут 6 июня (пятница) и 8 июня (воскресенье).
12.05.2025, 12:42 49006
Порядка 12 тысяч случаев беременности среди подростков зафиксировано в Казахстане за пять лет
Фото: pixabay.com
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - За последние 5 лет в стране зафиксировано около 12 тыс. случаев беременности среди девочек до 18 лет. Такие данные привела на брифинге в СЦК заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК Жулдызай Искакова.
Треть подростков в возрасте от 15 до 19 лет сексуально активны, но, по данным исследований фонда ООН в области народонаселения, порядка 90% не имеют достаточных знаний о ВИЧ и СПИД. Согласно исследованиям Минздрава, более 60% молодых людей с симптомами инфекций не обращаются за медицинской помощью", - сообщила спикер.
Также в ходе брифинга тревожную статистику привела председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова. Согласно исследованию относительно небезопасного нахождения детей в рамках интернет-пространства, в котором приняли участие более 1200 детей, каждый десятый ребенок высылал свои фотографии на просьбу неизвестного человека выслать о себе какую-то информацию.
Каждая одиннадцатая девочка пошла на встречу с неизвестными людьми, познакомившись в интернет-пространстве. 3% детей также имели общение с неизвестными людьми. Это говорит о том, что важно родителям, педагогам иметь "короткий" контакт с детьми и абсолютное доверие. Ценность и важность в данной ситуации семьи для нас имеет приоритетное значение", - сказала спикер.
По ее словам, в центры психологической поддержки за четыре месяца 2025 года поступило порядка 74 тыс. обращений от детей. При этом порядка 300 звонков - о насилии в семье, на улице.
Напомним, что в 2024 году в Казахстане зарегистрировано 225 случаев насилия в отношении несовершеннолетних.
Ранее сенатор Нурторе Жусип в своем депутатском запросе сообщил, что за последние пять лет число случаев подростковой беременности в Казахстане возросло в 1,5 раза.
12.05.2025, 09:54 57921
Фотоловушки засняли бурого медведя на территории нацпарка "Кольсайские озера"
Фото: скриншот из видео
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Алматы. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На территории государственного национального природного парка "Кольсайские озера" в объектив одной из фотоловушек, установленных с целью мониторинга дикой природы, вновь попался бурый тянь-шаньский медведь, занесенный в Красную книгу Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК.
Этот редкий кадр подтверждает, что медведи продолжают обитать в пределах национального парка, что свидетельствует о стабильности природной среды. Этот факт является важным доказательством эффективности принимаемых мер по охране природы", - отметили в комитете.
Как сообщалось ранее, в апреле в нацпарке засняли бурого медведя с двумя медвежатами.
11.05.2025, 20:50 80441
В Астане прошел праздничный концерт в честь 80-летия Великой Победы
Фото: Посольство РФ в Казахстане
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Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В столице состоялся концерт, посвященный празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Казахстане.
В ходе концерта прозвучали фронтовые песни, военные марши и современные патриотические композиции, были исполнены национальные танцы.
Мы склоняем головы перед героями-фронтовиками, перед каждым, кто в огненном 1941-м встал на защиту Родины, и перед тружениками тыла, чьи руки ковали Победу в далеком тылу. Из Казахстана более 1 200 000 наших земляков ушли на фронт, и свыше 500 из них удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Имена Талгата Бигельдинова, Бауыржана Момышулы, Маншук Маметовой, Алии Молдагуловой и сотен других навсегда останутся гордостью нашего народа", - прокомментировал директор центра "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев.
На сцене выступили известные казахстанские артисты и коллективы, а также молодые исполнители. Мероприятие было организовано Казахстанским центром аналитических исследований "Евразийский мониторинг".
11.05.2025, 09:42 104226
День матерей отмечают в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С 2023 года во второе воскресенье мая в Казахстане отмечают День матерей, передает корреспондент агентства.
Министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила, что история празднования Дня матерей в мире насчитывает более 100 лет. На сегодня практически во всех странах этот праздник получил официальный статус и празднуется на государственном уровне.
Для каждого из нас нет на свете никого дороже матери. Наши самые заветные ценности прочно связаны с понятиями "Мать-земля", "Родина-мать". Особое значение имеет народная мудрость "Отец воспитывает сына, мать воспитывает нацию", - процитировала министр президента РК Касым-Жомарта Токаева.
Аида Балаева пожелала казахстанцам здоровья, счастья и благополучия.
Напомним, согласно постановлению правительства РК от 2023 года, День отцов празднуется в третье воскресенье июня.
10.05.2025, 11:52 152461
Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Темирхана Медетбека
Фото: Акорда
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким поэта, народного писателя Казахстана Темирхана Медетбека, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной поэта, народного писателя Казахстана, лауреата Государственной премии, кавалера орденов "Құрмет" и "Парасат", общественного деятеля Темирхана Медетбека.
Темирхан Медетбек, будучи ярким поэтом, подвижником самобытной казахской литературы и искусства, посвятил свою жизнь национальной духовности. Высокую оценку читателей получили его произведения, возвращающие нас к древним тюркским истокам. Будучи поистине творческой личностью, он внес значительный вклад и в развитие отечественной прессы. Светлый образ Темирхана Медетбека, оставившего после себя богатое литературное наследие, навсегда останется в наших сердцах", - говорилось в телеграмме.
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Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?