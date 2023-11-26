Перед правительством РК стоит задача по увеличению объема экономики к 2029 году в 2 раза - Смаилов

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

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Москва. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На очередном заседании совета ЕЭК, прошедшем в Москве, принят ряд решений, снимающих барьеры в интеграции и упрощающих торгово-экономические отношения стран Евразийского экономического союза, - На очередном заседании совета ЕЭК, прошедшем в Москве, принят ряд решений, снимающих барьеры в интеграции и упрощающих торгово-экономические отношения стран Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба главы правительства РК.





Казахстан поступательно расширяет перечень товаров, закупаемых в рамках госзакупок государств - членов ЕАЭС. Добавлена еще одна позиция - одежда и принадлежности, в том числе перчатки, рукавицы из резины.





Ранее внесены изменения в единый порядок осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе и территориях государств - членов ЕАЭС.





Совет ЕЭК утвердил квоты беспошлинного ввоза говядины в страны ЕАЭС на 2024 год. Учитывая, что собственное производство этого вида мяса в Казахстане практически полностью покрывает внутреннюю потребность, размер квоты для нашей страны определен одним из минимальных - 5 тысяч тонн (Россия - до 100 тысяч тонн, Армения - до 8,5 тысячи тонн, Беларусь - до 7,5 тысячи тонн, Кыргызстан - до 3,5 тысячи тонн). Дополнительные объемы импортной говядины будут направлены на переработку. Ожидается, что мера позволит удешевить стоимость колбас и другой мясной продукции в стране.





На два года (по 31 декабря 2025 года) продлен беспошлинный ввоз электромобилей в государства - члены ЕАЭС. Это будет способствовать дальнейшему развитию рынка электромобилей, развитию зарядной инфраструктуры и улучшению экологической обстановки в крупных городах.





Согласован проект распоряжения Высшего Евразийского экономического совета о подготовке в 2024 году дорожной карты по реализации декларации "Евразийский экономический путь", которую также планируется утвердить Высшим советом в конце декабря. Документ в числе прочего декларирует дальнейшее развитие сферы технического регулирования и стандартизации в рамках права ЕАЭС, нацеленного на стремление производить безопасную и конкурентоспособную продукцию.





На ноябрьском Совете ЕЭК также утверждена новая редакция правил выдачи лицензий и разрешений на экспорт и импорт товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования при торговле с третьими странами.