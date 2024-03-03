Отложить создание общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов планируют в ЕАЭС

Разработанные проекты нормативно-правовых актов находятся на недостаточном уровне готовности для полноценного принятия и требуют дальнейших консультаций

Рассказать друзьям

Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Страны ЕАЭС планируют 4 марта на заседании консультативного комитета по нефти и газу обсудить перенос срока введения общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов.





Это связано с тем, что на сегодня разработанные проекты нормативно-правовых актов находятся на недостаточном уровне готовности для полноценного принятия и требуют дальнейших консультаций между сторонами", - сообщает нефтегазовый совет РК со ссылкой на LS .





Такое мнение изданию высказал эксперт отрасли Олжас Байдильдинов.





По его словам, данная инициатива может быть перенесена на 2027 год из-за ряда факторов.





Мне пока трудно сказать, какие причины стали основными. Может, Казахстан или другие страны оказались не готовы к российскому уровню цен. Может, в самой РФ есть вопросы, связанные с дефицитом топлива. Может, повлияла ситуация с санкциями в отношении Санкт-Петербургской биржи (СПб Биржа)", - рассказал эксперт.





По данным нефтегазового совета, проекты включают в себя обеспечение свободного движения энергоресурсов по территории стран Союза. Также создается конкурентная среда, обеспечивается равный доступ к услугам естественных монополий в области транспортировки и транзита, совместно развивается инфраструктура, проводится согласованная тарифная политика.





Участие в общем рынке энергетических ресурсов для Казахстана будет способствовать стабильности цен на энергоносители, а также содействовать привлечению инвестиций в энергетический сектор страны и снижению зависимости от отдельных рынков экспорта, что, в свою очередь, позволит поддерживать экономический рост и развитие страны", - заверили в Минторговли РК.





Байдильдинов тоже считает необходимым ввод единого энергорынка, так как он создаст конкуренцию среди производителей, включая казахстанских. В результате в выигрыше останутся и потребители. Экономист привел в пример рынок США, где при закрытии одного завода нишу занимает другой, а у автовладельцев не возникает проблем с приобретением ГСМ.





Сейчас же, как отметил эксперт, данные вопросы регулируют в директивном порядке, подписывают индикативные планы стран и прогнозируют объемы импорта.



