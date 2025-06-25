24.06.2025, 14:01 56001
Перспективы сотрудничества, мировая экономика и инвестиции: о чем говорил Токаев с главой ЕБРР Дополнено
Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо подчеркнула, что сотрудничество между банком и Казахстаном развивается успешно
Фото: Акорда
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, прибывшей в Казахстан для участия в 37-м пленарном заседании совета иностранных инвесторов, сообщает Акорда.
Собеседники обсудили перспективы сотрудничества между Казахстаном и ЕБРР и обменялись мнениями по актуальным вопросам мировой экономики. Было отмечено, что за годы сотрудничества достигнут ощутимый прогресс в ряде стратегических секторов, включая развитие малого и среднего бизнеса, энергетики, сельского хозяйства", - проинформировали в пресс-службе.
Глава государства поприветствовал намерение ЕБРР инвестировать в совместные проекты, в том числе в рамках осуществления программы "зеленого" перехода.
Также Одиль Рено-Бассо высоко оценила инвестиционный потенциал Казахстана и заявила о заинтересованности банка в дальнейшей поддержке инфраструктурного развития Казахстана.
Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо подчеркнула, что сотрудничество между банком и Казахстаном развивается успешно. Она отметила, что в прошлом году объем инвестиций достиг почти 1 млрд евро, а в 2024 году он вырос втрое по сравнению с 2023 годом. Кроме того, она выразила готовность и далее содействовать Казахстану в развитии транспортной доступности и энергетического сектора.
Дополнено 24.06.2025, 14.35
На полях заседания совета иностранных инвесторов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел ряд двусторонних встреч, сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, в ходе беседы с президентом и главным исполнительным директором Wabtec Рафаэлем Сантаной было отмечено, что компания на протяжении многих лет выступает надежным партнером железнодорожной отрасли Казахстана, инвестировав в ее развитие более 230 млн долларов. Американская корпорация Wabtec признана одним из мировых лидеров в области транспортных технологий.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что страна рассчитывает на дальнейшее стратегическое сотрудничество по производству нового типа локомотивов, расширению сервисных центров, созданию центра компетенций и увеличению локализации производства.
Кроме того, глава государства обсудил с президентом Philip Morris International по СНГ и Центральной Азии Марко Мариотти вопросы инвестиционного взаимодействия.
Напомним, вчера было подписано соглашения между акционерным общества "НК "КазАвтоЖол" и ЕБРР по финансированию реконструкции участка автомобильной дороги Актобе - Улгайсын.
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24.06.2025, 17:17 44366
Цены на нефть упали после объявления о прекращении огня на Ближнем Востоке
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 5,69% и на минимуме составила $67,41 за баррель
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Нефть дешевеет на фоне резкого сокращения ближневосточной геополитической риск-премии - упала вероятность блокады Ормузского пролива, сообщает РБК.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 5,69% и на минимуме составила $67,41 за баррель. Ниже $68 за баррель нефть торгуется впервые с 11 июня текущего года", - пишет издание.
По словам эксперта "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, давление на котировки оказало уменьшение геополитической премии в стоимости нефти. Оно произошло из-за того, что удар Ирана по базам США в регионе носил ограниченный характер, о нем иранская сторона предупредила американскую. В результате Трамп отказался осуществлять ответный удар.
Рынки восприняли слабый ответный удар Ирана по американской базе как завершение текущей волны конфликта. ... Также негативно влияет снижение вероятности блокады Ормузского пролива - важнейшего маршрута поставок нефти", - цитирует издание директора по стратегии ФГ "Финам" Ярослава Кабакова.
Как пишет РБК, утром во вторник фьючерсы на нефть негативно реагируют на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Иран и Израиль согласовали прекращение огня. В соцсети Truth Social Трамп написал, что военные действия будут остановлены на 12 часов, а после "война будет считаться завершенной".
По мнению портфельного управляющего Astero Falcon Алены Николаевой, главным фактором сдерживания полного перекрытия является Китай как крупнейший бенефициар бесперебойных поставок. Кроме того, в неблагоприятной ситуации из-за перекрытия окажется Европа, которая сейчас формирует газовые резервы на зиму.
Ранее иранский телеканал объявил о прекращении огня с Израилем.
24.06.2025, 16:04 50711
Аналитики ЕАБР ожидают ускорения роста экономики Казахстана до 5,5% в 2025 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития представил макроэкономический прогноз для 7 стран-участниц банка до конца 2025 года и на 2026-2027 годы, передает корреспондент агентства.
Аналитики ожидают ускорения роста экономики Казахстана до 5,5% в 2025 году после 4,8% в 2024 году. Масштабные меры поддержки инвестиционных проектов, объем финансирования которых запланирован на уровне 6% ВВП, с запасом нивелируют отрицательные эффекты внешних шоков. Рост экономики поддержат стимулирующая бюджетная политика, рост нефтедобычи и государственные инициативы, сосредоточенные на развитии регионов и создании инфраструктуры", - говорится в отчете.
При этом сильный потребительский спрос и повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги ускорят рост цен в Казахстане до 11,9% в 2025 году.
По прогнозам аналитиков ЕАБР, курс тенге будет стабильным в оставшейся части 2025 года и на конец года составит 515 тенге за доллар, а в среднем по году - 513 тенге за доллар. Факторами поддержки обменного курса выступят высокая базовая ставка и прогнозируемый во втором полугодии рост экспорта нефти в связи с запуском проекта расширения месторождения Тенгиз.
Рост глобальной экономики замедлится до 3% в 2025 году с 3,3% в 2023-2024 годах. Повышение неопределенности на фоне тарифной политики США и негативные структурные факторы окажут сдерживающее влияние на экономическую активность в мире. Снижение потребительской уверенности и ожиданий бизнеса замедлят деловую активность в американской экономике, где ВВП вырастет на 1,4% в 2025 году после увеличения на 2,8% в 2024 году. В еврозоне в текущем году сохранятся слабые темпы экономического роста - около 0,6% после 0,9% годом ранее. Ослабление спроса на внешних рынках из-за торговых конфликтов ограничит возможности роста экономики. Рост китайской экономики сохранится вблизи целевых 5% в 2025 году за счет продолжения политики стимулирования внутреннего спроса", - сообщили в ЕАБР.
В 2025 году инфляция в развитых странах вновь ускорится из-за увеличения издержек, связанных с ростом тарифов. Тем не менее в среде подавленной экономической активности аналитики ЕАБР ожидают снижения ставки ФРС c 4,25-4,50 в июне примерно до 4% к концу 2025 года и сохранения ставки ЕЦБ на текущем уровне 2% до конца года.
В странах операций ЕАБР ожидается сохранение высокой экономической активности в прогнозируемом периоде, несмотря на сложные внешнеэкономические условия.
Страны продолжат активно опираться на внутренние источники роста, прежде всего на инфраструктурные и индустриальные инвестиции, а также на динамично растущий потребительский спрос на фоне значительного увеличения доходов населения. По оценкам аналитиков ЕАБР, рост ВВП региона операций банка составит 2,7% по итогам 2025 года, одновременно инфляция в регионе замедлится до 7,7% в 2025 году с 8,8% в 2024 году", - проинформировали в ЕАБР.
Справочно:
Евразийский банк развития опубликовал рабочий документ "Модель для макроэкономического анализа и прогнозирования экономики Узбекистана". Новый модельный инструментарий позволяет анализировать и прогнозировать макроэкономические тенденции в Узбекистане. Благодаря его интеграции в модельный комплекс ЕАБР становится возможным более точное и комплексное прогнозирование экономического развития региона операций Банка, учитывающее тесные межстрановые взаимосвязи.
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
24.06.2025, 14:20 55906
Казахстан и Китай подписали контракт на разведку и добычу углеводородов в Каспийском море
Партнерство предусматривает совместную реализацию проекта "Жылыой" на паритетной основе 50/50
Фото: КМГ
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Республики Казахстан, национальная компания "КазМунайГаз" и CNOOC Hong Kong Holding Limited подписали контракт на разведку и добычу углеводородов в рамках сложного проекта "Жылыой", расположенного в транзитной зоне северо-восточной части Каспийского моря, сообщает пресс-служба КМГ.
Это событие знаменует собой важный этап в развитии стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем в нефтегазовой сфере. Крупная китайская компания CNOOC впервые заходит в Казахстан с инвестициями, начиная именно с проекта геологоразведки. Партнерство предусматривает совместную реализацию проекта "Жылыой" на паритетной основе 50/50, при этом финансирование разведочного периода обеспечит CNOOC", - проинформировали в пресс-службе.
По данным КМГ, минимальная рабочая программа планируемых геологоразведочных работ включает:
- сейсморазведку 3D;
- переобработку исторических данных 2D;
- бурение одной надсолевой разведочной скважины глубиной 2000 метров;
- в зависимости от результатов полученных данных 3D сейсморазведки, бурение одной подсолевой разведочной скважины глубиной 4500 метров.
Ранее реализацию казахско-китайских соглашений на $24 млрд обсудили в правительстве.
24.06.2025, 13:05 61176
Несколько казахстанских авиакомпаний приостановили рейсы из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - О приостановке рейсов казахстанских авиакомпаний в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Министерство транспорта РК.
По состоянию на 24 июня 2025 года в связи с резким обострением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, в ряде стран официально введены ограничения или полное закрытие воздушного пространства для гражданской авиации. Вынужденные меры приняты из-за угроз применения вооружения, сбоя работы навигационных систем, активности систем ПВО и высоких рисков для полетов гражданских воздушных судов", - сообщает ведомство.
Ограничения действуют в следующих странах:
- Израиль - полное закрытие воздушного пространства;
- Иран - полное закрытие воздушного пространства, включая районы над Персидским и Оманским заливами;
- Ирак, Иордания, Ливан - временное ограничение полетов в связи с повышенной угрозой ракетных и дроновых атак;
- Кувейт, Бахрейн, ОАЭ - ограничения и приостановка полетов, частичная блокировка маршрутов вблизи зоны конфликта.
Крупнейшие международные авиаперевозчики Air France-KLM, United, American Airlines, Japan Airlines, Air Canada отменили или приостановили полеты в Дубай, Доху и Эр-Рияд.
Qatar Airways корректирует расписание. Etihad выпустил официальное предупреждение. Emirates продолжает полеты, но облетает зону конфликта", - уточнили в ведомстве.
В этой связи казахстанские авиакомпании на основании собственной оценки рисков и в целях обеспечения безопасности приняли решение отменить ряд рейсов в города Дубай и Доха.
Под отмену рейсов, по данным Минтранса попали 1 734 пассажира: 1051 человек на прилет и 683 человека на вылет.
Информация по отмененным рейсам казахстанских и иностранных авиакомпаний на 24 июня 2025 года
В ведомстве подчеркнули, что отмена рейсов является вынужденной и обоснованной мерой.
Всем пассажирам отмененных и задержанных рейсов предоставляется горячее питание, проживание в отеле и организованный трансфер. По договоренности с отелем, некоторым пассажирам продлевается проживание", - сообщает Минтранс.
Также пассажирам будет предоставлено бесплатное перебронирование либо полный возврат стоимости авиабилетов.
Министерство совместно с авиакомпаниями продолжают отслеживать ситуацию и в случае необходимости будут оперативно принимать решения о корректировке расписания. Возобновление действующих рейсов планируется в ближайшее время", - заявили в министерстве.
По всем вопросам необходимо обращаться по номерам телефонов горячих линий АО "Авиационная администрация Казахстана" и авиакомпаний:
Air Astana:
help.airastana.com
+7 727 244 4477 (24/7)
+7 7172 584477 (24/7)
+7 702 702 4477 (24/7)
Горячая линия по вопросам задержек рейсов: +7 7272 44 44 78 (24/7)
WhatsApp: +7 702 702 00 74 (24/7)
Online chat: airastana.com (24/7)
SCAT: +7 7252 99 88 80, +7 701 738 25 76
Операционный центр АО "Авиационная администрация Казахстана": +7 7172 79 82 15
Ранее в МИД РК обратились к казахстанцам в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
24.06.2025, 12:47 62181
Токаев: аналитики прогнозируют замедление роста мирового ВВП примерно до 2,9% в ближайшие годы
Фото: Акорда
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты и аналитики предсказывают замедление темпов роста мирового ВВП примерно до 2,9 % в ближайшие годы, заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая сегодня на 37-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов, сообщает Акорда.
Мы наблюдаем усиление инфляционного давления, сбои в глобальных цепочках поставок и рост неопределенности в деловой среде. Такие тенденции могут еще больше ухудшить перспективы мировой экономики, что свидетельствует о необходимости конструктивного международного диалога. На фоне этих экономических вызовов экономики таких развивающихся стран, как Казахстан, сумели сохранить устойчивость к внешним потрясениям. За первые пять месяцев 2025 года экономика Казахстана выросла на 6%. Наибольший вклад в рост внесли транспорт и логистика, строительство, торговля, горнодобывающая промышленность и обрабатывающая отрасль", - сообщил президент.
Он отметил, что Совет по-прежнему служит надежной платформой для стратегического взаимодействия между государством и его международными партнерами.
Уже более двух десятилетий этот форум играет ключевую роль в формировании инвестиционно ориентированной экосистемы Казахстана. При активном участии Совета мы намерены продолжить реализацию комплексных реформ, направленных на улучшение инвестиционного климата, повышение прозрачности и упрощение условий ведения бизнеса в Казахстане", - подчеркнул глава государства.
По его мнению, стратегическое расположение Казахстана, развитый человеческий капитал и твердая приверженность реформам создают широкие перспективы как для инвесторов, так и для национальной экономики.
Токаев перечислил основные шаги, которые сделал Казахстан для улучшения инвестиционного климата. В их числе:
- Работа инвестиционного штаба, призванного оперативно решать все вопросы инвесторов по принципу "здесь и сейчас";
- Внедрение "прокурорского фильтра" для предотвращения нарушений прав инвесторов;
- Запуск Национальной цифровой инвестиционной платформы, которая объединяет государственные услуги для инвесторов в формате "единого окна" - от консультаций до получения разрешений;
- Разработка нового Налогового кодекса с преференциями для инвесторов;
- Ориентация на глубокую переработку сырья и промышленное производство нового поколения;
- Высокий потенциал агропромышленного сектора Казахстана;
- Укрепление статуса Казахстана в качестве стратегического транзитного хаба за счет масштабной модернизации транспортной инфраструктуры;
- Высокий уровень цифровизации.
В заключение президент выразил уверенность в том, что долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество между государством и частным сектором будет играть ключевую роль в обеспечении устойчивого и инклюзивного экономического роста.
24.06.2025, 10:48 66751
Почти на 50% вырос казахстанский экспорт зерновых в Китай
За пять месяцев в КНР было перевезено 1,6 млн тонн зерновых
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Перевозка железнодорожным транспортом зерновых грузов в КНР выросла на 46%, информирует АО "НК "Қазақстан темір жолы".
По информации перевозчика, за пять месяцев 2025 года по сети КТЖ в направлении Китая было перевезено 1,6 млн тонн зерновых грузов (зерно, мука, комбикорм), что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
В компании уточнили, что объем отгруженного зерна составил 328 тыс. тонн, из них 239 тыс. тонн - в контейнерах. Через пограничный переход Алтынколь было направлено 155 тыс. тонн, через станцию Достык - 173 тыс. тонн. Объем отправленных продуктов перемола составил 179 тыс. тонн, из которых 112 тыс. тонн - в контейнерах.
В компании отметили положительную динамику в перевозке переработанной сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью. В частности, объем перевозок комбикормов в КНР достиг 1,1 млн тонн, что в 5 раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
По итогам зернового маркетингового года (сентябрь 2024 года - май 2025 года) общий объем перевозок зерновых грузов в Китай составил свыше 2,7 млн тонн, что на 22% больше по сравнению с маркетинговым годом 2023-2024. Зерна перевезено более 920 тыс. тонн, из которых свыше 600 тыс. тонн - в контейнерах. Объем перевозок продуктов перемола составил 282 тыс. тонн. За этот период было перевезено 1,5 млн тонн комбикормов, что в 5 раз превышает прошлогодний показатель. Из них 1,4 млн тонн доставлены в контейнерах, что в 5,7 раза выше уровня прошлого года", - подытожили в КТЖ.
Ранее сообщалось, что до 200 тысяч тонн намерены увеличить объемы поставок зерновых и масличных культур Казахстан и Китай.
23.06.2025, 19:17 104651
В Казахстане проиндексируют пенсии и пособия
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Во время рассмотрения в сенате нового Налогового кодекса заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что в бюджете предусмотрено около 800 млрд тенге на индексацию пенсий, пособий, социальных выплат.
Бюджет это позволяет, поэтому для социально уязвимых слоев населения, я думаю, больших потрясений не будет", - цитирует Жумангарина Zakon.kz.
Он пояснил, что эти меры направлены на защиту уязвимых категорий граждан в условиях налоговых изменений и инфляционного давления.
Серик Жумангарин напомнил, что для лиц с инвалидностью I и II групп размер необлагаемого дохода увеличен с 289 тысяч до 1,6 миллиарда тенге в месяц. Это, по его словам, позволит сохранить 12 миллиардов тенге 350 тысячам человек.
Также в рамках изменений снижен транспортный налог для владельцев автомобилей: старше 10 лет - на 30%; старше 20 лет - на 50%. По словам главы МНЭ, это позволит сэкономить гражданам порядка 30 млрд тенге, сообщает Tengrinews.kz.
Кроме того, с учетом внедрения прогрессивной шкалы налогообложения работники с зарплатой до 140 тысяч тенге освобождаются от уплаты подоходного налога.
23.06.2025, 12:42 88421
Сенаторы одобрили новые ставки НДС, но со своими поправками
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената внесли поправки в Налоговый кодекс и вернули его в мажилис на доработку, сообщает пресс-служба верхней палаты.
В сообщении сената подчеркивается, что положения Налогового кодекса напрямую влияют на инвестклимат и развитие бизнеса в стране, а значит, отражаются и на благополучии, и на качестве жизни граждан.
Председатель сената Маулен Ашимбаев рассказал, что во время обсуждения кодекса к депутатам обращались представители бизнеса, несогласные с некоторыми позициями закона. В палате состоялись серьезные дискуссии по вопросам создания условий для инвесторов, а также эффективности предлагаемых механизмов их привлечения и сопровождения.
Ашимбаев добавил, что комитеты сената совместно с госорганами, предпринимателями и экспертами провели очень интенсивную и напряженную работу над каждой предложенной нормой. При этом была обеспечена полная открытость этих обсуждений.
Итогом этой большой работы стала выработка новых предложений и поправок, призванных снизить возможные негативные последствия отдельных положений кодекса, а также создать более благоприятные условия для ведения бизнеса в Казахстане.
Таким образом, сенаторы, концептуально поддержав кодекс, предложили новую редакцию его отдельных статей. В частности:
- предложено введение прогрессивного налогообложения для фермерских хозяйств: доходы свыше 230 000 МРП будут облагаться по ставке 15%;
- установлена льгота по ИПН для граждан, получающих дивиденды от сделок с ценными бумагами на KASE (наравне с МФЦА);
- освобождены от НДС операции с платежными карточками, чтобы избежать удорожания банковских транзакций и сбоев в международных расчетах;
- акциз на предметы роскоши (автомобили, суда, самолеты) будет взиматься не только при импорте, но и при продаже внутри страны. Плательщиками станут только физические лица;
- сохранена льгота по доходам нерезидентов от операций с гособлигациями, во избежание оттока инвестиций с рынка ГЦБ;
- закреплено, что все ухудшающие положения по налогам могут вступать в силу только с 1 января 2026 года;
- введен механизм приостановки электронных счетов-фактур в случае игнорирования уведомлений по камеральному контролю;
- обороты предприятий, где работают люди с инвалидностью (не менее 10 сотрудников), освобождаются от НДС;
- установлена ставка НДС 10% для отечественных печатных изданий;
- сохранены действующие ставки за негативное воздействие на окружающую среду для объектов жизнеобеспечения;
- имущество, безвозмездно переданное КФХ, не будет считаться налогооблагаемым доходом.
С этими и другими поправками кодекс и сопутствующий закон возвращены в мажилис.
Напомним, в конце апреля мажилисмены одобрили во втором чтении новый Налоговый кодекс, в котором предложенная правительством ставка НДС 20% была снижена до 16%. Также был повышен порог обязательной регистрации по НДС с 15 млн до 40 млн тенге.
Ранее правительство предложило снизить порог по НДС до 15 млн тенге, а ставку НДС сделать 16%. Нововведения вызвали недовольство казахстанцев. Проведенный опрос показал, что более половины граждан негативно относятся к повышению НДС.
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Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?