Перспективы сотрудничества, мировая экономика и инвестиции: о чем говорил Токаев с главой ЕБРР

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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития представил - Евразийский банк развития представил макроэкономический прогноз для 7 стран-участниц банка до конца 2025 года и на 2026-2027 годы, передает корреспондент агентства.





Аналитики ожидают ускорения роста экономики Казахстана до 5,5% в 2025 году после 4,8% в 2024 году. Масштабные меры поддержки инвестиционных проектов, объем финансирования которых запланирован на уровне 6% ВВП, с запасом нивелируют отрицательные эффекты внешних шоков. Рост экономики поддержат стимулирующая бюджетная политика, рост нефтедобычи и государственные инициативы, сосредоточенные на развитии регионов и создании инфраструктуры", - говорится в отчете.





При этом сильный потребительский спрос и повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги ускорят рост цен в Казахстане до 11,9% в 2025 году.





По прогнозам аналитиков ЕАБР, курс тенге будет стабильным в оставшейся части 2025 года и на конец года составит 515 тенге за доллар, а в среднем по году - 513 тенге за доллар. Факторами поддержки обменного курса выступят высокая базовая ставка и прогнозируемый во втором полугодии рост экспорта нефти в связи с запуском проекта расширения месторождения Тенгиз.





Рост глобальной экономики замедлится до 3% в 2025 году с 3,3% в 2023-2024 годах. Повышение неопределенности на фоне тарифной политики США и негативные структурные факторы окажут сдерживающее влияние на экономическую активность в мире. Снижение потребительской уверенности и ожиданий бизнеса замедлят деловую активность в американской экономике, где ВВП вырастет на 1,4% в 2025 году после увеличения на 2,8% в 2024 году. В еврозоне в текущем году сохранятся слабые темпы экономического роста - около 0,6% после 0,9% годом ранее. Ослабление спроса на внешних рынках из-за торговых конфликтов ограничит возможности роста экономики. Рост китайской экономики сохранится вблизи целевых 5% в 2025 году за счет продолжения политики стимулирования внутреннего спроса", - сообщили в ЕАБР.





В 2025 году инфляция в развитых странах вновь ускорится из-за увеличения издержек, связанных с ростом тарифов. Тем не менее в среде подавленной экономической активности аналитики ЕАБР ожидают снижения ставки ФРС c 4,25-4,50 в июне примерно до 4% к концу 2025 года и сохранения ставки ЕЦБ на текущем уровне 2% до конца года.





В странах операций ЕАБР ожидается сохранение высокой экономической активности в прогнозируемом периоде, несмотря на сложные внешнеэкономические условия.





Страны продолжат активно опираться на внутренние источники роста, прежде всего на инфраструктурные и индустриальные инвестиции, а также на динамично растущий потребительский спрос на фоне значительного увеличения доходов населения. По оценкам аналитиков ЕАБР, рост ВВП региона операций банка составит 2,7% по итогам 2025 года, одновременно инфляция в регионе замедлится до 7,7% в 2025 году с 8,8% в 2024 году", - проинформировали в ЕАБР.





Справочно:





Евразийский банк развития опубликовал рабочий документ "Модель для макроэкономического анализа и прогнозирования экономики Узбекистана". Новый модельный инструментарий позволяет анализировать и прогнозировать макроэкономические тенденции в Узбекистане. Благодаря его интеграции в модельный комплекс ЕАБР становится возможным более точное и комплексное прогнозирование экономического развития региона операций Банка, учитывающее тесные межстрановые взаимосвязи.





Справка:





Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.