23.06.2025, 18:12 44696
Реконструкция участка дороги Актобе - Улгайсын: "КазАвтоЖол" и ЕБРР подписали соглашение
Проект является важным для развития транспортной связанности и обеспечения транзитного потока через территорию РК
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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках встречи премьер-министр Казахстана Олжаса Бектенова с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо подписано соглашения между акционерным общества "НК "КазАвтоЖол" и ЕБРР по финансированию реконструкции участка автомобильной дороги Актобе - Улгайсын, сообщает пресс-служба премьер-министра.
Дорога будет 1 технической категории с 4-х полосным движением, общая протяженность - 262 километров. Проект является важным для развития транспортной связанности и обеспечения транзитного потока через территорию РК", - отметили в правительстве.
В ходе встречи также рассмотрен проект строительства подстанции в городе Астане, необходимый для повышения надежности электроснабжения и обеспечения растущих потребностей столицы в электроэнергии. Внимание уделено совместной разработке страновой платформы РК по справедливому энергетическому переходу.
Платформа JETP станет важным инструментом привлечения "зеленых" инвестиций в отрасль энергетики", - заявили в пресс-службе.
Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо отметила рекордное увеличение объемов инвестиций ЕБРР в РК в прошлом году, подчеркнув заинтересованность в дальнейшем углублении взаимодействия с Казахстаном и совместной реализации проектов в области устойчивой экономики.
ЕБРР поддержит реализацию проектов в рамках национального инфраструктурного плана до 2029 года", - добавили в правительстве.
Ранее президент Казахстана поблагодарил главу ЕБРР.
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23.06.2025, 20:21 35431
13 незаконных установок для забора воды обнаружили в Кызылординской области
Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК
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Кызылорда. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции провели проверку водных объектов Кызылординской области. В результате были обнаружены 13 насосных установок для самовольного забора воды из протоки Караузяк реки Сырдарья на территории сельского округа Кызылозек, сообщает пресс-служба Министерство водных ресурсов и ирригации.
В настоящее время совместно с правоохранительными органами идут работы по установлению личности нарушителей для привлечения к административной ответственности.
Работы по борьбе с "черным рынком" воды будут продолжены, а нарушители - установлены и привлечены к ответственности. Помимо проверок, специалисты бассейновых инспекций по всей стране также проводят разъяснительные работы с аграриями и другими водопользователями о недопустимости незаконного водозабора",- сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.
Ранее в Туркестанской области обнаружили 24 незаконные насосные установки для забора воды.
23.06.2025, 19:02 40601
В Шымкенте вернули в госсобственность 91,9 га земли стоимостью 4,5 млрд тенге
За последние 2 года фактов незаконного захвата земель не зафиксировано
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Шымкент. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Абайского района проводит работу по пресечению самозахватов, выявлению нецелевого использования и не освоения земельных участков, сообщает пресс-служба прокуратуры Шымкента.
Проведена паспортизация 1 087 самозахваченных земель, освобождены 142 участка, незаконно застроенные нежилыми строениями.
K уголовной ответственности привлечено 10 человек, незаконно продававшие землю, 7 человек осуждены, по 3 расследование продолжается.
Созданы мобильные группы, проводящие еженедельный мониторинг с использованием дронов. Внедряется анализ самозахвата земель на основе спутниковых съемок АО "Қазақстан Ғарыш Сапары" с применением искусственного интеллекта", - сообщили в надзорном органе.
В ведомстве добавили, что за последние 2 года фактов незаконного захвата земель не зафиксировано.
Выявлено 10 коммерческих участков 5,4 га на 141 млн тенге, которые использовались не по целевому назначению. Приняты меры к их возврату государству. Взыскано свыше 10 млн тенге выкупной стоимости 6 земельных участков. Обеспечен возврат государству 91,9 га земли стоимостью 4,5 млрд тенге", - сообщили в прокуратуре.
Ранее прокуратура области Жетысу вернула в госсобственность 14 земельных участков общей площадью 1655 гектаров.
23.06.2025, 17:30 46371
Президент Казахстана поручил урегулировать продажу сим-карт
В РК внедряют солидарную ответственность банков и сотовых операторов за мошенничество с использованием их инфраструктуры
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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на расширенной коллегии правоохранительных органов поручил правительству совместно с уполномоченными органами урегулировать продажу сим-карт и усилить ответственность мобильных операторов за их распространение, сообщает пресс-служба главы государства.
Еще одна серьезная проблема - мошенники заманивают людей в свои схемы по отмыванию и выводу денег. Наши граждане передают им свои банковские счета в обмен на вознаграждения, не задумываясь о серьезных последствиях таких действий. За минувшие полтора года в эту деятельность вовлечено 50 тысяч человек, большая часть из которых, к сожалению, - молодежь. Ситуация требует принятия безотлагательных мер. Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с банками следует выстроить эффективную систему раннего выявления и блокировки таких счетов. Данный вопрос неразрывно связан с бесконтрольным оборотом сим-карт. Только в этом году выявлено почти 100 тысяч фактов их оформления на подставных лиц. Эти номера используются в самых разных преступных целях", - заявил лидер Казахстана.
Также он отдельно остановился на профилактике интернет- и телефонных мошенничеств.
Зачастую эти преступления совершаются хорошо организованными преступными группами, действующими из-за рубежа, что существенно усложняет их расследование. Поэтому превентивная работа здесь обретает особое значение. В прошлом году на базе Национального банка был создан современный антифрод-центр, который выявляет и блокирует сомнительные операции. Кроме того, мы внедряем солидарную ответственность банков и сотовых операторов за мошенничество с использованием их инфраструктуры. Крайне важно обеспечить надежную защиту персональных данных наших граждан. Для повышения финансовой грамотности населения, формирования в обществе иммунитета к мошенническим схемам предстоит усилить совместную работу с депутатами всех уровней", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Ранее сообщалось, что мошенники используют дипфейки для обмана казахстанцев.
23.06.2025, 16:30 49396
Не соответствует действительности - в МИД прокомментировали информацию о переселении беженцев из Газы в Казахстан
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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров в ходе брифинга прокомментировал информацию о переселении беженцев из Газы в РК, передает корреспондент агентства.
Это откровенный наглый фейк, он не соответствует действительности", - заявил Айбек Смадияров.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана рассказал, сколько граждан страны находятся в Иране и Израиле.
23.06.2025, 16:15 51371
Амнистия в Казахстане затронет свыше 15 тысяч осужденных: Токаев подписал закон
Фото: depositphotos.com
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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на расширенной коллегии правоохранительных органов заявил, что подписал закон об амнистии, сообщает пресс-служба главы государства.
В этом году мы празднуем 30-летие основного закона. В связи с историческим юбилеем правоохранительные структуры, депутаты и правозащитники выступали с инициативами о проведении амнистии осужденных. Соответствующий закон был рассмотрен парламентом и подписан мною. Предстоящая амнистия затронет свыше 15 тысяч осужденных. Около двух тысяч из них вернутся из мест лишения свободы, остальным сократят сроки наказания. Речь идет о лицах, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, в первую очередь, из социально уязвимых категорий: женщинах с детьми, пожилых, несовершеннолетних и других гражданах. Это большой шаг навстречу оступившимся людям, призванный помочь им быстрее вернуться в общество. Говоря словами аль-Фараби, милосердие - неотъемлемое качество добродетельного народа", - заявил президент.
По его словам, данный акт показывает, что государство не отворачивается от человека, нарушившего закон, а помогает ему встать на путь исправления.
Таким образом, в справедливом обществе суд должен быть и справедливым, и гуманным. В то же время надо понимать, что амнистия - это разовая мера, а не системное решение. Сегодня назрела необходимость в серьезном реформировании уголовно-исполнительной системы. Она должна быть направленна на перевоспитание осужденных, а не просто их изоляцию от общества. Следует внедрять прогрессивные подходы, стимулирующие их к соблюдению ценностей Закона и Порядка и реинтеграции в общество.К примеру, в некоторых странах отбывающие наказание лица могут получить так называемые "кредиты на сокращение сроков заключения", если они не имеют нареканий, проходят обучение, участвуют в спортивных и культурных мероприятиях", - сообщил глава государства.
Он подчеркнул, что правительству совместно с Генеральной прокуратурой необходимо детально проработать данный вопрос.
Изучите передовой зарубежный опыт, задействуйте отечественных экспертов. Другим эффективным способом подготовки осужденных к полноценной жизни на свободе является их трудовая занятость. Здесь у нас тоже есть проблемы, требующие конкретных решений", - добавил лидер Казахстана.
Ранее сообщалось, что амнистию к 30-летию Конституции проведут в Казахстане.
23.06.2025, 16:02 52381
Президент Казахстана дал одну неделю на анализ деятельности правоохранительных органов
Фото: Акорда
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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал одну неделю на анализ деятельности правоохранительных органов страны, сообщает пресс-служба главы государства.
Конечно, нельзя утверждать, что в работе правоохранительных органов нет ошибок и недочетов. Однако не стоит и видеть ситуацию исключительно в черных красках. Наша общая обязанность, наш гражданский долг - сплоченно и самоотверженно трудиться во имя развития страны. Казахстан должен стать безопасным государством, в котором торжествуют закон и порядок. Мною дано поручение администрации президента и Совету безопасности в течение одной недели провести анализ деятельности правоохранительных органов, в котором будут открыто показаны все недостатки и предложены пути решения проблем. Это очень важная работа, которая найдет свое продолжение", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что в прошлом году внедрена цифровая оценка кадрового состава правоохранительных органов, которая позволяет формировать объективные персональные рейтинги.
Поручаю руководителям правоохранительных органов в основном исходить из цифровой оценки при выдвижении и поощрении сотрудников. Все назначения должны опираться не на субъективные предпочтения, хотя, иногда, как говорил Ли Куан Ю, нужно доверять своему чутью и интуиции. Но, в целом, нужно полагаться на реальные заслуги, конкретные показатели и профессиональные достижения. Каждый офицер должен быть уверен, что добросовестная служба обязательно будет оценена по достоинству. В целом, сформулированные сегодня направления нацелены на формирование новой модели обеспечения правопорядка и соблюдения законности", - заявил глава государства.
По его словам, необходимо продолжить перезагрузку правоохранительных органов, сочетая институциональные реформы и технологические новации.
Я дал поручение в течение недели подготовить материал с указанием всех недостатков, существующих в правоохранительных органах. Эти недостатки имеют и служебный характер. Поэтому сегодня мы подробно о них не говорим, хотя, в целом, затронули эту тему. В течение недели такой документ будет направлен во все правоохранительные органы, и мы уже в закрытом формате обсудим эту работу", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Ранее президент сообщил, что с 2019 года количество уголовных правонарушений в стране сократилосьпочти в два раза.
23.06.2025, 15:49 54676
Доля теневой экономики в ВВП Казахстана снизилась до 16% - Токаев
Преступность в общественных местах страны сократилась на 80%
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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на расширенной коллегии правоохранительных органов заявил, что с 2019 года доля теневой экономики в валовом внутреннем продукте снизилась с 23 до 16%, сообщает пресс-служба главы государства.
В Казахстане сформирована эффективная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, которая соответствует передовым международным стандартам. С 2019 года доля теневой экономики в ВВП снизилась с 23 до 16%. Но пока уровень достаточно высокий. Государство поддерживает и защищает ответственных и добропорядочных предпринимателей. По моему специальному поручению Генеральная прокуратура сопровождает сотни инфраструктурных проектов с иностранным участием на общую сумму 34 триллиона тенге. Однако проблема безосновательного уголовного преследования национального бизнеса полностью не решена. Генеральной прокуратуре следует продолжить работу", - заявил глава государства.
Также по его словам, с 2019 года количество уголовных правонарушений сократилось почти в два раза.
В частности, факты разбоя, грабежей, краж и хулиганства уменьшились в четыре раза, а число убийств - на 30%. На наших улицах стало значительно спокойнее и безопаснее - преступность в общественных местах сократилась на 80%", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что следующая важная задача - борьба с семейно-бытовым насилием, защита женщин и детей.
Для ее решения предприняты решительные законодательные и институциональные шаги.Год назад вступил в силу закон, значительно ужесточивший наказание за домашнее насилие. Благодаря принятым поправкам и другим мерам с начала текущего года количество преступлений средней и более высокой тяжести в семейно-бытовой сфере сократилось на 30%. В целом, за последние 5 лет вдвое снизилось число преступлений, посягающих на права женщин. Самое главное, меняется общественное сознание. Наши граждане проявляют нулевую терпимость к жестокости и тирании в семье. Жертвы агрессии и насилия получают необходимую поддержку", - сообщил президент.
Лидер Казахстана заявил, что в стране разрабатывается специальная программа "Дети Казахстана", в которую войдут все существующие и новые механизмы защиты интересов подрастающего поколения.
Проводится большая комплексная работа по противодействую наркомании и наркобизнесу. Только за текущий год ликвидировано 83 нарколаборатории, а количество изъятых из оборота веществ увеличилось на 84%. Ужесточено наказание за производство наркотических средств вплоть до пожизненного заключения. Однако работа в данной сфере еще не завершена в полной мере, имеются существенные недочеты, нерешенные вопросы, которые угрожают безопасности и стабильности страны. Самая опасная тенденция, волнующая все общество, - распространение наркомании среди молодежи. Это серьезнейшая проблема, которую нельзя игнорировать", - добавил глава государства.
23.06.2025, 15:30 31026
Сколько граждан Казахстана находятся в Иране и Израиле
Фото: depositphotos.com
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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров в ходе брифинга рассказал, сколько граждан страны находятся в Иране и Израиле, передает корреспондент агентства.
В Иране остается около 50 наших граждан, большую часть из которых составляют наши дипломаты. На вопрос о том, когда мы эвакуируем наши посольства, я хочу ответить: если мы их эвакуируем, то кто поможет остальным? Поэтому наши дипломаты остаются там на месте и продолжают свою работу. В Израиле, по нашим данным, около 170 наших граждан остаются", - сообщил Айбек Смадияров.
По его словам, из Ирана эвакуировано 230 казахстанцев, из Израиля - 66.
Из Израиля мы вывозили автобусами до границы с Египтом. Там встречали наши коллеги из Каира, а дальше уже был эвакуационный рейс из Каира в Шымкент. Далее из Шымкента наши граждане уже разлетелись в своих домах. А вот из Ирана нам пришлось вывозить людей через три страны: Азербайджан, Туркменистан и Армению. Разными путями, очень сложно было, в ночное время суток по горным серпантинам. Бывало так, что по 17 часов люди находились в этих автобусах. Границы закрыты, нам приходилось и дипломатические усилия, и человеческие усилия приложить, чтобы среди ночи открывали границы и принимали", - добавил официальный представитель МИД.
Ранее сообщалось, что в условиях стремительно обостряющейся ситуации на Ближнем Востоке Республика Казахстан оперативно организовала эвакуацию 109 своих граждан с территории Ирана.
В связи с высокой угрозой дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке МИД РК призвал граждан Казахстана, находящихся в Иране и Израиле, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, неукоснительно следовать всем мерам безопасности, предпринимаемым властями, а также оставаться на связи с дипломатическими учреждениями РК.
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