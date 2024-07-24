Первостепенное значение: для борьбы с саранчой в Казахстане предусмотрено свыше 8 млрд тенге

Фото: Роснефть

Рассказать друзьям

Москва. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве открылся VI российско-китайский энергетический бизнес-форум, где с докладом выступил глава ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин. Форум, проводимый ежегодно с 2018 года, является важной площадкой для укрепления энергетического партнерства между Россией и Китаем.





По словам Игоря Сечина, российско-китайское сотрудничество в области поставок нефти достигло беспрецедентного уровня на евразийском пространстве. Это заявление было сделано в контексте недавних переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых были поставлены цели по дальнейшему укреплению стратегического партнерства в энергетической сфере.





Глава "Роснефти" подчеркнул, что попытки западных стран оказать давление на экономики России и Китая оказались неэффективными. Напротив, по его словам, эти усилия приводят к обратному результату. В подтверждение своих слов Сечин привел данные о темпах роста ВВП Китая (5,2% в 2023 году) и России (3,6% в 2023 году), которые значительно превышают показатели западных стран и среднемировые значения.





Особое внимание в выступлении главы "Роснефти" было уделено вопросу перестройки логистических маршрутов на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По мнению Сечина, именно эта перестройка наряду со стабильным нефтяным экспортом сыграла ключевую роль в обеспечении устойчивости российской экономики в условиях беспрецедентного санкционного давления.





Говоря о перспективах сотрудничества, Игорь Сечин выразил ожидание роста поставок энергоресурсов в Китай. Он привел прогнозы Международного энергетического агентства, согласно которым потребление жидких углеводородов в Китае увеличится на 9% к 2030 году. "Российские компании готовы внести свой вклад в обеспечение энергобезопасности и потребления энергии Китая", - заявил глава "Роснефти".





Сечин также отметил привлекательность российских энергопроектов для китайских инвестиций. Он подчеркнул безопасность и надежность поставок российской нефти в КНР, особенно выделив роль нефтепровода ВСТО. По словам Сечина, в текущей геополитической ситуации этот маршрут является более надежным по сравнению с танкерными перевозками через Ормузский пролив или Суэцкий канал.





Российско-китайский энергетический бизнес-форум, проходящий под эгидой комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и государственного энергетического управления КНР, в очередной раз продемонстрировал прочность и перспективность энергетического партнерства двух стран. Несмотря на внешние вызовы, Россия и Китай продолжают укреплять свое сотрудничество в энергетической сфере, что, по мнению экспертов, будет способствовать дальнейшему экономическому росту обеих стран.