План по отмене роуминга в ЕАЭС будет представлен до конца года

Торговля ЕАЭС с Китаем выросла кардинально - с менее чем $100 млрд десять лет назад до более чем $300 млрд

Фото: ЕЭК

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Москва. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - За десять лет существования Евразийского экономического союза увеличилась с $58 млрд на 55%, сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев в ходе VII Международного форума ЕАЭС национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".





Конечно, мы видим многочисленные эффекты от нашего объединения. Но если брать системно, есть два основных элемента, которые надо иметь в виду. Первый - это единый общий рынок, четыре свободы: свобода перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, - без барьеров, по единым правилам. Это пространство с более чем 184 млн потребителей, которые создают базу для развития, для инвестиций, для бизнеса", - рассказал Слепнев.





По его словам, в ЕАЭС продолжают появляться и новые инструменты развития. В частности, в прошлом году был запущен механизм бюджетирования кооперационных проектов. Уже в ближайшее время на Коллегии ЕЭК будет рассматриваться первый такой проект.





Вторым эффектом от создания Союза Андрей Слепнев назвал общий голос его государств-членов во взаимоотношениях со странами - торговыми партнерами. Здесь уже сформирован ряд соглашений о свободной торговле: в частности, с Вьетнамом, с Сербией и Ираном. Также есть непреференциальное соглашение с Китаем, которое хотя и не обнуляет ввозные пошлины, но содержит множество других элементов содействия взаимной торговле. Самый главный из них - это сопряжение с китайской инициативой "Пояса и пути". В результате торговля ЕАЭС с Китаем выросла кардинально - с менее чем $100 млрд десять лет назад до более чем $300 млрд.





В заключение министр обратил внимание, что ЕАЭС уже выходит за рамки постсоветского пространства. Наблюдателями в Союзе наряду с Узбекистаном уже сейчас является Куба, идет процесс рассмотрения соответствующей заявки Ирана.





Напомним, в I квартале 2025 года в ЕАЭС планируют отменить роуминг.



