29.05.2023, 21:46 2346
Казахстан против отмены роуминга в странах ЕАЭС: эксперт прокомментировал заявление МЦРИАП Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Политик, экономист Петр Своик прокомментировал журналисту Kazakhstan Today заявление председателя комитета Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности Ержана Мейрамова о том, что казахстанские операторы намерены выступить против отмены роуминга на территории Евразийского экономического сообщества.
История достаточно странная. Если посмотреть глазами потребителя, а только такими глазами правильно смотреть, то отмена роуминга - это, безусловно, правильный и полезный шаг. То есть это на самом деле снижение цены услуги. Если ты перемещаешься куда-то за границу, где-то от 5 до 10 раз, то это очень-очень существенно", - заявил Петр Своик.
По словам эксперта, экономисты делают такие расчеты, что в результате снижение стоимости выручка сетевых операторов, конечно, падает, но за счет снижения стоимости растет трафик.
И растет он (трафик. - Прим. ред) чаще всего примерно в таких же объемах, в каких и падает выручка. Соответственно, сетевые компании не только не проигрывают, но даже выигрывают. Вообще, это фактически расширение рынка. Не только удобство для потребителей сотовых услуг, но и расширение рынка для самих сетевых операторов", - пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что сейчас самое главное для производителей - это закреплять за собой рынок и расширять его.
Это самая важная и самая сложная для производителя задача. Так вот, отмена роуминга решает эти все вопросы. То есть эта "отмена" полезна как для пользователей, так и для поставщиков услуг. И вдруг казахстанские сетевые компании говорят: "Нет, мы не хотим". Возможно, у них есть резоны. Наверное, это надо действительно вкладывать дополнительные деньги в развитие оборудование с тем, чтобы уже работать без роуминга. Наверное, они опасаются потерять выручку", - отметил Петр Своик.
По его словам, "казахстанские компании понять можно. Одобрять не стоит, но понять можно".
И вдруг представитель этого министерства (МЦРИАП. - Прим.ред) говорит, что мы поддерживаем наши казахстанские компании и мы против отмены роуминга, а поскольку в Евразийской экономической комиссии все решения принимаются консенсусом, то роуминг отменен не будет. Все это, я повторяю, очень странно. Не министерство идет вперед и ведет за собой сетевые компании, а министерство идет вслед за сетевыми компаниями", - заявил эксперт.
Говоря о необходимости интеграции РК в рамках ЕАЭС, он подчеркнул, что Казахстан является частью евразийского пространства.
Наша экономика самым категорическим образом завязана на евразийское пространство. Хотя бы взять логистику. Далеко не весь наш экспорт идет в Россию, но почти весь он идет через РФ. Далеко не весь импорт Казахстана приходит из России, но большая его часть идет через РФ. Транспорт: железнодорожный, автомобильный, авиационный. Если речь идет о международном трафике, большая часть завязана опять же на Россию. По сетевой связи то же самое. И говорить о том, что мы можем существовать вне этого общего экономического пространства, может только тот, кто ничего не понимает в экономике", - добавил Петр Своик.
Напомним, казахстанские операторы намерены выступить против отмены роуминга на территории Евразийского экономического сообщества, заявил председатель комитета Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности Ержан Мейрамов. По его словам, Казахстан выступает против этого предложения и имеет право отказаться.
Ранее казахстанские операторы уже выступали против отмены роуминга в странах ЕАЭС. Свою позицию они объяснили тем, что введение справедливого тарифа в роуминге повлияет на снижение их доходов. Между тем прибыль одного из крупнейших казахстанских операторов - "Казахтелекома", занимающего практически монопольное положение на рынке, за 2022 год достигла 634 млрд тенге.
Напомним, Евразийская экономическая комиссия планирует отменить мобильный роуминг в странах ЕАЭС до конца 2024 года.
Мы считаем, что приближение тарифов в роуминге к домашним в масштабах всего Евразийского экономического союза приведет к кратному росту в 5-10 раз, росту голосового и интернет-трафика. Поэтому говорить о снижении выручки нереалистично и неправильно. Остаются технические проблемы, для решения которых комиссией утвержден план до 1 января 2025 года", - заявил директор департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Алексей Сушкевич.
В пример он привел отмену в апреле 2023 года повышенных платежей в роуминге между Россией и Беларусью.
Мы изучили этот двусторонний опыт, и этот опыт можно масштабировать", - пояснил Сушкевич.
По его словам, статистика показывает, что после отмены роуминга стоимость международных тарифов снизилась до уровня домашних, то есть в 5-10 раз. Однако произошла компенсация выручки операторов мобильной связи за счет возросшего количества разговоров и увеличения объемов интернет-трафика.
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21.05.2023, 15:12 18391
Главный редактор "Делового Казахстана" о стратегическом партнерстве КНР и ЦА
Фото: Деловой Казахстан
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Отношения всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и стран Центральной Азии вступают в новую эпоху. Китай и Центральная Азия идут нога в ногу по пути делового партнерства, дружбы и общего процветания народов. Об этом заявил в эксклюзивном интервью "Синьхуа" главный редактор республиканского экономического издания "Деловой Казахстан" и международного информационного агентства DKNews.kz Серик Коржумбаев.
Он особенно остановился на Инициативе в области глобальной безопасности, Инициативе по глобальному развитию и Инициативе глобальной цивилизации, предложенных председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, многие страны мира сразу же присоединились к механизмам по продвижению Инициативы в области глобальной безопасности. Ведь она нацелена на устранение глубинных, коренных причин международных конфликтов, совершенствование системы управления глобальной безопасностью и содействие долгосрочному миру и глобальному социально-экономическому развитию. Более того, Инициатива отражает серьезную заинтересованность китайского руководства в сохранении и укреплении атмосферы мира и безопасности. Это отвечает не только потребностям достижения наилучших условий для развития КНР, но и задачам международного сотрудничества и развития. Инициатива совпадает с казахстанским видением обстановки на мировой арене, а также инициативами о возобновлении широкого международного диалога по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества во всем мире.
Инициатива по глобальному развитию также привлекла внимание всего мира к вопросам развития и укрепила сотрудничество между развивающимися странами в условиях ряда глобальных кризисов. Она является ценным вкладом в решение общих проблем и ускорение перехода к более устойчивому и инклюзивному будущему.
Инициатива глобальной цивилизации призывает распространять общие ценности всего человечества, что является основополагающим принципом продвижения обмена и развития цивилизаций. Мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода являются общими стремлениями народов всех стран. Данная инициатива находит все большее понимание и поддержку в мире, потому что она выдвинута на благо всего человеческого общества.
Председатель КНР обратился ко всему миру с искренним призывом к углубленному продвижению диалога между цивилизациями, а также к содействию прогрессу человеческой цивилизации в ключе инклюзивности и взаимного обучения. Тем самым он еще раз привнес китайскую мудрость и китайское решение в продвижение международного сотрудничества более высокого уровня.
Коржумбаев отметил, что современный мир продолжает стремительно меняться, активно перераспределяется глобальный баланс сил, прежде всего за счет становления новых центров развития в Азии. При этом, углубляется взаимосвязанность и взаимозависимость между участниками международных отношений. Вместе с тем ситуация в глобальной политике и экономике остается турбулентной и напряженной, процесс экономической глобализации сталкивается с ростом односторонних протекционистских мер и других вызовов в международной торговле.
По его словам, Центральная Азия, обладающая богатой тысячелетней историей, является стратегически важным регионом для всей Азии. Когда-то служившая мостом между Европой и Азией на знаменитом Шелковом пути, сегодня эта территория продолжает играть ключевую роль в региональной интеграции и экономическом сотрудничестве. Тесное сотрудничество между странами Центральной Азии также может способствовать укреплению региональной безопасности и стабильности.
Коржумбаев констатировал, что Центральная Азия -- важный перекресток транспортных коммуникаций Евразии, главной из которых был Великий шелковый путь. Исторически простейшей формой кооперации всегда была зависимость от географии. Развитие и расширение взаимовыгодных торгово-экономических связей между государствами Центральной Азии рассматриваются, прежде всего, через создание реально действующей зоны свободной торговли, развитие предпринимательства и инвестиционного сотрудничества.
Главный редактор подтвердил, что сегодня Китай и страны Центральной Азии идут нога в ногу по пути делового партнерства, дружбы и общего процветания народов. Будущие успехи основываются и на экономическом фундаменте. Предполагается повысить пропускную способность международных перевозок, поддерживать строительство Транскаспийского международного транспортного маршрута, увеличивать пропускную способность автодорог "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" и "Китай-Таджикистан-Узбекистан", продвигать консультации по строительству железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан". Модернизируются действующие пункты пропуска, откроются новые КПП, существенно расширится доступ на рынки авиаперевозок, будет развиваться региональная логистическая сеть. Есть планы по наращиванию потенциала железнодорожных контейнерных терминалов по маршруту Китай-Европа, заработают конкурентоспособные предприятия по созданию зарубежных складов в государствах Центральной Азии, сформируется цифровая платформа универсальных услуг. На новый уровень выйдут партнерские отношения "Китай-Центральная Азия" по энергетическому развитию. Так, ускорится строительство четвертой линии газопровода Китай-Центральная Азия, увеличится объем торговли углеводородами, укрепится взаимодействие по всей производственной цепочке, расширится кооперация в области альтернативных источников энергии и мирного атома.
Говоря о сотрудничестве в сфере зеленых инноваций, С. Коржумбаев заявил, что лидеров стран очень заинтересовали планы КНР по активизации сотрудничества с государствами Центральной Азии в области мелиорации засоленных и солончаковых почв, водосберегающей ирригации. Китай предложил создать совместную лабораторию сухого земледелия, содействовать преодолению экологического кризиса в Приаралье, а также поддерживает создание в Центральной Азии высокотехнологичных предприятий и индустриальных парков ИКТ. Китайская сторона также приветствует присоединение государств Центральной Азии к целевым программам сотрудничества в рамках "Пояса и пути" в области технологий устойчивого развития, инноваций и предпринимательства, космических информационных технологий.
По его словам, отношения всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и стран Центральной Азии вступают в новую эпоху. Эти отношения являются независимыми от внешнего мира, они основаны на национальной специфике каждой из сторон, отвечают коренным интересам государств и их народов, соответствуют современным тенденциям развития.
Центральную Азию ожидают глобальные изменения, разумеется, прежде всего, это касается экономического взаимодействия, но и с точки зрения безопасности и сохранения стабильности. Положено начало большого совместного пути и развития в интересах народов наших стран, это дорога к миру и процветанию, добавил Коржумбаев.
09.05.2023, 16:16 47101
Безопасность в новую эпоху городской мобильности
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Электросамокаты совсем недавно вошли в нашу жизнь, но уже стало очевидно, что это не просто развлечение, а полноценный городской транспорт, отмечают в компании по прокату самокатов Whoosh.
Как известно, чтобы управлять транспортом, нужно проходить обучение и подтверждать свои навыки. Не говоря уже о том, что движение транспорта подчиняется особым правилам. Справедлив ли такой же подход в отношении электросамокатов? Рассуждает Даниил Капцан, руководитель по международным коммуникациям Whoosh.
Когда в города пришел кикшеринг, поначалу никто не понял, что, по сути, появилось новое транспортное средство. В правила дорожного движения Казахстана еще не было внесено понятие "электросамокат", что давало самокатчикам некоторую свободу пренебрегать принципами безопасности. В первую очередь это касается частных самокатов, поскольку на шеринговых нарушать правила сложнее: как минимум не получится превысить установленную скорость в 25 километров в час. Но даже это не является гарантией аккуратного вождения. Отсюда и скепсис по отношению к электросамокатам со стороны горожан и муниципальных властей.
Сам по себе электросамокат безопасен. Небезопасно безответственное вождение. И чтобы вызвать доверие к новому виду транспорта, важно донести эту мысль до людей и научить их пользоваться самокатами правильно - так, чтобы не мешать другим и не навредить себе. Именно эта идея стоит за школой вождения Whoosh, запущенной нами в 2021 году.
Отучиться в ней проще простого: ознакомься с подробным и понятным сводом правил, пройди тест и получи промокод на скидку за успешное прохождение. На специальной онлайн-странице можно узнать, как управлять самокатом и парковать его, что на нем можно делать, а что нет. Также там доступны рекомендации, как вести себя в сложных ситуациях (например, при столкновении с пешеходом) и другие полезные советы: как обезопасить себя на самокате в плохую погоду, безопасно пересекать бордюры, зачем снижать скорость, проезжая мимо арки. А на ежегодных мероприятиях офлайн все желающие могут отточить свои навыки на площадке с искусственными препятствиями, в присутствии знающего инструктора.
В 2022 году школа вождения Whoosh пришла и в Казахстан и была встречена большим интересом со стороны горожан самых разных возрастов. Суммарно в трех странах обучение в школе офлайн прошли 4,5 тысячи человек (2,5 тысячи - в Казахстане), которые после экзамена совершили 8,5 тысячи поездок по промокоду. Причем почти половина этих поездок пришлась на новичков - тех, кто раньше не пробовал кататься на самокате.
Польза школы не ограничивается формированием культуры аккуратного вождения - она также дает возможность укрепить сотрудничество с муниципальными властями. Более глубокое знакомство с сервисами кикшеринга помогает повысить доверие администраций и понять, что он способен решить многие городские проблемы - например, вопрос транспортной доступности отдаленных районов и дорожных пробок. Уже сейчас мы видим, как наша инициатива меняет отношение к этому виду транспорта, встраивая его в современную городскую инфраструктуру.
Однако ответственность за поддержание безопасности на дорогах лежит не только на самокатчиках - автомобилисты и пешеходы тоже играют свою роль. Водители транспорта должны принимать самокатчиков за полноправных участников дорожного движения, а пешеходам стоит вести себя спокойно и предсказуемо, не нарушая уже существующие правила. Например, сейчас нередко можно увидеть, как пешеходы прогуливаются по велодорожкам, а автомобили совершают маневры, заезжая на выделенные для велосипедистов полосы.
Немалое значение в создании комфортных условий для всех участников дорожного движения играют и регуляторные инициативы. Сегодня взрывной рост популярности электросамокатов как нового средства передвижения в мегаполисах побуждает власти в разных странах и городах обновлять ПДД и прописывать правила для СИМ. Например, в Москве и Минске электросамокаты уже получили правовой статус.
Введение в Казахстане единого стандарта, где были впервые установлены требования к электросамокатам и условия их использования, стало первым шагом к их гармоничной интеграции в транспортную систему. Логичным продолжением станет обновление правил ПДД, в которых будут отражены интересы и учтены потребности всех участников дорожного движения.
Сейчас парламент Республики Казахстан обсуждает внесение поправок в закон о дорожном движении. В частности, речь идет об ограничении скорости движения электросамокатов по тротуарам до 6 километров в час и введении для пользователей требования обладать водительским удостоверением, а также носить шлем при выезде на проезжую часть.
Опыт показывает, что излишние ограничения не повысят безопасность участников дорожного движения, а только вызовут дополнительное напряжение на дорогах. Если предложенные поправки вступят в силу, жители Казахстана едва ли почувствуют улучшение ситуации на дорогах. Самокатчики лишатся удобного способа передвижения, а город - возможностей, которые создает микромобильность. Ведь электросамокаты помогают разгрузить общественный транспорт, сократить пробки, а также снизить выбросы выхлопных газов. Более того, введение ограничений в первую очередь затронет сервисы кикшеринга, а значит, на дорогах вырастет количество частных устройств, над которыми нет никакого внешнего контроля.
В средне- и долгосрочной перспективе развитие инфраструктуры является более эффективным вложением усилий в обеспечение безопасности, чем установление запретов и ограничений. Согласно мировой практике, количество ДТП с участием электросамокатов резко снижается при разведении потоков: пешеходов, СИМ и остального транспорта. Так, например, в Копенгагене удалось снизить аварийность на перекрестках за счет нанесения специальной разметки, указывающей траекторию движения велосипедистов. Эффективно развести потоки помогает развитая инфраструктура, учитывающая потребности всех участников дорожного движения. Выделенные полосы, ограждения, съезды/въезды и пересечения формируют безопасную среду, где у каждого есть свое место, а правила комфортного сосуществования понятны всем.
Рост микромобильности - это тренд, который не может игнорировать ни один мегаполис. Сегодня электросамокаты перестали быть развлечением и дополняют транспортную систему города. Подобно автомобилям при первом их появлении в жизни людей, СИМ нуждаются не в ограничительных мерах, а в безбарьерной инфраструктуре и продуманном своде правил, которые бы легализовали их как участника движения.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
03.05.2023, 14:40 59566
Казахстану не хватает собственной электроэнергии: страна испытывает дефицит
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По итогам трех месяцев 2023 года производство электроэнергии в стране составило 31 млрд кВт·ч - на 0,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем временем потребление электроэнергии достигло 30,9 млрд кВт·ч (рост - на 1,4% за год), сообщает ranking.kz.
В целом по стране наблюдается дефицит электроэнергии, что делает энергетический сектор уязвимым. Так, к примеру, в январе текущего года дефицит электроэнергии по стране составлял 4,2 млн кВт·ч, в феврале - 23,3 млн кВт·ч. В 2022 году дефицит наблюдался восемь месяцев. Но это если говорить в целом по стране. В региональном же разрезе - к примеру, в южной зоне - дефицит электроэнергии длится уже более года, и это серьезно подрывает энергетическую безопасность страны. Только в марте 2023-го в Южном Казахстане производство перекрыло всего 57,2% потребления - дефицит составил 971,0 млн кВт·ч. Перекрывается эта потребность с помощью перетока электроэнергии из других регионов страны.
Если же дефицит электроэнергии наблюдается в целом по стране, то компенсируется он путём закупок из соседней России. То есть энергосистема РФ поддерживает единую энергосистему РК, компенсируя почасовые отклонения между производством и потреблением в Казахстане. Фактически это говорит о том, что энергосистема РК напрямую зависит от РФ, не являясь достаточной и независимой.
В целом Казахстан столкнулся с дефицитом электрической энергии и мощности, который в вечерние часы составляет более 1,3 ГВт, с осени 2021 года.
Согласно семилетнему прогнозному балансу электрической энергии и мощности Министерства энергетики РК, к 2029 году ожидается дефицит электрической мощности свыше 3 ГВт.
Также по прогнозу дефицит электроэнергии продлится до 2025 года. А к 2029 году дефицит будет максимальным в размере 5,5 млрд кВт·ч. При этом сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Сложившаяся ситуация может привести к дефициту мощности раньше прогнозируемого срока и в гораздо больших объемах.
Помимо неэффективного использования топливно-энергетических ресурсов сектором энергетики, вышеназванные проблемы также снижают надежность функционирования энергосистемы Казахстана и отрицательно влияют на энергобезопасность и устойчивость экономики РК.
В настоящее время отсутствует возможность проведения реконструкции, модернизации и капитального ремонта основных активов энергетического комплекса, в первую очередь из-за системы тарифообразования. Действующие тарифы не позволят покрыть большую часть необходимых затрат.
Установленный Министерством энергетики РК предельный тариф на мощность в размере 590 тыс. тг за 1 МВт в месяц не пересматривался с 2019 года. При этом уровень накопленной инфляции с 2015-го по 2022 год составил 78%.
Для удовлетворения потребностей страны в электрической мощности необходимо строительство новых электростанций, что потребует увеличения лимита по возврату инвестиций. По данным системного оператора, в Казахстане 55% тепловых электростанций и 68% гидроэлектростанций имеют возраст более 30 лет. Низкие тарифы на электроэнергию свидетельствуют о том, что электроэнергетическая отрасль не получает необходимых ресурсов для обновления, расширения и строительства новых мощностей, удержания высокопрофессиональных кадров. Недофинансирование энергетических объектов в конечном итоге приводит к деградации отрасли и неспособности обеспечить потребности экономики в электроэнергии.
Программа "Тариф в обмен на инвестиции" длилась с 2009-го по 2015 год. За этот период электростанции получили хорошую возможность обновить свое оборудование, провести капитальный ремонт. В некоторый период упомянутого времени не наблюдалось больших аварий за счет того, что предприятия энергетики успели сформировать какой-то запас прочности. Аварии последних лет - в Экибастузе, Рудном, Риддере, Темиртау - говорят о том, что запас прочности начинает исчерпываться. Сейчас, по данным Минэнерго, из 37 действующих в стране теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в красную зону вошли 19, в желтую - 11, в зеленую - всего 7. Средний износ оборудования ТЭЦ составляет 66%, а износ ТЭЦ в Уральске, Степногорске, Таразе, Кызылорде, Кентау превысил критический уровень в 80%.
Международный опыт свидетельствует, что для обновления электросетей страны Европы применяли механизм стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифов). Это ставка доходности на поставляемые услуги, которая определяется стоимостью оборудования производителя и поставщика электроэнергии. Это альтернативный подход к регулированию распределения электроэнергии, который использует стимулирующую инвестиции модель "Регулируемая база активов" (RAB), а не принцип "Затраты+". После введения стимулирующего тарифа, к примеру, в Румынии за 7 лет удалось обновить треть электросетей. Система тарификации базы активов успешно используется в США, Канаде, Европе - Германии, Польше, Франции, Венгрии, Румынии, Чехии и прочих странах.
В Казахстане же внедрение программы "Тариф в обмен на инвестиции" позволит реконструировать, модернизировать и расширить действующие активы энергопроизводящих организаций и тем самым повысить надежность работы энергосистемы. Обеспечение потока инвестиций в электростанции позволит привлечь резервы самым быстрым и эффективным образом.
Как уже было отмечено, с 2009-го по 2015 год в стране уже действовала программа "Тариф в обмен на инвестиции" с внедрением предельных тарифов на электрическую энергию. За тот период времени был создан среднесрочный резерв мощности путем ввода 1,2 ГВт новых мощностей и восстановления 1,7 ГВт мощностей, которые в итоге и дали возможность покрыть возникавший ранее дефицит. Сейчас же задача перехода к актуализированной тарифной политике в секторе генерации "Тариф в обмен на инвестиции" состоит в том, чтобы достичь снижения износа генерирующих мощностей на 15% к 2035 году путем трансформации подходов в тарифообразовании с увеличением ежегодных инвестиций в 3 раза.
В целом стоимость электроэнергии в Казахстане остается одной из самых низких в мире. Так, по данным GlobalPetrolPrices.com, по состоянию на сентябрь 2022 года стоимость электроэнергии в РК составляет 0,045 долл. США за 1 кВт·ч. С этим показателем Казахстан входит в топ-30 стран с дешевой электроэнергией среди 147 государств. Дешевой электроэнергия остается также в Кыргызстане и Узбекистане: 0,01 долл. США и 0,026 долл. США соответственно. При этом потребление электроэнергии в РК в разы выше, чем в других странах ЦА.
Так, среди стран СНГ и ЦА, по данным аналитиков Index Mundi, самый высокий уровень потребления электроэнергии на душу населения наблюдается в России (6,4 тыс. кВт·ч на человека в год) и Казахстане (4,9 тыс. кВт·ч). На уровень потребления ожидаемо влияет соотношение средних тарифов на электроэнергию для населения и средних доходов граждан соответствующих стран. Это соотношение показывает уровень доступности электроэнергии. Самые благоприятные условия вполне предсказуемо наблюдаются в тех же странах.
Так, в РФ с учетом соотношения тарифов и доходов количество кВт·ч, доступное на средний годовой доход, составляет порядка 232,1 тыс. кВт·ч в год и, соответственно, 19,3 тыс. кВт·ч в месяц. В Казахстане цифры похожи: на средний годовой доход здесь доступно 221,8 тыс. кВт·ч в год и 18,5 тыс. кВт·ч в месяц.
Таким образом, для развития сектора и снижения дефицита электроэнергии необходим оперативный запуск программы "Тариф в обмен на инвестиции", предусматривающий рост тарифов и разумную экономию электроэнергии. Как международный, так и казахстанский опыт прежних лет показывает эффективность подобных мер. В ином случае Казахстан ждет утрата энергетической независимости.
24.04.2023, 15:31 76761
Нацфонд Казахстана понес рекордные убытки: сразу минус 1,4 триллиона тенге по итогам 2022 года
Фото: Depositphotos
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12 апреля 2023 года Национальный банк РК опубликовал Концепцию по управлению активами Национального фонда Республики Казахстан до 2030 года. Проект размещен на портале "Открытые НПА". Реализация концепции, то есть соблюдение закладываемых в ней ограничений, принципов и подходов, будет способствовать, по мнению НБ РК, достижению цели по накоплению к 2030 году 100 млрд долларов США и успешному функционированию программы "Нацфонд - детям", сообщает ranking.kz.
Цель выглядит амбициозной, но не слишком реалистичной. Для понимания: к концу марта 2023 года активы Нацфонда РК составили 58,4 млрд долларов США. То есть предполагается, что менее чем за 7 лет активы Нацфонда должны вырасти на 71%, или на 41,6 млрд долларов США. Звучит неплохо, если полностью игнорировать, например, тот факт, что с 2014-го по активам Нацфонда наблюдается нисходящий тренд. Так, в августе 2014 года (пиковый момент для этого показателя) активы Нацфонда демонстрировали стабильный рост и достигли 77,2 млрд долларов США, однако после в секторе наметился существенный спад. К текущему моменту активы Нацфонда просели по сравнению с пиковым значением на 24,4%, или на 18,8 млрд долларов США.
Еще интересный факт: как отмечается в новой концепции, уже в 2016 году была проведена работа по совершенствованию подходов к управлению активами Национального фонда, была разработана и утверждена новая Концепция формирования и использования средств Национального фонда, было установлено ограничение на максимальный размер стабилизационного портфеля в 10 млрд долларов США. В 2019 году начался переход от консервативного к сбалансированному распределению активов сберегательного портфеля Национального фонда.
Однако все эти меры так и не смогли переломить негативную тенденцию на дальних дистанциях. Да, временами наблюдался рост, и это можно увидеть на графике ниже, однако в общем и целом показатель сокращается. Соответственно, нет гарантий и повода верить, что новая концепция сможет достичь таких амбициозных целей в столь короткое время.
Как отмечается в новой концепции, одной из причин столь существенного сокращения активов страны является укрепившаяся тенденция изъятий из Национального фонда в республиканский бюджет сверх поступлений от нефтяного сектора. Пиковые значения были зафиксированы в 2017-м и 2020-м: в 2017 году при поступлениях в 2,1 трлн тенге изъятия составили 4,4 трлн тенге, в 2020 году при поступлениях в 1,4 трлн тенге изъятия составили 4,8 трлн тенге.
Однако стоит отметить, что это не единственная причина. Немалую роль играет и инвестиционная деятельность, которая осуществляется НБ РК. Так, доходность, полученная от управления активами за последние 10-15 лет, сложилась ниже доходности ряда схожих по своей природе суверенных фондов благосостояния в мире.
За всю историю существования Национального фонда (2000-2022 годы) его среднегодовая доходность составила 3,02%, а инвестиционный доход от управления активами в иностранной валюте - 15,1 млрд долларов США. В то время как, скажем, среднегодовая накопленная доходность Норвежского фонда с 1998-го по конец 2022 года составила 5,7%.
Кроме того, за последние 10 лет в РК фиксировались убытки от управления Нацфондом, наибольший из которых пришелся на 2022-й. По итогам предыдущего года был зафиксирован рекордный убыток от управления Нацфондом в размере 1,4 трлн тенге.
При таком раскладе и подобном уровне управления достичь отметки в 100 млрд долларов США к 2030 году будет довольно непросто, учитывая текущее положение дел. При этом уполномоченные органы должны прилагать максимум усилий для сохранности средств Нацфонда РК.
15.04.2023, 21:57 89146
Ситуации с забастовками доходят до абсурда - эксперт
Фото: Скрин с видео
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Экс-советник министра энергетики Республики Казахстан Олжас Байдильдинов поделился своим мнением о недавней забастовке рабочих из Жанаозена в интервью Baige News.
Как произошла такая ситуация, на Ваш взгляд, и что можно сделать, чтобы решить проблему?
- Я сам из западного Казахстана, прекрасно знаю, какая ситуация там, какие настроения и заработные платы. Ситуация, когда государство уже многие годы идет на уступки различного рода протестующим и забастовщикам, уже доходит до абсурда.
В прошлом году я писал материал "ТОП-3 самых абсурдных требований забастовщиков в Казахстане". Представьте, в прошлом году в Мангистауской области 30 человек выходят, перекрывают дорогу в селе и говорят: "Мы хотим работать в нефтяной компании". При этом у них образования нет, опыта работы нет, их топ-тезис это то, что говорит Аблязов все эти годы, с чем я пытаюсь бороться. Он говорит: "Это ваша нефть, вы должны с нее доходы получать". Они это трансформируют и говорят, что живут возле месторождения, значит, должны работать в нефтяной компании. Аким области отвечает, что есть процедура приема на работу в нефтяную компанию, есть квалификационные требования к опыту работы, образованию, и эти требования невыполнимы. Абстрактно это: если я жил возле аэропорта, вышел бы на митинг одиночный, потому что хочу работать пилотом в авиакомпании из-за того, что живу рядом. Ну, это же глупо.
С другой стороны, тоже в Мангистауской области около ста водителей и сотрудников скорой помощи не вышли на смену, а пошли на митинг. Сказали: "Нефтяники получают больше - мы получаем мало. Мы хотим, как нефтяники", - такого тоже не бывает.
Здесь мой основной тезис - западный Казахстан это часть Казахстана. Не может быть там конкретных льгот всем, потому что нефть их. Нефть не западного Казахстана, нефть принадлежит всему Казахстану. Этот тезис президент также озвучил по газу. На открытии восьмой сессии парламента он сказал, что нужен единый тариф при высоком потреблении газа для всей страны, неважно, где ты живешь. Это достояние республики - оно должно быть общим.
По этой забастовке опять-таки все происходит по достаточно накатанному сценарию. Компания, сотрудники которой приехали в Астану, проиграла тендер на абсолютно законных условиях.
Эти работники хотят постоянную работу и просят взять их в Озенмунайгаз. В Казмунайгазе зарплата на этой позиции в среднем в районе миллиона тенге. Им (забастовщикам.- Прим. ред.) предложили работу за 700 тыс. тенге - они отказались, потому что хотят больше. Не абсурдно ли это?
Я в прошлом году говорил - если нет денег на топливо, пожалуйста, воспользуйтесь общественным транспортом. Экономика так работает. Никто не должен раздать всему Казахстану автомобили.
Люди приходят, перекладывают на государство свои проблемы и говорят: "Мы хотим работать в Озенмунайгазе, возьмите нас туда". Озенмунайгаз - это компания, перегруженная социальными обязательствами, у них есть свой порядок приема на работу, он идет по квоте от каждого района. А они хотят этот порядок нарушить. Им отвечают - это нереально, расходитесь.
Перекладывать свои проблемы на государство, я думаю, это не совсем правильно. Если ты квалифицированный специалист, ты найдешь работу. Если ты получаешь мало и видишь, что все вокруг получают мало, значит это не та сфера, в которой ты занимаешься.
Ситуация, когда государство идет на уступки - заразительна. Сейчас их требования удовлетворят - дальше кто-то приедет. Требовать у государства принять на работу - неправильно, такого не бывает.
Мы (народ. Прим. ред.) же, в принципе, кочевники, раньше искали какие-то варианты. Здесь закончилась трава - поехали в другое место. Это рынок должен быть тоже таким. Если ты живешь в каком-то городе, где тебе не нравятся условия работы, переезжай. Наша государственная идеология должна быть такой. Государство должно четко обозначить - хватит бастовать. Если вы не довольны своей заработной платой, ищите другую работу. Все, государство здесь ничем вам помочь не может.
Нужно понимать, что зарплата 700 тыс. тенге начисляется за вахтовый метод работы, то есть ты 15 дней работаешь, получаешь за это деньги, 15 - отдыхаешь. На работе тебя кормят пять раз в день, выделяют спецодежду, оплачивают транспорт. Там даже интернет может быть. Это же хорошие условия труда. Почему вам мало семисот тысяч? Это государство так расслабило. А "виной" тому - Казмунайгаз, который ежегодно зарплаты повышает, чтобы у них напряженности не было. Подрядные организации смотрят на них и хотят так же.
Если мы выровняем цены, допустим, на нефтепродукты и будет более адекватный рынок, то зарплаты тоже подтянутся. Иначе мы в замкнутом круге, одно регулируем - кажется, что что-то сделалось, а оно там уже метастазами на все сектора пошло.
29.03.2023, 15:00 127571
Независимый эксперт поделилась мнением о генплане Алматы до 2040 года Эксклюзив КТ
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Независимый эксперт в области транспортного планирования Елена Ерзакович поделилась с корреспондентом Kazakhstan Today мнением о проекте генерального плана города Алматы до 2040 года.
Я считаю, что документ, выставленный на портале egov, сырой. Мы участвовали в общественных консультациях в начале года, но в текстовом формате документ видим впервые, и его реально авторы должны доработать и отредактировать. В части, которая касается, например, транспортной инфраструктуры, я вижу очень много нераскрытых с точки зрения реализации задач, много общих, неконкретных формулировок и повторов по тексту, а какие-то аспекты вообще не раскрыты с точки зрения наличия земель. Слабо разнесены этапы внедрения скоростных видов транспорта в сроки между 2030-м и 2040 годом, опять упоминаются разноуровневые развязки в контексте центральной части города. Не указано, что из этих проектов, особенно в части общественного транспорта, будет реализовано в приоритетном порядке", - заявила Елена Ерзакович.
Также Елена Ерзакович отметила и преимущества генплана мегаполиса.
Преимуществом является то, что на обсуждениях была попытка посмотреть на город комплексно, с точки зрения устойчивого развития, но, к сожалению, в представленном тексте очень мало "связанности" между разделами: планами по застройке и жилищному строительству, приоритетами по транспортной инфраструктуре и обеспечения населения основными ресурсами, зеленой энергетикой, чистой питьевой водой и устойчивостью города перед ЧС. Хотелось бы более четкой структуры индикаторов развития города", - сообщила независимый эксперт в области транспортного планирования.
Отвечая на вопрос: "Какие, на Ваш взгляд, наиболее значительные изменения в облике города произойдут в результате исполнения данного плана?", Елена Ерзакович заявила следующее:
Я пока по тексту вижу только еще больший рост застройки, причем высокоэтажной. Меня крайне удивило наличие в разделе, посвященном центру города, того, что там планируется уплотнение. Возможно, как-то сформулировано неясно или это касается других планировочных зон, но нет планов по новому жилому фонду 4-5 этажей в принципе, а основной акцент делается на высотки. Мне бы хотелось, чтобы было более четкое разграничение и понимание, какую плотность мы хотим достичь, в каком планировочном районе и почему", - отметила эксперт.
По словам эксперта, ее удивило "совершенно крошечное описание вопросов водоснабжения города".
Это одни из ключевых ограничительных факторов для города Алматы с точки зрения прогнозов роста населения. Сейчас многие озабочены не только качеством, но и в принципе наличием в городе воды, а генплан показывает только текущие проекты по водозаборам из рек", - подчеркнула она.
По словам Елены Ерзакович, с точки зрения транспорта в генплане указаны в основном все проекты, которые обсуждаются уже много лет.
С одной стороны, это хорошо, что есть упоминание и про троллейбусы, и про трамвай, и про необходимость развития автопарков и транспортно-пересадочных узлов. Но, с другой стороны, все как-то опять растянуто, неопределенно по времени, и строительство транспортно-пересадочных узлов к 30 году. Откуда-то возникла легкая авиация, но при этом проекты по канатным дорогам перенесены через десятилетия. Нужны более четкие и понятные индикаторы по уровню доступности общественного транспорта, внедрению зон низких выбросов, и чтобы они увязывались с отведением земель под эту инфраструктуру в ближайшие несколько лет, а не через 10, когда все земли будут застроены жилыми комплексами", - добавила независимый эксперт.
Проект постановления правительства Республики Казахстан "О Генеральном плане города Алматы" опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 апреля.
Напомним, 25 января акимат города Алматы и ТОО "НИИ "Алматыгенплан" начали общественные обсуждения нового генерального плана города Алматы до 2040 года. Действующий генеральный план был утвержден более 20 лет назад - в 2002 году и не учитывал роста потребностей города. Внесенные в генплан корректировки не могли его комплексно усовершенствовать: документ не учитывал изменения, утратил свою актуальность и нуждался в кардинальном пересмотре.
При обсуждении алматинцев больше всего волновали качество воздуха, экология, транспорт и точечная застройка. В связи с этим горожане предложили снести ряд новостроек.
Ранее сообщалось, что в Алматы из-за плотной застройки наблюдается острый дефицит водоснабжения.
Кроме того, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Также в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
10.03.2023, 14:44 169316
Перспективный партнер: как Иран может усилить Шанхайскую организацию сотрудничества
Фото: Depositphotos
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Президент Ирана Ибрагим Раиси на встрече с генсеком Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином отметил, что Тегеран придает большое значение взаимодействию со странами ШОС. По словам президента, государства - члены этой организации обладают богатыми природными ресурсами и обширными территориями, что позволяет ШОС играть заметную роль в системе международных отношений и эффективно противостоять однополярности. Эксперты полагают, что процесс вступления исламской республики в ШОС может быть завершен уже в 2023 году. Аналитики подчеркивают, что присоединение Ирана значительно укрепит позиции ШОС, расширит возможности для сотрудничества и позволит лучше противостоять внешнему давлению, причем от этого выиграют все стороны, сообщает RT.
Президент Ирана Ибрагим Раиси провел встречу с генсеком Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином, в ходе которой отметил, что ШОС играет заметную роль в системе международных отношений. Президент также заявил, что Тегеран придает большое значение взаимодействию с государствами ШОС.
Страны - члены Шанхайской организации сотрудничества обладают значительными людскими ресурсами и населением, богатыми (природными. - Прим. RT) ресурсами и запасами, а также обширными территориями, что позволяет этой организации играть роль в эффективном решении проблемы однополярности и содействии региональному и международному сближению", - подчеркнул Раиси.
В свою очередь Чжан Мин высоко оценил перспективы взаимодействия с Тегераном в рамках ШОС.
Уверены, что, принимая во внимание богатую историю этой страны, Иран может быть активным и конструктивным участником в деле расширения сферы действия и полномочий ШОС для достижения ее целей", - сказал он.
Генсек организации также обсудил процесс присоединения к ней страны с замминистра иностранных дел Ирана Али Багери.
Мы рассматриваем ШОС как институт сотрудничества независимых и сильных стран. Многосторонний подход ШОС свидетельствует о том, что ее деятельность не носит исключительно протокольный характер, а отвечает нуждам стран в области безопасности и политики, - приводит ТАСС слова Багери. - ШОС отличается от многих западных организаций тем, что она была сформирована на базе решений независимых стран и придерживается принципа соблюдения независимости и суверенитета государств, что обеспечивает выработку долгосрочных решений международных проблем".
В новом статусе
Напомним, 15 сентября 2022 года Иран подписал меморандум об обязательствах, открывший стране путь к полноправному членству в ШОС. Подписи под документом поставили глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян и генсек организации Чжан Мин.
В конце ноября иранский парламент принял законопроект о вступлении страны в ШОС. А в конце января 2023-го меджлис одобрил законопроект о меморандуме об обязательствах в целях получения статуса государства - члена ШОС. Таким образом, Тегеран завершил все необходимые юридические формальности для оформления членства в организации.
Заместитель вице-президента Ирана по парламентским делам Али Адяни, комментируя этот шаг, заявил, что вступление страны в организацию имеет особое значение с экономической, социальной и международной точек зрения в целях преодоления санкций, а также для усиления экономической дипломатии со странами - членами ШОС.
В 2005 году Иран стал государством-наблюдателем в ШОС, а процесс вступления страны в организацию начался в 2021 году. Сейчас в ШОС входят Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия. Статус наблюдателей имеют Иран, Афганистан, Белоруссия и Монголия, а Азербайджан, Армения, Турция, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия и Шри-Ланка - статус партнеров по диалогу.
В российском МИД ранее заявляли, что Москва рассматривает присоединение Ирана к ШОС как весьма полезное решение, и эту позицию разделяют остальные партнеры по организации. Во внешнеполитическом ведомстве отмечали, что РФ исходит из перспектив активного подключения Ирана к борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, обеспечению стабильности и безопасности не только в регионе, но и в более широком формате.
Кроме того, развитая инфраструктура позволяет рассчитывать на вклад Ирана в формирование единого транспортного пространства и в обеспечение транспортной безопасности, отмечали в Москве.
Мы с точки зрения российской политики рассматриваем Иран как естественную часть шосовского пространства, равно как и Афганистан", - подчеркивал спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.
В свою очередь глава российской дипломатии Сергей Лавров еще в июне 2022 года выражал мнение, что процесс вступления Ирана в ШОС не займет много времени.
Мы убеждены, что Тегеран будет вносить весомый вклад в укрепление Шанхайской организации сотрудничества в качестве одного из ключевых центров формирующегося многополярного миропорядка", - подчеркивал он.
В конце января Лавров сообщил, что ШОС готовится принять в свои ряды Иран и Белоруссию в качестве полноправных членов.
На очереди присоединение Исламской Республики Иран в качестве полноправного члена. На шаг позади, но тоже уже в русле официальных процедур присоединения к членству в ШОС Беларусь", - сказал глава МИД.
Оптимальный сценарий
Как отметил в комментарии RT эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов, Иран на протяжении многих лет демонстрировал интерес к ШОС как на площадках самой организации, так и на двусторонних встречах с лидерами и представителями Китая и РФ.
Для Ирана ШОС является не просто символической организацией, а реальным инструментом решения актуальных вопросов для страны, находящейся под многолетними санкциями со стороны стран Запада. Это вопросы экономического развития, торговли, безопасности. В сфере безопасности площадка ШОС сейчас особенно актуальна как средство координации стран - соседей Афганистана", - рассказал политолог.
Он подчеркнул, что Иран проводит очень последовательную политику, на которую сама ШОС и ее страны-участницы решили ответить положительно.
Перспектива участия Ирана в ШОС достаточно ясна. Можно ожидать, что организация расширится уже в 2023 году. Это будет серьезный шаг, демонстрирующий жизнеспособность ШОС... ее развитие и востребованность в современных реалиях", - отметил Лукьянов.
Присоединение Ирана к ШОС является оптимальным сценарием для этой страны в нынешней военно-политической обстановке в мире, отметил в разговоре с RT старший научный сотрудник отдела центра международной безопасности ИМЭМО и отдела Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сотников.
Иран сталкивается с давлением со стороны коллективного Запада и понимает, что экономически и политически его будущее связано с ШОС. Тегеран подтвердил свою приверженность принципам ШОС и был верен им с самого начала. Кроме того, Иран долгое время был в статусе наблюдателя при организации и выполнял все условия в этом статусе. Сейчас наступило то время, когда иранцы полноправно войдут в организацию и будут вместе с Россией и Китаем развивать взаимовыгодное сотрудничество, несмотря на давление извне, исходящее от стран Запада", - подчеркнул аналитик.
По его мнению, полноправное членство Ирана в ШОС будет приобретением для всех стран - членов организации. "Иран - это очень емкий рынок и перспективный партнер для всех стран ШОС. Для России это тоже очень важный стратегический партнер, и сотрудничество по линии ШОС уже идет в разных областях: это и энергетика, и транспорт, и парламентское взаимодействие, и культура", - отметил Сотников.
Хотелось бы напомнить, что потенциал Ирана еще не до конца раскрыт и очевиден многим игрокам геополитической арены. Для России очень важно сейчас, что в условиях такого беспрецедентного давления со стороны Запада она может наращивать свое сотрудничество с Ираном и партнерами по ШОС, поэтому прогнозы самые благоприятные", - заключил эксперт.
01.03.2023, 12:05 186456
Казахстанские сейсмологи не участвуют в проектировании многоквартирных жилых комплексов
Фото: Depositphotos
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Казахстанские сейсмологи не присутствуют при проектировании и строительстве многоквартирных жилых комплексов. Об этом рассказал директор ТОО "Института сейсмологии" Министерства по ЧС РК Даулет Сарсенбаев в фильме о готовности страны к возможному сильному землетрясению "Безопасное завтра".
Наши специалисты не участвуют при проектировании и строительстве многоквартирных жилых комплексов и при акте ввода в эксплуатацию, соответственно, тоже", - сказал Даулет Сарсенбаев.
По его словам, необходимо на государственном уровне вести тотальный контроль во время проектирования и строительства.
В нашей стране по сей день нет закона о сейсмической безопасности, а это большая проблема. У нас нет права на ошибку. Если произойдет разрушительное землетрясение, мы просто откатимся назад", - говорит Даулет Сарсенбаев.
Он подчеркнул, что Казахстан должен извлечь урок из турецких событий, должен принять решительные комплексные меры.
Специалисты констатируют ряд проблем в отрасли: отсутствует полноценная законодательная база в области сейсмической безопасности, отрасль ощущает острую нехватку квалифицированных кадров, современного технического оснащения.
Кадры у нас выпускает факультет физики КазНТУ. Раньше были 2-3 выпуска сейсмологов. К сожалению, в Институте сейсмологии работают только 5-6 человек из них. Остальные ушли в некоммерческие структуры", - рассказал заместитель директора института Нурсарсен Узбеков.
Как констатировала главный научный сотрудник лаборатории региональной сейсмичности Галина Хачикян, при зачислении студентов гранты выделяют по приоритетным направлениям, а слова "сейсмология" в приоритетных научных направлениях Казахстана нет.
Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей.
Казахстан, будучи в центре континентальной Азии, является одним из самых сейсмоопасных, сейсмогенерирующих зон ввиду его позиции геологического строения, где у нас проходит огромный пояс современного горообразования. То есть в результате раздроблений этих горных сооружений благодаря сжимающим усилиям с севера и юга огромные так называемые тектонические плитки растут вверх", - пояснил главный научный сотрудник лаборатории флюидного режима земной коры"Абдулазис Абдуллаев.
В Казахстане в сейсмоопасной зоне находится огромная территория от ВКО до Кызылординской области, поэтому перед уполномоченными органами стоит задача обеспечения сейсмической безопасности региона. Это прежде всего контроль строительной сферы, гидротехнических сооружений, объектов повышенной опасности. Однако самым активным является Алматинский регион - землетрясение может повлечь за собой сход лавин, селей, прорыв дамб.
Напомним, в результате землетрясений, которые произошли на границе Турции и Сирии в начале февраля, обрушились или были серьезно повреждены 173 тысячи зданий. Многие разрушенные дома были построены с использованием некачественных материалов и технологий и часто не соответствовали госстандартам.
Число жертв в обеих странах превысило 50 тысяч. По оценке ВОЗ, в результате катастрофы пострадали до 23 млн человек. По оценкам экспертов, ущерб от землетрясений превысил 20 млрд долларов США.
В Турции начаты расследования в отношении более 600 человек, которых подозревают в причастности к обрушению зданий во время землетрясений.
Накануне в Турции задержали мэра города Нурдагы, в котором после землетрясений почти не осталось целых зданий. Теперь город, в котором ранее проживало 40 тысяч человек, полностью снесут и отстроят заново.
В то же время в турецком городе Эрзинь, находящемся в зоне землетрясения, удалось избежать жертв, поскольку все здания построены в соответствии с требованиями, объяснил мэр Оккеш Эльмасоглу в интервью телеканалу ТВ5. Он отметил, что в городе с населением 42 тысячи человек не зафиксировано ни одного обрушения, хотя некоторые здания повреждены. При этом населенный пункт находится в провинции Хатай, которая больше всего пострадала от подземных толчков.
У нас не было ни человеческих жертв, ни травм, ни обрушений. <...> У меня есть четкие представления в этом вопросе - никакого незаконного строительства. Разумеется, люди всегда находят способ строить без разрешения и надзора. Но даже если невозможно предотвратить это на 100%, можно сократить размах. Я не пошел на компромисс, и это стоило мне ссоры со множеством людей", - заявил Эльмасоглу журналистам.
Мэр отметил, что не разрешал строительство без лицензии в том числе и своим родственникам. Должность градоначальника политик занимает с 31 марта 2019 года. Всю жизнь он прожил в Эрзине.
На фоне событий в Турции в нашей стране тоже пронеслась волна переживаний об опасности землетрясений в крупнейшем мегаполисе Казахстана - Алматы.
По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы потери составят порядка 400 тысяч человек, будет разрушено до 60 процентов зданий, а прямой ущерб составит порядка 200 миллиардов тенге. При этом потери будут не только огромны во всех отношениях, но и долгосрочны.
При попытках покинуть город образуется огромная пробка, которая перекроет дорогу спасателям и медикам для оказания помощи нуждающимся. Если же алматинцы побегут на улицу, начнется страшная давка, ведь нынешняя застройка слишком плотная. Просторных мест для спасения в чрезвычайной ситуации остается все меньше и меньше.
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