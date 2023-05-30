Казахстан против отмены роуминга в странах ЕАЭС: эксперт прокомментировал заявление МЦРИАП

Фото: Деловой Казахстан

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Отношения всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и стран Центральной Азии вступают в новую эпоху. Китай и Центральная Азия идут нога в ногу по пути делового партнерства, дружбы и общего процветания народов. Об этом заявил в эксклюзивном интервью "Синьхуа" главный редактор республиканского экономического издания "Деловой Казахстан" и международного информационного агентства DKNews.kz Серик Коржумбаев.





Он особенно остановился на Инициативе в области глобальной безопасности, Инициативе по глобальному развитию и Инициативе глобальной цивилизации, предложенных председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, многие страны мира сразу же присоединились к механизмам по продвижению Инициативы в области глобальной безопасности. Ведь она нацелена на устранение глубинных, коренных причин международных конфликтов, совершенствование системы управления глобальной безопасностью и содействие долгосрочному миру и глобальному социально-экономическому развитию. Более того, Инициатива отражает серьезную заинтересованность китайского руководства в сохранении и укреплении атмосферы мира и безопасности. Это отвечает не только потребностям достижения наилучших условий для развития КНР, но и задачам международного сотрудничества и развития. Инициатива совпадает с казахстанским видением обстановки на мировой арене, а также инициативами о возобновлении широкого международного диалога по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества во всем мире.





Инициатива по глобальному развитию также привлекла внимание всего мира к вопросам развития и укрепила сотрудничество между развивающимися странами в условиях ряда глобальных кризисов. Она является ценным вкладом в решение общих проблем и ускорение перехода к более устойчивому и инклюзивному будущему.





Инициатива глобальной цивилизации призывает распространять общие ценности всего человечества, что является основополагающим принципом продвижения обмена и развития цивилизаций. Мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода являются общими стремлениями народов всех стран. Данная инициатива находит все большее понимание и поддержку в мире, потому что она выдвинута на благо всего человеческого общества.





Председатель КНР обратился ко всему миру с искренним призывом к углубленному продвижению диалога между цивилизациями, а также к содействию прогрессу человеческой цивилизации в ключе инклюзивности и взаимного обучения. Тем самым он еще раз привнес китайскую мудрость и китайское решение в продвижение международного сотрудничества более высокого уровня.





Коржумбаев отметил, что современный мир продолжает стремительно меняться, активно перераспределяется глобальный баланс сил, прежде всего за счет становления новых центров развития в Азии. При этом, углубляется взаимосвязанность и взаимозависимость между участниками международных отношений. Вместе с тем ситуация в глобальной политике и экономике остается турбулентной и напряженной, процесс экономической глобализации сталкивается с ростом односторонних протекционистских мер и других вызовов в международной торговле.





По его словам, Центральная Азия, обладающая богатой тысячелетней историей, является стратегически важным регионом для всей Азии. Когда-то служившая мостом между Европой и Азией на знаменитом Шелковом пути, сегодня эта территория продолжает играть ключевую роль в региональной интеграции и экономическом сотрудничестве. Тесное сотрудничество между странами Центральной Азии также может способствовать укреплению региональной безопасности и стабильности.





Коржумбаев констатировал, что Центральная Азия -- важный перекресток транспортных коммуникаций Евразии, главной из которых был Великий шелковый путь. Исторически простейшей формой кооперации всегда была зависимость от географии. Развитие и расширение взаимовыгодных торгово-экономических связей между государствами Центральной Азии рассматриваются, прежде всего, через создание реально действующей зоны свободной торговли, развитие предпринимательства и инвестиционного сотрудничества.





Главный редактор подтвердил, что сегодня Китай и страны Центральной Азии идут нога в ногу по пути делового партнерства, дружбы и общего процветания народов. Будущие успехи основываются и на экономическом фундаменте. Предполагается повысить пропускную способность международных перевозок, поддерживать строительство Транскаспийского международного транспортного маршрута, увеличивать пропускную способность автодорог "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" и "Китай-Таджикистан-Узбекистан", продвигать консультации по строительству железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан". Модернизируются действующие пункты пропуска, откроются новые КПП, существенно расширится доступ на рынки авиаперевозок, будет развиваться региональная логистическая сеть. Есть планы по наращиванию потенциала железнодорожных контейнерных терминалов по маршруту Китай-Европа, заработают конкурентоспособные предприятия по созданию зарубежных складов в государствах Центральной Азии, сформируется цифровая платформа универсальных услуг. На новый уровень выйдут партнерские отношения "Китай-Центральная Азия" по энергетическому развитию. Так, ускорится строительство четвертой линии газопровода Китай-Центральная Азия, увеличится объем торговли углеводородами, укрепится взаимодействие по всей производственной цепочке, расширится кооперация в области альтернативных источников энергии и мирного атома.





Говоря о сотрудничестве в сфере зеленых инноваций, С. Коржумбаев заявил, что лидеров стран очень заинтересовали планы КНР по активизации сотрудничества с государствами Центральной Азии в области мелиорации засоленных и солончаковых почв, водосберегающей ирригации. Китай предложил создать совместную лабораторию сухого земледелия, содействовать преодолению экологического кризиса в Приаралье, а также поддерживает создание в Центральной Азии высокотехнологичных предприятий и индустриальных парков ИКТ. Китайская сторона также приветствует присоединение государств Центральной Азии к целевым программам сотрудничества в рамках "Пояса и пути" в области технологий устойчивого развития, инноваций и предпринимательства, космических информационных технологий.





По его словам, отношения всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и стран Центральной Азии вступают в новую эпоху. Эти отношения являются независимыми от внешнего мира, они основаны на национальной специфике каждой из сторон, отвечают коренным интересам государств и их народов, соответствуют современным тенденциям развития.





Центральную Азию ожидают глобальные изменения, разумеется, прежде всего, это касается экономического взаимодействия, но и с точки зрения безопасности и сохранения стабильности. Положено начало большого совместного пути и развития в интересах народов наших стран, это дорога к миру и процветанию, добавил Коржумбаев.