Казахстанские операторы выступили против отмены роуминга в странах ЕАЭС

Свою позицию операторы объясняют тем, что введение справедливого тарифа в роуминге повлияет на снижение их доходов

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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские операторы связи выступили против отмены роуминга со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).





Как сообщает РБК , в конце марта ЕЭК запросила у крупных операторов связи государств ЕАЭС данные о стоимости услуг с 2020 по 2022 год.





К запросу была приложена дорожная карта отмены роуминга на территории ЕАЭС, согласно которой операторы связи должны до конца 2024 года разработать "правила использования справедливых тарифов на услуги связи на территории государств-членов", а затем, к первому кварталу 2025 года, снизить ставки международного интерконнекта и ввести соответствующие тарифы на услуги сотовой связи для абонентов государств ЕАЭС", - сообщает сайт.





Однако в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана на запрос РИА Новости заявили, что мобильные операторы (в Казахстане) против введения справедливых тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге на территории государств - членов ЕАЭС, сообщает Sputnik





Свою позицию операторы объясняют тем, что введение справедливого тарифа в роуминге повлияет на снижение их доходов. Кроме того, отмечается, что сотовые операторы Казахстана "технически не имеют возможности организовывать прямые соединения с операторами сотовой связи других стран и работают только через операторов международной связи". В свою очередь у операторов международной связи не решен вопрос по выделению трафика роуминга из общего потока межоператорского трафика, что делает невозможным предоставление скидки только на роуминговые звонки для внешнего партнера", - пояснили в ведомстве.





В Минцифры добавили, что "Казахстан будет принимать решение после обсуждения всех необходимых пунктов в рамках принятого плана мероприятий по внедрению "справедливых тарифов" в роуминге.





В ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. При этом Россия и Беларусь с 1 апреля 2022 года полностью отменили плату за входящие звонки в роуминге.