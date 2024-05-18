Почти 500 млрд тенге из бюджета Казахстана неэффективно использовали - Минфин

Приказ вводится в действие с 17 мая

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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства утвердил приказ от 14 мая 2024 года "О некоторых вопросах ввоза сахара-сырца тростникового на территорию Республики Казахстан", сообщает пресс-служба - Министр сельского хозяйства утвердил приказ от 14 мая 2024 года "О некоторых вопросах ввоза сахара-сырца тростникового на территорию Республики Казахстан", сообщает пресс-служба МСХ





Приказом утверждены правила и форма подтверждения целевого назначения ввозимого в Казахстан сахара.





Уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса должен подтверждать целевое назначение ввозимого сахара-сырца тростникового, предназначенного для промышленной переработки в РК, в размере не более 300 000 тонн.





Чтобы получить подтверждение целевого назначения сахара-сырца, нужно подать заявку. В случае положительного рассмотрения заявки структурное подразделение в течение трех рабочих дней готовит проект подтверждения целевого назначения товаров.





Использование сахара-сырца тростникового, помещенного под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с применением тарифной льготы, допускается исключительно в соответствии с его целевым назначением.





Сахар белый, полученный в результате промышленной переработки ввезенного с применением тарифной льготы сахара-сырца тростникового, может использоваться и (или) реализовываться исключительно в Казахстане и не подлежит вывозу в иные государства - члены ЕАЭС.





Организация, осуществляющая ввоз сахара-сырца тростникового, и организация, осуществляющая промышленную переработку сахара-сырца тростникового, ежегодно в срок до 31 декабря отчетного года предоставляют в уполномоченный орган отчет о целевом использовании сахара-сырца тростникового.





Приказ вводится в действие с 17 мая 2024 года.





Ранее сообщалось, что Казахстан вводит запрет на экспорт сахара до конца лета. Эта мера позволит полностью обеспечить спрос казахстанцев на сахар в предстоящий летний сезон.



