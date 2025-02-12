Почти на треть сократились инвестиции в сферу информации и связи в Казахстане

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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Объем инвестиций в основной капитал в Казахстане за январь-декабрь 2024 года достиг 19,4 трлн тенге - на 7,4% больше в денежном выражении, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает - Объем инвестиций в основной капитал в Казахстане за январь-декабрь 2024 года достиг 19,4 трлн тенге - на 7,4% больше в денежном выражении, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает finprom.kz





По информации аналитиков, почти 40% общего объема инвестиций в основной капитал было направлено в промышленность: 7,7 трлн тенге - на 6,7% меньше в стоимостном выражении, чем за январь-декабрь 2023 года. При этом инвестиции в горнодобывающую промышленность сократились сразу на 23,1%, до 3,7 трлн тенге, тогда как капвложения в обрабатывающую промышленность, напротив, выросли на 21,4%, до 2,1 трлн тенге. В секторе электро-, газо- и теплоснабжения инвестиции составили 1,3 трлн тг, в сфере водоснабжения и канализации - 693,2 млрд тенге.





Наименьшие объемы инвестиций пришлись на сферы профессиональной, научной и технической деятельности (130,6 млрд тг), строительства (149,1 млрд тг), финансовой и страховой деятельности (161,1 млрд тенге), а также на сектор HoReCa (163,8 млрд тенге).





Заметнее всего объем капвложений сократился в сфере информации и связи: почти на треть, до 306,4 млрд тенге. Существенное уменьшение объемов инвестиций также было зафиксировано в секторе горнодобывающей промышленности (на уже упомянутые 23,1%) и в сегменте торговли и авторемонта (на 20,9%).





Отмечается, что инвестиции в сферу образования достигли 1,1 трлн тенге - сразу в 2,4 раза больше, чем годом ранее, что стало самым значительным приростом среди всех отраслей экономики.





В целом, по словам экспертов, темп роста инвестиций замедлился по сравнению с 2022 и 2023 годами, когда наблюдалось увеличение показателей на 15,2% и 15,7% соответственно. В целом это ожидаемое замедление после "посткоронакризисного" пика, последовавшего за обвалом показателей в 2020 году, когда впервые за десятилетие в секторе был зафиксирован спад.





Основным источником капвложений были собственные средства предприятий, которые за январь-декабрь 2024 года составили 12,5 трлн тенге - на 6% меньше в стоимостном выражении, впрочем, чем за аналогичный период 2023 года. На республиканский и местные бюджеты пришлось 1,8 трлн и 2,3 трлн тенге соответственно. Объем инвестиций за счет республиканского бюджета за год вырос на 46,6%, за счет местных - на 41,7%.





Кредиты банков составили 741,4 млрд тенге (сразу на 66,5% больше, чем за январь-декабрь 2023 года), в том числе кредиты иностранных банков достигли 138,2 млрд тенге, увеличившись сразу в 6,3 раза. На небанковские заемные средства пришлось более 2 трлн тенге (рост за год - на 39,4%), в том числе 572,7 млрд тенге составили заемные средства нерезидентов.



