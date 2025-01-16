15.01.2025, 16:41 47811
Порядка 6,8 трлн тенге инвестиций потребуется для модернизации коммунальных сетей Казахстана
Износ инфраструктуры 87 предприятий-монополистов в сферах тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения составляет от 65 до 100%
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Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Потребность в инвестициях до 2029 года на модернизацию коммунальных сетей составит 6,8 трлн тенге, 6,2 трлн - на генерацию электроэнергии. Об этом было заявлено в ходе первого заседания проектного офиса по реализации национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов", сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
Инвестиции на модернизацию коммунальных сетей планируется привлечь от банков второго уровня, национальных финансовых институтов развития и международных финансовых организаций. Создание механизма финансирования субъектов естественных монополий, рассмотрение заявок на льготное финансирование либо субсидирование возложены на АО "НУХ "Байтерек". Мониторинг и контроль за ходом реализации проектов и строительно-монтажными работами закреплены за АО "Казцентр ЖКХ".
Нацпроект направлен на снижение аварийности инфраструктуры и обеспечения бесперебойного предоставления коммунальных услуг. На сегодняшний день износ энергетической и коммунальной инфраструктуры 87 предприятий-монополистов в сферах тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения составляет от 65 до 100%. Таким образом, перед Проектным офисом поставлены задачи по снижению износа инженерных сетей до 40% и строительству новых источников генерации электроэнергии (дополнительно 7,3 ГВт)", - проинформировали в правительстве.
Отдельно на заседании обсудили меры поддержки для категории социально уязвимых слоев населения.
Уязвимые слои населения будут защищены от роста тарифов за счет автоматизированной системы жилищной помощи. Профильным министерствам поручено проработать вопрос установления порога предельно допустимых расходов по коммунальным платежам до 5% от совокупного дохода семьи для социально-уязвимых слоев, унифицировать применяемые нормы площади жилья, потребления коммунальных услуг на одного человека для увеличения количества получателей жилищной помощи", - отметили в кабмине.
Вице-премьер Канат Бозумбаев поручил Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными государственными органами и организациями в двухнедельный срок внести в аппарат правительства детальную дорожную карту по реализации нацпроекта.
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16.01.2025, 17:30 7936
Исторический максимум: объем перевозок грузов железнодорожным транспортом между Казахстаном и Китаем превысил 32 млн тонн
Фото: Информационная компания Урумчи
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году объем перевозок грузов железнодорожным транспортом между Казахстаном и Китаем превысил 32 млн тонн, что является историческим максимумом, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РК.
Казахстанский экспорт увеличился на 1 млн тонн и составил 13,7 млн тонн. Основными экспортными грузами являются железная и цветная руда, черные и цветные металлы, зерновые грузы и др. Импорт вырос на 5%, а транзитные перевозки через Казахстан увеличились на 19% и составили 15,3 млн тонн", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, транзит в контейнерах на Европу вырос на 43%.
Важным фактором роста стало открытие казахстанского терминала в международном сухом порту Сианя. 2024 году через данный терминал и порт Актау прошло более 300 контейнерных поездов, что в 30 раз больше, чем в 2023 году", - добавили в пресс-службе.
Напомним, объем перевозок по Транскаспийскому маршруту вырос до 3,8 млн тонн.
16.01.2025, 15:26 11916
Бектенов поручил расширить льготную жилищную программу для технических специалистов
Фото: pexels.com
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве Казахстана прошло совещание по вопросам дальнейшего развития жилищного строительства и повышения доступности жилья. Рассмотрен ход работы по исполнению поручений главы государства, озвученных в интервью газете Ana tili, сообщает пресс-служба правительства.
В ходе совещание обсуждены подходы по трансформации "Отбасы банка" в институт развития и активизации работы по привлечению частных средств для дальнейшего развития отрасли, а также предложения по финансированию льготных программ, включая поддержку работников промышленных предприятий и запуск новых продуктов. На сегодня уже начата работа по улучшению жилищных условий семей специалистов рабочих профессий с крупными предприятиями, такими как "Каражанбасмунай", "Шубарколь комир", "Евроазиатская энергетическая корпорация", ССГПО, "ТНК "Казхром", "Алюминий Казахстана", "Казахстанский электролизный завод" и другими.
Глава правительства отметил необходимость расширения льготной программы ипотечного и арендного жилья для технических специалистов в рамках объявленного Года рабочих профессий. Трансформация банка нацелена на усиление его работы по предоставлению жилья нуждающимся гражданам по принципу "одного окна" и в целом на развитие экономики страны.
По итогам 2024 года в Казахстане введены рекордные 18,9 млн квадратных метров жилья, что на 6,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Индекс физического объема отрасли за год составил 113,1%. Ведется работа по исполнению поставленной президентом задачи по достижению показателей в 111 млн квадратных метров к 2029 году.
15.01.2025, 15:56 49811
На ITS стартовали торги первым в Центральной Азии и Закавказье шариатским индексным фондом ITS Shariah
В ходе первичного предложения бумаг инвесторы приобрели 500.000 акций фонда по цене 10 долларов США на общую сумму 5 млн долларов
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Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Международная торговая площадка ITS 14 января 2025 года начала торги акциями первого в Центральной Азии и Закавказье шариатского индексного ETF (exchange traded fund) ITS Shariah под тикером ITSS, сообщает пресс-служба ITS.
В ходе первичного предложения бумаг инвесторы приобрели 500.000 акций фонда по цене 10 долларов США на общую сумму 5 млн долларов. Первичный листинг ITSS ETF состоялся днем ранее на бирже МФЦА AIX. Каждая акция ITSS ETF является равноправной долей в шариатском фонде ITSS ETF, который зарегистрирован как отдельное юридическое лицо в Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА) в соответствии с нормами Исламского финансирования.
Инвестиционная стратегия ITSS ETF состоит в максимально точном следовании составу и динамике шариатского индекса ITS Shariah. Инвестиционный портфель ITSS ETF составляют 30 крупнейших глобальных компаний, чья деятельность и финансовое состояние соответствуют критериям Международной Организации по Бухгалтерскому Учету и Аудиту в Исламских финансовых институтах AAOIFI (The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions).
Акции компаний, вошедших в фонд ITSS ETF, отбираются и проходят ежедневный независимый мониторинг сертифицированной компанией Sahih Invest. На момент начала торгов в состав фонда ITSS ETF, в частности, вошли такие мировые технологические лидеры как Apple, Microsoft, Nvidia, AMD и Tesla, нефтяные компании ExxonMobil и Сhevron, фармацевтические гиганты Merck & Co, AstraZeneca и Abbott Laboratories, популярные производители потребительских товаров Procter & Gamble и Johnson & Johnson, мировые платежные системы Visa и Mastercard, а также многие другие акции глобальных компаний.
ITSS ETF стал вторым по счету индексным фондом в Центральной Азии, созданным в юрисдикции МФЦА и обращающимся на платформе ITS и на бирже AIX.
Акции ITSS ETF позволяют получить доступ к широкому кругу глобальных халяльных акций как для инвесторов с небольшим опытом, так и профессиональных управляющих. Фонд ITSS - это ликвидный и сбалансированный инструмент, отличающийся высокой диверсификацией по отраслевому признаку с весомой долей IT компаний. Появление нового инструмента - важный этап в формировании новой архитектуры финансовой системы всего региона", - отметил CEO ITS Чингиз Канапьянов.
Управляющим фондом ITSS выступает компания IPS Capital, которая обладает статусом Islamic Window в МФЦА и Шариатском Наблюдательным Советом во главе с муфтием Мухаммадом Ибрагимом Эсса.
Запуск первого исламского индексного фонда на площадке МФЦА - важный шаг для развития исламского финансирования в Казахстане и Центральной Азии. Этот инструмент открывает новые возможности для диверсификации рынка, привлечения устойчивых инвестиций и создания доверия среди участников финансового сектора", - отметила руководитель исламских финансов в МФЦА Мадина Тукулова.
Акции ITSS ETF номинированы в долларах США. Начальная цена одной акции ITSS ETF - 10 долларов. Торговля на ITS осуществляется с 10.00 до 3.45 следующего дня по времени Астаны. С первого дня торгов ликвидность акций ITSS ETF поддерживается маркет-мейкерами на протяжение всей торговой сессии. Разница в предложении на покупку и продажу акций ITSS ETF уже на момент старта составила около 5 базисных пунктов или 0,005 доллара. Стоимость услуг по управлению ITSS ETF установлена на уровне 0,5% в год. Ребалансировка фонда ITSS ETF осуществляется на ежемесячной основе.
Состав, динамика в реальном времени, методология индекса и другие документы опубликованы на сайте ITS.
В пресс-службе обратили внимание инвесторов на то, что акции и ценные бумаги ETF являются рискованным активом. Показатели доходности в прошлом приводятся исключительно со справочными целями и не могут служить прогнозом на будущее. Стоимость акций ITS Shariah ETF может расти или снижаться, отражая динамику стоимости ценных бумаг, входящих в корзину ITS Shariah.
ITS - международный хаб ликвидности. В основе бизнес-модели ITS лежат принцип best execution и технология обеспечения ликвидности smart order routing, которые позволяют инвесторам заключать сделки с ценными бумагами по наилучшим ценам глобального финансового рынка и в любых объемах. Благодаря этой технологии ликвидность по иностранным ценным бумагам на ITS такая же, как и на ведущих международных площадках, где эти ценные бумаги торгуются.
ITS Central Securities Depository Limited - центральный депозитарий ITS - предоставляет депозитарные услуги по хранению и расчетам с ценными бумагами. Депозитарий получил статус Удерживающего квалифицированного посредника (Qualified Intermediary with primary withholding responsibility, WQI) от налоговой службы США.
Central Counterparty - центральный контрагент ITS - является стороной по всем обязательствам участников клиринга и осуществляет клиринг по сделкам, заключаемым на торговой площадке ITS.
ITS рассчитывает собственные индексы ITS World (ITSW) и ITS Shariah (ITSS).
Прямыми клиентами ITS являются профессиональные участники рынка ценных бумаг из Казахстана и других стран - финансовые посредники, как аккредитованные, так и напрямую зарегистрированные в МФЦА. Инвесторы - частные и юридические лица - получают доступ к торгам через финансовых посредников - брокеров и банки.
15.01.2025, 14:26 52681
Не там вы ищете олигархов - депутаты требуют пересмотреть параметры контроля мобильных переводов
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Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента РК потребовали пересмотреть параметры контроля мобильных переводов и ввести мониторинг мобильных платежей начиная с суммы в 1 миллион тенге в месяц, передает корреспондент агентства.
Малый и микробизнес - это обычные люди, которые честно работают в маленьких магазинчиках, кафешках или оказывают мелкие услуги. Не они воруют из бюджета, не они выводят в офшоры миллиарды. Если такой предприниматель заработает лишние 10-20 тысяч тенге, он эти деньги оставит в стране - купит ребенку одежду или немного расширит свой малый бизнес. Не там вы ищете олигархов, господа чиновники. Ищите тех, кто ворует миллиарды", - выступил с депутатским запросом мажилисмен Азат Перуашев.
Депутат рассказал, что сегодня малый бизнес все чаще переходит на наличные платежи. Такое давление, по мнению спикера, грозит существенными экономическими и социальными издержками для бизнеса и материального положения казахстанцев.
В соседней России с 2020 года мониторингу подлежат только лица, получающие более 30 переводов в день, при этом каждый платеж должен быть более 1 тысячи рублей, а общая сумма таких платежей должна составлять более 1 миллиона рублей в месяц, что эквивалентно 5,5 миллиона тенге. У нас же под контроль подпадают абсолютно все платежи, включая самые мелкие, с общей суммой 255 тысяч тенге, то есть в 20 раз меньше, чем в РФ. Кому и какой толк от такого огромного массива ненужной информации?" - обратился Азат Перуашев.
Также депутаты считают, что заявленный порог общей суммы платежей в 255 тысяч тенге неадекватен современным реалиям.
Сумму платежей нельзя считать чистой прибылью предпринимателя. На практике рентабельность малого бизнеса составляет 15-20 процентов, и с оборота в 255 тысяч тенге (3 МЗП), его прибыль составит 50-60 тысяч тенге, то есть меньше минимальной зарплаты. Для того, чтобы чистая прибыль составила вышеуказанные 255 тысяч тенге, оборот предпринимателя должен составлять более 1 миллиона тенге в месяц", - отметил мажилисмен.
Напомним, на фоне введения контроля мобильных переводов казахстанцы стали чаще обналичивать деньги.
В каких случаях мобильные переводы могут расцениваться как налогооблагаемый оборот.
14.01.2025, 13:44 98921
Вырастут ли цены на маркетплейсах после введения обязательной регистрации в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев рассказал, будут ли расти цены на товары зарубежных маркетплейсов после введения обязательной регистрации онлайн-магазинов в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Что касается удорожания или удешевления, то сегодня, если мы сопоставим цены на маркетплейсах, которые уже в правовом поле Казахстана, в том числе и Ozon, и Wildberries, то мы видим, что они конкурентные. В то же время, проводя анализ, мы увидели, что изменения, направленные на защиту прав потребителей и большую товарную прослеживаемость, не повлекут увеличения в разы. То есть говорить о том, что после внесения поправок стоимость поменяется в сторону удорожания - этого не произойдет, потому что это очень конкурентный рынок", - сказал Шаккалиев.
При этом министр заверил, что товары на уже зарегистрированных в Казахстане маркетплейсах не подорожают, так как ценовая политика уже сформирована и законодательные требования не предполагают дополнительных затрат.
Ранее руководство Минторговли вышло с инициативой пересмотреть условия работы для иностранных онлайн-магазинов.
14.01.2025, 12:27 103051
Экономика Центральной Азии растет в 1,4 раза быстрее мировой - ЕАБР
Согласно прогнозам, прирост ВВП региона операций банка составит 2,9% по итогам 2025 года
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная Азия не только сохраняет устойчивость в условиях глобальных вызовов, но и демонстрирует впечатляющие темпы роста, опережая многие развивающиеся рынки. Население региона достигло 80 миллионов, а иностранные инвестиции продолжают расти, сообщают аналитики Евразийского банка развития.
В среднем экономика Центральной Азии в 2022-2024 годы росла ежегодно на 4,7%. Это более чем на 40% быстрее, чем мир в целом. По оценкам ЕАБР, в 2024 году номинальный ВВП Центральной Азии составит около 520 млрд долларов, тем самым превысив отметку в полтриллиона. Центральная Азия стала крупной и быстро растущей экономикой. Она интересна для инвестиций, а также как рынок сбыта. Привлекателен ее транспортно-транзитный потенциал. Это большой, быстро растущий и обладающий высокой важностью экономический регион в сердце Евразии", - отметил зампредседателя ЕАБР - главный экономист Евгений Винокуров.
Как отмечают эксперты банка, в 2025 - 2027 годах держанный рост мировой экономики приведет к разнонаправленной динамике цен на сырьевых рынках. Цены на нефть снизятся из-за увеличения предложения на фоне слабого спроса. Металлы, напротив, подорожают благодаря развитию низкоуглеродной энергетики и снижению ставок в развитых странах. Продовольственные товары начнут дорожать после существенного удешевления в 2023-2024 годах.
Регион операций ЕАБР продолжит использовать внутренние источники роста для поддержания экономической активности на фоне ограниченного внешнего спроса. Негативное влияние, которое снижение цен на нефть оказывает на экономики стран - экспортеров энергоресурсов, будет смягчено за счет расширения диверсификации экспортных позиций и расширения возможностей внешних заимствований при снижении процентных ставок ведущими мировыми центральными банками. По оценкам аналитиков ЕАБР, прирост ВВП региона операций банка составит 2,9% по итогам 2025 года.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
14.01.2025, 11:45 106806
Лицензию на фармдеятельность можно получить онлайн через портал e-License
Стоимость получения лицензии составляет 10 МРП, а процесс оформления занимает 15 рабочих дней
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Физические и юридические лица в Казахстане могут получить лицензии на фармацевтическую деятельность через портал e-License. Заявку можно подать в любое время, а процесс оформления лицензии занимает не более 15 рабочих дней, сообщили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии".
Лицензия на фармацевтическую деятельность - это обязательный документ, который предоставляет организации право осуществлять деятельность в сфере фармацевтики. Она охватывает широкий спектр видов деятельности, таких как изготовление лекарственных препаратов и медицинских изделий, оптовую и розничную реализацию лекарств, а также их производство. Для получения лицензии необходимо подать заявление и заполнить специальную форму на портале e-License, подтвердив соответствие квалификационным требованиям.
Чтобы получить услугу пользователю необходимо:
- авторизоваться на портале elicense.kz и перейти в раздел "Здравоохранение" - "Лицензирование деятельности" - "Фармацевтическая деятельность";
- выбрать необходимый подвид деятельности и перейти по кнопке "Далее";
- в паспорте услуги ознакомиться с пакетом документов и перейти по кнопке "Заказать услугу онлайн";
- выбрать лицензиара, заполнить необходимые сведения и оплатить лицензионный сбор;
- подписать заявку с помощью ЭЦП или QR-кода.
Стоимость получения лицензии составляет 10 месячных расчетных показателей (МРП), а процесс оформления занимает 15 рабочих дней. Тогда как переоформление лицензии обойдется для заявителей в 10% от установленной ставки и займет всего 3 рабочих дня", - уточнили в АО "НИТ".
14.01.2025, 11:10 102256
В Казахстане обяжут регистрировать зарубежные маркетплейсы
Руководство Минторговли вышло с инициативой пересмотреть условия работы для иностранных онлайн-магазинов
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев предложил внедрить электронную платформу по регистрации зарубежных маркетплейсов в Казахстане, сообщила пресс-служба правительства.
Кроме того, планируется введение для них обязательных условий в части соблюдения требований по безопасности товаров, борьбы с контрафактом, защиты прав потребителей, хранения и защиты личных данных, налоговой и таможенной прозрачности.
Отмечается, что поводом для принятия таких мер послужили участившиеся жалобы граждан на иностранные торговые онлайн-площадки, продавцы которых находятся вне юрисдикции Казахстана.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?