14.07.2025, 16:10 58281
Поставлять уран для словацких АЭС намерен "Казатомпром"
Фото: Пресс-служба Казатомпром
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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная атомная компания "Казатомпром" и крупнейший производитель электроэнергии в Словакии компания Slovenské elektrárne a.s. подписали меморандум о взаимопонимании, отражающий обоюдную заинтересованность сторон в развитии долгосрочного сотрудничества в атомной энергетике, сообщает пресс-служба "Казатомпрома".
Меморандум закрепляет намерение сторон наладить поставки природного уранового концентрата и потенциальные поставки диоксида урана для нужд словацких АЭС, а также определить возможные направления дальнейшего партнерства", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что это первый официальный документ, подписанный между "Казатомпромом" и SEAS, знаменующий собой новый этап взаимодействия.
С подписанием данного меморандума мы делаем важный шаг к укреплению сотрудничества с нашими европейскими партнерами (...) Словакия является одной из стран, где атомная энергетика играет ключевую роль в обеспечении устойчивого энергоснабжения. Мы рассчитываем, что это соглашение послужит основой для выстраивания прочных и взаимовыгодных отношений между нашими компаниями", - отметил председатель правления "Казатомпрома" Меиржан Юсупов.
Ранее сообщалось, что "Казатомпром" будет поставлять урановый концентрат в Чехию.
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15.07.2025, 12:02 4981
В Казахстане отмечается самый высокий показатель роста ВВП за последние 12 лет
В прошлом году объем ВВП составил $286 млрд
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам января-июня 2025 года рост экономики достиг показателя в 6,2%, ускорился на 0,2 процентных пункта по сравнению с первыми пятью месяцами. Это выше темпов за аналогичный период прошлого года и самый высокий показатель роста ВВП за последние 12 лет. Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр нацэкономики РК Серик Жумангарин на заседании правительства РК.
Рост в реальном секторе составил 8%, производство услуг выросло на 5,2%. Основные драйверы - транспорт и строительство. Оживилась торговля и продолжается рост горнодобывающей промышленности, сектора обработки - на 5,5%, сельского хозяйства - на 3,7%", - сказал Жумангарин.
По его словам, инвестиции в основной капитал выросли на 19,3%. Наибольший рост инвестиций наблюдается в сферах, которые формируют экономику будущего - образовании в 3,5 раза, финансовой деятельности - на 86,2%, обрабатывающей промышленности - на 48,9%, здравоохранении - на 32,8%, транспорте - на 16,2%.
Он отметил, драйвером устойчивого роста экономики остается реальный сектор.
Мы концентрируем усилия на ключевых капиталоемких и перспективных отраслях: это обрабатывающая и горнодобывающая промышленность, агропромышленный комплекс и инфраструктура. Государственная поддержка в этих секторах будет точечной, направленной и максимально результативной", - добавил глава МНЭ.
Он сообщил, что в ближайшее время правительством будет разработана Программа эффективного роста экономики. В достижение этих целей вовлечены финансовые ресурсы Холдинга "Байтерек", который активно наращивает поддержку приоритетных направлений. Только за первое полугодие объем финансирования приоритетных отраслей по линии "Байтерека" составил 2,9 трлн тенге. В планах - довести финансирование до конца года до 8 трлн тенге. Это даст экономике дополнительный рост - порядка 1,3 процентных пункта.
Завершена работа по новому Налоговому кодексу, в июне документ принят парламентом. С 2026 года новые налоговые механизмы дадут порядка 3-5 трлн тенге дополнительных поступлений в бюджет. Это позволит укрепить доходную часть бюджета и расширить возможности государства в стимулировании роста экономики.
Премьер-министр Олжас Бектенов на брифинге по итогам заседания правительства ответил на вопросы журналистов касательно достижения поставленных главой государства целей по росту экономики к 2029 году до $450 млрд.
Задача амбициозная, но достижимая. В прошлом году объем ВВП составил $286 млрд. В этом году с учетом показателей роста экономики мы рассчитываем перейти отметку в $300 млрд. При условии обеспечения динамичного экономического роста в последующие годы нам вполне по силам достичь $450 млрд. Для этого проводится большая работа по развитию промышленного потенциала страны, диверсификации экономики, развитию производств высокого передела для того, чтобы больше объема стоимости, валютной выручки оставалось в стране. Большая программа запущена по линии холдинга "Байтерек", которая позволяет привлечь в экономику дополнительно порядка 8 трлн тенге инвестиций. В планах - запуск 190 промышленных проектов на 1,5 трлн тенге. Если мы в этом направлении будем работать, то вполне сможем достичь поставленных целей", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Правительством обозначен ряд направлений по стимулированию роста экономики. Это нефтепереработка, модернизация металлургии, обновление инфраструктуры ЖКХ, электроэнергетика, сельское хозяйство и наращивание минерально-сырьевой базы, в том числе редкоземельных металлов. Также большой потенциал имеется в развитии новых отраслей, среди которых нефтегазохимия, автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, производство удобрений и др. Ежегодно вводятся новые проекты в обрабатывающей промышленности и АПК. Развитие точек роста будет обеспечиваться соответствующей промышленной и транспортной инфраструктурой, где главная роль отводится реализации Национального инфраструктурного плана.
Кроме того, с текущего года значительно увеличивается финансирование приоритетных секторов по линии холдинга "Байтерек". Начата реализация 17 крупных проектов с запуском новых производств до 2029 года. Среди них заводы по производству автомобилей, бутадиена, аммиака и карбамида в химической промышленности, металлургический кластер, медеплавильный завод, а также расширение производственных мощностей Шымкентского НПЗ.
15.07.2025, 10:10 11586
Госдолг по состоянию на 1 июля составил 31,9 трлн тенге
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный долг по состоянию на 1 июля составил 31,9 трлн тенге, или 21,1% к ВВП, увеличившись с начала года на 40 млрд тенге. Об этом сообщил министр финансов РК Мади Такиев в ходе заседания правительства.
Основной фактор роста - финансирование дефицита республиканского бюджета и освоение ранее привлеченных займов. Кроме того, размещение 24 июня текущего года Министерством финансов евробондов на сумму $2,5 млрд позволило полностью рефинансировать предстоящие выплаты по внешним обязательствам 2015 года - без увеличения совокупного долга. Тем самым получен ориентир доходности для будущих заимствований субъектов квазигосударственного сектора на внешнем рынке", - уточнил министр.
Он сообщил, что по итогам первого полугодия доходы государственного бюджета составили порядка 11 трлн тенге, или 106,4% к плану. Республиканский бюджет исполнен на 100,5%, с перевыполнением более чем на 31 млрд тенге.
Местные бюджеты также показали уверенный рост: исполнение по доходам на 117%, или на 656,6 млрд тенге.
Темп роста доходов по государственному бюджету к аналогичному периоду прошлого года составил 118,8%, по республиканскому бюджету 122% и по местному бюджету 114,3%.
Наряду с этим за счет мер по цифровизации, аналитическому отбору и контролю обеспечены дополнительные поступления в размере 492 млрд тенге.
С начала года объем возврата НДС составил 768 млрд тенге, или на 12% больше уровня прошлого года.
Расходы государственного бюджета исполнены на 92%, республиканского - на 91,5%, местных бюджетов на 96,3%", - сказал глава Минфина.
Основные расходы республиканского бюджета направлены на:
• социальный блок - 4,3 трлн тенге;
• поддержку регионов - 3,6 трлн тенге;
• реальный сектор - 800 млрд тенге.
Местные бюджеты обеспечили приоритетное финансирование социальной сферы и базовых услуг. Всего на 8 трлн тенге", - отметил он.
15.07.2025, 09:19 15031
Сдерживание нагрузки на население: правительство пересмотрит прогнозный рост тарифов ЖКХ в сторону снижения
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках политики "Тариф в обмен на инвестиции" в 2025 году повышение тарифов на регулируемые услуги составило в среднем 14%. Это дало ресурс для модернизации коммунальной инфраструктуры: с начала года в сферу ЖКХ уже направлено более 150 млрд тенге инвестиций, а до конца года объем вложений превысит 1 трлн тенге. Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр нацэкономики РК Серик Жумангарин на заседании правительства РК.
По его словам, одновременно с этим принимаются меры по сдерживанию нагрузки на население. Прогнозный рост тарифов ограничен за счет пересмотра ранее запланированных повышений.
Мы сдерживаем нагрузку на население: прогнозный рост тарифов в этом году ограничен на 15-20% благодаря пересмотру плановых повышений: по электро- и теплоснабжению с 35 до 20%; по водоснабжению, водоотведению и газоснабжению с 50 до 30%", - сказал Жумангарин.
Ранее сообщалось, что платные услуги стали основным фактором роста инфляции в первом полугодии - 16,1%.
14.07.2025, 14:29 63601
Кабальные условия МФО: просрочка по микрозаймам выросла на 25% в Казахстане
До введения предельной ГЭСВ в 179% годовых ставки по таким займам могли превышать 2600%
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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Так называемая долгая просрочка по микрозаймам выросла на 25% в Казахстане, сообщает Finprom.
Кредитный портфель микрофинансовых организаций (МФО) РК на конец апреля текущего года составил почти 1,7 трлн тенге. С начала года портфель вырос на 9,5%, а по сравнению с апрелем прошлого года - сразу на 29,5%. При этом доля "токсичных" кредитов в ссудном портфеле МФО увеличилась с 6,5% до 7,5% с начала года, а объем микрокредитов с просрочкой платежей более 90 дней с начала года увеличился сразу на 25,4% (за год - на 26,7%), достигнув на конец апреля 2025 года 126,8 млрд тенге.
В структуре кредитного портфеля МФО РК в значительной степени преобладают микрокредиты, выданные физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей): 1,4 трлн тенге, или 82,9% от всего кредитного портфеля. С начала года их объем увеличился на 8,4%, а за год - на 25,4%", - пишет сайт.
Таким образом, рынок микрофинансирования в Казахстане в значительной степени ориентирован на удовлетворение потребительских нужд физических лиц, что может быть связано с высоким спросом среди населения на быстрые и доступные займы, особенно для тех, кто может не соответствовать требованиям банков.
С учетом получения одобрения от АРРФР на преобразование в банк от двух крупнейших МФО (KMF и BNK Finance Kazakhstan), еще две МФО (Solva и "Береке") заявили о своем намерении трансформироваться в банк. Все они преимущественно работают с бизнесом, а значит, доля розничных микрокредитов в портфеле МФО может вырасти еще значительнее. Такой существенный перекос в сторону розничного кредитования увеличивает уязвимость кредитного портфеля МФО к просрочкам и ухудшению платежеспособности населения", - считают авторы публикации.
Они подчеркивают: доминирование розничных микрокредитов указывает на то, что МФО РК в основном ориентированы на предоставление небольших займов населению для личных нужд, таких как потребительские расходы, а не на финансирование бизнеса, и свидетельствует о низкой диверсификации кредитного портфеля.
У МФО, работающих в сфере онлайн-займов "до зарплаты" велики доли "токсичных" кредитов, с учетом кабальных условий. Еще до введения по ним предельной ГЭСВ в 179% годовых ставки по таким займам могли превышать 2600%. Существуют и многочисленные схемы обхода предельных ГЭСВ с включением комиссий за услуги сторонних организаций при получении микрозайма. Яркий пример - расследование в отношении шести МФО, две из которых уже лишили лицензий (Creditum и Sofi Finance), а четырем приостановили лицензии сроком на 3 месяца ("Салем Кредит", Sf Offline, Hava Finance и POS Credit)", - напомнили авторы статьи.
В результате незаконной деятельности указанных МФО пострадали более 327 тыс. граждан, которым был причинен ущерб в размере 30 млрд тенге.
Заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями. При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика. За эту "услугу" взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку. В итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредитов. Установлено, что шесть МФО действовали как единая структура и использовали один офис, где работали более 200 сотрудников. Их деятельность находилась под контролем лиц из зарубежных стран", - сообщает источник.
На конец первого квартала текущего года в Казахстане было зарегистрировано 213 МФО, а наибольшие доли микрокредитов с просрочкой платежей более 90 дней наблюдались у четырех МФО, в отношении которых продолжается расследование и которым приостановили лицензии: POS Credit (89,9%), Hava Finance (83,5%), Sf Offline (80,6%) и "Салем Кредит" (77,3%). Все они работали в сфере онлайн-займов "до зарплаты".
Следом идет Ath Finance, также работающая в сфере онлайн-кредитования "до зарплаты". На долю микрокредитов с просрочкой платежей более 90 дней пришлось чуть более половины кредитного портфеля этой МФО. Значительная доля "токсичных" кредитов - 42,6% - пришлась и на Batys kapital, чья лицензия также приостановлена на 3 месяца.
Напомним, предельные ставки по микрокредитам планируют снизить в 3 раза.
Ранее АФМ сообщило, что за 5 лет казахстанцы переплатили недобросовестным микрофинансовым организациям 71 млрд тенге.
Казахстанцы задолжали по кредитам 738 млрд тенге. Кредиты населению составили 18,7 трлн тенге, увеличившись за июль 2024 года на 2,2%. В связи с этим в Казахстане ввели законодательные ограничения на потребительские займы и микрокредиты, которые позволят ограничить выдачу беззалоговых потребительских займов на крупные суммы. Депутаты потребовали проверить выдававшие кредиты мошенническими путями банки.
13.07.2025, 19:21 108951
Через 5 лет каждый пятый товар в Казахстане будет покупаться онлайн - Минторговли
Фото: Пресс-служба Минторговли и интеграции РК
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Исламабад. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках международного саммита "Доступ к логистике и бизнесу через электронную коммерцию", проходящего в Исламской Республике Пакистан, директор департамента электронной и биржевой торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан Галия-Бану Мейрбаева представила презентацию о развитии цифровой торговли в Казахстане, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным министерства, за последние пять лет объемы электронной торговли в Казахстане увеличились в семь раз, достигнув более 3,2 триллиона тенге, что составляет 14,1% от всего объема розничной торговли.
Потенциал для дальнейшего роста огромен: у нас высокая цифровая доступность, развитая финтех-инфраструктура и более 8 миллионов активных пользователей - преимущественно молодежи. Ставим перед собой амбициозную цель - чтобы через 5 лет каждая пятая покупка была совершена онлайн. Для этого в марте текущего года был утвержден план по развитию электронной торговли. Среди приоритетов - совершенствование законодательства, запуск образовательных инициатив для населения, внедрение финансовых мер поддержки для предпринимателей и развитие современной логистической инфраструктуры", - отметила Галия-Бану Мейрбаева.
В ходе выступления также была отмечена активная работа Казахстана на международных площадках - ВТО, ООН, ШОС, ЕАЭС - в направлении упрощения трансграничной торговли и создания благоприятной цифровой среды. В этом контексте особо выделено подписание в апреле 2025 года меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в области электронной торговли между Министерством торговли и интеграции РК и Министерством коммерции ИР Пакистан, "что стало важным шагом к укреплению двустороннего стратегического партнерства".
11.07.2025, 14:54 234641
Как решение отсрочить повышение тарифов на комуслуги отразится на инфляции, рассказал глава Нацбанка
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка Тимур Сулейменов прокомментировал решение правительства отложить на время повышение тарифов на услуги ЖКХ.
Сулейменов напомнил, что тарифы не будут повышаться в четвертом квартале текущего года, а темпы повышения стоимости отдельных услуг будут снижены.
Общий вклад коммунальных услуг в инфляцию в 2025 году снизится на 0,5 процентного пункта и составит 0,82 процентного пункта (изначально планировалось 1,32 процентного пункта). Надеемся, что эти решительные меры правительства будут способствовать снижению финансовой нагрузки и ценового давления в экономике", - подчеркнул председатель Нацбанка.
Он рассказал, что Нацбанк активно взаимодействует с кабмином в части перехода к сбалансированной фискальной политике, актуализации комплекса мер по контролю инфляции.
Напомним, правительством анонсировано изменение поэтапности сроков проведения тарифной реформы. Часть реформ будет перенесена на более поздние сроки.
Ранее сообщалось, что рост тарифов на услуги ЖКХ стал основным драйвером инфляции. В годовом выражении рост платежей за комуслуги составил 25,8%. Только тарифы на холодную воду за год выросли сразу более чем на 88%.
11.07.2025, 14:18 236926
Товарооборот между странами ШОС приблизился к $1 трлн за два года
Совокупный ВВП стран организации составил около четверти от мирового - 24,6 трлн долларов США
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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Товарооборот между странами Шанхайской организации сотрудничества приблизился к одному триллиону долларов США. Об этом на совещании министров промышленности государств - членов организации, проходящем на полях международной промышленной выставки "ИННОПРОМ", завил глава Минпромторга России Антон Алиханов, сообщает отдел евразийской экономической интеграции первого департамента стран СНГ МИД России.
За прошедшие два года товарооборот между странами ШОС возрос на 30% и приблизился к 1 трлн долларов США. По итогам 2024 года совокупный ВВП составил около четверти от мирового (23,3%) - это 24,6 трлн долларов США. Приток прямых иностранных инвестиций за последний год превысил 84 млрд долларов США" - сказал Алиханов.
Он предложил установить взаимовыгодный диалог ШОС с ЕАЭС, подчеркнув, что это "позволит существенно увеличить торгово-экономический и кооперационный потенциал наших стран".
11.07.2025, 12:27 240306
Размещать табло с курсами валют на улицах запретили в Казахстане
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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане внесены изменения в постановление правления Национального банка "Об утверждении правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан", передает корреспондент агентства.
Не допускается размещение указанного информационного стенда вне помещения обменного пункта, в том числе на крышах и внешних сторонах зданий или сооружений, стационарных, передвижных и выносных стендах. Данный информационный стенд также должен быть недоступен визуальному обзору на открытом пространстве за пределами помещения обменного пункта, только если обменный пункт не располагается в зданиях и сооружениях многофункционального назначения, в зданиях железнодорожных вокзалов, казино, внутри аэровокзалов международных аэропортов, на территории автомобильных, морских и речных пунктов пропуска через государственную границу Республики Казахстан", - сообщается в тексте документе.
При этом, согласно постановлению, допускается размещение информации о курсе покупки и продажи наличной иностранной валюты за тенге на мониторе автоматизированного обменного пункта.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее в РК вступило в силу постановление Нацбанка РК о новых пределах для обменников.
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