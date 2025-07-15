Поставлять уран для словацких АЭС намерен "Казатомпром"

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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам января-июня 2025 года рост экономики достиг показателя в 6,2%, ускорился на 0,2 процентных пункта по сравнению с первыми пятью месяцами. Это выше темпов за аналогичный период прошлого года и самый высокий показатель роста ВВП за последние 12 лет. Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр нацэкономики РК Серик Жумангарин на заседании правительства РК.





Рост в реальном секторе составил 8%, производство услуг выросло на 5,2%. Основные драйверы - транспорт и строительство. Оживилась торговля и продолжается рост горнодобывающей промышленности, сектора обработки - на 5,5%, сельского хозяйства - на 3,7%", - сказал Жумангарин.





По его словам, инвестиции в основной капитал выросли на 19,3%. Наибольший рост инвестиций наблюдается в сферах, которые формируют экономику будущего - образовании в 3,5 раза, финансовой деятельности - на 86,2%, обрабатывающей промышленности - на 48,9%, здравоохранении - на 32,8%, транспорте - на 16,2%.





Он отметил, драйвером устойчивого роста экономики остается реальный сектор.





Мы концентрируем усилия на ключевых капиталоемких и перспективных отраслях: это обрабатывающая и горнодобывающая промышленность, агропромышленный комплекс и инфраструктура. Государственная поддержка в этих секторах будет точечной, направленной и максимально результативной", - добавил глава МНЭ.





Он сообщил, что в ближайшее время правительством будет разработана Программа эффективного роста экономики. В достижение этих целей вовлечены финансовые ресурсы Холдинга "Байтерек", который активно наращивает поддержку приоритетных направлений. Только за первое полугодие объем финансирования приоритетных отраслей по линии "Байтерека" составил 2,9 трлн тенге. В планах - довести финансирование до конца года до 8 трлн тенге. Это даст экономике дополнительный рост - порядка 1,3 процентных пункта.





Завершена работа по новому Налоговому кодексу, в июне документ принят парламентом. С 2026 года новые налоговые механизмы дадут порядка 3-5 трлн тенге дополнительных поступлений в бюджет. Это позволит укрепить доходную часть бюджета и расширить возможности государства в стимулировании роста экономики.





Премьер-министр Олжас Бектенов на брифинге по итогам заседания правительства ответил на вопросы журналистов касательно достижения поставленных главой государства целей по росту экономики к 2029 году до $450 млрд.





Задача амбициозная, но достижимая. В прошлом году объем ВВП составил $286 млрд. В этом году с учетом показателей роста экономики мы рассчитываем перейти отметку в $300 млрд. При условии обеспечения динамичного экономического роста в последующие годы нам вполне по силам достичь $450 млрд. Для этого проводится большая работа по развитию промышленного потенциала страны, диверсификации экономики, развитию производств высокого передела для того, чтобы больше объема стоимости, валютной выручки оставалось в стране. Большая программа запущена по линии холдинга "Байтерек", которая позволяет привлечь в экономику дополнительно порядка 8 трлн тенге инвестиций. В планах - запуск 190 промышленных проектов на 1,5 трлн тенге. Если мы в этом направлении будем работать, то вполне сможем достичь поставленных целей", - подчеркнул Олжас Бектенов.





Правительством обозначен ряд направлений по стимулированию роста экономики. Это нефтепереработка, модернизация металлургии, обновление инфраструктуры ЖКХ, электроэнергетика, сельское хозяйство и наращивание минерально-сырьевой базы, в том числе редкоземельных металлов. Также большой потенциал имеется в развитии новых отраслей, среди которых нефтегазохимия, автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, производство удобрений и др. Ежегодно вводятся новые проекты в обрабатывающей промышленности и АПК. Развитие точек роста будет обеспечиваться соответствующей промышленной и транспортной инфраструктурой, где главная роль отводится реализации Национального инфраструктурного плана.





Кроме того, с текущего года значительно увеличивается финансирование приоритетных секторов по линии холдинга "Байтерек". Начата реализация 17 крупных проектов с запуском новых производств до 2029 года. Среди них заводы по производству автомобилей, бутадиена, аммиака и карбамида в химической промышленности, металлургический кластер, медеплавильный завод, а также расширение производственных мощностей Шымкентского НПЗ.