15.04.2025, 12:47 30706

"Казатомпром" будет поставлять урановый концентрат в Чехию

Сделка является логическим продолжением стратегического партнерства, которое "Казатомпром" развивает по всему миру, стремясь к диверсификации каналов сбыта
Прага. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" и чешская компания ČEZ a. s. подписали контракт на поставку казахстанского концентрата природного урана для атомных электростанций Чехии, сообщает пресс-служба компании.

С подписанием данного соглашения "Казатомпром" продолжает расширять свое присутствие в Европе и укреплять свою стратегию диверсификации портфеля продаж. Это еще одна важная веха на нашем пути к тому, чтобы стать предпочтительным партнером для мировой атомной энергетики. Партнерство с ČEZ a. s. будет способствовать обеспечению энергетической безопасности в регионе и достижению наших общих целей по декарбонизации и устойчивому развитию", - отметил главный директор по коммерции "Казатомпрома" Владислав Байгужин.


Сделка является логическим продолжением стратегического партнерства, которое "Казатомпром" развивает по всему миру, стремясь к диверсификации каналов сбыта.

В течение следующих семи лет поставки казахстанского урана смогут покрыть около трети потребностей в уране для изготовления тепловыделяющих сборок Westinghouse, используемых на АЭС Темелин. Это укрепит энергетическую безопасность Чешской Республики и усилит роль АЭС в обеспечении страны чистой и устойчивой электроэнергией", - говорится в релизе.


Для справки

ČEZ, a. s. - ведущая энергетическая компания Центральной Европы, играющая ключевую роль в сфере атомной энергетики. Компания эксплуатирует шесть ядерных реакторов на двух площадках - Дукованы и Темелин, которые обеспечивают около 36% потребностей Чешской Республики в электроэнергии. Вместе с неядерными источниками ČEZ поставляет значительную часть электроэнергии страны, обеспечивая стабильное и надежное энергоснабжение региона.

Напомним, в минувшем году "Казатомпром" произвел более 23 тысяч тонн урана.

С 2022 года Казахстан поставляет урановое топливо для АЭС Китая, также в декабре была осуществлена поставка урана через Транскаспийский международный транспортный маршрут в Канаду.

В феврале этого года Казахстан договорился о сотрудничестве в урановой отрасли с Иорданией и о поставках урана в Швейцарию.
 

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15.04.2025, 12:01 31226

Энергетика, промышленность и цифровые технологии: ЕАБР намерен направить свыше $1 млрд инвестиций в Казахстан

В 2025 году ЕАБР продолжит оказывать содействие развитию финансового рынка Казахстана
Энергетика, промышленность и цифровые технологии: ЕАБР намерен направить свыше $1 млрд инвестиций в Казахстан
Фото: Акорда
Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития намерен направить свыше $1 млрд инвестиций в Республику Казахстан, сообщает Акорда.

Как пояснил глава ЕАБР Николай Подгузов в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, инвестиции планируется направить на модернизацию инфраструктурных и энергетических объектов, развитие возобновляемых источников энергии, транспорта и логистики, включая реконструкцию дорог республиканского значения, а также в промышленность и цифровые технологии.

По словам Николая Подгузова, в 2025 году ЕАБР продолжит оказывать содействие развитию финансового рынка Казахстана и привлечению инвестиций, тесно взаимодействуя с партнерами и многосторонними организациями, в том числе посредством проведения собственных международных мероприятий.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что с начала реализации страновой стратегии по Республике Казахстан на 2022-2026 годы ЕАБР досрочно выполнил инвестиционный план в объеме $3,8 млрд. В 2025 году на рассмотрении находятся проекты на сумму свыше $4,5 млрд.

Подчеркивается, что глава государства положительно оценил вклад Евразийского банка в развитие экономики Казахстана и подтвердил готовность к дальнейшему углублению сотрудничества.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 
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Теги:ЕАБРРКИнвестиции
14.04.2025, 17:04 58501

Фонд цифровых инициатив ЕАБР предоставил финансирование для создания информсистемы водных ресурсов Казахстана

Проект на 311 млн тенге будет реализован до 31 июля 2026 года
Фонд цифровых инициатив ЕАБР предоставил финансирование для создания информсистемы водных ресурсов Казахстана
Фото: ЕАБР
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития предоставил грантовое финансирование для создания национальной информационной системы водных ресурсов Казахстана QazSu, сообщает пресс-служба банка.

Соответствующее соглашение подписано между Евразийским банком развития и НАО "Информационно-аналитический центр водных ресурсов" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", - заявили в пресс-службе.


По данным банка, в рамках проекта будет создана информационная система из 10 модулей, таких как "Водопотребление", "Водопользование", "Космомониторинг", "Подземные и трансграничные воды", "Система раннего оповещения", "Картография" и др. Помимо этого, запланированы интеграции системы QazSu с информационными системами государственных органов и организаций, что позволит получать необходимые данные в онлайн-режиме.

Проект на сумму 311 млн тенге будет реализован до 31 июля 2026 года", - отметили в ЕАБР.


Реализация проекта позволит:

  • эффективно управлять водными ресурсами на всех уровнях, от государственного управления до регионального и местных исполнителей;
  • эффективно проводить государственный контроль и охрану водного фонда Республики Казахстан и мониторинг надлежащего санитарно-гигиенического, экологического состояния водных объектов и гидротехнических сооружений за счет оцифровки процедур сбора информации и ее анализа;
  • поддерживать информационно-аналитическое обеспечение функций по реализации государственной политики в области использования и охраны водного фонда, программ развития водного сектора экономики и мелиорации земель, а также экологически безопасный и экономически оптимальный уровень водопользования.

Фонд цифровых инициатив ЕАБР (ФЦИ ЕАБР) создан в июне 2020 года. Цель фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 
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Теги:ФинансированиеЕАБРРКпроект
14.04.2025, 15:58 62316

Токаев поздравил главу Chevron с завершением расширения Тенгизского месторождения

Стороны обсудили реализацию крупных инвестиционных проектов, включая производство газа и нефтехимической продукции
Токаев поздравил главу Chevron с завершением расширения Тенгизского месторождения
Фото: Акорда
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Состояние и перспективы стратегического сотрудничества обсудили в ходе встречи президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель совета директоров корпорации Chevron Майкл Уирт, сообщает Акорда.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул ключевую роль Chevron в устойчивом развитии энергетического сектора страны и поздравил Майкла Уирта с успешным завершением проекта по расширению Тенгизского месторождения.

Особое внимание было уделено дальнейшей реализации крупных инвестиционных проектов, включая производство газа и нефтехимической продукции.

Президент отметил важность повышения участия отечественных компаний в нефтегазовой отрасли и выразил готовность к углублению сотрудничества с Chevron на взаимовыгодной и долгосрочной основе.

По словам Майкла Уирта, Казахстан остается стратегическим и надежным партнером для корпорации Chevron. Он подчеркнул, что с 1993 по 2024 годы совместное предприятие "Тенгизшевройл" осуществило значительные инвестиции в экономику страны.

Напомним, Министерство энергетики Республики Казахстан и ТОО "Тенгизшевройл" подписали соглашение о продлении ежегодного меморандума, который обеспечит стабильные поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок страны.
 
14.04.2025, 14:55 63821

Новый вид банковской лицензии появится в Казахстане

Введение базовой лицензии упростит условия входа на рынок новых банков и повысит конкуренцию, а также положительно повлияет на кредитование экономики
Новый вид банковской лицензии появится в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане появится новый вид банковской лицензии - "базовая". Новелла внесена в проект нового закона о банках и банковской деятельности, сообщили в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

По информации ведомства, введение базовой лицензии упростит условия входа на рынок новых банков и повысит конкуренцию, а также положительно повлияет на кредитование экономики. Базовая лицензия будет отличаться от универсальной ограничениями на определенные операции. Будет также ограничен масштаб операций, кредитование связанных сторон будет запрещено.

Вместе с тем наряду с ограничением операций будут снижены некоторые пруденциальные требования. В частности, требования по капиталу, ликвидности и другим показателям, планируется также снижение количества отчетности. У банков с базовой лицензией будет ограничение на размер активов. Если банк достигнет установленного порога, то ему необходимо будет получить универсальную лицензию. Например, в различных странах работа с базовой банковской лицензией считается адаптационным периодом перед получением универсальной лицензии", - рассказали в пресс-службе АРРФР.


При этом отмечается, что, несмотря на упрощение регулирования, предлагаемый подход в части надзора будет достаточным для обеспечения финансовой стабильности и защиты прав потребителей. Основной надзорной моделью с учетом послаблений к системам управления рисками будет SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), инспекторские проверки и др.

Ожидается, что введение базовой лицензии позволит усилить конкуренцию в банковском секторе и придаст дополнительный стимул для развития финансового рынка.

Напомним, депутаты мажилиса приняли во втором чтении закон с изменениями и дополнениями по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг.

Нормы закона включают в себя либерализацию требований по открытию дочерних иностранных банков и их филиалов в Казахстане. К примеру, требование по минимальной сумме совокупных активов иностранного банка снижается с 20 до 10 млрд долларов США. Также сокращается перечень документов, подлежащих представлению банком-нерезидентом в уполномоченный орган. А перечень видов банковской деятельности для филиалов иностранных банков, наоборот, расширяется. Теперь им разрешат оказывать также услуги по привлечению депозитов физических лиц, выпуску платежных карточек, обменным операциям с иностранной валютой, синдицированному финансированию и другие.
 
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Теги:банкилицензии
14.04.2025, 14:34 65871

Назначен новый гендиректор "Майкаинзолота"

Им стал Даниал Набиев
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Даниал Набиев назначен новым генеральным директором АО "Мйкаинзолото".

Руководство "Майкаинзолото" возглавил Даниал Набиев, обладающий значительным опытом управленческой деятельности на производственных предприятиях, сообщили в АО "АК Алтыналмас".

Его представил председатель правления АО "АК Алтыналмас" Баламир Маханов, который с рабочим визитом посетил предприятие и провел встречу с трудовым коллективом.

Назначение нового руководителя и озвученные планы по развитию свидетельствуют о твердом намерении АО "АК Алтыналмас" обеспечить устойчивое и динамичное развитие "Майкаинзолото", способствуя укреплению позиций компании в отрасли и социально-экономическому росту региона", - рассказали в пресс-службе компании.


Ранее сообщалось, что АО "Майкаинзолото", принадлежавшее Rense Enterprises Limited, перешло в собственность АО "АК Алтыналмас".

Напомним, 4 января 2024 года в ходе движения по технологической дороге к месту предполагаемого пожара на территории АО "Майкаинзолото" произошло падение автобуса с тремя спасателями и водителем в провал. Погибшие являлись сотрудниками Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб. Тела двоих были извлечены в тот же день. Поиск еще двух человек велся более полутора месяцев. Спасательные работы прерывали из-за риска обвала грунта. 21 февраля 2024 года международные эксперты заявили о риске продолжения спасательных работ на "Майкаинзолото" из-за нестабильного состояния почвы. Тело последнего рабочего было извлечено лишь в июле. Суд признал полную вину в случившейся трагедии АО "Майкаинзолото".
 
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Теги:ГендиректорМайкаинзолото
14.04.2025, 13:54 67406

Объемы железнодорожных перевозок за первый квартал 2025 года выросли на 4,4% - КТЖ

Из этого объема 41 млн тонн пришелся на внутренние перевозки, экспорт вырос на 12% и составил 23,2 млн тонн
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Объем погрузки на сети КТЖ по итогам января-марта 2025 года составил 64,2 млн тонн, что на 4,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе компании.

Из этого объема 41 млн тонн пришелся на внутренние перевозки. Экспорт вырос на 12% и составил 23,2 млн тонн.

Среди ключевых позиций - каменный уголь, которого за квартал было погружено 26,7 млн тонн, что на 1,4% выше аналогичного периода прошлого года. Внутренние потребности в твердом топливе полностью удовлетворены. Экспорт угля вырос на 16,2%, до 7,5 млн тонн", - сообщили в компании.


Значительный прирост зафиксирован и по зерну: погрузка увеличилась на 48,7% по сравнению с прошлым годом и достигла 3,6 млн тонн. Из них 2,8 млн тонн - экспорт, что на 52% выше показателя 2024 года.

Также увеличилась погрузка нефтяных грузов - на 3,4% (до 5 млн тонн), черных металлов - на 11,4% (до 1,1 млн тонн), химических удобрений - на 19,6% (до 1,2 млн тонн) и строительных материалов - на 4,6% (до 2,8 млн тонн)", - говорится в релизе.

 
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Теги:ЭкономикаКТЖРКЖДгрузоперевозки
11.04.2025, 19:19 148166

Глава Нацбанка заявил, что рыночная ипотека - это неподъемное бремя

Сулейменов рекомендовал пользоваться государственными программами
Глава Нацбанка заявил, что рыночная ипотека - это неподъемное бремя
Фото: depositphotos.com
Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 11 апреля, во время брифинга председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов озвучил прогноз, что будет с ипотеками в случае одобрения нового корпоративного подоходного налога (КПН).

Напомним, по проекту Налогового кодекса доходы от выдачи ипотеки будут облагаться 25-процентным корпоративным подоходным налогом, что в свою очередь приведет к росту ставок.

В условиях высокой ставки мы вынужденно находимся в умеренно жестких денежно-кредитных историях. Когда ставка 16,5% базовая, естественно, ипотечная ставка будет выше - 20% и выше. И рыночная ипотека при таких ставках, на мой взгляд, большой вызов. До тех пор пока базовые ставки не снизятся, нужно полагаться на ипотечные программы государственных институтов развития. Рыночная ипотека под 20% с учетом ее длины в 15-20 лет - это колоссальная переплата и, на мой взгляд, может вызвать определенную нестабильность и в личных финансах", - сказал Тимур Сулейменов.


Он добавил, что если какие-то банки этим активно будут заниматься, это может вызвать вопросы к их финансовой стабильности. Сулейменов подчеркнул, что регулятор за развитие конкуренции в любых сегментах финансового рынка, включая ипотеку.

Но нужно быть объективными и честными: при нынешней ставке рыночная ипотека - это неподъемное бремя. Нужно пользоваться государственными программами", - сказал глава Нацбанка.


Ранее Министерство промышленности и строительства Казахстана внесло поправки в правила финансирования строительства и приобретения жилья за счет республиканского бюджета или выпуска государственных ценных бумаг, мониторинга и реализации жилья гражданам Республики Казахстан, нуждающихся в жилище.

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.
 
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Теги:НацбанкИпотекариски
11.04.2025, 15:21 137411

Не ужесточаем, а упорядочиваем - Токаев о новой налоговой политике

Новый Налоговый кодекс должен обеспечить баланс между интересами бизнеса и государства, стимулировать предпринимателей к добросовестной уплате налогов
Не ужесточаем, а упорядочиваем - Токаев о новой налоговой политике
Фото: Depositphotos
Шымкент. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с общественностью Шымкента президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался по налоговой реформе.

Поручая разработать новый Налоговый кодекс, я поставил задачу перейти к более понятной, стабильной и справедливой налоговой политике. На самом деле мы не ужесточаем налоговую политику, а упорядочиваем ее. Действующий кодекс перегружен многочисленными изменениями, подзаконными актами и исключениями. Кодекс превратился в документ, практическая польза которого, из-за сложности чтения и понимания, справедливо оспаривается и предпринимателями, и государственными служащими", - высказался президент.


По его словам, большое количество льгот и налоговых режимов создает преимущества для одних предпринимателей и вызывает обоснованное недовольство у других.

Изначально налоговые послабления были рассчитаны на поддержку определенных отраслей экономики и категорий бизнеса. Но на практике это привело к злоупотреблениям со стороны недобросовестных предпринимателей, уклонению от уплаты налогов, дроблению бизнеса. Такую ситуацию мы терпеть не можем, и Казахстан не может превращаться в сплошную офшорную зону. Все это усложнило налоговое администрирование, привело к несправедливому распределению налоговой нагрузки", - сказал Токаев.


Он отметил, что сейчас парламентом рассматривается принципиально новый Налоговый кодекс. Документ должен обеспечить баланс между интересами бизнеса и государства, стимулировать предпринимателей к добросовестной уплате налогов.

Дополнительные налоговые поступления позволят увеличить бюджет развития, построить новые школы, больницы и другие социальные объекты. Прозрачная и стабильная налоговая система укрепит инвестиционный потенциал страны. Она будет способствовать улучшению благосостояния граждан, росту экономики и развитию бизнеса", - сказал Касым-Жомарт Токаев.


Напомним, мажилис парламента РК принял в первом чтении проект нового Налогового кодекса. Документ предусматривает повышение НДС до 16%, снижение порога для постановки на учет по НДС до 40 млн тенге, введение налога на роскошь и другие новшества.
 
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Теги:НалогиТокаевналоговый кодекс

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