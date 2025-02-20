Казахстан и Иордания договорились о сотрудничестве в урановой отрасли

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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году в Казахстане введено в эксплуатацию 230 инвестпроектов на 1,85 трлн тенге. Об этом сообщили в ходе совещания в - В 2024 году в Казахстане введено в эксплуатацию 230 инвестпроектов на 1,85 трлн тенге. Об этом сообщили в ходе совещания в правительстве





Работа инвестиционного штаба за год позволила устранить 115 проблемных вопросов инвесторов по проектам на общую сумму свыше $50 млрд.





Внедряется подход таргетированного привлечения инвесторов в приоритетные ниши, где у Казахстана имеется конкурентное преимущество с потенциалом для более высокого передела и экспортных возможностей. Определены ТОП-10 компаний - лидеров отраслей для переговоров по конкретным перспективам сотрудничества и перехода в стадию активного инвестирования. Работа перестраивается через принцип "заказа на инвестиции" с учетом потребностей экономики, конкурентных преимуществ регионов и других факторов", - отметили в правительстве.





К примеру, продуктивная работа проведена с крупнейшими китайскими агропромышленными компаниями. Fufeng Group в ближайшее время планирует начать строительство завода по производству глутомата натрия за счет глубокой переработки кукурузы на $350 млн в Жамбылской области. Dalian Hesheng Holding Group летом текущего года приступит к СМР в рамках комплекса по глубокой переработке пшеницы в Акмолинской области на $650 млн. Со всеми компаниями продолжается активная работа по "приземлению" проектов, т.е. созданию благоприятных условий, включая доступную инфраструктуру и оперативное решение административных вопросов.





Кроме того, определены 20 стратегических проектов с общим объемом инвестиций в $12 млрд, охватывающие ключевые отрасли экономики, включая агропромышленный комплекс, энергетику, промышленность, производство строительных материалов и другие.





Из числа представленных проектов в текущем году планируется заключение Соглашений об инвестициях по 14 проектам, по 13 проектам - начало строительно-монтажных работ, и еще по 16 проектам планируется начать разработку проектно-сметной документации.





Внимание также было акцентировано на проектах, договоренности о реализации, которых, были заключены в рамках рабочих поездок, встреч и иных мероприятий.





Премьер-министр Олжас Бектенов детально остановился на инвестпроектах, где были сорваны сроки их реализации. Заслушаны акимы Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской областей, городов Астаны, Шымкента и министры здравоохранения, торговли.





На сегодня принимаемые меры по привлечению инвестиций со стороны акиматов не раскрывают возможности регионов, недостаточно задействован экономический потенциал. Работа в данном направлении должна вестись на всех уровнях вертикали местной власти - включая районных акимов", - поручил руководитель правительства.





Одобрены подходы по внедрению плановых индикаторов работы акиматов регионов, министерств.





Действенным механизмом мониторинга и усиления контроля за реализацией проектов станет новая Национальная цифровая инвестиционная платформа, где на сегодня уже имеются данные о 1159 проектах. Данные будут наполняться совместно с НПП "Атамекен" и верифицироваться на местах акиматами.





Вместе с тем, в ходе совещания отмечен ряд проблемных вопросов, влияющих на оперативность работы госорганов и требующих принятия мер.





Среди них дефицит и отсутствие оперативного подведения инфраструктуры, сложные административные процедуры и задержки в выдаче разрешений, длительные сроки предоставления земельных участков. По всем вопросам приняты необходимые решения.





Президент на расширенном заседании отметил, что привлечение инвестиций - это критически важный вопрос, требующий более оперативной работы без излишней бюрократии. Со стороны госорганов и особенно акиматов необходимо в ручном режиме контролировать ход реализации проектов. Акимы и министры в ежедневном режиме должны заниматься этим вопросом. Это главная задача на сегодня - нужно оперативно решать вопросы инвесторов", - подчеркнул Олжас Бектенов.