Предельные цены на ГСМ планирует отменить в Казахстане

Фото: Kaspi.kz

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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Kaspi.kz подписал соглашение о приобретении около 65% акций Hepsiburada с Ханзаде Доган, основательницей и контролирующим акционером компании, а также с Вуслат Доган Сабанджи, Бегюм Доган Фаралиали, Арзухан Доган Ялчиндаг и Ишил Доган.





Hepsiburada была основана в 2000 году Ханзаде Доган и является одной из ведущих платформ электронной коммерции в Турции. Компания развивалась, делая акцент на клиентском сервисе, технологиях, логистике и широком ассортименте товаров в разных категориях. В 2023 году сервисами Hepsiburada воспользовалось около 12 миллионов покупателей и 101 тысяча магазинов-партнеров. Общая стоимость товаров, проданных через платформу компании составила около $4 млрд в 2023 году.





Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz, прокомментировал:





Мы очень рады возможности объединить усилия с Hepsiburada, одной из ведущих компаний электронной коммерции в Турции. Расширение нашего целевого рынка до 100 миллионов человек - важный стратегический приоритет для Kaspi.kz. Культура Hepsiburada во многом схожа с нашей: это приверженность инновациям, предоставление высококачественных услуг потребителям и партнерам, нацеленность на долгосрочный устойчивый рост. Как и Kaspi.kz компания является национальным лидером в области электронной коммерции и создана основателем-визионером. У обеих компаний одинаковое видение - улучшать жизнь любимых клиентов и партнеров. После завершения сделки обе компании сохранят свои бренды и операционные структуры. Мы будем использовать объединенные знания и технологии, которые есть у Kaspi.kz и Hepsiburada, чтобы продолжать продвижение электронной коммерции и цифровых услуг в Казахстане и в Турции. Уверен, что казахстанские и турецкие предприниматели получат выгоду от новых возможностей между нашими странами".





Ханзаде Доган, основатель и председатель совета директоров Hepsiburada, прокомментировала:





Сегодняшний день знаменует собой важную веху для Hepsiburada Group, которую я основала 24 года назад. Как пионер в цифровизации и электронной коммерции Турции Hepsiburada отправляется в увлекательный путь вместе с Kaspi.kz, крупнейшей компанией Казахстана по рыночной капитализации. Я безмерно горжусь достижениями Hepsiburada, каждым из 10 тысяч сотрудников, 101 000 магазинов-партнеров и 12 миллионами клиентов. Вся наша экосистема беспрерывно работала над созданием одного из самых сильных брендов Турции. В 2021 году мы удостоились чести стать первой и единственной компанией в Турции, разместившей свои акции на NASDAQ, и подняли наш национальный флаг среди мировых технологических гигантов. Мое видение Hepsiburada - это устойчивый рост и создание большей ценности. Kaspi.kz, который улучшает жизни людей своими инновациями и также разместил свои акции на NASDAQ - это идеальный партнер, который поможет Hepsiburada полностью раскрыть свой потенциал. Компания Kaspi.kz признана вдохновляющей историей успеха в глобальном мире технологий. Высокий уровень доверия и совместная работа несомненно укрепят позиции Hepsiburada на рынке электронной коммерции Турции. Я выражаю искреннюю благодарность всем, кто поверил в ценности, которые сформировала Hepsiburada. Вступая в эту новую главу нашей истории, я желаю Hepsiburada и Kaspi.kz больших успехов в их совместной будущей работе".





Сумма сделки составляет примерно $1 127 миллионов. Ожидается, что сделка завершится в первом квартале 2025 года после получения необходимых разрешений от регулирующих органов Турции и выполнения необходимых юридических процедур.





О Kaspi.kz





Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz, которым пользуются более 14 миллионов казахстанцев и включает в себя ведущие в стране сервисе электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.





С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.





Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставке, с помощью которых продают свои товары по всей стране.





В 2024 году компания Kaspi.kz провела публичное размещение (IPO) в США на фондовой бирже NASDAQ, что стало одним из самых больших публичных размещений в США за последние два года.





Гарвардская Бизнес Школа (Harvard Business School) написала два обучающих материала, по которым учатся студенты магистратуры несколько лет подряд. Что само по себе является уникальным фактом. Международные эксперты считают Kaspi.kz уникальным примером, как технологии улучшают жизнь граждан.





О Hepsiburada





Hepsiburada - ведущая технологическая платформа электронной коммерции в Турции, включающая более 264 миллионов товаров в более чем 30 категориях.





Hepsiburada использует гибридную модель торговли: товары и услуги потребителям поставляет как сама компания, так и 101 тысяча ее партнеров. Hepsiburada является одним из лидеров в цифровизации торговли в Турции.





Платформа электронной коммерции Hepsiburada предоставляет широкую экосистему возможностей для продавцов и потребителей, включая: услуги доставки, рекламные услуги, доставку продуктов питания, платежные решения и кредитование. HepsiGlobal помогает зарубежным предпринимателям предлагать товары на местной площадке, а турецкому бизнесу выходить на внешние рынки.





С момента своего основания в 2000 году компания Hepsiburada целенаправленно использовала свои цифровые возможности развивать роль женщин в турецкой экономике. Hepsiburada запустила программу "Технологии для расширения возможностей женщин-предпринимателей" в 2017 году, которая помогла около 55 тысячам женщин-предпринимателей предоставить миллионам клиентов свою продукцию.





Благодаря своим комплексным предложениям и приверженности социальной ответственности Hepsiburada продолжает формировать ландшафт электронной коммерции в Турции, предоставляя инновационные решения для предпринимателей и потребителей.