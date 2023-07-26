Премьер-министр РК провел заседание совета ЕАБР

В 2022 году банк укрепил свою роль в качестве лидирующего института развития на евразийском пространстве

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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в Астане провел очередное заседание совета Евразийского банка развития (ЕАБР), на котором рассмотрены итоги его работы за прошлый год и обсуждены актуальные вопросы текущей деятельности, сообщает пресс-служба банка.





Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов отметил, что в 2022 году банк укрепил свою роль в качестве лидирующего института развития на евразийском пространстве, что подтверждено значительным ростом инвестиций в его проекты. Накопленный инвестиционный портфель достиг отметки в $13,4 млрд с подписанием новых проектов на $2,5 млрд, что стало рекордным показателем и значительно превысило планы за отчетный период. Таким образом, общее количество проектов банка, направленных на повышение уровня жизни граждан стран-участниц, достигло 273. Чистая прибыль за 2022 год - 30,7 млн долларов, что соответствует ROAE в 1,8%.





Премьер-министр подчеркнул, что в прошлом году ЕАБР была проделана хорошая работа. Вместе с тем в ходе дальнейшей реализации проектов развития нужно уделить особое внимание управлению рисками и сохранению значений кредитного рейтинга банка.





Объем инвестиций вырос почти на $1 млрд по сравнению с предыдущим годом. Текущий инвестиционный портфель продолжает расти. Нам необходимо и далее вести работу по устойчивому развитию банка и, соответственно, финансированию проектов в странах-участницах", - сказал Алихан Смаилов.





Совет был также проинформирован о том, что 28 июня полностью исполнены принятые решения о перераспределении уставного капитала между государствами-участниками. В результате часть пакета акций России в оплаченном уставном капитале равномерно перераспределена между остальными государствами-участниками. По итогам доля России снизилась с 66 до 44,8%, а доля Казахстана увеличилась с 33 до 37,3%.





Кроме того, на рассмотрение совета был представлен доклад о переговорах с Узбекистаном по вопросу присоединения к банку.





Было отмечено, что расширение состава участников позволит банку снизить потенциальные риски и проработать возможности запуска новых интеграционных проектов.





На полях заседания председатель правления ЕАБР Николай Подгузов представил членам совета проекты банка на евразийском пространстве. В частности, в целях развития возобновляемых источников энергии в Армении ЕАБР финансирует проект строительства солнечных станций. В Беларуси запущено производство полного цикла вакцин "Спутник V". В 2022 году выпущено 8 млн доз вакцины. В результате создана база для построения регионального фармацевтического кластера по производству вакцин широкого спектра. Проект в объеме 50 млн долларов полностью профинансирован ЕАБР. По Республике Казахстан банк представил проект развития магистрального газопровода "Сарыарка". В Кыргызстане ЕАБР инвестирует гидроэнергетический проект - строительство и эксплуатацию ГЭС "Куланак" мощностью 100 МВт. Запуск электростанции позволит укрепить позиции Кыргызстана на рынке электроэнергии в Центральной Азии, в том числе сократив энергодефицит в регионе и повысив уровень энергетической безопасности страны и Центральной Азии в целом. Также банк приступил к подготовке и реализации проекта развития транспортно-логистической и придорожной инфраструктуры в направлении пропускного пункта "Верхний Ларс", что создаст новый логистический хаб на маршруте Север - Юг. В Таджикистане банк намерен выделить не менее 25 млн долларов для развития промышленного садоводства, благодаря чему площади садов с современными автоматизированными системами мониторинга и полива будут увеличены в два раза. Благодаря этому соответствующая компания сможет нарастить экспорт своей продукции в страны ЕАЭС.