Токаев: Цель Казахстана - стать одним из ведущих аграрных центров Евразийского континента

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Астана. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана обозначил ключевые направления развития сельского хозяйства, сообщает - Президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана обозначил ключевые направления развития сельского хозяйства, сообщает Акорда





Перед нами стоит еще одна задача - добиться реального прорыва в агропромышленном комплексе. Потенциал отечественной сельскохозяйственной отрасли колоссален, однако мы до сих пор не можем раскрыть его в полной мере. Вокруг Казахстана огромные рынки сбыта, которые нуждаются в качественных продуктах питания. Стратегическая цель нашей страны - стать одним из ведущих аграрных центров Евразийского континента", - заявил глава государства.





По его словам, для качественного рывка в отрасли необходима критическая масса крупных игроков.





Нужны предприятия, способные обеспечить масштабы, качество и регулярность поставок. Поэтому необходимо стимулировать укрупнение отечественных агрофирм, а также на взаимовыгодных условиях активно привлекать транснациональные корпорации. В приоритете должны быть перспективные для нас направления: глубокая переработка мяса, молока и зерна, развитие промышленного тепличного хозяйства", - отметил президент.





По его словам, нельзя забывать и о потенциале отечественных агропредприятий. В пример он привел Северо-Казахстанскую область, где возводятся более 100 крупных молочно-товарных ферм. При этом профессионализм аграриев и наличие кормовой базы в сочетании с применением выверенных инструментов государственной поддержки дают неплохие результаты.





Следует распространить этот опыт на строительство птицефабрик, овощехранилищ и предприятий мясного животноводства", - поручил Токаев.





Для развития села, по мнению президента, принципиально важна поддержка малых хозяйств.





Программа "Ауыл аманаты" доказала свою востребованность. Следующим этапом ее развития должна стать не просто выдача льготных кредитов, но и стимулирование кооперации личных подсобных хозяйств", - подчеркнул Токаев.





Он отметил, что серьезной проблемой для сельчан стала изношенность машинно-тракторного парка - этот показатель на сегодня составляет 80%. Он поручил довести темпы обновления сельскохозяйственной техники до 8-10% в год, при этом учесть интересы и отечественных производителей техники, и аграриев.





Также президент затронул вопрос сбытовой политики, которая в условиях нарастающей глобальной конкуренции и переориентации товарных потоков обретает особое значение.





Крайне важно сохранить внутренние и экспортные ниши, наработанные годами. Перед правительством стоит задача планомерного расширения географии экспорта. Необходимо принять меры для продвижения казахстанских товаров на зарубежных рынках", - подчеркнул Токаев.





Он особо отметил, что современное сельское хозяйство - это высокотехнологичная отрасль.





Земля и климат уже не являются определяющим фактором успеха аграриев, на первый план вышли инновационные решения. Без современной науки ситуация в отрасли будет не просто стагнировать, а ухудшаться. Следует принять меры по развитию агронауки, и главное - ее практическому применению в сельском хозяйстве. Национальный аграрный научно-образовательный центр предстоит трансформировать в вертикально интегрированный агротехнологический хаб. Нужно также наладить полноценное научно-практическое сотрудничество с признанными зарубежными центрами агронауки. Мы будем поддерживать частные научно-технологические инициативы и адаптируем образовательные программы к потребностям аграрного сектора", - заявил президент.





Он также добавил, что серьезные реформы назрели в растениеводстве.





Необходимо диверсифицировать посевы, увеличить площади высокорентабельных культур, сократить водоемкие и монокультурные посевы. Следует предметно заняться обеспечением фермеров отечественными семенами, выведением и культивацией новых производительных сортов", - отметил глава государства.





Он также поручил решить проблему избыточного ценового регулирования, которая серьезно тормозит развитие АПК. Для этого более активную стабилизирующую роль должна играть Продовольственная контрактная корпорация.





При необходимости она будет осуществлять интервенции, тем самым сдерживая рост цен. Продкорпорация должна содействовать частному рынку в создании полноценной сети производства, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции", - сообщил президент.



