Проекты на $35 млрд предусматривает промышленная кооперация Казахстана и Китая

На стадии активной реализации и проработки находятся 79 совместных проектов на сумму $26 млрд

Фото: gov.kz

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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 133 проекта на сумму $35 млрд с созданием более 36 тысяч рабочих мест предусматривает промышленная кооперация Казахстана и Китая, - 133 проекта на сумму $35 млрд с созданием более 36 тысяч рабочих мест предусматривает промышленная кооперация Казахстана и Китая, сообщает Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан.





Как сообщил в ходе второго форума индустриального и инвестиционного сотрудничества "Центральная Азия - Китай" вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков, на стадии активной реализации и проработки находятся 79 совместных проектов на сумму $26 млрд в области горно-металлургического комплекса, машиностроения и в других отраслях.





Вице-министр подчеркнул положительную динамику в многостороннем сотрудничестве и качественную проработку договоренностей, достигнутых странами по итогам первого саммита "Центральная Азия - Китай".





По итогам мероприятия было подписано 58 коммерческих соглашений между казахстанскими и китайскими компаниями на общую сумму свыше $24 млрд.



