Производство дизтоплива временно приостановлено на Павлодарском НХЗ

В текущем году ремонтными работами будут охвачены 11 тысяч километров автомобильных дорог, в том числе 7 тысяч километров республиканской сети

Рассказать друзьям

Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На - На заседании Республиканского штаба по реализации предвыборной программы главы государства премьер-министр Алихан Смаилов поверг критике качество автодорог в стране.





Смаилов отметил, что плохое дорожное покрытие приводит к авариям и жертвам, снижает транзитный поток, а также негативно отражается на имидже страны.





Особое недовольство общественности вызывает проводимый ремонт. В интернете можно найти многочисленные видеоролики и фотографии, когда работы проводятся не по регламенту, в дождливую и даже снежную погоду", - подчеркнул премьер.





В качестве примера глава правительства привел факты, когда в селе Коктерек Абайской области асфальт укладывали на снег, а в Павлодаре асфальт попросту разбрасывали на дорогу. В некоторых регионах, не дождавшись действий от местных исполнительных органов, жители сел самостоятельно ремонтируют дороги. Так было в селе Рыскулово Алматинской области, селе Атамекен Мангистауской области. Кроме того, имеются факты, когда ежегодно проводятся ремонтные работы на одних и тех же участках.





Алихан Смаилов потребовал кардинально изменить подходы к дорожному строительству.





Акиматам регионов поручено обеспечить качественную работу по строительству и ремонту местной сети автодорог. Следует в самое ближайшее время завершить все процедуры государственных закупок и приобретения строительных материалов, чтобы компании начали свою работу сразу с открытия строительного сезона.





Кроме того, Смаилов поручил обеспечить до конца текущего года завершение важнейших автодорожных проектов, таких как Мерке - Бурылбайтал, Актобе - Атырау - Астрахань, Алматы - Усть-Каменогорск, Унеге - Бейсен, Казталовка - Жанибек, Ушарал - Достык.





Глава правительства отметил, что до 2030 года поставлена задача обеспечить качественное строительство и реконструкцию 8 тысяч километров республиканских и 14 тысяч километров местных автодорог.





Как доложил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, в текущем году ремонтными работами будут охвачены 11 тысяч километров автомобильных дорог, в том числе 7 тысяч километров республиканской сети. На сегодняшний день из 70 тысяч километров местной сети 85% дорог находится в нормативном состоянии. Хорошие показатели состояния местных дорог наблюдаются в Жамбылской (97%), Мангистауской (96%) и Павлодарской (91%) областях, показатели ниже среднего в 3 регионах: в Западно-Казахстанской (46%), Актюбинской (72%) и Атырауской (72%) областях.





Кроме того, министерством прорабатывается реализация с привлечением средств международных финансовых институтов новых дорожных проектов в период с 2024 по 2030 годы общей протяженностью 4,4 тысячи километров. В частности, Жезказган - Караганды - 513 километров, Астана - Костанай - граница РФ - 830 километров, Бейнеу - Шалкар - 515 километров, Атырау - Доссор - 86 километров, Кызылорда - Актобе - 1101 киолметр, Актобе - Уральск - 628 километров.





Напомним, в ЗКО новая дорога стала разрушаться после сдачи в эксплуатацию.



