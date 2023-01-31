QazaqGaz обсудил с итальянским партнером перспективы сотрудничества при строительстве газоперерабатывающего завода на Кашагане

Санжар Жаркешов выразил готовность к работе с инвесторами по принципу экономической целесообразности

Фото: QazaqGaz

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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов и директор по разведке и добыче Eni Лукой Виньяти обсудили возможности сотрудничества в рамках реформы газовой сферы в Казахстане, сообщили в пресс-службе QazaqGaz.





В ходе встречи был отмечен интерес недропользователей к предложению по изменению формулы цены товарного газа.





Санжар Жаркешов выразил готовность к работе с инвесторами по принципу экономической целесообразности. По его словам, такой подход не только привлечет инвестиции, но и позволит обеспечить газом внутренний рынок страны.





Кроме того, QazaqGaz и Eni обсудили возможные перспективы сотрудничества в рамках строительства ГПЗ на Кашагане.





Eni - крупнейшая итальянская нефтегазовая компания. Компания Eni присутствует в Казахстане с 1992 года. Основная деятельность осуществляется на Карачаганакском месторождении в Западно-Казахстанской области и на месторождении Северо-Каспийского СРП в условиях мелководья Северного Каспия