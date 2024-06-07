06.06.2024, 13:58 25376
Развитие ВИЭ в Казахстане: в сенате приняли закон
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы одобрили поправки в законодательные акты РК по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики, сообщает пресс-служба верхней палаты.
Законопроект направлен на поддержку развития отрасли энергетики, в том числе развития маломасштабных объектов по использованию возобновляемых источников энергии", - пояснил, представляя законопроект на заседании верхней палаты, сенатор Шакарим Буктугутов.
По его словам, существующие сегодня меры поддержки маломасштабных объектов ВИЭ для населения и малого, среднего бизнеса недостаточно стимулируют развитие данной отрасли.
На сегодня в стране насчитываются 12 малых гидроэлектростанций (до 10 МВт).
С принятием закона они будут вправе реализовывать электрическую энергию в приоритетном порядке энергоснабжающим организациям по предельному тарифу", - пояснил сенатор.
Энергоснабжающие организации обяжут:
- покупать электроэнергию у нетто-потребителей;
- подключать нетто-потребителей к электрическим сетям.
Закон освобождает нетто-потребителей от уплаты за передачу электрической энергии, также в нем предусмотрено увеличение мощности маломасштабного объекта по использованию ВИЭ от 100 до 200 киловатт.
Кроме того, закон дает право заключать инвестиционные соглашения на модернизацию, реконструкцию и (или) расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива для ТЭЦ, находящихся в городах республиканского значения.
В нем также расширены компетенции уполномоченного органа в области поддержки использования возобновляемых источников энергии в части разработки и утверждения:
- типового договора купли-продажи электрической энергии от нетто-потребителей для унификации взаимодействия нетто-потребителей и энергосбытовых организаций;
- правил подключения к электрическим сетям и эксплуатации маломасштабных объектов.
Законопроект одобрен сенаторами во втором чтении.
Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал о запуске в Казахстане 5 крупных проектов ВИЭ мощностью 5 ГВт.
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06.06.2024, 15:58 22211
Halyk стал генеральным партнером 5-х Всемирных игр кочевников
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Доме правительства Республики Казахстан состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Организационным комитетом по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников и Halyk Bank.
Соглашение о сотрудничестве было подписано Первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан, Председателем Организационного комитета по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников Романом Скляром и председателем правления Halyk Bank Умут Шаяхметовой. На церемонии подписания также присутствовали вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев и руководитель Дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников Наиль Нуров.
Данное соглашение не только подчеркивает статус предстоящего мероприятия, но и укрепляет партнерские отношения между государством и бизнесом. Как генеральный партнер, Halyk окажет существенную поддержку в организации и проведении Игр, которые пройдут с 8 по 13 сентября 2024 года в Астане.
В своей речи Роман Васильевич Скляр подчеркнул, что Казахстан исторически является хранителем исконно кочевой культуры: "Глава государства, Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, назвал наследие кочевой цивилизации одним из главных брендов нашего народа. Это мы и должны продемонстрировать всему миру во время проведения Игр в Астане".
По мнению Романа Васильевича Скляра, совершенно справедливо, что генеральным партнером 5-х Всемирных игр кочевников выступил лидер финансовой отрасли Казахстана - Halyk Bank. Банк является проводником не только финансовых услуг, но и активно поддерживает социальные проекты в масштабе всей республики.
Со своей стороны, глава Halyk Bank Умут Шаяхметова отметила, что для банка поддержка столь важного странового проекта является как большой честью, так и большой ответственностью.
Мы в полной мере осознаем, что проведение 5-ых Всемирных игр кочевников - это важный шаг в формировании имиджа нашей Родины в глазах мирового сообщества. Это международный проект, призванный продемонстрировать важность сохранения нашего общего наследия, общего культурного кода, проект, в котором задействованы более сотни стран. Как банк, мы всегда поддерживаем то, что направлено на развитие страны и благо народа Казахстана", - сказала глава Halyk Bank.
8-13 сентября в Астане пройдет масштабное спортивное событие - 5-е Всемирные игры кочевников, которое соберет более 2000 участников из 85 стран мира. Соревнования пройдут по 21 виду спорта.
06.06.2024, 15:33 22756
Как изменилось потребление электроэнергии после перехода на единый часовой пояс - ответ Минэнерго
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента вице-министр энергетики Республики Казахстан Сунгат Есимханов сообщил, на сколько возросло потребление электроэнергии из-за перехода на единый часовой пояс.
Системный оператор компания KEGOC этот вопрос рассматривала перед переводом часов. По их информации, диапазон изменения потребления электроэнергии - в районе 1-2 процентов, в том числе в пиковый период", - сказал вице-министр.
По его словам, жалоб и обращений от казахстанцев из-за повышения спроса на электроэнергию не поступало.
Кроме того, Сунгат Есимханов ответил журналистам, что сам петицию за единый часовой пояс не подписывал.
В Казахстане петиция за возврат прежнего времени в большинстве регионов Казахстана (как было до 1 марта) стремительно набирает голоса. На данный момент петицию подписали более 48 тысяч казахстанцев.
Напомним, в ночь на 1 марта 13 областей и три города республиканского значения перевели стрелки на час назад. Большинство казахстанцев были против данного перехода.
Казахстанцы жалуются, что светает очень рано, в 4 утра светло и поют птицы, сна в таких условиях уже нет. Весной и летом теперь по утрам раньше наступает жара, это особенно ощутимо в южных регионах. Кроме того, стало очень рано темнеть, вечером после работы и школы в темноте не выйти на прогулки. Также родители школьников недовольны тем, что детям приходится возвращаться со школы в темноте после уроков второй смены.
Помимо этого, увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.
Также казахстанцы оставляют комментарии под петицией с просьбой вернуть прежнее время:
Человек испытывает естественную потребность в солнечном свете! Верните нам возможность восполнять эту потребность! Верните нам наше светлое время!" - Тасболат Ж.;
В Алматы светает рано, несмотря на то, что выхожу на работу в 6 утра, все равно уже солнце высоко, и жарко. А темнеет тоже рано. Даже сейчас дня не хватает, к 21.00 уже устаешь. А зимой вообще в 15.30 будет темно. Биоритмы не обманешь простым переводом стрелок. Верните время назад!", - Елена А.;
Поддерживаю петицию. У нас отняли вечерние светлые часы, зато зарабатывают на том, что электроэнергию жгут больше. Дачникам и огородникам вообще сократили время работ на земле. Раньше после работы можно было что-то сделать, сейчас темно", - Юлия М.;
Нужно срочно вернуть время назад, просто украли у людей солнечные часы!!! Я бы не просто на час назад вернул, но еще и на летний период, на час назад перевел! Чтобы можно было насладиться летом и солнцем!" - Юрий С.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
06.06.2024, 14:05 24546
Бюджет строительства АЭС в Казахстане может составить $10-12 трлн
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Строительство атомной электростанции в Казахстане в случае одобрения на референдуме может обойтись в $10-12 трлн, следует из консультативного документа регуляторной политики к проекту закона "Об использовании альтернативных источников энергии", разработанного Министерством энергетики РК.
Национальное законодательство для альтернативных и возобновляемых источников энергии требует изменений и актуализации (...) Закон о ВИЭ определяет правовое регулирование только в области развития возобновляемых источников энергии, объем производства электроэнергии из которых не позволяет достичь поставленных целевых показателей. Из этого следует необходимость проработки новых положений, которые смогут обеспечить благоприятное развитие иных альтернативных источников энергии (не относящихся к возобновляемым) с учетом имеющегося потенциала", - говорится в документе.
В связи с этим предлагается определить атомную энергию в качестве альтернативного безуглеродного источника энергии на законодательном уровне.
Также из документа следует, что в случае одобрения на референдуме строительство АЭС планируется завершить к 2035 году и его бюджет обойдется в 10-12 млрд долларов США. Вместе с тем на 2029-2030 годы предусмотрено строительство водородных хабов/заводов по производству водорода, что не потребует затрат из госбюджета. При этом отмечается, что в производство водорода планируется привлечь до 5 трлн тенге инвестиций.
Ранее министр энергетики назвал возможных строителей АЭС в Казахстане.
Напомним, эксперты заявили, что дефицит электроэнергии на юге Казахстана превышает 50 процентов.
05.06.2024, 15:21 44731
На модернизацию ТЭЦ Экибастуза правительство выделило 3,4 млрд тенге
Фото: primeminister.kz
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Экибастуз. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Из резерва правительства на дальнейшую модернизацию ТЭЦ Экибастуза выделено 3,4 млрд тенге, соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает пресс-служба правительства РК.
Средства в сумме 3,4 млрд тенге будут перечислены в бюджет Павлодарской области для проведения капитального ремонта четырех котлоагрегатов Экибастузской ТЭЦ (2,4 млрд) и строительства там же магистрали осветленной воды (988 млн), уточнили в кабмине.
Данные меры позволят повысить надежность работы теплоисточника, снизить риски возникновения внештатных ситуаций, обеспечить жителей стабильным теплоснабжением и дать толчок дальнейшему социально-экономическому развитию Экибастуза.
На сегодняшний день Экибастузская ТЭЦ является единственным источником централизованного теплоснабжения города. В прошлом году за счет средств из резерва правительства был произведен капитальный ремонт 5 водогрейных котлов и тепловых сетей, что позволило пройти отопительный сезон без серьезных происшествий.
Система подачи осветленной воды для гидрозолоудаления на Экибастузской ТЭЦ была смонтирована в 1986 году. Входящие в ее состав трубопроводы уже выработали свой ресурс, что может приводить к ограничению подачи тепла потребителям. В этой связи строительство новой магистрали осветленной воды является одной из приоритетных задач", - рассказали в правительстве.
Ранее из резерва правительства были выделены 16 млрд тенге на модернизацию теплоисточников Кентау, Риддера и Кызылорды, более 2,4 млрд тенге - на капитальный ремонт теплосетей Риддера и 816 млн тенге - на ремонт котельных Кокшетау.
В целом в текущем году планируется провести ремонт энергоблоков, котлов и турбин в городах Астане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Усть-Каменогорске, Караганде, Актау, Таразе, Петропавловске, Жезказгане, Актобе, Степногорске, Рудном, Балхаше и др.
04.06.2024, 16:34 72836
Более $6 млрд планируют привлечь в проект по освоению месторождений "Каламкас-море" и "Хазар"
Участниками проекта являются АО "НК "КазМунайГаз" (50%) и ПАО "ЛУКОЙЛ" (50%)
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане начинается реализация нефтегазового проекта по освоению месторождений "Каламкас-море" и "Хазар", сообщили в Министерстве энергетики РК.
Участниками проекта "Каламкас-море-Хазар" являются АО "НК "КазМунайГаз" (50%) и ПАО "ЛУКОЙЛ" (50%). Подписаны соглашения по проекту, и для целей реализации создано совместное предприятие - оператор проекта ТОО "Kalamkas-Khazar Operating".
Согласно текущим планам, работы по строительству морских платформ начнутся в 2026 году на казахстанских верфях для обеспечения скорейшего начала добычи на месторождении "Каламкас-море".
По данным Минэнерго, в проект планируется привлечь более 6 млрд долларов прямых инвестиций. На этапе обустройства будет создано до 2000 новых рабочих мест, а на этапе эксплуатации - до 300. Обустройство начнется с установки морских платформ из стальных конструкций на месторождении "Каламкас-море".
Месторождение "Каламкас-море" находится в центральной части северо-восточного сектора Каспийского моря в 64 км от берега. Глубина моря здесь составляет 6-7 метров. Месторождение представляет собой длинную и узкую структуру длиной около 50 км и шириной до 6 км. Месторождение "Хазар" расположено в 30 км к юго-западу от "Каламкас-море" и в 65 км к северо-западу от полуострова Бузачи.
Месторождения прошли разведку и имеют подтвержденные запасы, поставленные на баланс Республики Казахстан.
04.06.2024, 14:27 75351
Необходимо ускоренно решать проблемы при пересечении внутренних границ ЕАЭС - Бектенов
Фото: Depositphotos
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Минск. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Необходимо ускоренно решать проблемы, возникающие при пересечении внутренних границ стран - партнеров по ЕАЭС, сообщил на заседании Евразийского межправительственного совета в городе Несвиже премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.
В своем выступлении глава правительства Казахстана акцентировал внимание участников заседания на ряде приоритетных направлений работы.
Обозначена необходимость широкого применения технологий искусственного интеллекта. Обмен опытом по вопросам использования AI может стать движущей силой экономического прогресса и внедрения инноваций. На сегодня в мире глобальная трансформация уже осуществляется в медицине, образовании, креативных индустриях. Казахстан имеет положительную динамику в цифровизации государственных и финансовых услуг. К примеру, по итогам прошлого года доля безналичных платежей составила 88%, рассказали в пресс-службе правительства.
Важным направлением работы Бектенов обозначил повышение эффективности перевозок. Отмечены положительные результаты казахстанского пилотного проекта по автоматизации железнодорожного транзита через сокращение времени обработки ж/д составов, автоматическую регистрацию и выпуск транзитных деклараций для грузов, перемещаемых по маршрутам Китай - Центральная Азия, Китай - Европа. Казахстан готов делиться наработанным опытом и выступать надежным логистическим хабом на евразийских транспортных коридорах. Внедрение новых возможностей повысит транспортную и экономическую связность, снизит издержки бизнеса и обеспечит рост мобильности населения стран, отметил премьер.
В данном вопросе также подчеркнута важность модернизации пунктов пропуска.
Одним из важных механизмов логистики является развитие физической инфраструктуры. Необходимо ускоренно решать проблемы, возникающие при пересечении внутренних границ стран - партнеров по ЕАЭС. Казахстан со своей стороны приступил к ликвидации "узких мест" путем реконструкции железных дорог по маршрутам Орск - Кандыагаш, Макат - Сагыз, Шалкар - Бейнеу. Начато строительство четырех разъездов на участке Макат - Шубаркудык, удлиняются существующие пути на участке Мангыстау - Бейнеу и три разъезда на участке Мангышлак - Узень", - подчеркнул глава казахстанского кабмина.
Актуальным вопросом также являются государственные закупки стран ЕАЭС. Премьер-министр РК озвучил предложения по корректировке подходов к применению национального режима и установлению ценовых порогов, ниже которых национальный режим в госзакупках не будет предоставляться.
ЕАЭС - это рынок без таможенных границ с населением более 185 млн человек. Принимаемые нами решения должны в первую очередь влиять на улучшение жизни наших граждан. Уверен, дальнейшая совместная работа позволит нам укрепить экономическую интеграцию и создать благоприятные условия для устойчивого и стабильного развития наших стран", - заключил Бектенов.
Напомним, участники заседания Евразийского межправсовета в белорусском Несвиже планируют подписать ряд многосторонних документов.
04.06.2024, 12:54 78361
Новый терминал "Жетыген" разгрузит транспортную инфраструктуру Алматы - премьер
Терминал также повысит эффективность железнодорожной транспортировки и снизит расходы грузоотправителей на транспортировку в контейнерах в Китай и обратно
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Алматы. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов посетил транспортно-логистический центр "Жетыген" компании "Исткомтранс" в городе Алатау Алматинской области, сообщает пресс-служба главы правительства.
ТЛЦ "Жетыген", расположенный в непосредственной близости от города Алматы и находящийся на расстоянии 293 км от станции Алтынколь (Хоргос), существенно разгрузит железнодорожную и автомобильную инфраструктуры Алматы. Также терминал повысит эффективность железнодорожной транспортировки и терминальной обработки при работе с экспортными, импортными и транзитными грузами и снизит расходы грузоотправителей на транспортировку в контейнерах по направлению из/в КНР, а также оборота вагонов за счет вывода грузовой работы за пределы города.
Глава государства в своем послании обозначил стратегическое значение реализации транспортно-логистического потенциала. Нам необходимо использовать это серьезное преимущество, которое открывает широкие перспективы. Мы заинтересованы в новых проектах, которые окажут благоприятное влияние на торговлю и экономику в целом. Сейчас мы решаем инфраструктурные вопросы, создаем нужные условия и коммуникации для работы бизнеса. Сами предприятия в то же время могут направлять сэкономленные средства на повышение качества продукции и дальнейшее расширение, создавая новые рабочие места", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Перерабатывающая способность контейнерного терминала ТЛЦ "Жетыген" составляет свыше 100 000 ДФЭ, терминал способен принимать полноразмерные контейнерные поезда длиной 80 условных вагонов. Терминал оснащен аппарелями для погрузки и разгрузки колесной техники и автомобилей, а также зоной подключения и обработки 80 рефконтейнеров одновременно.
Важным событием стало открытие СВХ и таможенного склада ("Импорт-70"), который дает возможность хранить товары под таможенным контролем в течение установленного срока без уплаты таможенных пошлин и налогов.
Одним из ключевых достижений является запуск в мае 2024 года единственного в Центральной Азии терминала по перевалке сыпучих грузов из универсальных вагонов в контейнеры для последующего экспорта в КНР. Мощность 1 очереди терминала составляет более 500 000 тонн в год", - говорится в информации.
Головная компания "Исткомтранс" является собственником фитинговых платформ, крытых вагонов и полувагонов, которые привлекаются для предоставления клиентам комплексных услуг "под ключ".
Для осуществления последующих этапов развития терминала и индустриальной зоны мы планируем направить более 150 миллионов долларов США на развитие складских и производственных мощностей. Целью этого финансирования является расширение транспортного хаба, строительство сборочных производств, производств из минерально-сырьевых компонентов, производств продукции с повышенной добавленной стоимостью, предназначенной для экспорта и удовлетворения внутреннего спроса. Строительство подобных объектов в свою очередь приведет к созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в бюджет", - сказал председатель наблюдательного совета ТОО "Исткомтранс" Марат Сарсенов.
04.06.2024, 11:40 64491
Эксперты прогнозируют снижение инфляции до 8% к концу 2024 года в Казахстане
Фото: Бюро нацстатистики
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты Международного валютного фонда прогнозируют снижение инфляции до 8% к концу 2024 года в Казахстане, сообщает пресс-служба Национального банка РК.
Экономика Казахстана остается устойчивой. Реальный ВВП увеличился на 5,1% в 2023 году, а инфляция снизилась до 8,7% в апреле 2024 года, в том числе в результате снижения международных цен на продовольствие и разумной денежно-кредитной политики. По прогнозам, в 2024 году рост снизится примерно до 3½%, чему будет способствовать активная активность в промышленности, строительстве и сфере услуг, тогда как к концу года инфляция приблизится к 8%", - говорится в заключительном заявлении МВФ.
Отмечается, что финансовый сектор сохранил высокие уровни капитала и ликвидности на фоне повышенного роста кредитования.
Ожидается, что дефицит текущего счета сократится примерно до 3% ВВП в 2024 году. В среднесрочной перспективе рост ненефтяного ВВП будет находиться в диапазоне 3 - 3½%, что соответствует его предполагаемому потенциалу, тогда как дефицит текущего счета будет сохранится из-за снижения цен на нефть", - добавили в МВФ.
Ранее сообщалось, что темпы замедления годовой инфляции снижаются.
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