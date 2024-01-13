12.01.2024, 16:25 29201
Руководство Qarmet запретило добычу на шахте имени Костенко
Фото: Акимат Карагандинской области
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Караганда. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Руководство компании Qarmet изучило текущую обстановку на шахте имени Костенко, где в октябре прошлого года погибли 46 человек, и запретило возобновлять добычу во избежание риска повторной трагедии.
Представители компании Qarmet изучили текущую обстановку на шахте имени Костенко на глубине 600 метров в непосредственной близости от места аварии.
Директор шахты Андрей Бойко доложил об итогах проведенных на объекте проверок, запланированных работах по устранению причин и последствий случившегося, перспективах возобновления добычи угля. Руководство Qarmet в лице Андрея Лаврентьева и Вадима Басина выразили признательность за проводимую сложную работу, однако запретили возобновлять добычу в шахте до исключения любых возможных факторов повторения трагедии. Они отметили, что все необходимые средства для исполнения доступны для инженеров угольного департамента", - рассказали в пресс-службе Qarmet.
В компании добавили, что шахта имени Костенко была заложена в мае 1934 года.
Напомним, ночью 28 октября в шахте произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек. 29 октября было объявлено днем общенационального траура по погибшим шахтерам.
По результатам работы правительственной комиссии была установлена 100-процентная вина работодателя в произошедшей трагедии. Установлено 19 ответственных, допустивших нарушения требований безопасного ведения работ. Глава МЧС назвал имена обвиняемых, это генеральный директор "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) Яблонский, директор по персоналу АМТ Винокурова, технический директор угольного департамента Белый, исполнительный директор угольного департамента АМТ Огай и так далее.
После трагедии на шахте президент незамедлительно распорядился прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". В это время с владельцами "АрселорМиттал Темиртау" правительство Казахстана уже вело переговоры о возможном выходе ArcelorMittal из состава металлургического комбината. Они начались после трагической аварии, которая произошла 3 ноября 2022 года на шахте имени Ленина, дочернем предприятии АМТ.
8 декабря правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану.
Позже депутат Никита Шаталов, побывавший на шахтах, принадлежавших АМТ, рассказал, что актив вернули в разрухе и без резервов. По словам мажилисмена, перед уходом группа Миттала не оставила ни запасов ферросплавов, ни денег на счетах.
Руководство Qarmet тоже заявило о серьезных проблемах в техоснащении шахт. Компания намерена направить на первый этап модернизации порядка $1,3 млрд.
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13.01.2024, 18:20 4101
Qarmet планирует повысить металлургическое производство и снизить добычу угля
Фото: telegram/Qarmet
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Темиртау. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Темиртау открыта стратегическая сессия Qarmet с участием руководства всех структурных подразделений компании: стального, железорудного и угольного департаментов, сообщает пресс-служба предприятия.
Государство определило вхождение отечественного инвестора. Но отечественный инвестор - это мы все с вами. Ведь инвестиции это не просто финансы или мое персональное желание, инвестиции это ваше время, наше общее стремление и совместная работа. У нас с вами есть большой шанс доказать, прежде всего себе, свою зрелость и вывести компанию в лидеры промышленной индустрии республики", - отметил в приветственной речи акционер компании Андрей Лаврентьев.
Фокус сессии на цели и задачи 2024 года обозначил модератор диалоговой площадки - экс-партнер компании McKinsey&Co и управляющий партнер компании "Триада" Сергей Заборов.
С учетом происходящих изменений в Qarmet важно синхронизировать краткосрочные планы. Время, затраченное нами для этого, на самом деле большая инвестиция компании. Заверяю, это время мы проведем с пользой", - заявил спикер.
Генеральный директор компании Вадим Басин подчеркнул, что все производственные планы нынешнего года содержат умеренные цифры.
Ожидаем повышения производства металлургии на 13%, до 3,3 млн тонн, производства железорудного концентрата - на 10%, до 2,5 млн тонн, однако принимаем снижение объемов добычи угля на 2%. Следует напомнить, что в 2023 году компания передавалась с критически отрицательными показателями производства, мы должны выйти на положительный результат", - отметил Басин.
Стратегическая сессия продлится два дня и охватит все детали работы каждого подразделения Qarmet.
Напомним, 8 декабря 2023 года правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Компанию переименовали в Qarmet.
Позже депутат Никита Шаталов, побывавший на шахтах, принадлежавших АМТ, рассказал, что актив вернули в разрухе и без резервов. По словам мажилисмена, перед уходом группа Миттала не оставила ни запасов ферросплавов, ни денег на счетах.
Руководство Qarmet тоже заявило о серьезных проблемах в техоснащении шахт. Компания намерена направить на первый этап модернизации порядка $1,3 млрд.
12 января руководство Qarmet запретило добычу на шахте имени Костенко во избежание повторения трагедии.
12.01.2024, 19:01 25801
В Казахстане на 12% подорожали сладости
Кондитерские изделия сильнее всего выросли в цене в ЗКО
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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам ноября 2023 года кондитерские изделия подорожали на 12,1% за год, булочные и мучные сладкие изделия - на 13,6%, сообщает energyprom.kz.
Кондитерские изделия сильнее всего выросли в цене в Западно-Казахстанской области: на 18,5% за год. В тройке антилидеров оказались также Актюбинская (плюс 18,1%) и Мангистауская (плюс 17,6%) области. Наименьший годовой рост цен в секторе был зафиксирован в Восточно-Казахстанской области: на 7%.
Булочные и мучные изделия подорожали сильнее всего в Атырауской области: на 24,9%. На второй и третьей строчках оказались Северо-Казахстанская (плюс 18,8%) и Кызылординская (плюс 18,5%) области. Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Алматинской области: на 2,6%.
Среди кондитерских изделий карамель подорожала на 20% за год, мармелад - на 16,1%, неглазированные шоколадом конфеты - на 14,5%, жевательная резинка - на 14%, глазированные шоколадом конфеты - на 10,4%, зефир - на 10,1%, шоколад - на 9,4%, халва - на 9,3%.
Среди булочных и мучных сладких изделий вафли выросли в цене на 15,3% за год, сдобные булочки - на 15,2%, пряники - на 14,1%, сахарное печенье - на 13,5%, песочное печенье - на 13,3%, рулеты и кексы - на 12,9%, сухарики - на 12,8%, торты - на 12,7%, сушки - на 11,1%. Тесто подорожало на 13,3% в годовой динамике.
Ранее сообщалось, что в Казахстане индекс роста цен на социально значимые продовольственные товары стал самым низким за последние пять лет.
12.01.2024, 18:42 26661
Запуск 65 ферм увеличит производство молока в Казахстане
Фермы должны начать работу уже в этом году
Фото: акимат СКО
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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ход реализации большого проекта по строительству молочно-товарных ферм в Казахстане обсудили в правительстве на совещании под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина, сообщает пресс-служба главы правительства.
65 объектов должны начать работу уже в текущем году. Среди них как новые, так и действующие молочно-товарные фермы, которые увеличат производственные мощности. Все предприятия вошли в пул инвестпроектов с возможностью получения льготного займа под 2,5% сроком на 10 лет. Напомним, на эти цели в 2023 году государство направило 100 млрд тенге.
Как сообщил на совещании вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков, работа над формированием пула потенциальных проектов началась в апреле 2023 года. После принятия всех необходимых документов в 11 регионов-участников большого проекта были направлены средства для льготного кредитования проектов через СПК.
Следующий транш, также в 100 млрд тенге, ожидается в 2024 году. Государством будут профинансированы проекты по орошению сельхозземель, строительству птицефабрик, овоще- и фруктохранилищ, а также мясному животноводству.
Напомним, к первому полугодию 2024 года планируется отказ от механизма введения предельных цен на СЗПТ по 9 продтоварам (соль, мука, рожки, гречневая крупа, рис, хлеб, молоко, картофель, яйцо куриное (1-я категория), по которым наблюдается устойчивое стопроцентное отечественное производство.
11.01.2024, 12:45 51011
К сборке 30 тысяч автомобилей приступили в Костанайской области
Также в регионе началось строительство автозавода совместно с корейским автоконцерном
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Костанайской области Кумар Аксакалов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о социально-экономическом развитии региона за 2023 год, сообщает Акорда.
В частности, аким рассказал главе государства о проекте магистрального газопровода от Актюбинской области до города Костаная. В настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование.
Проект не только обеспечит голубым топливом населенные пункты региона, но и создаст благоприятные условия для реализации крупных инвестиционных проектов. Увеличение поставок газа в необходимом объеме позволит реализовать несколько проектов, в том числе строительство завода по производству горячебрикетированного железа и сталеплавильного завода. В свою очередь это обеспечит создание новых рабочих мест, а также придаст мощный экономический импульс развитию региона", - сообщил глава области.
Он также сообщил о положительной динамике по основным макроэкономическим показателям области. По его словам, доля промышленности в структуре валового регионального продукта превысила 30%.
В машиностроении расширяется линейка выпускаемых моделей легковых автомобилей. ТОО "СарыаркаАвтоПром" приступило к реализации инвестиционного проекта по сборке 30 тысяч автомобилей Chevrolet Onix в год. Стоимость проекта - 23 миллиарда тенге, планируется создать 400 новых рабочих мест. Совместно с корейским автоконцерном KIA началось строительство завода, объем инвестиций в который составляет 90 млрд тенге. В рамках проекта будет обеспечен выпуск 70 тысяч автомобилей в год и создано 1,5 тысячи новых рабочих мест. Кроме того, планируется строительство локализационного центра по производству автокомпонентов стоимостью 13 млрд тенге", - сообщил Аксакалов.
Он также рассказал президенту о водоснабжении региона и строительстве социальных объектов.
В завершение встречи Токаев поручил акиму области совместно с правительством взять на особый контроль вопросы проведения отопительного сезона, своевременной реализации проекта по газификации региона, а также подготовки к весенней полевой кампании.
09.01.2024, 16:41 83161
Нормы потребления коммунальных ресурсов планируют внедрить в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году в Казахстане планируется ввести социальные нормы потребления коммунальных ресурсов, сообщили в Министерстве национальной экономики Казахстана.
Целью введения норм потребления является повышение культуры экономного потребления коммунальных ресурсов, а также обеспечение условиями жизнеобеспечения будущих поколений, пояснили в ведомстве.
В МНЭ напоминают, что с 2024 года в стране введена автоматизированная система управления рисками в сферах естественных монополий. Это означает, что проверки будут назначены без человеческого участия, а также снизится вероятность наступления неблагоприятных факторов путем градации субъектов по степеням риска.
Кроме того, с февраля текущего года вводится "стимулирующий" метод тарифообразования. Предусматривается повышение эффективности деятельности субъектов естественных монополий путем:
- стимулирования новых инвестиций;
- внедрения инновационных решений;
- повышения уровня коммуникаций с потребителями;
- контроля качества оказываемых услуг, и соответственно, получения дохода.
Ранее сообщалось, что в Казахстане и странах Центральной Азии самая дешевая в мире вода и самое высокое ее потребление. Страны отличаются очень большими объемами водозабора и не спешат экономить воду, что грозит экологическими проблемами и дефицитом.
Напомним, в рамках плана мероприятий по социально-экономическому развитию Алматы планируется внедрение дифференцированного тарифа в сфере водоснабжения с определением оптимальной нормы потребления на основе международного опыта, разработка и утверждение схемы водоснабжения и водоотведения города на перспективу до 2040 года.
09.01.2024, 11:23 88271
В Казахстане индекс роста цен на СЗПТ стал самым низким за последние пять лет
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане индекс роста цен на социально значимые продовольственные товары стал самым низким за последние пять лет, сообщает пресс-служба премьер-министра Республики Казахстан.
Как отметила на совещании в правительстве первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова, для удержания уровня инфляции в 2024 году в коридоре 6-8% в ведомстве рассчитали индикативные розничные значения в разрезе социально значимых товаров по каждому региону с учетом их специфики, текущей ситуации и пятилетних тенденций.
Проект индикативных цен на СЗПТ в разрезе регионов и товаров рассчитан на основе целевого уровня инфляции в пределах 6-8% за 2024 год. Рекомендуемые показатели учитывают текущую рыночную конъюнктуру, фактор сезонности и прогнозные тренды. Также будет продолжена работа региональных комиссий по расследованию посреднических схем", - сообщила Айжан Бижанова.
Ситуацию по стабилизации цен на муку и хлеб, запасам овощей в стабфондах озвучил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.
В настоящее время, по данным акиматов, у СПК имеются запасы муки в объеме 25,7 тысячи тонн, в том числе в стабфондах - 14,1 тысячи тонн, в рамках оборотной схемы - 11,5 тысячи тонн. Ведется работа по обеспечению регионов льготной пшеницей в рамках меморандумов акиматов и Продкорпорации. Утвержденный объем пшеницы на сентябрь-декабрь 2023 года составляет 64,5 тысячи тонн, уже отгружено 60,8 тысячи тонн пшеницы", - сказал он.
По его словам, сформированы запасы овощей на зимне-весенний период 2024 года в объеме 174,1 тысячи тонн.
Также отмечается, что этого достаточно для оказания регулирующего воздействия на рынок в период с февраля по апрель.
Вице-министр напомнил акиматам о необходимости как можно скорее заключать форвардные договоры на поставку раннего урожая, чтобы предотвратить рост цен на овощи с мая по июль.
На межсезонье этого года финансирование должно было начаться с 1 августа прошлого года. Однако регионы до сих пор не представили форвардные договоры на поставку ранних овощей", - подчеркнул Тасжуреков.
Подводя итоги совещания Серик Жумангарин отметил, что инфляционные ожидания казахстанцев в прошлом году были высокими, эти же тенденции влияли на инфляцию 2022-2023 годов. Во многом благодаря слаженной работе регионов в прошлом году удалось сдержать рост цен на СЗПТ. Даже к Новому году казахстанцы не увидели сильного подорожания, а для населения основными товарами-маркерами инфляции всегда были продукты питания.
В этом году стоит задача войти в коридор инфляции 6-8%. Необходимо составить конкретный план по разбронированию запасов овощей и начинать эту работу не в конце февраля, а гораздо раньше. Нужно повысить эффективность межрегиональной транспортной логистики, чтобы плодоовощная продукция в случае необходимости доставлялась из одного региона в другой за считанные дни. Надо также усилить работу региональных комиссий по выявлению непродуктивных посредников", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в Казахстане откажутся от регулирования цен на девять видов СЗПТ в первом полугодии 2024 года.
08.01.2024, 11:29 109026
Что делать ранее платившим ЕСП самозанятым казахстанцам
Если гражданин продолжает осуществлять предпринимательскую деятельность, то ему необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете государственных доходов рассказали, что делать самозанятым казахстанцам, которые ранее оплачивали единый совокупный платеж.
С 1 января 2024 года если гражданин не осуществляет предпринимательскую деятельность, то он может самостоятельно оплачивать взносы на обязательное социальное медицинское страхование (4250 тенге ежемесячно). Это даст возможность обращаться в медицинские учреждения за получением медицинской помощи", - проинформировали в комитете.
Также подчеркивается, что от уплаты ОСМС освобождаются женщины в декретном отпуске, многодетные матери и т.д.
Если гражданин продолжает осуществлять предпринимательскую деятельность, то ему необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и выбрать удобный для него режим налогообложения - патент (ставка налога 1%), упрощенная декларация (ставка налога 3%), режим розничного налога (ставка налога 4%)", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что выбрать режим налогообложения можно через мобильное приложение Е-salyq Business, где автоматически производится исчисление и уплата налога, а также социальных платежей.
В этом случае минимальная ежемесячная сумма социальных платежей составит 17 425 тенге (обязательные пенсионные взносы - 8500 тенге, социальные отчисления - 2975 тенге, взносы на ОСМС - 5950 тенге)", - добавили в комитете.
Напомним, 31 декабря 2023 года завершился период применения единого совокупного платежа (ЕСП). Ранее в Комитете государственных доходов рассказали, как с 2024 года сдающим в аренду квартиры гражданам можно оплачивать налоги.
05.01.2024, 13:39 148166
"КазМунайГаз" к 2030 году намерен добывать до 6,7 млрд кубометров газа в год
Фото: КазМунайГаз
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - "КазМунайГаз" разрабатывает газовую стратегию, в рамках которой планирует увеличить производство природного газа до 6,7 млрд кубометров в год к 2030 году, сообщает пресс-служба компании.
В 2023 году уже начата эксплуатация трех новых месторождений: "Аксай Южный", "Восточный Урихтау", "Рожковское". В ближайшие три-четыре года КМГ планирует начать добычу на месторождении "Центральный Урихтау" - порядка 1 млрд кубометров газа в год. В 2027 году "КазМунайГаз" намерен ввести в эксплуатацию месторождения "Западная Прорва" и "Каламкас", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, совместно с международными компаниями прорабатываются 12 перспективных геологоразведочных проектов, а также проекты доразведки действующих месторождений.
Ранее в Западно-Казахстанской области ввели в эксплуатацию крупное месторождение газоконденсата.
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