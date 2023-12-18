17.12.2023, 17:30 67901
Руководство QARMET заявило о серьезных проблемах в техоснащении шахт
Фото: primeminister.kz
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Караганда. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рабочей поездки первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра в Карагандинскую область руководство QARMET заявило о серьезных проблемах в техническом оснащении шахт и комбината, сообщает пресс-служба главы правительства.
Также руководство доложило о перспективах внедрения современных производственных технологий.
На шахте имени Кузембаева делегации была представлена система подземного позиционирования и радиосвязи, которую планируют внедрять на всех объектах. С помощью системы диспетчер наблюдает за местоположением и передвижением персонала внутри шахты. Это дает возможность правильно оценить ситуацию и в случае необходимости предпринять необходимые меры", - проинформировали в пресс-службе.
Роман Скляр, подводя итоги встречи, отметил высокое доверие со стороны правительства РК и поручил предпринять все необходимые действия по повышению стандартов промышленной безопасности.
Как сообщалось ранее, правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Общая сумма сделки составила $286 млн. Это стоимость двух полностью функционирующих предприятий: основное производству "АрселорМиттал Темиртау" и трубный завод в городе Актау. Позже "АрселорМиттал Темиртау" был переименован в QARMET.
Напомним, вопрос о выборе нового инвестора встал после очередной трагедии на шахте имени Костенко. Ночью 28 октября в шахте произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек. 29 октября было объявлено Днем общенационального траура по погибшим шахтерам.
После трагедии на шахте президент незамедлительно распорядился прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". В это время с владельцами "АрселорМиттал Темиртау" правительство Казахстана уже вело переговоры о возможном выходе ArcelorMittal из состава металлургического комбината. Они начались после трагической аварии, которая произошла 3 ноября 2022 года на шахте имени Ленина, дочернем предприятии АМТ. 9 декабря 2022 года между правительством Казахстана и ArcelorMittal было подписано соглашение Standstill Agreement, позволяющее казахстанской стороне провести оценку предприятия и аудит.
В рамках данного соглашения для анализа и оценки деятельности АМТ были привлечены международные консультанты для юридического анализа, финансового аудита и технической экспертизы. Однако в ходе переговоров компания ArcelorMittal запросила $3,5 млрд, что не соответствовало расчетам международных консультантов.
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18.12.2023, 19:49 1621
Смаилов: Правительство выработало новые подходы по ужесточению контроля в сфере строительства
Очередная легализация незаконно построенного жилья приведет к уклонению от соблюдения требований законодательства
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Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Очередная легализация незаконно построенного жилья приведет к уклонению от соблюдения требований законодательства, написал в ответе на депутатский запрос от мажилисменов премьер-министр Алихан Смаилов.
За легализацию самостроя выступили представители Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, Болат Керiмбек, Асхат Рахимжанов, Ажар Сагандыкова и Наурыз Сайлаубай. В своем депзапросе мажилисмены просили содействия в единоразовой легализации прав граждан на земельные участки и строения, построенные без полного перечня разрешительных документов, под предлогом, что "обеспечение жильем населения является первостепенной социальной задачей любого государства".
Комментируя просьбу депутатов, Смаилов особо подчеркнул, что легализация создаст прецедент для узаконения прав граждан на земельные участки и строения, построенные без полного перечня разрешительных документов. Он напомнил, что в соответствии с действующим законодательством самостоятельное строительство объектов или их присвоение не допускается.
Премьер-министр напомнил, что в Казахстане в 2006-2007 и 2014-2016 годах уже проводили легализацию имущества по законам "Об амнистии в связи с легализацией имущества" и "Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества".
В рамках вышеуказанных законов у граждан была возможность легализовать сооружения", - подчеркнул Смаилов.
По словам премьера, правительство выработало новые подходы по ужесточению контроля в сфере строительства.
Новая форма контроля с помощью информационных систем и сообщений в СМИ позволит своевременно проводить мониторинг качества строительства и пресекать нарушения", - написал премьер.
Также для повышения прозрачности в сфере строительства внедрена единая информационная система e-Qurylys. Она позволяет автоматизировать ежедневную работу субъектов строительства (заказчик, подрядчик, авторский и технический надзоры и другие) и сообщать о нарушениях в соответствующие органы.
Ужесточение контроля за качеством строительства, автоматизация и цифровизация отрасли также предусмотрены в разрабатываемом Строительном кодексе.
Данный вопрос находится на контроле правительства и местных исполнительных органов", - резюмировал Смаилов.
Ранее сообщалось, что в горах Алматы по решению суда снесли незаконно построенный жилой комплекс. Также 28 незаконных строений намерены снести в Актау. В городе уже снесены построенные с нарушениями жилой комплекс и таунхаус.
Напомним, депутат сената Андрей Лукин в своем депзапросе заявил о множественных нарушениях градостроительного контроля со стороны Комитета по делам строительства и ЖКХ а также акиматов, передает корреспондент агентства. Сенатор обратил внимание, что земли раздаются без учета мнения граждан, возможностей инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.
18.12.2023, 12:29 21141
Более 3,4 тысячи ДТП с участием несовершеннолетних произошло с начала года в Казахстане
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Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы безопасности дорожной инфраструктуры вокруг объектов образования обсудили на совещании в правительстве под председательством вице-министра Тамары Дуйсеновой.
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха проинформировал, что с начала года в Казахстане произошло более 3,4 тысячи ДТП с участием несовершеннолетних.
Полицейские совместно с заинтересованными организациями проверили 21 тысячу школ, детсадов и организаций дополнительного образования на предмет соответствия организации дорожного движения требованиям безопасности.
Есть положительные изменения. С начала года у объектов образования установлены свыше 1,4 тысячи пешеходных переходов, более 2,5 тысячи искусственных неровностей и 5 тысяч дорожных знаков", - отметил Лепеха.
В то же время, по его словам, на ряде объектов выявлены нарушения. Где-то не хватает пешеходных переходов, искусственных неровностей, в иных случаях есть проблемы с освещением.
По результатам проведенных обследований дорожным и коммунальным организациям выдано свыше 3 тысяч предписаний на устранение выявленных недостатков. Привлечено к административной ответственности порядка 140 должностных лиц, указанных организаций. После проверок обустроены 211 пешеходных переходов, установлены 518 дорожных знаков", - доложил заместитель министра внутренних дел.
Министерство просвещения совместно с заинтересованными государственными органами разработало план действий по обеспечению безопасности дорожной инфраструктуры, прилегающей к организациям образования. Вице-министр Едил Оспан сообщил, что документ содержит мероприятия по разъяснению правил дорожного движения школьникам, разработке безопасных маршрутов, проведению информационных акций и другие.
Данный вопрос касается здоровья и жизни наших детей. Поэтому всем заинтересованным государственным органам нужно держать его под постоянным контролем. Акиматам регионов необходимо уже сейчас предусмотреть нужные финансовые средства, чтобы приступить к работе по обустройству дорог с началом строительного сезона. Информационно-разъяснительную работу по соблюдению правил дорожного движения следует усилить. Она должна активно проводиться в объектах образования, социальных сетях и СМИ", - подчеркнула Тамара Дуйсенова.
В ноябре в Алматы восемь родителей были привлечены к ответственности за допуск детей к управлению самокатами и мопедами. Несмотря на принятые ограничения, в Алматы растет число ДТП с участием самокатов и мопедов. В октябре в Алматы под колесами грузовика погиб 13-летний мальчик на самокате.
17.12.2023, 17:11 68686
Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с кончиной эмира Кувейта
Глава государства отметил, что шейх Наваф был личностью, посвятившей свою жизнь процветанию Кувейта
Фото: Акорда
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Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования новому эмиру Государства Кувейт шейху Мишаалю аль-Ахмаду аль-Джаберу ас-Сабаху и народу Кувейта в связи с кончиной Эмира Кувейта шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха, сообщает пресс-служба Акорды.
С глубокой скорбью воспринял сообщение о кончине эмира Государства Кувейт шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха. Шейх Наваф был личностью, посвятившей свою жизнь процветанию Кувейта и обеспечению стабильного будущего для его народа, а также поддержанию мира и стабильности в регионе", - говорится в телеграмме.
Подчеркивается, что в памяти казахстанцев он навсегда останется как мудрый правитель, авторитетный политик международного уровня, исторический деятель, внесший большой вклад в укрепление двустороннего сотрудничества.
Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, Вашей семье и всему народу Кувейта", - сообщается в тексте телеграммы.
Напомним, вчера стало известно, что умер эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабера ас-Сабах. Эмиру Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху было 86 лет. Он правил страной с 2020 года, когда скончался его предшественник и сводный брат Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, сообщает rbc.ru.
16.12.2023, 13:26 117341
Поздравительные телеграммы отправляют президенту Казахстана
Фото: Акорда
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Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Телеграммы поздравления по случаю Дня Независимости отправляют президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву из ближнего и дальнего зарубежья, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева и братский народ Казахстана с праздником.
Хотел бы подчеркнуть, что за прошедшее время дружественная Республика Казахстан прошла путь больших изменений и коренных реформ в различных сферах, все больше и больше повышается уважение и престиж Вашей страны на международной арене", - говорится в телеграмме главы Узбекистана.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил поздравления Токаеву.
Я твердо верю, что работа, которую вы проводите по реализации амбициозных планов по построению Нового и Справедливого Казахстана с равными возможностями для каждого казахстанца, будет высоко оценена обществом и займет свое место в истории", - отмечается в телеграмме Жапарова.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по случаю Дня Независимости пожелал братскому казахскому народу мира, благополучия и дальнейшего развития.
За годы своей независимости Республика Казахстана, добившись огромных успехов во всех сферах жизни общества, достигла высокого положения на международной арене и сегодня уверенными шагами продвигается вперед по пути прогресса и процветания", - написал лидер Таджикистана.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своем послании на имя Касым-Жомарта Токаева отметил, что народы Казахстана и Туркменистана связывают многовековые узы дружбы и добрососедства.
Также поздравления по случаю Дня Независимости Республики Казахстан направили президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд и наследный принц Королевства Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, президент Индонезии Джоко Видодо, президент Хорватии Зоран Миланович, президент Парагвая Сантьяго Пенья, президент Ганы Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, бывший федеральный президент ФРГ Хорст Кёлер, бывший федеральный канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и другие.
Напомним, сегодня в Казахстане отмечается День Независимости.
16.12.2023, 09:15 125341
В Казахстане празднуют День Независимости
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Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня казахстанцы отмечают государственный праздник - День Независимости Республики Казахстан.
16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахстана принял закон о независимости и государственном суверенитете республики.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан с праздником.
Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днем Независимости! Этот праздник - символ несокрушимого единства нашего народа. День Независимости олицетворяет свободу и самостоятельное развитие Казахстана в новых исторических условиях. В этот знаменательный день мы отдаем дань уважения национальным героям, сыгравшим выдающуюся роль в воплощении мечты предков о суверенном государстве", - говорится в поздравлении президента.
Токаев отметил, что независимость открыла перед Казахстаном новые горизонты. Именно после провозглашения независимости начался процесс дипломатического признания Казахстана, превращения его в полноценный субъект международного права.
Независимость - превыше всего! Наш долг перед прошлыми и будущими поколениями - всеми силами беречь и защищать священную Независимость как величайшую ценность, лежащую в основе благополучия и процветания нации. Мы уверенно следуем своим стратегическим курсом, шаг за шагом укрепляя государственность. Начатые глубокие преобразования во всех сферах жизни открыли новую главу в нашей многовековой исторической летописи. Мы созидаем Справедливый Казахстан - страну равных возможностей и прогресса. И мы непременно достигнем этой высокой цели, опираясь на такие ценности, как единство и стабильность, закон и порядок, ответственность и солидарность, культ знаний и труда. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов! Пусть всегда возвышается флаг нашей Родины! Пусть крепнет наша Независимость!" - сказал президент.
В честь 32-й годовщины Дня Независимости во всех регионах Казахстана проходит множество культурных и спортивных мероприятий.
Напомним, с прошлого года День Независимости празднуется только один день - 16 декабря.
16 июня в ходе первого Национального курултая президент Казахстана предложил праздновать этот праздник как День памяти национальных героев.
15.12.2023, 19:20 150651
Казахстанского космонавта планируют отправить на МКС
Фото: freepik.com
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Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Россия и Казахстан обсуждают вопрос отправки на МКС казахстанского космонавта. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал подробности переговоров.
По словам главы ЦРИИАП, сейчас ведется разработка научной программы, без которой невозможна отправка космонавта на МКС.
На данном этапе нами совместно с научными институтами ведутся работы по формированию перечня исследований в рамках шестой программы на МКС. После того как будет выбрана научная программа, более точнее мы определим сроки и сможем озвучить детали по отправке казахстанского космонавта на станцию. Мы не можем отправить космонавта для того, чтобы он там побыл. Для этого нужна соответствующая научная программа", - рассказал Мусин.
Он добавил, что в первую очередь необходимо разработать несколько научных программ и произвести отбор.
Научную программу когда выберут, будет выбираться под нее космонавт. Мы эту работу сейчас начинаем. Я не могу сейчас сказать о каких-то конкретных сроках, потому что все зависит в том числе от бюджетного финансирования", - сказал министр.
Ранее сообщалось, что в 2024 году Казахстан планирует начать на сборочно-испытательном комплексе космических аппаратов производство спутников зондирования Земли среднего разрешения. В июле 2023 года Аэрокосмический комитет МЦРИАП РК и казахстанско-французское ТОО "Ghalam" подписали договор на выполнение работ по созданию группировки спутников дистанционного зондирования Земли среднего разрешения KazEOSat-MR.
15.12.2023, 19:11 151366
Кадровые перестановки произошли в Минтруда и соцзащиты населения
Назначен руководитель аппарата ведомства
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра труда и социальной защиты населения РК Болат Токежанов назначен на должность руководителя аппарата ведомства, сообщает пресс-служба правительства РК.
Болат Токежанов трудовую деятельность начал в 1989 году рабочим совхоза "Обуховский" Уланского района ВКО.
До сегодняшнего назначения Токежанов руководил аппаратом Министерства науки и высшего образования.
Ранее занимавшая пост руководителя аппарата МТСЗН РК Анархан Дюсенова освобождена от должности.
15.12.2023, 17:23 150886
В Казахстане 140 млн тенге планируют направить на сохранение национальной породы лошадей
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В мажилисе презентовали законопроект по вопросам сохранения и воспроизводства казахской породы лошадей спортивного направления. На субсидирование ежегодно планируют направлять 140 млн тенге. Об этом сообщили в Минсельхозе РК.
Все поправки согласованы с заинтересованными государственными органами. Расходы на субсидирование поддержаны решением РБК от 22 августа 2023 года - ежегодно на эти цели будет направлено 140 млн тенге", - проинформировали в Минсельхозе.
Отмечается, что костанайская порода лошадей является единственной казахской верхово-упряжной породой специализированного спортивного направления и широко используется для развития национальных видов конного спорта. Кроме того, ее признали национальным достоянием народа. На данный момент в республике зарегистрированы 228 голов лошадей костанайской породы и помесей 1-го и 2-го поколения.
Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин сообщил, что законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам сохранения и воспроизводства казахской породы лошадей спортивного направления" предусматривает внесение изменений и дополнений в три закона: "О племенном животноводстве", "Об охране селекционных достижений", "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий".
В закон "О племенном животноводстве" будут внесены поправки, согласно которым республиканские палаты овцеводства предлагают оставлять по направлению продуктивности, а республиканские палаты коневодства - создавать по одному на продуктивное и на спортивное направление лошадей. Кроме того, регламентируются нормы создания и функционирования палат по продуктивному или спортивному направлению лошадей.
Поправки в законы "О племенном животноводстве" и "Об охране селекционных достижений" касаются уточнения понятия "племенное животное". В соответствии с изменениями предложена трактовка "чистопородное животное, зарегистрированное в республиканской палате, отвечающее направлению и стандарту породы". Помимо этого, племенные лошади спортивного направления отечественной селекции и зарегистрированные в республиканской палате, отнесут к новому понятию - "казахская порода лошадей спортивного направления".
В законе "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий" уточняются понятия "агропромышленный комплекс" (сохранение и разведение племенных животных) и "сельскохозяйственный товаропроизводитель" (лица, которые занимаются воспроизводством, сохранением и разведением племенных животных).
Как сообщалось ранее, в Казахстане критически сократилась численность единственной в своем роде спортивной породы лошадей - костанайской, заявил депутат сената РК Гауез Нурмухамбетов.
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