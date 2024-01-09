Актив вернули в разрухе и без резервов - депутат о Qarmet
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Караганда. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Никита Шаталов рассказал о состоянии темиртауского комбината Qarmet.
На комбинате в сложном состоянии тепло- и электроснабжающая инфраструктура, коксовые батареи, требуются инвестиции в безопасность. Перед уходом группа Миттала не оставила ни запасов ферросплавов, ни кокса, необходимого для выплавки стали, ни денег на счетах. Актив вернули в разрухе и без резервов, нужных для производства", - написал депутат в своем telegram-канале.
Он также подчеркнул, что на предприятие наконец стало поступать сырье. По словам мажилисмена, поставки теперь идут напрямую - без посредников.
Например, раньше посредники сидели на поставке газа из Атырау. Есть важный нюанс: для комбината не хватает металлолома, так как он есть только у монополистов, а они начинают задирать цену для Qarmet как для крупного покупателя, который в этом конкретном товаре очень нуждается", - заявил Никита Шаталов.
Депутат подчеркнул, что ситуация решается пока в рамках переговоров, но нужен системный подход для стабильной работы предприятий.
Работники в данный момент наконец-то успокоились: им выплатили заработную плату, были погашены все долги перед государством по социальным платежам. Были сомнения по коллективному договору, который остается одним из лучших в стране по социальным гарантиям, но он продолжает действие, а в этом году пройдет через обновление при участии работников и профсоюзов (...) Шахтеры высказывали свое недовольство потому, что в последние годы прежний инвестор их как будто списал со счетов и оставил на задворках", - отметил депутат.
По его словам, во внимание брались только те активы, которые приносили большую прибыль.
Со стороны компании меня уверили, что все работники будут находиться в равных условиях - не только шахтеры, но также работники энергоугля, рудника в Костанае и трубопрокатного завода в Актау. Еще рабочие ждут новую форму, название Арселор не то, что видеть, произносить в Карагандиской области не хотят. Впереди много работы, мы со своей стороны продолжим активно участвовать как наблюдатели, разговаривать с рабочими и будем помогать тем, чем можем, когда это необходимо", - добавил мажилисмен.
Как сообщалось ранее, правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Общая сумма сделки составила $286 млн. Это стоимость двух полностью функционирующих предприятий: основное производству "АрселорМиттал Темиртау" и трубный завод в городе Актау. Позже "АрселорМиттал Темиртау" был переименован в Qarmet.
Напомним, вопрос о выборе нового инвестора встал после очередной трагедии на шахте имени Костенко. Ночью 28 октября в шахте произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек. 29 октября было объявлено Днем общенационального траура по погибшим шахтерам.
После трагедии на шахте президент незамедлительно распорядился прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". В это время с владельцами "АрселорМиттал Темиртау" правительство Казахстана уже вело переговоры о возможном выходе ArcelorMittal из состава металлургического комбината. Они начались после трагической аварии, которая произошла 3 ноября 2022 года на шахте имени Ленина, дочернем предприятии АМТ. 9 декабря 2022 года между правительством Казахстана и ArcelorMittal было подписано соглашение Standstill Agreement, позволяющее казахстанской стороне провести оценку предприятия и аудит.
В рамках данного соглашения для анализа и оценки деятельности АМТ были привлечены международные консультанты для юридического анализа, финансового аудита и технической экспертизы. Однако в ходе переговоров компания ArcelorMittal запросила $3,5 млрд, что не соответствовало расчетам международных консультантов.