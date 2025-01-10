Сенаторы ратифицировали соглашение о взаимном признании банковских гарантий в ЕАЭС

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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сенаторы ратифицировали соглашение о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок, - Казахстанские сенаторы ратифицировали соглашение о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок, сообщает пресс-служба верхней палаты.





Закон создает правовую основу для взаимного признания банковских гарантий между государствами-членами ЕАЭС, что позволит облегчить и упростить участие поставщиков в государственных закупках на территории других государств-членов Союза.





Банковские гарантии, выданные банками-резидентами одной страны можно будет использовать для участия в государственных закупках другой страны - члена союза. Также закон определяет требования к банкам, которые могут выдавать такие гарантии, и механизмы ведения реестра банковских гарантий.





Это позволит укрепить сотрудничество в области государственных закупок на долгосрочной и стабильной основе.





По словам сенатора Нурии Ниязовой, отсутствие механизма признания банковских гарантий, выданных иностранными государствами для целей государственных и муниципальных закупок было одной из ключевых проблем, которая до сих пор не была урегулирована.





Это ограничивало возможности для участия компаний из других государств-члена союза в закупках.





Наши банковские гарантии не признавались в странах ЕАЭС. После вступления в силу соглашения наши предприниматели смогут получать банковские гарантии в нашей стране, у наших банков и участвовать в закупках других стран ЕАЭС", - подчеркнул вице-министр финансов Даурен Кенбеил.



