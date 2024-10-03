Сколько незаконно приобретенных активов возвращено в Казахстан

В 2025 году ожидается ускорение экономического роста на фоне бюджетных расходов на поддержание экономики

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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В период с 18 сентября по 1 октября Казахстан принял Миссию МВФ. По итогам визита опубликовано заключительное заявление, которое содержит обзор текущей макроэкономической ситуации и реализуемых структурных реформ, денежно-кредитной и фискальной политики, а также основные выводы и рекомендации, сообщает пресс-служба - В период с 18 сентября по 1 октября Казахстан принял Миссию МВФ. По итогам визита опубликовано заключительное заявление, которое содержит обзор текущей макроэкономической ситуации и реализуемых структурных реформ, денежно-кредитной и фискальной политики, а также основные выводы и рекомендации, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.





По мнению миссии, экономика Казахстана сохраняет устойчивость, инфляция постепенно снижается, банковская система в целом остается стабильной, несмотря на высокие темпы роста кредитования.





В 2025 году ожидается ускорение экономического роста на фоне бюджетных расходов на поддержание экономики и расширения нефтяного месторождения Тенгиз. В числе факторов риска обозначены возможное замедление роста в экономиках стран-торговых партнеров Казахстана, потенциальное обострение геополитической ситуации, а также повышение волатильности цен на сырьевые товары.





Эксперты МВФ отметили снижение инфляции в августе 2024 года и прогнозируют ее дальнейшее понижение до 8,3% к концу 2024 года и до 5% к 2027-2028гг. В качестве благоприятного фактора обозначены повышение эффективности денежно-кредитной политики на фоне гибкости обменного курса, а также осмотрительный подход Национального Банка Казахстана к снижению базовой ставки, что привело к стабилизации внутренних цен с февраля 2023 года.





Миссия положительно оценила меры по повышению устойчивости финансового сектора. При этом, МВФ выражает обеспокоенность по поводу чрезмерной зависимости бюджета РК от ресурсов Национального фонда. Эксперты подчеркивают важность фискальной консолидации, прозрачности и укрепления основ фискальной системы, базирующихся на бюджетных правилах. Помимо этого, миссия отмечает значимость проведения структурных реформ, предусмотренных Указом Президента РК "О мерах по либерализации экономики".





Следующий визит миссии МВФ по статье IV состоится в мае 2025 года.