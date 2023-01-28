27.01.2023, 20:13 4841
Смаилов: В Шымкенте есть возможность создать региональный хаб, охватывающий весь юг
Фото: пресс-службы премьер-министра РК
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Шымкент. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл в Шымкент с рабочим визитом. В рамках визита планируется ознакомиться с ходом выполнения поручения главы государства на местах и посетить ряд объектов, сообщает пресс-служба главы правительства.
Глава правительства впервые посетил современный торгово-логистический центр в городе. Аким Шымкента Мурат Айтенов проинформировал о развитии индустриальных зон в городе, расширении торгово-логистического центра.
Сегодня мощности центра позволяют принимать, хранить и отправлять 1 млн тонн товаров в год. В соответствии с поручением главы государства продолжается расширение торгово-логистического центра и установка необходимых инфраструктурных систем. В 2023-2027 годах планируется реализовать 10 проектов на территории 136 га.
Глава правительства отметил, что за счет расширения упомянутой торгово-логистической зоны в Шымкенте есть прекрасная возможность создать региональный хаб, охватывающий весь Южный регион Казахстана.
Расширение промышленных зон позволит реализовать новые проекты. На сегодняшний день очень важно увеличить объем промышленного производства. У Шымкента есть все возможности для расширения торгово-логистического центра, превращения в региональный хаб. Это в свою очередь позволит снизить цены и положительно повлияет на экономику, снабжая товарами внутренний рынок. Мы готовы поддержать любую помощь, в которой нуждается государство", - сказал Смаилов.
В целом на сегодняшний день ведется активная работа по созданию четырех новых производственных площадок в Шымкенте. Планируется реализовать 121 инвестиционный проект общей стоимостью 459 млрд тенге.
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27.01.2023, 15:55 9536
Казахстан и Иран обсуждают создание совместной компании в сфере торговли и сельского хозяйства
Астана и Тегеран выразили намерение сотрудничать в горнодобывающем секторе
Фото: primeminister.kz
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялось 18-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Казахстаном и Ираном, в ходе которого было обсуждено создание совместной компании в сфере торговли и сельского хозяйства, сообщает пресс-служба премьер-министра.
Стороны договорились проработать создание совместной компании для продвижения торговли в странах Персидского залива, Центральной Азии и Ближнего Востока", - проинформировали в пресс-службе.
Также решено провести экспертные переговоры по внесению изменений и дополнений в соглашения между правительством РК и правительством ИРИ об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.
Кроме того, Астана и Тегеран выразили намерение сотрудничать в горнодобывающем секторе и развивать взаимодействие между зонами свободной торговли и специальными экономическими зонами Ирана и Казахстана.
Стороны отметили успешное развитие межгосударственных взаимоотношений. Положительные изменения наблюдаются во взаимной торговле.
По итогам 11 месяцев 2022 года внешний товарооборот Казахстана и Ирана достиг $500 млн. При этом экспорт превалировал над импортом и составил $307 млн, импорт - $186,1 млн.
Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин отметил необходимость продолжения работы по расширению и укреплению взаимодействия для обеспечения доступа товаров на рынки двух стран. Это позволит ускорить достижение задачи по увеличению товарооборота между странами до $3 млрд.
По итогам инвестиционного форума, прошедшего в Тегеране в рамках визита президента Казахстана в Иран в июне 2022 года, наметились первые результаты. В частности, на стадии проработки находятся два проекта с крупными иранскими компаниями Iranian Babak Copper Company (MIDHCO) и Dana Investment.
Помимо этого, казахстанские компании заинтересованы в налаживании бесперебойного экспорта промышленных и сельскохозяйственных товаров на рынок Ирана.
Как сообщил вице-премьер, в первом полугодии 2023 года предлагается провести "реверсные" торгово-экономические миссии в Казахстане и Иране. Деловые встречи будут содействовать установлению долгосрочных и взаимовыгодных связей между заинтересованными компаниями.
Мы рассматриваем Иран как торговый хаб, который позволит нам благодаря развитой торгово-логистической инфраструктуре, нарастить экспорт в страны Африки и Среднего Востока. По нашим подсчетам, это около $600 млн", - заявил Серик Жумангарин.
В качестве поддержки компаний-экспортеров Министерство торговли и интеграции РК реализует программу экспортной акселерации. Она предусматривает подготовку и сопровождение экспортно ориентированных предприятий для выхода на международные рынки. В этом году Иран включен в перечень целевых рынков для экспорта казахстанских товаров.
Сегодня Казахстан готов увеличивать объемы и расширять ассортимент экспортируемых продовольственных товаров. Помимо традиционных поставок зерновых и масличных культур наша страна заинтересована в экспорте говядины и баранины на рынок Ирана. В свою очередь в Казахстане есть спрос на иранские фрукты, овощи, а также орехи, фисташки, финики и другие продтовары.
На заседании межправкомиссии стороны обсудили дальнейшее расширение транспортно-логистического взаимодействия. В частности, развитие международных транспортных коридоров Север - Юг, Восток - Запад и ТРАСЕКА. Ключевым звеном в данном направлении может стать Каспийский узел.
Казахстанская сторона озвучила вопрос предоставления Ираном льготных тарифов для железнодорожных перевозок казахстанских товаров в Турцию. По мнению вице-премьера, это придало бы импульс развитию трансиранского маршрута в направлении Турции.
Целесообразно прорабатывать тарифные послабления для транзитных грузов в сторону Турции через КПП "Рази-Капыкей". Железнодорожная инфраструктура на турецком КПП "Рази" может пропускать до 2 млн тонн в год. Текущий ежегодный объем перевалки в турецком направлении не превышает 800 тысяч тонн", - отметил вице-премьер Серик Жумангарин.
В мероприятии под сопредседательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции РК Серика Жумангарина и министра сельского хозяйства ИРИ Сейеда Джавада Садати Неджада приняли участие представители правительственных кругов, финансового сектора и бизнеса.
По завершении пленарного заседания Серик Жумангарин и Сейед Джавад Садати Неджад подписали протокол 18-й совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Иран подписали меморандум об увеличении грузопотока товаров до 4 млн тонн в год.
27.01.2023, 12:13 12501
В Казахстане увеличили субсидии на выращивание сахарной свеклы
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане пересмотрены подходы к государственной поддержке АПК. Специальная рабочая группа провела девять заседаний, по итогам которых был разработан компромиссный вариант новой системы субсидирования с сохранением основных контуров действующей правил, рассказали в Министерстве сельского хозяйства РК.
Сохранены направления и нормативы в растениеводстве. Для повышения привлекательности выращивания сахарной свеклы увеличивается норматив субсидирования ее производства с 15 до 25 тысяч тенге за тонну", - рассказали в ведомстве.
В животноводстве при приобретении племенного поголовья все действующие нормативы субсидирования остаются без изменений, за исключением свиноводства. Норматив возмещения за голову свиноматки составит 50% от стоимости, но не более 100 тысяч тенге на 1 голову, вместо ранее действующих 140 тысяч тенге.
В сфере селекционно-племенной работы отменяется только субсидирование аренды быков и баранов-производителей из-за высоких коррупционных рисков.
Товарно-специфические субсидии остаются прежними. При этом отменяются:
- субсидирование мяса индейки и водоплавающей птицы, поскольку они не относятся к социально значимым продовольственным товарам;
- субсидирование услуг по искусственному осеменению, оказанных дистрибьюторными центрами кооперативам, не имеющим собственного маточного поголовья;
- перечисление субсидий на специальный счет финансового института в банке второго уровня при импорте племенного скота.
По яичному птицеводству норматив остается 3 тенге за яйцо. При этом предельные цены реализации яиц 1-й категории устанавливаются на основе меморандумов, заключенных с акиматами.
Нормативы субсидирования по сдаче бычков и баранчиков на откорм и мясокомбинаты остаются неизменными. Однако отменяется норма перемещения для хозяйств, которые перемещают скот на собственные откормочные площадки. По субсидированию кормов нормативы и критерии получения субсидий утверждаются постановлением акиматов на основе рекомендаций научных организаций", - говорится в сообщении пресс-службы.
В субсидировании стоимости сырья, закупленного для производства продукции глубокой переработки, отменено субсидирование стоимости пшеницы для выработки клейковины и биоэтанола, так как товары не относятся к социально значимым.
При этом субсидии будут выплачивать не за произведенные товары, а по факту реализации готовой продукции, что будет подтверждаться электронными счетами-фактурами из информационной системы субсидирования. Изменения обеспечат максимально открытый, справедливый и честный порядок выделения финансирования", - отметили в министерстве.
Систематизированы все виды и направления в инвестиционном субсидировании. Сохраняется субсидирование строительно-монтажных работ с обязательным требованием о включении в группу специалистов по осмотру построенных объектов работников областных управлений строительства и архитектуры.
При этом отменяется субсидирование стоимости вагончиков для строительства искусственных водоемов для сбора талых вод, также исключается возможность получения инвестсубсидий авансом, за исключением дочерних и зависимых компаний АО "НУХ "Байтерек" и банков второго уровня, из-за высокого уровня коррупционных рисков и сложности администрирования. При строительстве скважин и колодцев для обводнения пастбищ будет субсидироваться только стоимость материалов и услуг по бурению. При этом отменяется субсидирование стоимости оборудования, поскольку его рыночная стоимость в десятки раз разнится в зависимости от страны производителя. Поэтому за счет поставки дешевого оборудования поставщики услуг незаконно присваивали бюджетные средства", - уточнили в МСХ.
Для развития отечественного машиностроения установлен норматив субсидирования стоимости импортной техники, не имеющей локализации в Казахстане, на уровне 25%, а имеющих локализацию снизить до 15%.
Повышаются нормативы субсидирования специальной семеноводческой техники до 80%, свекловичной и оросительной - до 50%.
Кроме того, вводятся встречные обязательства для получателей субсидий. Реализация произведенной продукции будет проводиться через информационную систему МТИ по рыночным ценам в соответствии с меморандумами, заключенными с акиматами (для субъектов АПК, получивших субсидии на сумму равную или превышающую 3000 МРП).
Напомним, в Казахстане не менее 18 тысяч га будет засеяно сахарной свеклой в текущем году. В прошлом году на продовольственном рынке страны отмечался дефицит сахара и значительный рост цен на него. Начался "сахарный" ажиотаж, в результате которого супермаркеты были вынуждены ограничить продажу сахара до 5 килограммов в одни руки. В Казахстане цены на сахар за год выросли на 61%.
Ранее сообщалось, что порядка десяти сельхозсубсидий намерены отменить в Казахстане из-за высокого коррупционного риска.
27.01.2023, 09:48 15016
В правительстве Казахстана рассмотрели меры по улучшению инвестиционного климата
Фото: primeminister.kz
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Предложения по усилению работы инвестиционного блока правительства рассмотрены на заседании совета по экономической политике под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
Участники обсудили меры по ускорению процесса рассмотрения инвестиционных споров, усилению правовой защиты инвесторов и устранению причин для неисполнения госорганами договорных обязательств, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
Также рассмотрены предложения по стимулированию привлечения инвестиций в регионах, упрощению налогового и таможенного администрирования, расширению доступа предпринимателей к финансированию.
Кроме того, на заседании выработаны рекомендации по снятию барьеров при получении инвесторами технических условий и земельных участков для проектов. В частности, это касается оцифровки процесса выдачи разрешений посредством автоматизации и применения системы управления рисками, а также повышения ответственности оценочных компаний.
По итогам обсуждения советом поручено доработать новый пакет мер по усилению инвестиционного блока правительства для его дальнейшей реализации.
27.01.2023, 08:35 16251
Казахстан готов наращивать торговлю с Ираном
Фото: primeminister.kz
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Перспективы расширения сотрудничества в аграрной и транспортно-логистической сферах обсудили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и министр сельского хозяйства Ирана Сейед Джавад Садати Неджад. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Премьер-министр отметил, что за январь-ноябрь 2022 года товарооборот между странами вырос более чем на 20% и составил почти $500 млн. Вместе с тем в целях дальнейшего увеличения объемов взаимной торговли Казахстан готов дополнительно поставлять на рынок Ирана 75 товарных позиций на сумму около $250 млн.
Особо перспективным видится наращивание оборота по сельхозпродукции, доля которой во взаимной торговле составляет почти 80%. У наших стран имеется возможность для увеличения товарооборота продукции АПК до $1 млрд", - сказал Алихан Смаилов.
В целом, по его словам, правительство Казахстана настроено на активную работу для достижения задачи по увеличению общего объема торговли до $3 млрд, поставленной главами двух стран.
Алихан Смаилов подчеркнул, что одним из ключевых направлений взаимодействия также является транспортно-логистическая сфера. В данном контексте особое значение имеет коридор Север - Юг.
Принятие совместных мер по наращиванию транспортных мощностей данного маршрута, в частности подписание и реализация дорожной карты по устранению "узких мест", уже в ближайшей перспективе может значительно увеличить объемы грузоперевозок", - отметил он.
По его словам, реализация дорожной карты позволит к 2025 году увеличить пропускную способность коридора до 10 млн тонн в год.
В свою очередь Сейед Джавад Садати Неджад отметил высокую продуктивность прошедшего накануне 18-го заседания казахстанско-иранской межправительственной комиссии, по итогам которого стороны пришли ко многим взаимовыгодным договоренностям.
Кроме того, он обозначил важность дальнейшего развития железнодорожной сети и морской инфраструктуры для наращивания объемов торговли и грузоперевозок, а также заявил о готовности Ирана расширять поставки цитрусовой продукции в Казахстан.
Во встрече приняли участие заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, руководители других ведомств, а также представители дипломатических кругов и парламента Ирана.
26.01.2023, 18:52 24446
Узбекистан и Кыргызстан подписали инвестиционное соглашение о строительстве Камбаратинской ГЭС-1
Фото: freepik.com
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Ташкент. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Узбекистан и Кыргызстан подписали инвестиционное соглашение о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 в Джалал-Абадской области Кыргызстана, сообщает "Газета.uz" со ссылкой на Министерство инвестиций, промышленности и торговли.
Согласно документу, согласование основного трехстороннего соглашения о строительстве ожидается в феврале и может быть подписано в июле.
Открытие проектного офиса по проекту Камбаратинской ГЭС запланировано на сентябрь, а разработка технико-экономического обоснования, как ожидается, начнется в июле 2024 года. Точную сумму проекта определят по итогам разработки ТЭО.
Напомним, 6 января в Бишкеке министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по реализации проекта "Строительство Камбаратинской ГЭС-1". В рамках подписанной дорожной карты стороны договорились об основных условиях реализации проекта и обозначили предстоящие шаги для своевременного ввода в эксплуатацию электростанции.
Камбаратинская ГЭС-1 должна стать крупнейшей электростанцией в Кыргызстане. Она позволит обеспечить электрической энергией страны Центральной Азии и стабилизирует водообеспечение региона.
26.01.2023, 17:23 26236
Товарооборот между Якутией и Казахстаном по сравнению с 2021 годом вырос в 50 раз
Он увеличился с 1,5 до 78 миллионов долларов
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Товарооборот между Якутией и Казахстаном по сравнению с 2021 годом вырос в 50 раз, с 1,5 до 78 млн долларов, экспорт за 9 месяцев 2022 года превысил 77 млн долларов, в основном за счет поставок концентратов драгоценных металлов.
Об этом говорилось на встрече заместителя председателя правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Руслана Ибраимова с председателем правления Invest in Yakutiya Анной Стручковой.
Во время встречи Руслан Ибраимов рассказал о деятельности национальной компании, перспективных направлениях развития сотрудничества, инвестиционных проектах, которые могли бы реализовать совместно казахстанские и якутские предприниматели. Кроме этого, он пригласил якутский бизнес активно участвовать в реализации проектов в Казахстане, заверив, что KAZAKH INVEST готов оказать полную поддержку таким проектам.
В свою очередь Анна Стручкова рассказала о заинтересованности якутской стороны к расширению сотрудничества в виде реализации проектов в различных сферах экономики. Среди возможных проектов она рассказала о строительстве предприятия по производству вакцин для животных.
Напомним, ранее президент Касым-Жомарт Токаев принял главу Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева. На встрече Николаев заявил, что Якутия заинтересована в сотрудничестве с Казахстаном в области цифровых технологий.
Для справки:
Республика Саха (Якутия) является крупнейшим субъектом в составе РФ площадью 3083,5 тысячи км2 и входит в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО). По территории Якутия превосходит Аргентину - восьмое государство в мире по площади.
26.01.2023, 16:36 27156
В Экибастузе построят новую ГРЭС
Фото: Depositphotos
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Алматы. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Реализацию важнейших проектов в энергетике страны обсудили на совещании в Алматы с участием председателя правления "Самрук-Қазына" Алмасадама Саткалиева на предприятии Алматинского энергокомплекса АО "Самрук-Энерго", сообщили в пресс-службе фонда.
Какие проекты планируется реализовать в 2023 году:
- Перевод на газ Алматинской ТЭЦ-2
По проекту уже в феврале 2023 года будут подведены итоги первого этапа тендера на строительство новой парогазовой установки. В этом же году на станции будет определен подрядчик и начнутся строительно-монтажные работы. На сегодня объявлен открытый двухэтапный международный тендер. Подписано кредитное соглашение с ЕБРР о финансировании проекта. В апреле планируется подписание кредитных соглашений с АБР и БРК. Срок реализации - 2026 год.
- Реконструкция Алматинской ТЭЦ-3
Запустить две парогазовые установки суммарной мощностью 543,6 МВт планируют в 2025 году.
- Ввод в эксплуатацию восстановленного энергоблока № 1 мощностью 500 МВт на Экибастузской ГРЭС-1 с установкой новых электрофильтров
Проект увеличит мощность станции до проектных 4000 МВт. Завершение строительно-монтажных работ и ввод блока в эксплуатацию планируются в декабре 2023 года.
- Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой двух новых энергоблоков
Введение энергоблока № 3 позволит увеличить установленную мощность станции на 636 МВт и обеспечит производство дополнительных 4,8 млрд кВтч/год. Срок реализации до 2026 года. Введение энергоблока № 4 позволит увеличить установленную мощность станции на 636 МВт и обеспечить производство дополнительных 4,8 млрд кВтч в год. Срок реализации - 2027 год.
- Строительство Экибастузской ГРЭС-3
В проекте с повышенными параметрами 1200 МВт будет использована уже имеющаяся инфраструктура и применены новейшие технологии для снижения загрязняющих выбросов в окружающую среду. Срок реализации 2028-2029 годы.
Энергетика является ключевым фактором для развития экономики страны, и без наличия свободных энергетических мощностей Казахстан не сможет развивать ни индустрию, ни другие важные секторы экономики", - заявил на совещании Саткалиев.
Также на совещании обсуждалось:
- строительство внешней газовой инфраструктуры для алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, о котором доложили представители АО "НК "QazaqGaz";
- реконструкция кабельных сетей Алматы и Алматинской области. Завершение проекта приведет к снижению потери в кабельных линиях и сокращению аварийных отключений. Поэтапная реализация проекта предусмотрена до 2030 года;
- развитие сетей Шелекского энергоузла. Алматинская область имеет большой потенциал в развитии возобновляемых источников энергии. Данный проект позволит увеличить пропускную способность сетевого хозяйства Шелекского энергоузла для использования потенциала региона для строительства объектов ВИЭ. Срок реализации - 2025 год;
- строительство контррегулирующей Кербулакской ГЭС на реке Или. Реализация проекта позволит увеличить регулирующую мощность Капшагайской ГЭС с 80 до 150 МВт. Срок реализации 2026 год;
- строительство подстанции "Кокозек" с присоединением к ОРУ ПС "Каскелен". Реализация этого проекта позволит обеспечить развитие индустриальной зоны Карасайского района Алматинской области. Срок реализации - 2023 год.
Помимо технологических, процедурных и финансовых аспектов на совещании обсуждались проблемные вопросы и пути их решения. По итогам совещания главой фонда был дан ряд поручений для исполнения в кратчайшие сроки.
Ранее сообщалось, что снизить уровень износа сетей в Алматы на 15% планируется до 2029 года. Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу Казахстана, заявил, что в стране изношены две трети сетей электроснабжения. Также в плохом состоянии находятся 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей.
После аварии на Экибастузской ТЭЦ, оставившей жителей города без тепла в 30-градусный мороз, глава государства поручил правительству рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов.
26.01.2023, 14:49 26396
ЕАБР намерен инвестировать в Казахстан свыше $1,1 млрд
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления Евразийского банка развития Николая Подгузова и был проинформирован о результатах работы и планах дальнейшего сотрудничества ЕАБР с РК, сообщает Акорда.
В 2023 году банк намерен инвестировать в нашу страну более $1,1 млрд, а также способствовать притоку международных инвестиций в казахстанские проекты. Среди приоритетных отраслей: транспортная инфраструктура и логистика, промышленность, агропромышленный комплекс, зеленая энергетика и водные ресурсы", - проинформировали в пресс-службе.
Николай Подгузов сообщил, что в прошлом году ЕАБР перевыполнил все плановые показатели, объем инвестиций в Казахстан составил $1,2 млрд, увеличившись в 5 раз по сравнению с 2021 годом.
Главе государства также была представлена информация о ходе реализации межстрановых интеграционных проектов. В частности, таких проектов, как строительство железнодорожной линии Аягоз - Бахты и пограничного перехода на казахстанско-китайской границе, а также модернизация водовода Астрахань - Мангышлак.
Кроме того, председатель ЕАБР рассказал президенту о предстоящей встрече Ассоциации институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона (ADFIAP), которая пройдет с 15 по 17 мая этого года в Алматы. Мероприятие соберет более 80 организаций из 40 стран мира, а также международные структуры, профильные министерства Казахстана и региона для обсуждения вопросов инвестиций в экономику нашей страны и ЕАЭС.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул активную роль ЕАБР в интеграционных процессах. По его словам, участие банка в реализации проектов по модернизации и строительству инфраструктуры внесет значительный вклад в экономическое развитие Казахстана.
Ранее сообщалось, что ЕАБР прогнозирует рост ВВП Казахстана на 4,2% в 2023 году.
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