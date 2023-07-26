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Стоимость риса в Казахстане за год выросла в 1,5 раза
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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане килограмм риса стоит уже 604 тенге, в полтора раза больше, чем год назад, сообщает Energyprom.kz.
При этом производство риса в стране сократилось.
За январь-май текущего года в стране произвели 72,1 тысячи тонн обрушенного или расколотого риса, на 19% меньше, чем годом ранее. 90,4% всего производства в региональном разрезе приходится традиционно на Кызылординскую область: 65,2 тысячи тонн, годовое сокращение составило 21,3%. Рис также производят в Алматинской, Туркестанской и в Жетысуской областях: 4,7 тысячи, 2 тысячи и 138 тонн соответственно", - пишет сайт.
В целом за полный 2022 год в стране произвели 213,4 тысячи тонны риса, плюс 1,8% к предыдущему году.
Казахстанские рисоводы по итогам января-апреля текущего года обеспечили спрос в секторе (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на 91,9% против 95,3% годом ранее. Доля импорта выросла до уже 8,1%: в страну завезли 5,1 тысячи тонн риса, сразу на 45,5% больше, чем годом ранее. Экспорт в то же время вырос на 11,8%, до 32 тысяч тонн отбеленного риса. А доля экспорта в использованных ресурсах выросла с 38,2% в прошлом до 50,6% в текущем году", - говорится в информации.
Реализация на внутреннем рынке, напротив, сократилась сразу на 32,6% за год, до 31,3 тысячи тонн.
Всех видов риса из РК по итогам января-апреля текущего года экспортировали 32,7 тысячи тонн на сумму 11,3 млн долл. США. Рост в натуральном выражении составил 12,3%, в денежном - всего 3,1%.
Большая часть казахстанского риса отправляется в страны СНГ: 32,4 тысячи тонн на сумму 11 млн долл. США. Экспорт в натуральном выражении здесь вырос на 19,1%, в стоимостном - на 11,1%. Среди стран СНГ главный покупатель казахстанского риса - Узбекистан: 14,3 тысячи тонн против всего 1 тысячи тонн годом ранее. В тройке лидеров также находятся Россия и Таджикистан", - приводит цифры агентство.
В остальные страны мира, не входящие состав СНГ, Казахстан отправил 309 тонн риса, на 84% меньше, чем годом ранее. Здесь лидируют по импорту казахстанского риса Монголия, США и Грузия.
Внутри страны в июне текущего года шлифованный и полированный рис стоил в среднем 604 тенге за килограмм, на 47,6% больше, чем годом ранее.
Среди крупных городов РК дороже всего рис стоил в Уральске (828 тенге за кг), Актау (787 тенге за кг) и Астане (721 тенге за кг), а дешевле всего - в Талдыкоргане (459 тенге за кг), Петропавловске (463 тенге за кг) и Кызылорде (495 тенге за кг).
Наибольшее годовое удорожание риса зафиксировано в Западно-Казахстанской области: на 80,7%. В тройке антилидеров также оказались Туркестанская (плюс 74%) и Акмолинская (плюс 64,6%) области. Наименьший годовой рост зафиксирован в Атырауской области, но и это - весомые 21,6%.
Между тем, по сообщению inbusiness.kz, Минсельхоз сообщает, что цены на рис не должны расти, а если и поднимутся, то незначительно - в рамках общей инфляции по стране.
Посевы у нас не сокращаются. Объемы урожая по рису - тоже не прогнозируется сокращение", - сообщил глава ведомства Ербол Карашукеев.
Однако аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев отметил, что особенностью региона является сильное засоление почв и что из-за дефицита воды в Сырдарье посевы риса за последние два года сократились, как и доходы рисоводов, зато растут долги хозяйств.
Буквально сегодня страдающие от дефицита воды кызылординские рисоводы пожаловались, что у них гибнет урожай из-за нехватки воды. Специалисты, ответственные за данную сферу, в свою очередь, утверждают, что ситуация находится под контролем, а объем подаваемой воды регулируется.
В Минсельхозе тоже рапортуют, что запасов риса достаточно для внутреннего потребления и объективных причин для роста цен из-за дефицита крупы не имеется, однако на удорожание могут повлиять внешние факторы.