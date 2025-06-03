02.06.2025, 12:10 59571
Товарооборот между Казахстаном и странами Африки вырос до $789,2 млн
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году общий товарооборот между Казахстаном и странами Африки вырос на 15,4% и составил $789,2 млн, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
В ходе встречи с премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова с королем Ифе Федеративной Республики Нигерия Оони Адейейе Энитан Огунвуси были обсуждены вопросы реализации договоренностей между президентами Казахстана и Нигерии, достигнутых на полях международного саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби".
Внимание уделено торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству, взаимодействию в области АПК, транспорта и логистики, энергетики, геологоразведки, цифровых технологий", - отметили в пресс-службе.
Также в сфере сельского хозяйства рассмотрены перспективы поставок казахстанской пшеницы в Нигерию. В области транспорта и логистики Средний коридор открывает Казахстану возможности для экспорта товаров на рынки Северной и Западной Африки.
По итогам встречи стороны подтвердили намерение содействовать расширению двустороннего взаимовыгодного сотрудничества Казахстана и Нигерии", - добавили в правительстве.
Ранее сообщалось, что товарооборот между Казахстаном и Афганистаном составил $545,2 млн.
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02.06.2025, 17:53 43376
В мае годовая инфляция в Казахстане ускорилась до 11,3%
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В мае 2025 года годовая инфляция в Республике Казахстан ускорилась до 11,3%, информирует Бюро национальной статистики.
Среди регионов самая низкая месячная инфляция зарегистрирована в Карагандинской области - 0,2%, Астане - 0,3%, Акмолинской, Алматинской, Мангистауской, Туркестанской областях и области Улытау - по 0,6%", - сообщили в бюро.
По данным пресс-службы, месячный индекс потребительских цен замедлился и составил 0,9%.
Цены на платные услуги повысились на 1,3%, продовольственные товары - на 0,9%, непродовольственные товары - на 0,6%. Из продуктов питания снижение цен отмечено на огурцы на 37,1%, помидоры - на 19,8%, капусту - на 7,7%, бананы - на 5,7%, яйца - на 2,4%. В свою очередь, цены повысились на лимоны - на 9,1%, яблоки - на 6,1%, груши - 5,2%, виноград - на 5,1%", - заявили в Бюро национальной статистики.
Также в сфере жилищно-коммунальных услуг повысились тарифы на холодную воду на 4,2%, водоотведение - на 1,6%, газ, транспортируемый по распределительным сетям - на 1,5%, электроэнергию - на 1,4%. Услуги железнодорожного транспорта повысились - на 2,1%, санаториев - на 2%.
Цены на платные услуги повысились на 16%, продовольственные товары - на 9,6%, непродовольственные товары - на 9%. В годовом выражении снижение цен наблюдается на крупу гречневую на 12%, рис - на 8,3%, перец сладкий - на 5,5%, огурцы - на 2,6%, курагу - на 2,5%. Услуги парикмахерских и салонов красоты повысились на 14,6%, услуги санаториев - на 14,4%", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в апреле годовая инфляция в Казахстане ускорилась до 10,7%.
02.06.2025, 14:37 52521
Эксперты сделали прогнозы и назвали риски агрессивной урбанизации Алматы
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Алматы. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозам экспертов, через пять лет в Алматинской агломерации будут проживать уже 4,5 млн человек. Скорость роста численности населения так высока, что сам город не успевает настолько же быстро развивать свое пространство для новых жителей, сообщает energyprom.kz.
Процесс урбанизации в Казахстане идет в нескольких направлениях. Люди из сел едут в населенные пункты покрупнее как внутри своей области, так и в других регионах. Мигранты из областных центров и небольших городов едут в мегаполисы. Точками притяжения для внутренней миграции остаются обе столицы. Так как Астана расстраивается более активно, процесс урбанизации для столицы еще не приносит таких негативных последствий, как для Алматы. В крупнейший мегаполис страны, во-первых, едет больше людей, чем в Астану. Во-вторых, город пока не способен предоставить должный уровень качества жизни, жилья, инфраструктуры для большого количества приезжих", - рассказали эксперты.
Согласно данным аналитиков, за последние 10 лет численность населения Алматы выросла на 42,8%. Если в 2014 году в мегаполисе жили 1,6 млн человек, то на начало 2025 года насчитывалось уже более 2,3 млн алматинцев. С учетом же того, что в южную столицу приезжают на работу жители городов и сел ближайшей Алматинской области, реальная численность населения мегаполиса в будние дни куда больше 3 млн человек. Общая численность населения в Алматинской агломерации уже превышает 3,8 млн человек.
По их словам, прирост численности населения южной столицы происходит в первую очередь именно за счет миграционных процессов. Темп роста численности населения в Алматы значительно отличается от среднереспубликанского уровня. Многолетняя динамика показывает, что если в среднем в РК население ежегодно растет на 1,3-1,5%, то в Алматы - примерно на 3%. При этом после пандемии, по итогам 2022 года, в мегаполисе наблюдался скачок численности населения сразу на 6%.
По прогнозам экспертов, через пять лет в Алматинской агломерации будут проживать уже 4,5 млн человек.
Нельзя сказать, что для Алматы это хорошая новость. Скорость роста численности населения так высока, что сам город не успевает настолько же быстро развивать свое пространство для новых жителей. Негативные последствия приводят как раз к агрессивной урбанизации, когда городская среда становится менее пригодной для жизни. Еще пять лет назад, когда в Казахстане разрабатывали прогнозную схему территориально-пространственного развития РК до 2030 года, ее авторы обращали внимание на то, что высокий уровень миграции в Алматинской агломерации имеет свои последствия. Среди них износ инженерной и дорожной инфраструктуры, экологический перегруз из-за большого количества автотранспорта", - пояснили специалисты.
Еще одна серьезная проблема для такого интенсивного демографического разрастания города - несоответствие качественного прироста производительности труда. Успешными можно назвать города-производители, в которых с увеличением численности населения растет их эффективность, продуктивность. К таким мегаполисам можно отнести Шэньчжэнь, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Амстердам, Лондон. Противоположный пример - города-потребители, где с ростом населения повышается не производительность, а социальное напряжение.
По информации Бюро национальной статистики, индекс производительности труда в южной столице в 2024 году в сравнении с 2019 годом составил 99,9%, то есть даже не достиг уровня пятилетней давности. Речь идет не о стоимостном объеме работы занятого населения, а об эффективности использования трудовых ресурсов. В целом для Алматы работа занятого населения во всем городе в 2024 году не стала более эффективной, чем в 2019 году. Аналогичной ситуация была и в 2020-2022 годах. Исключение составил разве что 2023 год, когда производительность труда в городе демонстрировала некоторый рост: на 3,7%.
Сервисный характер экономики южной столицы говорит о том, что производительность труда в Алматы должна быть выше в соответствующих видах экономической деятельности. В 2024 году наибольший показатель производительности труда в Алматы был отмечен в категории "Предоставление прочих видов услуг" (то есть самых разных услуг, не вошедших в основные макрокатегории): 43,5 млн тенге. На втором месте оказалась сфера финансов и страхования: 42,3 млн тенге. Высокие показатели также наблюдались в секторе торговли (36,1 млн тенге) и сегменте информации и связи (32 млн тенге).
По мнению специалистов, дальнейший демографический рост Алматинской агломерации может быть оправданным только при условии повышения экономической эффективности.
В этом большому тесному мегаполису способен помочь только еще один мегаполис. Именно для этих целей близ Алматы строится новый "умный" город Алатау, который сможет дать приезжающим не просто новое место жительства, но и комфортную городскую среду, и экономический рост. Ведь далеко не все внутренние мигранты согласны переезжать в села близ Алматы. Людям нужен комфорт - хорошие школы, больницы, проживание недалеко от работы. Обеспечить эти потребности может только переселение в город, подобный южной столице по возможностям. Алатау - не только новая точка роста Алматы, но и его стабилизатор рисков, и драйвер экономики", - добавили эксперты.
В целом за последние 10 лет доля городского населения в стране выросла на 6 процентных пунктов, с 57,1% до 63,1%. На 1 мая 2025 года в Казахстане проживали 12,8 млн горожан и 7,5 млн сельчан. Если темп роста доли городского населения страны в ближайшие годы останется таким же, можно предположить, что уже через пять лет уровень урбанизации в РК приблизится к 66%.
Согласно базовому сценарию АО "Центр развития трудовых ресурсов", к концу 2025 года уровень урбанизации должен был достичь 62,6%. Реальные данные показывают, что процесс идет даже быстрее, чем рассчитывали аналитики. Согласно расчетам, к 2030 году в городах будут жить 64,2% населения Казахстана, а к 2050 году - уже 69,4%.
02.06.2025, 12:02 61306
Freedom Holding Corp. включена в престижный индекс Russell 3000
Включение Freedom Holding Corp. в индекс вступит в силу после закрытия американского рынка
Фото: Freedom Holding Corp.
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Freedom Holding Corp. объявляет о включении своих акций в расчет индекса Russell 3000 в рамках ежегодной ребалансировки, сообщает пресс-служба холдинга.
Включение компании в престижный индекс Russell 3000 стало важной вехой, подтверждающей наш устойчивый рост и укрепление позиций на мировых финансовых рынках. Это признание отражает усердную работу и вовлеченность всей нашей команды, а также неизменную приверженность созданию ценности для акционеров. Мы уверены, что это событие повысит узнаваемость компании среди институциональных инвесторов, расширит нашу акционерную базу и укрепит позиции компании в качестве ключевого игрока в финансовой индустрии", - заявил главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.
Подчеркивается, что включение Freedom Holding Corp. в индекс Russell 3000 вступит в силу после закрытия американского рынка 27 июня 2025 года.
Индекс Russell 3000 отслеживает динамику 3 019 крупнейших американских компаний, представляющих примерно 98% инвестируемого рынка акций США. Включение в этот индекс является важным достижением, которое свидетельствует о финансовом здоровье, стабильности и росте компании. А также может повысить ее узнаваемость среди инвесторов и привести к увеличению торговой активности благодаря широкому использованию индекса в качестве ориентира глобальными инвестиционными фондами. Наиболее известными среди этих фондов являются iShares Russell 3000 ETF и Vanguard Russell 3000 ETF, под управлением которых находится более 18 миллиардов долларов", - пояснили в холдинге.
Отмечается, что включение в индекс Russell 3000 означает присутствие в одном из индексов Russell 1000 или Russell 2000, а также в соответствующих индексах роста и стоимости.
Пока официального подтверждения, к какой именно группе относится компания, нет. Такое подтверждение появляется позже - после регулярных обновлений индекса, размещаемых несколько раз в год. Инвесторы могут следить за обновлениями, которые будут публиковаться 30 мая, 6, 13 и 20 июня", - добавили в Freedom Holding Corp.
О компании
Freedom Holding Corp. является диверсифицированной компанией, предоставляющей финансовые услуги, занимающейся брокерской деятельностью, торговлей ценными бумагами, инвестиционными исследованиями и консультированием, инвестиционно-банковскими и андеррайтинговыми услугами, ипотекой, страхованием, телекоммуникациями, онлайн-продажей авиабилетов и билетов на культурные и спортивные мероприятия, предлагает услуги онлайн-супермаркета и многие другие. С учетом дочерних компаний Freedom Holding Corp. насчитывает более 8,2 тысячи сотрудников. Подразделения и дочерние компании холдинга расположены в 22 странах, включая Казахстан, США, Кипр, Польшу, Испанию, Узбекистан и другие. Обыкновенные акции Freedom Holding Corp. зарегистрированы в Комиссии по ценным бумагам и биржам США и торгуются под тикером FRHC на Nasdaq Capital Market.
02.06.2025, 11:34 62631
В Казахстане кредитный портфель банковского сектора вырос на 4,1%
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане кредитный портфель банковского сектора вырос на 4,1% по сравнению с началом года и составил 37,4 трлн тенге, сообщает Евразийский банк развития.
Кредитование населения выросло на 5% с начала года, при этом займы на потребительские и прочие цели выросли на 6,6% и 4,3% соответственно. Корпоративные кредиты, после снижения на 0,3% по состоянию на 1 апреля 2025 года, перешли в положительную динамику, увеличившись с начала года на 2,8%. Кредитный портфель среднего и крупного предпринимательства вырос на 10,4% и 13,3% соответственно. Вместе с тем, объем задолженности субъектов малого предпринимательства перед банками продолжил сокращаться и уменьшился на 8,3%", - говорится в еженедельном макрообзоре.
Между тем экономическая активность в Армении увеличилась на 4,4% г/г в январе-апреле 2025 года.
Рост был обеспечен секторами услуг, торговли и строительства. В то же время, в январе - апреле 2025 года в промышленном секторе сохранился спад, что обусловлено исчерпанием положительного эффекта от наращивания внешней торговли драгоценными металлами и их переработки в начале прошлого года. По этой же причине в январе-апреле сохранилась отрицательная динамика экспорта и импорта. Несмотря на это, отрицательное влияние на экономическую активность было компенсировано ростом в сфере услуг. Показатели экономической активности ускорят рост во втором полугодии по мере восстановления положительной динамики в промышленности", - заявили аналитики.
Также, по данным банка, в Беларуси сохраняется высокий темп роста заработных плат.
Реальная заработная плата в Беларуси выросла на 10,4% г/г в апреле 2025 года. после роста на 11,8% г/г в марте. В бюджетном секторе оплата труда в реальном выражении, по нашим оценкам, увеличилась на 11,3% г/г. Ожидается, что опережающие темпы роста заработной платы в этом секторе сохранятся на фоне решений правительства о дальнейшем увеличении надбавок различным категориям работников бюджетной сферы. Во внебюджетном секторе зарплаты продолжают расти в условиях жесткого рынка труда. Несмотря на увеличение численности занятых на 0,2% г/г в апреле, количество вакансий также демонстрирует рост. В таких условиях ожидаем сохранениевысокого роста заработных плат в реальном выражении в 2025 года", - сообщает в макрообзоре.
Национальный банк Кыргызской Республики принял решение сохранить учетную ставку на уровне 9,0%.
По оценке регулятора, инфляция повысилась до 7,7% г/г по состоянию на 16 мая 2025 года, что обусловлено ростом административных цен и стоимости плодоовощной продукции. Текущая динамика инфляции соответствует ожиданиям НБ КР. Полагаем, что данные факторы носят временный характер и к концу 2025 года инфляция стабилизируется вблизи целевого ориентира 5-7%", - проинформировали в ЕАБР.
По информации аналитиков, объем промышленного производства в России вырос на 1,5% г/г в апреле 2025 года, что превысило показатель марта.
Ускорение обусловлено частичным улучшением ситуации в добывающем секторе, где темпы снижения производства замедлились до 1% г/г в апреле по сравнению с сокращением на 4,1% г/г в марте. Ключевым фактором стало увеличение добычи угля и металлических руд. Выпуск обрабатывающей промышленности вырос на 3% г/г после 4% г/г в марте. Машиностроение продолжает оставаться локомотивом обрабатывающей промышленности, обеспечивая более половины общего прироста производства с ростом на 8,2% г/г. Положительная динамика также сохраняется в химической промышленности и нефтепереработке", - сообщили в банке.
При этом отмечается, что снижение производства наблюдается в пищевой промышленности, деревообработке и легкой промышленности. Аналитики банка ожидают замедления роста объемов выпуска на фоне сохранения высоких процентных ставок и постепенного охлаждения внутреннего спроса.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
01.06.2025, 17:34 109896
Казахстанцы за год заказали около 10 тысяч тонн товаров из Китая
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Алматы. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках пресс-тура журналисты Центральной Азии и Китая посетили сортировочный цех логистической компании YTO Express - Qazpost, передает корреспондент агентства.
Китайская логическая компания YTO Express является одной из десяти крупнейших логистических компаний страны и одной из пяти крупнейших компаний экспресс-доставки Китая. Компания осуществляет все виды транспортных доставок в Казахстан и активно развивает новые транзитные направления через Казахстан.
Сортировочный центр в Алматы наиболее быстрый и мощный, поэтому именно здесь, кроме товаров для казахстанцев, сортируют посылки в Кыргызстан и Узбекистан.
Всего за год работы из Китая в Казахстан было отправлено около 10 тысяч тонн посылок. Также подразделения компании существуют в Астане и Актобе.
Мощность сортировочного цеха составляет 5 тысяч посылок в час. Сортировка производится по весу (или объему) посылок, дальше товары отправляются в свои регионы клиентам. Каждый день к нам приезжает 2-3 фуры тоннажем около 105 кубических метров, в каждой из них по 12-13 тысяч посылок. Всего получается отсортировать более 700 тысяч посылок", - говорит управляющий сортировочного центра Ерсайын Шарип.
Он отметил, что посылки сортируются круглосуточно и бесперебойно. Также в дальнейшем компания планирует увеличить объем сортировок.
Кроме того, по словам управляющего, в случае брака товара центр сортировки связывается с клиентом и сообщает о браке.
Возвратов мало, клиенты на качество товара в основном не жалуются - около 0,3% возвращений всего. Если товар приходит бракованный, то мы связываемся с клиентом, и если он просит отправить ее дальше - отправляем", - рассказал Ерсайын Шарип.
Он подчеркнул, что весь процесс автоматизирован, "люди только составляют накладные". В общем на карго-терминале работает 120 человек, при этом в одной смене трудятся 15 человек.
30.05.2025, 18:21 230586
Товарооборот между Казахстаном и Афганистаном составил $545,2 млн
Фото: depositphotos.com
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Товарооборот между Казахстаном и Афганистаном в 2024 году составил $545,2 млн, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
На сегодняшний день республика входит в десятку основных торговых партнеров Афганистана и активно сотрудничает с международными партнерами и организациями по преодолению продовольственного кризиса в Афганистане. Наша страна остается надежным поставщиком зерна и муки на афганский рынок. Готовы начать поставки других видов зерновых, продукции животноводства, кондитерских и мучных изделий. В целом, мы заинтересованы в расширении номенклатуры товаров. Для этого мы открыли "Торговый дом Казахстана" в Герате и намерены открыть казахстанский торговый дом в Кабуле", - отметил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе встречи с исполняющим обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Нуриддином Азизи.
В свою очередь Нуриддин Азизи подчеркнул заинтересованность Афганистана в расширении взаимодействия с Казахстаном в области реализации совместных проектов. Участники встречи особо отметили перспективы экспорта казахстанской сельскохозяйственной техники на афганский рынок.
Казахстан является для нас важным партнером в области торговли. В данном направлении мы видим потенциал, который можно совместно реализовать. Нас интересуют казахстанские технологии в сфере IT, производство в области сельского хозяйства. Качество вашей продукции самое высокое по сравнению с другими странами. Есть также заинтересованность в сельскохозяйственной технике, производимой в Казахстане", - заявил Нуриддин Азизи.
Кроме того, внимание акцентировано на деятельности открытого недавно в Алматы регионального центра ООН по целям устойчивого развития для ЦА и Афганистана, который внесет значительный вклад в укрепление стабильности и поступательное развитие региона.
По итогам встречи стороны подтвердили намерения укреплять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество по всем перспективным направлениям.
Ранее президент отметил, что Казахстан рассматривает Афганистан как важного партнера в регионе и намерен и далее укреплять атмосферу доверия и сотрудничества между странами.
30.05.2025, 16:15 238116
Новые горизонты партнерства в Евразийском регионе обсудили участники сессии ЕАБР на Международном форуме "Астана"
Особое внимание было уделено вопросам энергетических инноваций, устойчивого управления водными ресурсами и развития транспортной инфраструктуры
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) провел на Международном форуме "Астана" (AIF 2025) сессию "Евразия: раскрытие потенциала роста, опираясь на глобальные тенденции". Мероприятие состоялось в рамках крупнейшего делового события Центрально-Азиатского региона, сообщили в пресс-службе банка.
Вот уже более 20 лет Казахстан и Центральная Азия демонстрируют высокие темпы роста. Выше, чем мировая экономика и развивающиеся страны в среднем. В 2024 году совокупный ВВП стран Центральной Азии превысил 0,5 трлн долларов США. Внешнеторговый оборот с 2000 года увеличился почти в 9 раз. Прямые иностранные инвестиции выросли в 17 раз. Для дальнейшего поддержания высоких темпов роста Казахстану и Центральной Азии необходимо использовать все возможности, которые предоставляет глобальная экономика. Задачу можно сформулировать так: опираясь на глобальные тенденции, действовать локально и раскрыть свой внутренний потенциал", - отметил в приветственном слове председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.
Участники обсудили трансформационный потенциал Евразийского региона и его роль в глобальной экономике будущего. Особое внимание было уделено вопросам энергетических инноваций, устойчивого управления водными ресурсами и развития транспортной инфраструктуры. В ходе сессии были представлены конкретные примеры того, как мегапроекты ЕАБР меняют экономический ландшафт Евразии.
Мы стоим на важной исторической отметке: сочетание солнечной энергии и аккумуляторов позволяет ускорить развитие возобновляемой энергетики. Сегодня технологический прогресс в области хранения энергии достиг уровня, позволяющего конкурировать с традиционными источниками - без субсидий и удорожания. Мы видим регион Центральной Азии как перспективный для таких решений и готовы поддерживать правительства и партнеров, чтобы ускорить этот рост", - подчеркнул главный исполнительный директор Masdar Мохаммед Джамиль Аль Рамахи.
В рамках сессии была представлена и актуальная информация о деятельности ЕАБР в регионе. В 2024 году банк инвестировал в экономику Казахстана 1,4 млрд долларов США, а в 2025 году на рассмотрении находятся проекты на сумму более 4,5 млрд долларов США. Значимым событием стало присоединение Узбекистана в качестве седьмого государства - участника ЕАБР в 2025 году.
Руководитель направления исламских финансов, данных и аналитики Лондонской фондовой биржи Мустафа Адиль сделал акцент на растущей роли исламского финансирования в глобальной экономике.
Каждый раз, когда мы обсуждаем глобальные тенденции в устойчивом развитии или финансировании экономической активности, нельзя упускать из виду исламские финансы. Думаю, для тех, кто не знаком с этой сферой, стоит отметить, что исламские финансы уже давно перестали быть нишевым сегментом - сейчас это отрасль с объемом более 5 трлн долларов в рамках финансовых услуг", - сказал Мустафа Адиль.
Нобелевский лауреат, член совета директоров Фонда Пан Ги Муна "За лучшее будущее" Рае Квон Чунг представил на сессии перспективный проект по экологичному производству хлопка в Центральной Азии. Концепция предполагает создание умных ферм, работающих на собственной зеленой энергии, экономя до 90% воды. С учетом растущего спроса на продукцию без углеродного следа со стороны мировых брендов такой подход не только решит экологические проблемы, но и откроет новые экспортные возможности.
Это очень интересный глобальный тренд, и я верю, что традиционные страны могут воспользоваться этой рыночной трансформацией. Производство безуглеродной энергии, безуглеродной продукции и продажа ее по более высокой цене - это очень конкретная стратегия зеленого роста: мы инвестируем в зеленое и зарабатываем. Проект сейчас продвигается в Казахстане и Узбекистане, и я с нетерпением жду дальнейшего развития отношений и поддержки", - рассказал Рае Квон Чунг.
По итогам сессии участники подтвердили, что Центральная Азия является регионом новых возможностей, которые можно реализовать через взаимовыгодное сотрудничество. В ходе интерактивного голосования эксперты определили ключевые драйверы роста региона, среди них внешний и внутренний спрос, развитие человеческого капитала, зеленая экономика и инновационные технологии.
Евразийский банк развития (ЕАБР)- многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
30.05.2025, 14:15 213446
Товарооборот Казахстана и Италии вырос на 24%, до $20 млрд
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита председателя совета министров Итальянской Республики в Казахстан президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Джорджей Мелони в расширенном составе с участием делегаций двух стран, информирует Акорда.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Италия занимает третье место среди торговых партнеров Казахстана и входит в число крупнейших инвесторов. Товарооборот между странами вырос на 24%, достигнув 20 миллиардов долларов за прошлый год.
Он также отметил, что за последние 20 лет Италия инвестировала в экономику Казахстана до 7,6 миллиарда долларов. Он указал, что около 270 итальянских компаний, включая таких крупных инвесторов, как ENI, SDF Group, PetroValves, Maire Tecnimont и Ballestra, успешно работают в Казахстане.
Джорджа Мелони высказала мнение, что уровень сотрудничества между двумя странами в полной мере соответствует духу стратегического партнерства.
Хочу подчеркнуть, что я считаю Вас одним из наиболее прагматичных лидеров, с которыми мне доводилось встречаться. Общение с человеком, глубоко понимающим сложность текущих вызовов, чрезвычайно ценно. Радует, что в это сложное время есть и хорошие новости, одна из которых - это исключительные отношения между Италией и Казахстаном. Наши связи находятся на высоком уровне, и мы неоднократно это отмечали. Но всегда есть возможности для их дальнейшего укрепления - именно в этом и заключается цель данного визита. Мы признаем значимость Вашей страны и региона как исторического перекрестка, соединяющего Запад и Восток, - заявила премьер-министр Италии.
По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони приняли совместное заявление о расширении стратегического партнерства.
Члены официальных делегаций обменялись следующими документами:
1. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Итальянской Республики о реадмиссии лиц;
2. Совместное заявление между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством предприятий и "Сделано в Италии", Министерством окружающей среды и энергетической безопасности Италии о сотрудничестве в области критических полезных ископаемых и критических сырьевых материалов;
3. Меморандум о сотрудничестве между АО "Самрук-Казына" и Maire Tecnimont;
4. Соглашение о сотрудничестве между АО "Самрук-Казына" и Ansaldo;
5. Меморандум о реализации программы сотрудничества по продвижению практических решений, связанных с водными вызовами, путем обмена знаниями и лучшими практиками в области водного управления между Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан и OICE;
6. Совместная декларация между Банком развития Казахстана, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. и SACE SpA;
7. Меморандум о взаимопонимании между АО "Самрук-Энерго" и SACE SpA;
8. Меморандум о сотрудничестве между АО "НК "Kazakh Invest" и Italian Trade Agency.
Ранее стороны обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?