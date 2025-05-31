Товарооборот между Казахстаном и Афганистаном составил $545,2 млн

За последние 20 лет Италия инвестировала в экономику Казахстана до 7,6 миллиарда долларов

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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита председателя совета министров Итальянской Республики в Казахстан президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Джорджей Мелони в расширенном составе с участием делегаций двух стран, информирует Акорда.





Касым-Жомарт Токаев отметил, что Италия занимает третье место среди торговых партнеров Казахстана и входит в число крупнейших инвесторов. Товарооборот между странами вырос на 24%, достигнув 20 миллиардов долларов за прошлый год.





Он также отметил, что за последние 20 лет Италия инвестировала в экономику Казахстана до 7,6 миллиарда долларов. Он указал, что около 270 итальянских компаний, включая таких крупных инвесторов, как ENI, SDF Group, PetroValves, Maire Tecnimont и Ballestra, успешно работают в Казахстане.





Джорджа Мелони высказала мнение, что уровень сотрудничества между двумя странами в полной мере соответствует духу стратегического партнерства.





Хочу подчеркнуть, что я считаю Вас одним из наиболее прагматичных лидеров, с которыми мне доводилось встречаться. Общение с человеком, глубоко понимающим сложность текущих вызовов, чрезвычайно ценно. Радует, что в это сложное время есть и хорошие новости, одна из которых - это исключительные отношения между Италией и Казахстаном. Наши связи находятся на высоком уровне, и мы неоднократно это отмечали. Но всегда есть возможности для их дальнейшего укрепления - именно в этом и заключается цель данного визита. Мы признаем значимость Вашей страны и региона как исторического перекрестка, соединяющего Запад и Восток, - заявила премьер-министр Италии.





По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони приняли совместное заявление о расширении стратегического партнерства.





Члены официальных делегаций обменялись следующими документами:





1. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Итальянской Республики о реадмиссии лиц;





2. Совместное заявление между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством предприятий и "Сделано в Италии", Министерством окружающей среды и энергетической безопасности Италии о сотрудничестве в области критических полезных ископаемых и критических сырьевых материалов;





3. Меморандум о сотрудничестве между АО "Самрук-Казына" и Maire Tecnimont;





4. Соглашение о сотрудничестве между АО "Самрук-Казына" и Ansaldo;





5. Меморандум о реализации программы сотрудничества по продвижению практических решений, связанных с водными вызовами, путем обмена знаниями и лучшими практиками в области водного управления между Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан и OICE;





6. Совместная декларация между Банком развития Казахстана, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. и SACE SpA;





7. Меморандум о взаимопонимании между АО "Самрук-Энерго" и SACE SpA;





8. Меморандум о сотрудничестве между АО "НК "Kazakh Invest" и Italian Trade Agency.



