Учредители увеличили финансирование модернизации ТЭЦ-2 Петропавловска до 9 млрд тенге

Цены в секторе тоже увеличиваются: за год растительное масло подорожало почти на 18%

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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за январь-февраль текущего года произвели 111,8 тысячи тонн рафинированного и нерафинированного растительного масла - сразу на 31% больше, чем годом ранее.





При этом производство рафинированного масла сократилось на 1,3% за год, до 25,3 тысячи тонн, а выпуск нерафинированного, напротив, вырос на 40,2%, до 86,4 тысячи тонн.





Больше всего растительного масла произвели в Восточно-Казахстанской области: 11,6 тысячи тонн рафинированного и 30,4 тысячи тонн нерафинированного. Вторую строчку занял Алматы (6,8 тысячи тонн), третью - Шымкент (5,7 тысячи тонн). По производству нерафинированного масла на второй строчке оказалась Абайская область (20,3 тысячи тонн), на третьей - Алматы (12,2 тысячи тонн)", - сообщает EnergyProm .





energyprom.kz





77% производства растительного масла в стране пришлось непосредственно на самое популярное подсолнечное масло. Нерафинированного подсолнечного масла произвели 68,5 тысячи тонн, в 2,1 раза больше, чем годом ранее, рафинированного - 17,6 тысячи тонн, минус 45,9%.





В плюсе выпуск таких видов растительных масел, как рапсовое (рост в 3,6 за год, до 13,2 тысячи тонн), сафлоровое (годовой рост в 7,7 раза, до 1,5 тысячи тонн) и хлопковое (плюс 21,4% за год, до 2,8 тысячи тонн)", - отмечается в релизе.





Заметно сократилось производство соевого масла: на 25,7%, до 3,1 тысячи тонн.





energyprom.kz





По итогам января-декабря 2022 года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на растительное масло на 82,9% против 74,7% годом ранее.





Производство местных компаний за год выросло на 43%, до 644,3 тысячи тонн. Импорт, напротив, сократился на 13%, до 133 тысяч тонн. Доля импорта, соответственно, составила 17,1% от ресурсов против 25,3% годом ранее.





Экспорт растительного масла вырос сразу в 2,1 раза, до 320,5 тысячи тонн, составив 41,2% от ресурсов. Реализация растительного масла на внутреннем рынке страны составила 456,8 тысячи тонн - на 0,7% больше, чем годом ранее", - говорится в отчете.





energyprom.kz





Спрос непосредственно на подсолнечное масло местные компании обеспечили на 84,4% против 78,2% годом ранее. Компании отправили на экспорт 229,9 тысячи тонн подсолнечного масла - в 2,7 раза больше, чем годом ранее. Реализация на внутреннем рынке выросла на 20,2%, до 406,8 тысячи тонн.





Цены на растительное масло по итогам февраля текущего года выросли на 17,5% за год. В том числе подсолнечное масло подорожало на 17,2%, оливковое - на 26,3%.





Самый заметный рост цен на растительное масло был отмечен в Карагандинской области: сразу на 24%. В тройке антилидеров также оказались Шымкент и Алматы. Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Западно-Казахстанской области: на 11,5%.





Подсолнечное масло сильнее всего подорожало в Карагандинской области, меньше всего - в Западно-Казахстанской, оливковое заметнее всего выросло в цене в Павлодарской области, меньше всего - в Улытауской.





energyprom.kz





Тем временем, по прогнозам профильной ассоциации, в ближайшие два года планируется нарастить мощности по рафинации подсолнечного масла на 106 тыс. тонн. Благодаря введению в строй новых мощностей к началу 2025 года суммарная мощность по рафинации подсолнечного масла в республике составит 429 тысяч тонн, что на 50% больше по сравнению с мощностями 2021-го. Причем в 2022 году мощности по рафинации были увеличены более чем на 37 тыс. тонн в год.





В отраслевом союзе также рассказали о проблемах, которые могут затормозить развитие сектора - например, о необоснованных попытках со стороны небольшой группы предпринимателей, в основном трейдеров, добиться пересмотра ограничений на вывоз сырья и одновременно настоять на ограничении экспорта непосредственно подсолнечного масла, передает inbusiness.kz



