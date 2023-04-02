01.04.2023, 12:29 15386
Учредители увеличили финансирование модернизации ТЭЦ-2 Петропавловска до 9 млрд тенге
Фото: Петропавловск.news
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Петропавловск. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Учредители увеличили финансирование модернизации ТЭЦ-2 Петропавловска с 6 до 9 млрд тенге. Об этом сообщил аким области Айдарбек Сапаров.
По его словам, вчера состоялась встреча с членом совета директоров АО "ЦАЭК", учредителем АО "Севказэнерго" Сергеем Каном. В ходе встречи была обсуждена программа по модернизации ТЭЦ-2 и теплосетей.
Как отметили в акимате региона, изначально учредители планировали направить на строительство и ремонт оборудования ТЭЦ-2 около 6 млрд тенге. Сергей Кан сообщил, что эта сумма выросла до 9 млрд тенге. Запланирован капремонт котлоагрегатов и строительство новой дымовой трубы.
Еще 3 млрд тенге будет выделено на обновление теплосетей и электроснабжения. Всего в этом году учредители из собственных средств компании направят 12 млрд тенге.
Для нас приоритетная задача - бесперебойное прохождение следующего отопительного сезона", - добавил глава региона.
Ранее сообщалось, что на ТЭЦ-2 в Петропавловске рухнула труба. Новую дымовую трубу обещают построить в этом году.
Напомним, в Казахстане значительно изношены теплосети и сети водоснабжения. Текущий отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в текущем отопительном сезоне в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года. Президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал госорганы и собственников энергообъектов за ненадлежащую работу по подготовке к отопительному сезону. Он поручил оперативно принять законодательные изменения по вопросам электроэнергетики.
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31.03.2023, 18:00 30456
Текущий счет платежного баланса Казахстана сложился с профицитом в $8,5 млрд
Переход текущего счета из отрицательного сальдо в положительную зону связан с улучшением состояния торгового баланса
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный Банк Казахстана сформировал отчетный платежный баланс за 2022 год, сообщает пресс-служба Нацбанка.
Текущий счет платежного баланса сложился с профицитом в $8,5 млрд. При этом в 2021 году был зафиксирован дефицит в $2,6 млрд. Переход текущего счета из отрицательного сальдо в положительную зону связан с улучшением состояния торгового баланса. Его профицит достиг $36,4 млрд и существенно улучшился в сравнении с 2021 годом на $12,1 млрд (на 50%). Рост профицита обеспечен опережающим темпом роста экспорта товаров над импортом", - проинформировали в пресс-службе.
По данным Нацбанка, экспорт товаров вырос на 30,9% в сравнении с 2021 годом и достиг $86,1 млрд. Он поддерживался устойчивым внешним спросом и высоким уровнем мировых цен на сырье, в частности на нефть.
Импорт товаров в свою очередь увеличился на 19,7%, до $49,8 млрд. Это обусловлено ростом ввоза промежуточных (на 19,7%, или $3,9 млрд) и непродовольственных потребительских товаров (на 33,1%, или $2,9 млрд).
Сообщается, что доходы иностранных прямых инвесторов в отчетном периоде также выросли на 10,8% (или на $2,5 млрд) и составили $25,3 млрд. В целом рост экспорта товаров сопровождается увеличением выплат доходов иностранным инвесторам.
По финансовому счету (без учета резервных активов) сформировалось положительное сальдо в размере $6,2 млрд.
Это означает превышение роста иностранных активов над ростом внешних обязательств резидентов на нетто основе (в 2021 году отмечен чистый приток $2,5 млрд). Положительное сальдо финансового счета обеспечено в основном за счет операций государственного сектора", - пояснили в Нацбанке.
По информации пресс-службы, резервные активы (без учета активов Национального фонда) по состоянию на 1 января 2023 года оценивались в $35,1 млрд. Данный показатель покрывает потребности финансирования 7,1 месяца казахстанского импорта товаров и услуг.
Ранее сообщалось, что показатели госбюджета Казахстана увеличились более чем в 3 раза за 10 лет.
31.03.2023, 15:57 32666
"КазТрансОйл" в апреле увеличит поставки нефти в Германию до 100 тысяч тонн
Фото: t.me/samrukazynaofficial
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - АО "КазТрансОйл" планирует увеличить в апреле поставку нефти в Германию до 100 тысяч тонн через систему нефтепроводов "Транснефти".
В соответствии с графиком транспортировки нефти, утвержденным Министерством энергетики Республики Казахстан, АО "КазТрансОйл" в апреле планирует осуществить транспортировку 100 тысяч тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию", - сообщается на сайте компании.
В феврале-марте АО "КазТрансОйл" обеспечило поставку в Германию партии казахстанской нефти в количестве 40 тысяч тонн.
В декабре 2022 года АО "КазТрансОйл" направлена годовая заявка на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию. Данный транзит нефти будет осуществляться в рамках соответствующего соглашения между правительствами Казахстана и Российской Федерации от 7 июня 2002 года.
Ранее сообщалось, что "КазТрансОйл" в 2023 году отправит 250 тысяч тонн российской нефти в Узбекистан. Также в марте компания успешно отгрузила 6900 тонн казахстанской нефти в Баку.
31.03.2023, 13:13 35806
Производство растительного масла в Казахстане за год выросло на 31%
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за январь-февраль текущего года произвели 111,8 тысячи тонн рафинированного и нерафинированного растительного масла - сразу на 31% больше, чем годом ранее.
При этом производство рафинированного масла сократилось на 1,3% за год, до 25,3 тысячи тонн, а выпуск нерафинированного, напротив, вырос на 40,2%, до 86,4 тысячи тонн.
Больше всего растительного масла произвели в Восточно-Казахстанской области: 11,6 тысячи тонн рафинированного и 30,4 тысячи тонн нерафинированного. Вторую строчку занял Алматы (6,8 тысячи тонн), третью - Шымкент (5,7 тысячи тонн). По производству нерафинированного масла на второй строчке оказалась Абайская область (20,3 тысячи тонн), на третьей - Алматы (12,2 тысячи тонн)", - сообщает EnergyProm.
77% производства растительного масла в стране пришлось непосредственно на самое популярное подсолнечное масло. Нерафинированного подсолнечного масла произвели 68,5 тысячи тонн, в 2,1 раза больше, чем годом ранее, рафинированного - 17,6 тысячи тонн, минус 45,9%.
В плюсе выпуск таких видов растительных масел, как рапсовое (рост в 3,6 за год, до 13,2 тысячи тонн), сафлоровое (годовой рост в 7,7 раза, до 1,5 тысячи тонн) и хлопковое (плюс 21,4% за год, до 2,8 тысячи тонн)", - отмечается в релизе.
Заметно сократилось производство соевого масла: на 25,7%, до 3,1 тысячи тонн.
По итогам января-декабря 2022 года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на растительное масло на 82,9% против 74,7% годом ранее.
Производство местных компаний за год выросло на 43%, до 644,3 тысячи тонн. Импорт, напротив, сократился на 13%, до 133 тысяч тонн. Доля импорта, соответственно, составила 17,1% от ресурсов против 25,3% годом ранее.
Экспорт растительного масла вырос сразу в 2,1 раза, до 320,5 тысячи тонн, составив 41,2% от ресурсов. Реализация растительного масла на внутреннем рынке страны составила 456,8 тысячи тонн - на 0,7% больше, чем годом ранее", - говорится в отчете.
Спрос непосредственно на подсолнечное масло местные компании обеспечили на 84,4% против 78,2% годом ранее. Компании отправили на экспорт 229,9 тысячи тонн подсолнечного масла - в 2,7 раза больше, чем годом ранее. Реализация на внутреннем рынке выросла на 20,2%, до 406,8 тысячи тонн.
Цены на растительное масло по итогам февраля текущего года выросли на 17,5% за год. В том числе подсолнечное масло подорожало на 17,2%, оливковое - на 26,3%.
Самый заметный рост цен на растительное масло был отмечен в Карагандинской области: сразу на 24%. В тройке антилидеров также оказались Шымкент и Алматы. Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Западно-Казахстанской области: на 11,5%.
Подсолнечное масло сильнее всего подорожало в Карагандинской области, меньше всего - в Западно-Казахстанской, оливковое заметнее всего выросло в цене в Павлодарской области, меньше всего - в Улытауской.
Тем временем, по прогнозам профильной ассоциации, в ближайшие два года планируется нарастить мощности по рафинации подсолнечного масла на 106 тыс. тонн. Благодаря введению в строй новых мощностей к началу 2025 года суммарная мощность по рафинации подсолнечного масла в республике составит 429 тысяч тонн, что на 50% больше по сравнению с мощностями 2021-го. Причем в 2022 году мощности по рафинации были увеличены более чем на 37 тыс. тонн в год.
В отраслевом союзе также рассказали о проблемах, которые могут затормозить развитие сектора - например, о необоснованных попытках со стороны небольшой группы предпринимателей, в основном трейдеров, добиться пересмотра ограничений на вывоз сырья и одновременно настоять на ограничении экспорта непосредственно подсолнечного масла, передает inbusiness.kz.
Ранее сообщалось, что в Казахстане производство подсолнечного масла увеличилось на 62% за год, при этом цены на продукт выросли на 17%.
31.03.2023, 12:32 36876
В Казахстане с 1 июля вырастут выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца
Выплаты будут индексированы на 14,5%
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социальной защиты населения подготовило проект постановления о повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 июля 2023 года, передает корреспондент агентства.
С 1 июля 2023 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 июля 2023 года, на 14,5 процента от размера получаемых социальных выплат, говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте "Открытые НПА".
Проект постановления разработан в целях обеспечения социальной поддержки уязвимых слоев населения, говорится в пояснительной записке.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев поручил правительству с 1 сентября этого года увеличить пособия для лиц с особыми потребностями на 14,5%.
31.03.2023, 10:42 39081
Излишних посредников выявили в реализации макаронных изделий в Северном Казахстане
После уведомления цена макаронных изделий снизилась с 490 тенге до 355 тенге
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Петропавловск. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области выявлен факт излишнего посредничества при реализации макаронных изделий от производителя до непосредственных субъектов торговли через 2-3 аффилированных посредников, что сказывалось на увеличении конечной стоимости продукции, сообщает Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
По инициативе департамента АФМ в адрес производителя уполномоченным органом внесено уведомление о наличии в его действиях признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции.
На сегодня производителем уведомление исполнено в полном объеме. Благодаря совместно проведенной профилактической работе достигнут результат поставки продукции напрямую предпринимателям области, исключив необоснованных посредников", - рассказали в ведомстве.
В итоге цена на макаронные изделия данного производителя в магазинах и сети супермаркетов снизилась с 490 тенге до 355 тенге. Снижение составило почти 40%. Работа в данном направлении продолжается.
Напомним, в Кызылординской области проверяют рисоперерабатывающие компании по факту завышения цен.
31.03.2023, 10:24 39806
Совет ЕЭК поддержал беспошлинный ввоз сахара-сырца в Казахстан
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании Совета ЕЭК, прошедшем 30 марта 2023 года в онлайн-формате, участники поддержали предложение Казахстана на беспошлинный ввоз сахара-сырца. Казахстанскую сторону возглавил и.о. заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серик Жумангарин, сообщила пресс-служба правительства.
Благодаря тарифной льготе отечественные сахарные заводы получат возможность закупить сырье без уплаты пошлин для загрузки своих мощностей, что в конечном итоге положительно отразится на цене готового продукта.
Как показала практика прошлых лет, поставки сахара из соседних стран, которые занимали до 90% казахстанского рынка, подвержены различным факторам и нестабильны. Наша страна приняла решение о развитии собственной сахарной промышленности, для чего сейчас, ввиду нехватки достаточного объема собственного сырья, нам необходим ввоз сырца из третьих стран", - заявила на заседании ЕЭК вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова.
Утвержденная на Совете ЕЭК тарифная квота на беспошлинный ввоз сырца на предстоящие 9 месяцев этого года составляет 350 тысяч тонн. Стороны договорились осенью вернуться к этому вопросу и при необходимости пересмотреть объем квоты с учетом нового урожая.
В Казахстане в 2022 году сахарные заводы произвели 283 тысячи тонн сахара (33 тысячи тонн свекловичного и 249,9 тысячи тонн тростникового), загрузка составила 50%. За январь-февраль 2023 года - 51,5 тысячи тонн сахара, импортировано 40,4 тысячи тонн.
В настоящее время в рамках "оборотной схемы" акиматы областей выделили сахарным заводам 18 млрд тенге для своевременного закупа сырья, модернизации мощностей, позволяющих производить сахар в достаточном для внутреннего потребления объеме и по стабильной цене.
30.03.2023, 19:21 50351
В правительстве рассмотрели ход разработки нового Бюджетного кодекса
Новый Бюджетный кодекс должен обеспечивать макроэкономическую и бюджетную стабильность
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра - министра финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по разработке нового Бюджетного кодекса, сообщает пресс-служба главы правительства.
Также на совещании обсуждены меры по кардинальному упрощению бюджетных процессов, повышению эффективности планирования и использованию бюджетных средств за счет элементов блочного бюджета, реализации новых инструментов управления результатами. Кроме того, рассмотрены вопросы цифровизации, обеспечения подотчетности и транспарентности участников бюджетного процесса.
Министерством национальной экономики были презентованы основные подходы, а также структура и содержание документа.
С целью широкого обсуждения его основных положений с независимыми экспертами и представителями общественности на портале "Открытые НПА" для получения комментариев и предложений размещен консультативный документ регуляторной политики.
По итогам совещания Ерулан Жамаубаев отметил, что основа нового Бюджетного кодекса должна обеспечивать макроэкономическую и бюджетную стабильность, способствовать достижению устойчивости и повышению эффективности государственных финансов и соответствовать целям правительства в области развития.
29 марта выступая на совместном заседании палат парламента президент Казахстана отметил необходимость формирования справедливой, стабильной и прозрачной налоговой системы.
21 февраля премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередную встречу с заместителем председателя Высшего совета по реформам при президенте РК сэром Сумой Чакрабарти. Стороны обсудили реализуемые шаги и предложения международных экспертов по развитию различных секторов экономики республики, реформированию государственного управления и укреплению сферы коммуникаций.
30.03.2023, 15:37 48621
Аналитики прогнозируют инфляцию в Казахстане на уровне 12,2% в 2023 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аналитики, принявшие участие в макроэкономическом опросе, проведенном Национальным банком Казахстана, прогнозируют рост инфляции в 2023-2025 годах.
В опросе приняли участие 12 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. В число респондентов вошли профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства", - сообщает пресс-служба Нацбанка.
В исследовании подчеркивается, что с момента последнего опроса в феврале 2023 года прогнозы респондентов изменились.
Так, понижены прогнозы по экспорту и импорту товаров и услуг. Ожидания по росту экономики Казахстана и цены на нефть не изменились.
В то же время аналитики ожидают более высокую инфляцию в 2023-2025 годах по сравнению с предыдущим опросом. В 2023 году респонденты прогнозируют инфляцию на уровне 12,2% (в феврале - 11,8%), в 2024 году - 8,8% (8,0%) и в 2025 году - 7,2% (7,0%).
Как следствие, повышены ожидания по базовой ставке на 2023 и 2024 годы - до 15,7% (15,5%) и 11,7% (11,4%) в среднем за год соответственно.
В 2025 году базовая ставка прогнозируется на уровне 9%, что немного ниже предыдущих оценок. Таким образом, участники рынка ожидают сохранение высокой базовой ставки с последующим медленным снижением в перспективе", - сообщается в отчете.
Ранее глава Нацбанка Галымжан Пирматов заявлял, что в Казахстане ожидается замедление инфляции до 9-12% к концу года.
В отчете за февраль Бюро национальной статистики сообщало, что годовая инфляция в Казахстане выросла до 21,3%. Цены на продовольственные товары повысились на 1,5%, платные услуги - на 1,3%, непродовольственные товары - на 0,8%.
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