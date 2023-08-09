Управлять возвращенными активами в Казахстане будет специально созданная компания

Рассказать друзьям

Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республики Казахстан подготовило - Министерство финансов Республики Казахстан подготовило проект постановления "О вопросах создания товарищества с ограниченной ответственностью "Компания по управлению возвращенными активами", передает корреспондент агентства.





Целью принятия проекта постановления является создание компании по управлению возвращенными активами. В соответствии с законом о возврате государству незаконно приобретенных активов целями управляющей компании являются управление, обеспечение сохранности, реализация активов, возвращенных в порядке, установленном законом и другими законами Республики Казахстан.





Задачами управляющей компании являются принятие в собственность от имени государства возвращенных ему активов, обеспечение сохранности и содержание активов, обращенных в доход государства, распоряжение активами, обеспечение перечисления средств в специальный государственный фонд от реализации активов, сказано в пояснительной записке к проекту постановления.





Согласно проекту постановления компания будет организована в правовой форме ТОО со стопроцентным участием государства в уставном капитале.





В июле президент подписал закон о возврате незаконно приобретенных активов. В соответствии с нормами закона механизмы возврата будут применяться к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп, сросшихся с лицами, имеющими административно-властные ресурсы (связи, влияние). Закон распространяется на субъектов, которые являются (являлись) лицами, занимающими ответственную государственную должность, должности в государственных юридических лицах, субъектах квазигосударственного сектора, а также аффилированных с указанными лицами субъектов.





В дополнение к указанным критериям для применения положений закона лица должны иметь в совокупности активы на сумму свыше установленного законом порога - 13 млн МРП (44 млрд 850 млн тенге, или порядка 100 млн долларов США).





Работу по возврату активов будет осуществлять уполномоченный орган по возврату активов, который на основании информации государственных органов и других не запрещенных законодательством источников будет проводить мониторинг и анализ информации.