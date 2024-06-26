Ущерб бизнесу от паводков оценен в 24 млрд тенге

124 заявки на 833 млн тенге уже одобрены региональными комиссиями

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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане начата работа по возмещению ущерба пострадавшему бизнесу, сообщил на заседании правительства вице-премьер РК Канат Бозумбаев.





По словам Бозумбаева, в настоящее время региональными комиссиями рассмотрены и одобрены 124 заявки субъектов МСБ на общую сумму около 833,8 млн тенге.





В целом, по предварительной оценке, пострадало 797 субъектов МСБ на сумму 24,1 млрд тенге. По данным объектам проводятся оценки и сметные работы.





По предварительной оценке, согласно заявкам акиматов общая потребность на восстановление инфраструктуры из резерва правительства составляет 48,7 млрд тенге. Данные средства будут направлены на восстановление автомобильных дорог, линий электроснабжения и на ремонт социальных объектов", - рассказал вице-премьер.





На сегодняшний день подготовлены проекты на общую сумму 39,8 млрд тенге, по мере поступления документации в Министерство финансов правительством будут приняты решения по другим проектам.





Бозумбаев также добавил, что по состоянию на 24 июня 33 321 пострадавшая от паводков семья получила единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму свыше 12 млрд тенге.



