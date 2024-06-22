Паводки в Казахстане: почти 4 тысячи человек остаются в эвакопунктах

Фото: primeminister.kz

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Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - До наступления холодов все граждане будут заселены в новое жилье, - До наступления холодов все граждане будут заселены в новое жилье, заявил премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства, посвященном ликвидации последствий паводков.





По словам Бектенова, паводки нанесли очень серьезный ущерб тысячам граждан, а также инфраструктуре, экономике и стране в целом. Более 120 тыс. человек были эвакуированы из своих жилищ, из них 3952 человека до сих остаются в эвакопунктах.





В общей сложности было затоплено 12 тыс. жилых домов (ИЖС) и 26 тыс. дачных участков. Под водой остаются 98 домов", - сообщил премьер.





Обследованы 17 982 пострадавших дома, по 15 685 завершена оценка.





Около половины домов требуют ремонта и восстановления. Компенсацию на эти цели уже получили 5823 семьи. На это выделено 38,6 млрд тенге", - рассказал Бектенов.





Аварийными признаны свыше 8 тыс. домов. По ним существует 2 варианта возмещения ущерба: покупка квартир или домов на вторичном рынке либо строительство.





На сегодня 3155 семей уже получили новое жилье. Идет активное строительство 2049 домов в различных регионах. В целом на восстановление и строительство жилья направлен 251 млрд тенге", - подчеркнул премьер.





Пострадала также инженерная, дорожная и социальная инфраструктура. Разрушено свыше 2,3 тыс. опор энергоснабжения, 54 км линий оборваны. На сегодняшний день 40% восстановлено, работа в летние месяцы будет активно продолжаться.





На 290 участках республиканских и местных дорог было прервано автомобильное сообщение. На сегодня движения по всем участкам восстановлено, за исключением одного в Атырауской области. Там откроют движение, когда отойдет вода.





Кроме того, были затоплены 39 объектов образования. Из них 18 требуют текущего ремонта, 11 капитального ремонта, 9 объектов образования полностью непригодны к дальнейшему использованию и будут построены заново. Один объект образования еще обследуется", - сообщил Бектенов.





Он пообещал, что до наступления холодов все граждане будут заселены в новое жилье и все объекты инфраструктуры будут восстановлены.