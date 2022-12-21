Усиление энергетического контроля в Казахстане: Минэнерго предлагает проводить до четырех проверок ТЭЦ в год

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Требуется увеличение предельного тарифа на услугу по поддержанию готовности электрической мощности с 590 тысяч до 2 млн тенге за МВт в месяц с последующим индексированием на уровень инфляции

Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Болат Акчулаков на заседании правительств предложил ряд мер по усилению энергетического контроля в Казахстане.





Как рассказал глава Минэнерго, в настоящее время проверки субъектов проводятся на основании проверочных листов, в которых отражаются требования нормативных правовых актов.





Однако в проверочные листы не вошли требования по эксплуатации энергооборудования, изложенные в местных инструкциях по эксплуатации и инструкциях заводов-изготовителей, которые не относится к НПА. Данные требования являются обязательными для поддержания надлежащего технического состояния энергооборудования энергопредприятий и потребителей", - пояснил он.





Министерством энергетики были подготовлены поправки по усилению функции органа государственного энергетического надзора и были внесены в проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам теплоэнергетики и электроэнергетики". Также был проведен анализ регуляторного воздействия в части усиления государственного энергетического контроля.





Акчулаков обратился с просьбой поддержать подходы Минэнерго по усилению энергетического контроля в части:





выведения за рамки Предпринимательского кодекса с проведением энергетического контроля электрических станции, тепловых и электрических сетей;





осуществления контроля без применения критериев оценки степени риска и проверочных листов;





проверки станций, тепловых и электрических сетей ежегодно не более четырех раз;





передачи от МИО контроля за магистральными тепловыми сетями в комитет;





принудительного исполнения предписаний в судебном порядке;





контроля по мере возникновения аварий и технологических нарушений;





проведения проверок ремонтных работ и исполнения инвестиционных соглашений;





увеличения штрафов в КоАП и наложение их на первых руководителей предприятий.





Министр также напомнил, что в реализацию послания главы государства от 1 сентября 2022 года прорабатывается вопрос принятия в 2023 году новой программы "Тариф в обмен на инвестиции".





Обеспечение инвестиций в электрические станции позволит вовлечь существующие резервы самым быстрым и эффективным образом. Программа позволит реконструировать, модернизировать и расширить действующие активы энергопроизводящих организаций и тем самым повысить надежность работы энергосистемы и обеспечить исполнение снижения износа генерирующих мощностей на 15% к 2035 году", - пояснил он.





По его словам, будут определены приоритетные проекты, требующие инвестиций на основании технического аудита станций, осуществляющих теплоснабжение и имеющих критический уровень износа.





Кроме того, требуется увеличение предельного тарифа на услугу по поддержанию готовности электрической мощности с 590 тысяч до 2 млн тенге за МВт в месяц с последующим индексированием на уровень инфляции", - добавил Акчулаков.



