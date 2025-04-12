Узбекистан станет седьмым участником Евразийского банка развития

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Алматы. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал закон, одобряющий присоединение Узбекистана к Соглашению об учреждении Евразийского банка развития (ЕАБР). Узбекистан станет седьмым участником банка и третьим по величине акционерного участия с долей в капитале 10%. Принятие закона обеспечивает право на полное и эффективное участие в деятельности банка, сообщили в пресс-службе ЕАБР.





Приветствуем решение Узбекистана стать государством - участником Евразийского банка развития. Это партнерство открывает большие возможности для экономического развития Узбекистана и всего региона. ЕАБР поддержит Узбекистан в его стремлении расти устойчиво и быстро, повышать благосостояние своих граждан. Банк уже начал проработку инвестиционных проектов в республике, первые из которых намерен профинансировать в этом году. С каждым новым проектом и каждым новым участником мы продолжаем выполнять свою миссию, содействуя устойчивому развитию Евразийского региона", - отметил председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов.





Присоединение Узбекистана создаст новые возможности для республики по модернизации транспортной инфраструктуры, энергетического комплекса, водного сектора, ускорит промышленное и сельскохозяйственное развитие. Расширение членства банка несет преимущества и для его текущих стран-участниц, в том числе для промышленной кооперации, развития торговых связей и продовольственной безопасности.





Решение о принятии Республики Узбекистан в состав участников ЕАБР было утверждено советом банка 16 июля 2024 года. В декабре 2024 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге объявил о намерении завершить все необходимые процедуры и присоединиться к ЕАБР в начале 2025 года. В январе закон принят законодательной палатой олий мажлиса, а в марте - одобрен сенатом Республики Узбекистан.





Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.