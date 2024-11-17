16.11.2024, 15:48 20436

В Астане людям с инвалидностью незаконно начислили порядка 10 млн тенге налогов

Из 1683 социальных объектов доступом обеспечено всего 800
В Астане людям с инвалидностью незаконно начислили порядка 10 млн тенге налогов
Фото: Pexels.com
Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Астаны выявила незаконное обложение налогами лиц с инвалидностью.

Проведенной проверкой выявлено незаконное начисление налоговых платежей 380 лицам почти на 10 млн тенге.

Кроме того, мониторингом портала "Интерактивная карта доступности" установлено, что из 1683 социальных объектов доступом к социальным объектам обеспечено всего 800", - рассказали в столичной прокуратуре.


По акту надзора на 6 объектах обеспечен доступ 11 531 лицу с ограниченными возможностями.

Напомним, премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства раскритиковал качество пандусов и съездов для инвалидов, а также заявил, что в Казахстане к потребностям людей с инвалидностью адаптировано лишь 45% инфраструктуры. Он дал ряд поручений министерствам по улучшению среды для людей с инвалидностью. В том числе Бектенов поручил оказывать поддержку службам инватакси и увеличить парк таких автомобилей, чтобы люди не ожидали очереди на поездку.

 
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16.11.2024, 11:29 26191

РЖД восстанавливает прямое сообщение с Москвой из Казахстана

Также будет открыто беспересадочное сообщение Новосибирск - Барнаул - Риддер
РЖД восстанавливает прямое сообщение с Москвой из Казахстана
Фото: РЖД
Москва. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - "Российские железные дороги" восстанавливают прямое сообщение с Москвой из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, сообщает Telegram-канал РЖД.

Восстановлено прямое сообщение с Москвой из Ташкента (Узбекистан), Бишкека (Кыргызстан) и Караганды (Казахстан)", - говорится в сообщении РЖД.


Также будет открыто беспересадочное сообщение Новосибирск - Барнаул - Риддер (Казахстан).

Как отметили в компании, график движения поездов будет введен 15 декабря впервые сразу на три года. На 2024-2027 годы предусмотрено курсирование 627 пар поездов дальнего следования.

Продажа билетов на них была открыта заблаговременно на сайте компании: за 90-120 суток на внутрироссийские поезда и за 45-60 суток - на международные.
 
16.11.2024, 10:14 28556

Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана

Также агентством отмечаются относительно низкие риски наложения широкомасштабных вторичных санкций
Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Фото: Depositphotos
Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне "BBB", прогноз "стабильный", сообщили в Министерстве национальной экономики Казахстана.

Среди фундаментальных факторов, поддерживающих рейтинг Казахстана, остаются сильные внешние буферы, которые значительно превышают средний показатель среди стран с аналогичным рейтингом и обеспечивают финансовую гибкость страны, рассказали в МНЭ.

Валютные активы Национального фонда Республики Казахстан и официальные золотовалютные резервы достигли эквивалента 38% ВВП, чему способствовала доходность инвестиций на уровне 8,4% и рост цен на золото", - пояснили эксперты.


Аналитиками отмечены предпринимаемые шаги по развитию таких секторов, как транспорт и возобновляемая энергия, что способствует постепенному уменьшению зависимости от нефтяной отрасли. Также агентством отмечаются относительно низкие риски наложения широкомасштабных вторичных санкций.
 
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Теги:РейтингFitch Ratings
16.11.2024, 09:05 30466

Китай и Россия рассматривают возможность поставок газа через Казахстан

Мощность нового маршрута может составить 35 млрд кубометров в год
Китай и Россия рассматривают возможность поставок газа через Казахстан
Фото: Depositphotos
Москва. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Россия и Китай потенциально рассматривают новый маршрут поставок газа через Казахстан мощностью 35 миллиардов кубометров в год, сообщил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак.

Потенциально рассматриваем сейчас с китайскими друзьями новый маршрут (поставок газа. - Прим. ред.) через Казахстан, который может составить порядка до 35 миллиардов кубометров газа", - цитирует российского вице-премьера РИА Новости.


Напомним, в 2023 году транзит российского газа через Казахстан составил 1,28 млрд кубометров, за январь-август текущего года - 3,47 млрд кубометров

 
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Теги:ГазПоставкиКитай
15.11.2024, 19:04 48656

За 10 месяцев объем перевозок через морские порты Казахстана составил 6,2 млн тонн

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем перевозок вырос на 3%
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За 10 месяцев объем перевозок через морские порты Казахстана составил 6,2 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем перевозок вырос на 3%, в том числе транзитных грузов - на 18%, сообщает пресс-служба Комитета железнодорожного и водного транспорта МТ РК.

Отмечается рост в обработке грузовиков через паромный комплекс Курык на 22% и увеличение контейнерных перевозок через порт Актау на 84%, включая около 27 тыс. контейнеров в транзитном сообщении Восток - Запад.

Также в 2024 году терминал "Саржа" порта Курык за указанный период обработал порядка 55 тыс. тонн грузов (цветные металлы, аммофос, ячмень) в направлении Турции и Ирана. В то же время с терминала "Ерсай" порта Курык в 2024 году транзитом через Казахстан из Азербайджана в Узбекистан транспортировано 153 единицы негабаритных грузов.

Напомним, что в октябре 2024 года введен в эксплуатацию еще один зерновой терминал в порту Курык мощностью 1 млн тонн в год. В рамках поручения главы государства ведется планомерная работа по созданию на базе порта Курык полноценного логистического кластера.
 
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Теги:грузПортКазахстан
15.11.2024, 18:00 49751

В Казахстане появится институт коневодства

Вопрос о его открытии уже давно поднимают эксперты
В Казахстане появится институт коневодства
Фото: Depositphotos
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт в ходе своего выступления на первом форуме работников сельского хозяйства поручил правительству страны создать институт коневодства, сообщает пресс-служба главы государства.

В этом году был принят специальный закон по сохранению и воспроизводству отечественных пород лошадей. Таким образом, сделан еще один важный шаг. Поручаю правительству создать институт коневодства. Вопрос о его открытии уже давно поднимают эксперты. Уполномоченные органы должны в кратчайшие сроки проработать данный вопрос и определить источники финансирования", - заявил президент.


По его словам, в Казахстане выращивают несколько видов лошадей.

Среди них особое место занимает порода джабе, история которой неразрывно связано с жизнью и бытом казахского народа. Позднее были выведены костанайская, кушумская, мугалджарская породы. Каждая из них имеет свои достоинства и особенности. В одном из своих выступлений я уже говорил об адайской породе, являющейся бесценным богатством Мангистау. Тогда я поручил принять конкретные меры по популяризации этой породы в мире. В настоящее время порода адай получила официальное признание. Сегодня эти величественные скакуны достойно представляют нашу страну на различных скачках и соревнованиях. Костанайская лошадь тоже отличается выносливостью, но, к сожалению, эта порода находится на грани исчезновения. На сегодняшний день осталось всего 280 голов. Поэтому ключевыми задачами наряду с увеличением поголовья лошадей является повышение их племенных и продуктивных качеств", - добавил глава государства.


Ранее сообщалось, что в РК появятся три новых направления субсидирования коневодства.
 
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Теги:РКсозданиеинститутконеводство
15.11.2024, 16:29 54291

Вопрос целесообразности заключительного этапа всеобщего декларирования поднял глава государства

Вопрос целесообразности заключительного этапа всеобщего декларирования поднял глава государства
Фото: Depositphotos
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе первого форума работников сельского хозяйства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о целесообразности четвертого этапа всеобщего декларирования доходов.

Глава государства отметил, что, согласно планам, в следующем году декларации будут сдавать еще около 8 млн человек.

Однако следует учесть тот факт, что концепция всеобщего декларирования доходов была принята уже 14 лет назад. За это время страна добилась значительного прогресса в сферах цифровизации и финтеха. Обеспечена интеграция баз данных различных государственных учреждений. Усилен финансовый и налоговый контроль. С учетом этих масштабных изменений возникает вопрос целесообразности сдачи деклараций гражданами, подпадающими под четвертый, заключительный этап. Правительству необходимо проработать решение этого вопроса", - сказал Токаев.


В своем выступлении глава государства также анонсировал включение в систему государственных наград еще 9 почетных званий.

В частности, в знак признания огромного вклада работников сельского хозяйства в развитие страны будет учреждено звание "Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері". Депутаты рассматривают вопрос о внесении изменений в соответствующие законы", - заключил Токаев.


Напомним, с 2024 года декларацию обязаны представить руководители, учредители (участники) юридических лиц, ИП, а также их супруги. Срок представления декларации до 15 сентября 2024 года. В 2025 году стартует четвертый, заключительный этап всеобщего декларирования, который охватывает всех граждан Казахстана.
 
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Теги:ТокаевДекларирование
15.11.2024, 15:58 55396

Льготные кредиты для казахстанских фермеров станут доступны в декабре   Дополнено

Объем льготного кредитования аграриев будет доведен до полутора триллионов тенге
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Льготные кредиты для фермеров станут доступны в декабре текущего года, об этом в ходе первого форума работников сельского хозяйства сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Залог богатого урожая - своевременное финансирование посевных и уборочных работ. Ежегодно фермеры испытывали трудности с посевной из-за задержек по выплатам. Поэтому по моему поручению льготные кредиты на весенние полевые работы будут доступны уже с декабря текущего года. В результате фермеры смогут заблаговременно закупить топливо, запчасти, другие необходимые товары и услуги", - сказал президент.


Он подчеркнул, что Казахстан отошел от сложной и непрозрачной схемы предоставления кредитов через субсидирование процентных ставок. Теперь фермеры получают льготные кредиты на весенние полевые и уборочные работы напрямую по ставке 5%. Впервые объем такого кредитования превысил полтриллиона тенге (580 млрд тенге, ранее 180 млрд тенге), в последующем он будет доведен до полутора триллионов тенге.

Урожайность зерновых культур в этом году составила 16 центнеров с гектара, что существенно выше средних многолетних значений. С некоторых полей убрано 40 и более центнеров с гектара при достаточно высоком качестве и уровне клейковины (32%). Это стало возможным благодаря применению современных агротехнологий, использованию высококачественных семян, удобрений и пестицидов, а также обновлению сельхозтехники.

Отмечая рекордный урожай зерновых культур в нынешнем году, президент отметил задачу по его сохранению и недопущению обвала цен.

Поручаю правительству организовать через Продкорпорацию закуп зерна у фермеров в объемах, достаточных для удержания приемлемых цен на рынке. В целях высвобождения мощностей хранения в зерносеющих регионах министерствам сельского хозяйства и транспорта следует оперативно обеспечить перемещение зерна в другие области. Здесь необходима слаженная работа акимов регионов", - сказал глава государства.


Также он обратил внимание на необходимость активной работы по индустриализации АПК.

В ближайшие годы будет построено 116 современных молочно-товарных ферм, что позволит нарастить объемы производства молока на 600 тысяч тонн. Намечен ввод в эксплуатацию 29 мясных птицефабрик общей мощностью более 220 тысяч тонн мяса в год, а также 11 яичных птицефабрик мощностью 850 миллионов яиц в год. Планируется создать 6 откормочных площадок на почти 100 тысяч голов крупного рогатого скота, а также запустить комплекс для откорма 50 тысяч голов мелкого рогатого скота. Кроме того, правительством прорабатывается открытие первой специализированной биржи, которая обеспечит цивилизованные правила торговли скотом и позволит устранить непродуктивных посредников между фермерами и покупателями", - поделился планами президент.


Еще одной задачей глава государства определи развитие сельскохозяйственной науки, где одним из стратегических приоритетов является возрождение селекции и семеноводства. Он обратил внимание на низкую долю отечественных семян в производстве некоторых культур.

Эту проблему нужно срочно решать (...) Поручаю правительству обеспечить аграриев семенами отечественного производства. В 2028 году данный показатель должен быть увеличен до 80%, а доля высококачественных (то есть элитных) семян должна составить не менее 15%. Для достижения этого результата следует изучить передовой опыт зарубежных стран", - распорядился Касым-Жомарт Токаев.


Кроме того, глава государства затронул вопрос повышения доступности сельхозтехники. Он отметил, что правительству нужно сделать акцент на повышение производительности труда, поддержку мелкоузловой сборки, локализацию импортных комплектующих и создание продуктивных рабочих мест.

Следует укрепить экспортный потенциал сельского хозяйства.

Токаев также обратил внимание, что развитию экспортного потенциала страны препятствуют транспортно-логистические ограничения. В стране фиксируются значительные потери собственной сельхозпродукции из-за недостатков систем логистики и хранения. Поэтому важным направлением должно стать развитие инфраструктуры хранения, в том числе элеваторов, овоще- и фруктохранилищ.

В последние годы одним из главных вопросов повестки моих международных переговоров является решение стратегической задачи по становлению Казахстана как полноценного транспортно-логистического центра Евразии. Большое значение в этом вопросе имеет удобный выход на указанные коридоры, а также улучшение внутренней логистики. Поэтому на ближайшие шесть лет (до 2030 года) мы наметили масштабную модернизацию железнодорожной сети. Планируется отремонтировать 11 тысяч и построить более 5 тысяч километров железных дорог (...) Продолжается масштабная работа по развитию сети автомобильных дорог. До конца года будет завершено строительство дорог Астана - Балхаш - Алматы, Талдыкорган - Усть-Каменогорск, Актобе - Кандыагаш и Атырау - Астрахань", - пообещал глава государства.


Дополнено 15.11.2024, 18.20

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в канун Дня работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности за плодотворный труд в сфере отечественного агропромышленного комплекса, вклад в инфраструктурное развитие сельской отрасли Казахстана наградил группу работников сферы, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с орденом "Отан" присуждено генеральному директору товарищества "Зенченко и К" Геннадию Зенченко.

Кроме того, ряд работников сельского хозяйства стали кавалерами орденов "Барыс" ІІ, ІІІ степеней, "Парасат" и "Құрмет", "Еңбек даңқы" ІІІ степени, а также награждены медалью "Ерен еңбегі үшін".

Также президент осмотрел выставку сельхозтоваропроизводителей, на которой были представлены продукты глубокой переработки, современные агротехнологии, инвестиционные проекты, в том числе и с участием иностранных инвесторов.
 
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Теги:кредитыфермеры
15.11.2024, 12:33 50196

Строительство первого контейнерного хаба началось на побережье Каспия

Проект реализуют ГК "Порт Ляньюньган" совместно с Актауским морским торговым портом
Актау. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - в Мангистауской области началось строительство первого контейнерного хаба на побережье Каспийского моря, который увеличит пропускную способность порта Актау до 240 тыс. ДФЭ (двадцатифутовых эквивалентов) в год.

Проект реализуют ГК "Порт Ляньюньган" совместно с Актауским морским торговым портом.


Строительство хаба позволит увеличить транспортировку контейнеров в Транскаспийском направлении через Азербайджан, Грузию, Турцию и переориентировать часть транзитных грузов, следующих из Китая в Европу", - говорится в сообщении Минтранса.


В настоящее время ведутся работы по землеустройству. На объекте задействовано более 20 единиц спецтехники.

На сегодняшний день показатель по контейнерным перевозкам через морские порты увеличился на 84% и составил 58 тыс. ДФЭ, при этом рост контейнерных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) отмечается в 2,7 раза", - отметили в ведомстве.


Завершить указанные работы планируется в середине 2025 года.

Ранее между Китаем и Казахстаном открылся новый маршрут грузоперевозок со станции Усу, через ж/д КПП Алашанькоу и Хоргос, для экспорта товаров на рынки Европы и Центральной Азии. Всего по этому маршруту в ноябре из Китая отправятся четыре грузовых состава
 

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