В Атырауской области приступили к бурению первой поисковой скважины на участке Тайсойган

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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году общий объем перевозок зерна по сети КТЖ составил 10,6 млн тонн, сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы"





По информация КТЖ, в минувшем году внутренние перевозки зерна увеличились на 13% и превысили 2,5 млн тонн, а экспорт составил 8,1 млн тонн. В прошлом году возросли перевозки зерна в страны Центральной Азии: в Таджикистан - на 20%, в Кыргызстан - на 92%, в Азербайджан - на 86%. Погрузка зерна в Иран увеличилась в два раза.





Отмечается, что перевозки продуктов перемола также показали положительную динамику. В 2024 году объем перевозок составил 3,2 млн тонн, что на 2% больше по сравнению с 2023 годом. Экспорт продуктов перемола увеличился на 3% и достиг 2,3 млн тонн. Растет экспорт продуктов перемола в страны Центральной Азии, включая Таджикистан, Туркменистан и Кыргызстан, где наблюдается значительный рост - 4%, 5% и 41% соответственно. Китай увеличил импорт казахстанских продуктов перемола на 34%.



