08.01.2025, 18:30 21976

В Атырауской области приступили к бурению первой поисковой скважины на участке Тайсойган

Бурение поисковых скважин на участке Тайсойган - важный этап в укреплении энергетического потенциала Атырауской области
В Атырауской области приступили к бурению первой поисковой скважины на участке Тайсойган
Фото: kmg.kz
Атырау. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Дочернее предприятие национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз"  - акционерное общество "Эмбамунайгаз" приступило к бурению первой поисковой скважины на участке Тайсойган в Атырауской области, сообщает пресс-служба КМГ.

Участок представляет собой серию надсолевых мезозойских структур в пределах Прикаспийского осадочного бассейна. Запланировано бурение 8 структур до конца 2025 года глубиной от 400 до 3800 метров. Объекты были подготовлены к бурению на основе проведенной широкомасштабной сейсморазведки 3D в объеме 5600 квадратных метров", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что все операции по недропользованию проводятся в строгом соответствии с законодательством РК и экологическими требованиями.

Геологоразведочные проекты АО НК "КазМунайГаз" направлены на поиск углеводородов и увеличение ресурсной базы страны. Их реализация приобретает особую важность в регионах со зрелыми месторождениями, где наблюдается естественное истощение запасов. Бурение поисковых скважин на участке Тайсойган - важный этап в укреплении энергетического потенциала и экономической стабильности Атырауской области", - добавили в компании.


Ранее "КазМунайГаз" и "Татнефть" приступили к бурению поисковой скважины на участке Каратон Подсолевой.
 
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Теги:Атыраускважинабурение

новости по теме

08.01.2025, 15:51 31241

Более 8 млн тонн зерна экспортировал Казахстан железнодорожным транспортом в 2024 году

В 2024 году общий объем перевозок зерна по сети КТЖ составил 10,6 млн тонн
Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году общий объем перевозок зерна по сети КТЖ составил 10,6 млн тонн, сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы"

По информация КТЖ, в минувшем году внутренние перевозки зерна увеличились на 13% и превысили 2,5 млн тонн, а экспорт составил 8,1 млн тонн. В прошлом году возросли перевозки зерна в страны Центральной Азии: в Таджикистан - на 20%, в Кыргызстан - на 92%, в Азербайджан - на 86%. Погрузка зерна в Иран увеличилась в два раза.

Отмечается, что перевозки продуктов перемола также показали положительную динамику. В 2024 году объем перевозок составил 3,2 млн тонн, что на 2% больше по сравнению с 2023 годом. Экспорт продуктов перемола увеличился на 3% и достиг 2,3 млн тонн. Растет экспорт продуктов перемола в страны Центральной Азии, включая Таджикистан, Туркменистан и Кыргызстан, где наблюдается значительный рост - 4%, 5% и 41% соответственно. Китай увеличил импорт казахстанских продуктов перемола на 34%.

Напомним, Казахстан увеличил экспорт зерна нового урожая на 54%.
 
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Теги:зерноЭкспортперевозки
08.01.2025, 12:57 40956

Казахстан сократит добычу нефти в 2025 году

Вместо ранее прогнозируемых 97,2 млн тонн в этом году планируется добыть на 1 млн тонн нефти меньше - 96,2 млн тонн
Казахстан сократит добычу нефти в 2025 году
Фото: Depositphotos
Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики РК опубликовало новые данные по прогнозу добычи нефти на 2025 год.

По данным ведомства, прогнозируемая добыча нефти составит 96,2 млн тонн, на 1 млн тонн меньше, чем планировалось ранее.

Ранее Миннацэкономики прогнозировало добычу нефти на 2025 год на уровне 97,2 млн тонн.

В ноябре прошлого года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев сообщил, что в Казахстане снизился объем добычи нефти. За 11 месяцев 2024 года добыча нефти составила 80,5 млн тонн. Министр связал это с проведением капитального ремонта на крупных месторождениях.

В конце декабря премьер-министр поручил Минэнерго Казахстана обеспечить добычу нефти в 2025 году на запланированном уровне.

Между тем, в июне прошлого года сообщалось, что страны ОПЕК продолжат сокращать добычу нефти до 2025 года. Мера направлена ​​на стабилизацию рынка в условиях слабого спроса и конкуренции со стороны США.

В прогнозе Ассоциации финансистов Казахстана, опубликованном в декабре, тоже говорится, что сокращение объема добычи нефти в Казахстане происходит из-за необходимости выполнения сделки ОПЕК+ и замедления экономического роста у основных потребителей казахстанского сырья (КНР и ЕС). Из-за этого курс доллара США в 2025 году может вырасти до 545 тенге.
 
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Теги:ЭкономикаМинэнергоНефтьДобыча
06.01.2025, 16:28 123201

Зарплата ряда госслужащих вырастет на 20% в 2025 году

Повышение зарплаты затронет порядка 600 тысяч граждан
Зарплата ряда госслужащих вырастет на 20% в 2025 году
Фото: Depositphotos
Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана.

В 2025 году году продолжилось поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих в среднем на 20%.

Повышение заработной платы затронет порядка 600 тыс. гражданских служащих, работающих по таким специальностям, как: бухгалтеры, экономисты, юристы, архивариусы, библиотекари, музееведы, лесники, технический персонал и другие.

Таким образом, в период с 2022 по 2025 годы зарплата отдельных категорий гражданских служащих увеличится в 2 раза.

Какие ставки МРП и МЗП установлены на 2025 год.
 
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Теги:ЗарплатаРостгосслужащие
06.01.2025, 13:08 127606

Курс тенге продолжает падать в Казахстане

Курс доллара за минувший месяц вырос на 16,75 тенге
Курс тенге продолжает падать в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам вчерашних торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара вырос на 1,20 тенге и составил 526,30 тенге за доллар.

Всего за минувший месяц доллар вырос на 16,75 тенге. В обменниках Алматы и Астаны курс доллара варьируется от 528 до 534 тенге.

В Ассоциации финансистов Казахстана рассказали о возможных причинах ослабления национальной валюты.

По итогам 2024 года, объемы трансфертов из Нацфонда составили 10,2 млрд долларов. Это на 7,3% выше показателя за 2023 год.

На первых биржевых торгах 2025 года нацвалюта была под давлением продавцов, которые, вероятно, отыгрывали новости о снижении объемов продажи инвалюты из Нацфонда в январе и негативные данные по инфляции за прошедший год. Средневзвешенный курс USD по итогам торгов воскресенья вырос до 526,30 тенге за доллар (+1,20 тенге). При этом объем торгов был невысоким - 119,5 млн долларов (-80,5 млн), что во многом обусловлено низкой активностью игроков после продолжительных выходных в стране. Между тем объемы конвертации трансфертов из Нацфонда в январе снизятся до 750-850 млн долларов (900 в декабре), а по итогам 2024 года они составили рекордные 10,2 млрд долларов (9,5 млрд долларов в 2023 году). Несмотря на заявление о приостановке валютных интервенций, их объем в декабре составил 308 млн долларов (1,0 млрд долларов в ноябре). Между тем инфляция за 2024 год составила 8,6% (9,8% в 2023 году), существенно превышая целевой показатель в 5%", - пояснили в ассоциации.


Цены на нефть Brent на сегодняшних азиатских торгах удерживаются у высокой отметки 76,4 доллара за баррель (-0,4%).

Среди основных факторов такого движения отметим довольно холодную зиму в Европе и США (растет потребление сырья), ожидания значительного фискального стимулирования экономики КНР и относительно стабильного глобального экономического роста в текущем году", - сообщает источник.


По мнению АФК, ключевыми событиями для рынка в текущем месяце могут выступить макроданные из США, ЕС и КНР, изменение геополитического фона и отдельные политические события.

Ранее Нацбанк РК сообщал, что в декабре курс тенге ослаб на 2,5%.
 
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Теги:ТенгеКурсРКПадение
06.01.2025, 12:30 129446

Завод по производству топлива для АЭС вышел на проектную мощность

Проектная мощность составляет 200 тонн низкообогащенного урана в виде тепловыделяющих сборок
Завод по производству топлива для АЭС вышел на проектную мощность
Фото: АО НАК Казатомпром
Усть-Каменогорск. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2024 года казахстанско-китайское совместное предприятие ТОО "Ульба-ТВС" достигло проектной мощности, сообщает пресс-служба АО НАК "Казатомпром".

По итогам третьего года работы предприятие выполнило поставленную цель, произведя в 2024 году 200 тонн в перерасчете на низкообогащенный уран. Этот объем соответствует количеству ядерного топлива, необходимому для перезагрузки шести ядерных реакторов", - сообщает пресс-служба компании.


АО НАК Казатомпром

Для справки

"Ульба-ТВС" - единственное на территории Центральной Азии производство по выпуску топлива для атомных электростанций.

Проект реализуется "Казатомпромом", в лице своей дочерней организации - Ульбинского металлургического завода, совместно с China General Nuclear Power Corporation.

Производство ядерного топлива на "Ульба-ТВС" было запущено в ноябре 2021 года. Все тепловыделяющие сборки, произведенные на данном заводе, поставляются на АЭС Китая.

Ранее сообщалось, что дочерняя компания "Росатома" - "Ураниум Уан Груп" - продала 49,979% акций АО "СП "Заречное" в пользу компании SNURDC Astana Mining Company Limited.
 
05.01.2025, 15:43 153006

Казахстан увеличил экспорт зерна нового урожая на 54% - МСХ

С сентября по 25 декабря 2024 года экспортировано 3,7 млн тонн зерна нового урожая
Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Экспорт зерна нового урожая вырос на 54% за год, сообщает Министерство сельского хозяйства Казахстана.

С сентября по 25 декабря 2024 года экспортировано 3,7 млн тонн зерна нового урожая, что на 54% выше аналогичного периода 2023 года (2,4 млн тонн), информирует Минсельхоз, ссылаясь на данные АО НК "Қазақстан темір жолы".

При этом рост экспорта в Узбекистан составил 44% (с 994 тыс. тонн до 1 427 тыс. тонн), в Таджикистан - 53% (с 385 тыс. тонн до 589 тыс. тонн), Афганистан - 52% (с 120 тыс. тонн до 182 тыс. тонн), в Кыргызстан - 22% (с 59 тыс. тонн до 72 тыс. тонн). Экспорт в Иран через порт Актау увеличен в 30,2 раза, с 14 тыс. тонн до 435 тыс. тонн.

В целом, подытожили в ведомстве, за 11 месяцев текущего года перевезено 9,2 млн. тонн зерновых грузов, из которых 2,2 млн тонн по внутренним сообщениям и 7 млн тонн на экспорт.

Напомним, в 2024 году аграриями республики был собран рекордный урожай зерновых культур - при средней урожайности 16,1 ц/га намолочено 26,7 млн тонн зерна. Для сравнения: в 2023 году средняя урожайность составила 10 ц/га.

 
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Теги:зерноЭкспортРост
05.01.2025, 11:33 159866

В декабре курс тенге ослаб на 2,5% - Нацбанк РК

На внутреннем рынке сохранялся повышенный спрос на иностранную валюту со стороны экономических агентов при ограниченном предложении
В декабре курс тенге ослаб на 2,5% - Нацбанк РК
Фото: Depositphotos
Алматы. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам декабря курс тенге ослаб на 2,5%, до 525,10 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 262 до 254 млн долларов США. Общий объем торгов составил 5,3 млрд долларов США. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.

Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за декабрь составили 900 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 17% от общего объема торгов или порядка 43 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты", - отметили в Нацбанке.


По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в январе 2025 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 750 до 850 млн долларов США.

Доля валютных активов в ЕНПФ на конец 2024 года составляет чуть выше 40%. В декабре Национальный банк не осуществлял покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов. Покупка валюты в ЕНПФ в январе 2025 года не планируется.

Отмечается, что на внутреннем валютном рынке сохранялся повышенный спрос на иностранную валюту со стороны экономических агентов при ограниченном предложении.

В целях недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты в отдельные периоды в декабре Национальный банк проводил валютные интервенции. Объем продажи валюты по итогам месяца составил 307,6 млн долларов США", - уточнили в Нацбанке.


Ранее сообщалось, что курс тенге к доллару за 2024 год снизился на 13,6%.
 
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Теги:НацбанкДекабрьТенгеКурс
01.01.2025, 15:15 290051

В новом году в Казахстане внедрят механизм "социального кошелька"

Государственная поддержка должна быть ориентирована на действительно нуждающихся в ней граждан, оказываться на принципах справедливости, открытости и эффективности
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане по поручению президента Касым-Жомарта Токаева с начала 2025 года будет внедрен механизм "социального кошелька".

Следует признать, что сейчас меры поддержки предоставляются без учета реальных доходов граждан. Нередко их получают состоятельные семьи, вовсе не нуждающиеся в такой помощи. Нужно усовершенствовать инструменты поддержки населения с учетом данного аспекта", - заявил глава государства в послании народу Казахстана 2 сентября 2024 года.


По его словам, государственная поддержка должна быть ориентирована на действительно нуждающихся в ней граждан, оказываться на принципах справедливости, открытости и эффективности.

Глава государства отметил, что более половины государственного бюджета идет на социальную сферу.

Премьер-министр страны Олжас Бектенов поручил министерствам труда здравоохранения, просвещения и акиматам регионов обеспечить запуск "социального кошелька" с 1 января 2025 года.
 
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