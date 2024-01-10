В Казахстане индекс роста цен на СЗПТ стал самым низким за последние пять лет   

Также в РК сформированы запасы овощей на зимне-весенний период 2024 года в объеме 174,1 тысячи тонн

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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане индекс роста цен на социально значимые продовольственные товары стал самым низким за последние пять лет, - В Казахстане индекс роста цен на социально значимые продовольственные товары стал самым низким за последние пять лет, сообщает пресс-служба премьер-министра Республики Казахстан.





Как отметила на совещании в правительстве первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова, для удержания уровня инфляции в 2024 году в коридоре 6-8% в ведомстве рассчитали индикативные розничные значения в разрезе социально значимых товаров по каждому региону с учетом их специфики, текущей ситуации и пятилетних тенденций.





Проект индикативных цен на СЗПТ в разрезе регионов и товаров рассчитан на основе целевого уровня инфляции в пределах 6-8% за 2024 год. Рекомендуемые показатели учитывают текущую рыночную конъюнктуру, фактор сезонности и прогнозные тренды. Также будет продолжена работа региональных комиссий по расследованию посреднических схем", - сообщила Айжан Бижанова.





Ситуацию по стабилизации цен на муку и хлеб, запасам овощей в стабфондах озвучил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.





Фото: primeminister.kz





В настоящее время, по данным акиматов, у СПК имеются запасы муки в объеме 25,7 тысячи тонн, в том числе в стабфондах - 14,1 тысячи тонн, в рамках оборотной схемы - 11,5 тысячи тонн. Ведется работа по обеспечению регионов льготной пшеницей в рамках меморандумов акиматов и Продкорпорации. Утвержденный объем пшеницы на сентябрь-декабрь 2023 года составляет 64,5 тысячи тонн, уже отгружено 60,8 тысячи тонн пшеницы", - сказал он.





По его словам, сформированы запасы овощей на зимне-весенний период 2024 года в объеме 174,1 тысячи тонн.





Также отмечается, что этого достаточно для оказания регулирующего воздействия на рынок в период с февраля по апрель.





Вице-министр напомнил акиматам о необходимости как можно скорее заключать форвардные договоры на поставку раннего урожая, чтобы предотвратить рост цен на овощи с мая по июль.





На межсезонье этого года финансирование должно было начаться с 1 августа прошлого года. Однако регионы до сих пор не представили форвардные договоры на поставку ранних овощей", - подчеркнул Тасжуреков.





Подводя итоги совещания Серик Жумангарин отметил, что инфляционные ожидания казахстанцев в прошлом году были высокими, эти же тенденции влияли на инфляцию 2022-2023 годов. Во многом благодаря слаженной работе регионов в прошлом году удалось сдержать рост цен на СЗПТ. Даже к Новому году казахстанцы не увидели сильного подорожания, а для населения основными товарами-маркерами инфляции всегда были продукты питания.





В этом году стоит задача войти в коридор инфляции 6-8%. Необходимо составить конкретный план по разбронированию запасов овощей и начинать эту работу не в конце февраля, а гораздо раньше. Нужно повысить эффективность межрегиональной транспортной логистики, чтобы плодоовощная продукция в случае необходимости доставлялась из одного региона в другой за считанные дни. Надо также усилить работу региональных комиссий по выявлению непродуктивных посредников", - добавил он.



