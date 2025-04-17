В Казахстане появится закон о фондах целевого капитала

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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента одобрили в первом чтении законопроект "О фондах целевого капитала (эндаумент-фондах)", передает корреспондент агентства.





Создается правовая основа для прозрачного формирования и функционирования фондов целевого капитала и эндаумент-фондов. Законопроект четко определяет сферы финансирования эндаумент-фондов: образование, наука и инновационная деятельность, массовый спорт, лекарственное обеспечение и оказание медицинских услуг, социальная защита населения", - сообщает пресс-служба мажилиса.





Отмечается, что в состав активов эндаумент-фонда могут входить денежные средства, ценные бумаги, недвижимость и интеллектуальная собственность. Передать имущество в эндаумент возможно на неограниченный срок, но не менее 10 лет. При этом стоимость переданного имущества должна быть сохранена, расходовать разрешается только инвестиционный доход от его управления.





При превышении активов установленного проектом закона порога они в обязательном порядке подлежат передаче в доверительное управление профессиональной управляющей компании. По предложению депутатов порог установлен в размере 10 тысяч МРП, а срок на передачу активов - 3 месяца. До тех пор они могут размещаться на депозитах банков второго уровня.





Как уточнили в мажилисе, закон не будет распространяться на деятельность эндаумент-фондов автономных организаций образования.





Для управления эндаумент-фондом предусматривается создание фонда целевого капитала, представляющего собой некоммерческую организацию. Он будет действовать на основании типового устава, утверждаемого уполномоченным органом в сфере благотворительности, и может создавать несколько эндаумент-фондов, если это предусмотрено договорами целевого вклада или пожертвования", - отметили в пресс-службе нижней палат парламента.





Лимиты на административно-управленческие расходы фонда целевого капитала определены в пределах 15% от инвестиционного дохода, а в случае его отсутствия - не более 0,5% от средней стоимости чистых активов эндаумент-фонда за отчетный год.