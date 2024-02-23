22.02.2024, 10:17 29166
В Казахстане продлили запрет на вывоз отходов и лома черных металлов
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Введен в действие приказ министра промышленности и строительства от 21 февраля "О некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных металлов".
Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан железнодорожным видом транспорта отходов и лома черных металлов, слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки) (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 7204)", - говорится в документе.
Под исключение попадают:
- отходы и лом легированной стали, коррозионностойкой стали содержащей 8 мас. % или более никеля,
- бывшие в употреблении трубы, рельсы, элементы железнодорожного полотна и подвижного состава,
- трубы, трубки и профиля полые, из чугунного литья,
- трубы, трубки и профиля полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья), труб для нефте- или газопроводов,
- трубы и трубки прочие, с круглым сечением, наружный диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов, труб для нефте- или газопроводов,
- трубы, трубки и профиля полые прочие, из черных металлов, трубы для нефте- или газопроводов,
- части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, тележки, оси и колеса, и их частей.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
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22.02.2024, 17:16 16846
В 2023 году вклад холдинга "Байтерек" в поддержку казахстанского бизнеса составил порядка 2,5 трлн тенге
Холдинг намерен сосредоточить усилия на комплексном финансировании точек роста с приоритетом на сельское хозяйство
Фото: Акорда
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель холдинга "Байтерек" Рустам Карагойшин в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что в 2023 году общий вклад холдинга в поддержку бизнеса составил порядка 2,5 трлн тенге, сообщает Акорда.
Кроме того, в дальнейшем в целях обеспечения качественного и устойчивого развития экономики "Байтерек" намерен сосредоточить усилия на комплексном финансировании точек роста с приоритетом на сельское хозяйство, обрабатывающую промышленность, инфраструктуру, транспорт и логистику, а также жилищное строительство.
Также Касым-Жомарту Токаеву было доложено о планах по оказанию мер, направленных на поддержку и развитие конкурентоспособных предпринимателей. Важной целью является расширение финансирования проектов малого, среднего и крупного бизнеса во всех регионах Казахстана. В части МСБ предполагается активная поддержка предпринимателей в малых и моногородах, а также на селе.
Глава государства подчеркнул важность активизации работы в этих направлениях и отметил, что планомерная реализация поставленных задач позволит достичь значительных результатов в укреплении экономики и повышении благосостояния граждан Казахстана.
Напомним, в начале февраля был назначен глава холдинга "Байтерек".
22.02.2024, 15:14 19746
В правительстве определили инвестора строительства хаба на границе Казахстана и Узбекистана
Идут процедуры по созданию юридического лица с участием инвестора и акимата Туркестанской области для передачи индустриальной зоны в управление
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам конкурса, проведенного акиматом Туркестанской области 7 февраля 2024 года, основным инвестором для строительства МЦПК "Центральная Азия" стало ТОО "TCL Gr.". Об этом было сказано в ходе заседания оперативной рабочей группы по вопросам развития трансграничных хабов.
По информации правительства, в настоящее время идут процедуры по созданию юридического лица с участием инвестора и акимата Туркестанской области для передачи индустриальной зоны в управление. Отмечается активное продвижение в вопросах реализации проекта по строительству хаба на границе Казахстана и Узбекистана.
15 февраля 2024 года в Сырдарьинской области стороны обсудили детали ускорения создания МЦПК "Центральная Азия", планы развития, инфраструктуру и наполнение хаба. Инвестором совместно с акиматом Туркестанской области была разработана концепция развития центра промкооперации. Строительство объекта планируют начать уже в этом году. МЦПК будет возведен на приграничной территории в районе международных пунктов пропуска "Атамекен" со стороны Казахстана и "Гулистан" со стороны Узбекистана", - проинформировали в пресс-службе кабмина.
Также ТОО "TCL Gr." заключило меморандум о сотрудничестве с узбекской компанией Global Textile. Это первый инвестпроект МЦПК, нацеленный на производство готовой текстильной продукции.
По итогам встречи заместители акимов сопредельных областей Казахстана и Узбекистана подписали дорожную карту по ускоренному созданию центра промкооперации.
Кроме того, особое внимание в ходе заседания было уделено ходу строительства Каспийского узла. В частности, возникшим проблемам при проведении дноуглубительных работ в порту Курык, где строится многофункциональный морской терминал "Саржа". Данные мероприятия обусловлены падением уровня Каспийского моря и необходимы для обеспечения безопасности мореплавания во внутренней акватории и строительства новых причалов. Работы напрямую влияют на экономическую эффективность торгового мореплавания, экспортно-импортный и транзитный потенциал Казахстана. Участники совещания договорились ускорить все необходимые процедуры для скорейшего старта дноуглубительных работ.
Также на заседании оперштаба был рассмотрен ход строительства других приграничных хабов - ЦТТ "Евразия", ИТЛК "Алатау", Хоргосского узла и сухого порта Кольжат.
22.02.2024, 13:17 22651
Блогеров обяжут помечать рекламные публикации
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации Аида Балаева рассказала в Facebook о новых правилах для блогеров.
Она напомнила, что 10 июля 2023 года главой государства был подписан закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе".
Законопроект направлен на формирование в Казахстане безопасной онлайн-среды.
Одним из ключевых правовых механизмов, отраженных в законе, является обязательство по маркировке онлайн-рекламы", - подчеркнула министр.
Приказ, закрепляющий правила маркировки онлайн-рекламы, опубликован на портале электронного правительства и вступит в силу 2 марта.
По словам Балаевой, правила прошли положительную оценку на предмет воздействия на бизнес и всецело основаны на текущей практике, распространенной в онлайн-сегменте Казахстана.
Формируя данные правила, мы опирались на опыт медиасубъектов, самостоятельно маркирующих контент, размещаемый на коммерческой основе. Мы в свою очередь выступаем за расширение этой здоровой тенденции на все онлайн-пространство Республики Казахстан", - отметила министр.
Для маркировки в начале или в конце публикации необходимо указать одну из следующих формулировок, активно использующихся в онлайн-среде:
- "реклама";
- "рекламный материал";
- "партнерский материал";
- "спонсорский материал";
- "на правах рекламы";
- "оплачено спонсором";
- "на правах PR".
Маркировать социальную рекламу (направленную на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей некоммерческого характера) и рекламу, размещенную на сервисе обмена мгновенными сообщениями (мессенджеры), не нужно", - уточнила Балаева.
Напомним, правила маркировки онлайн-рекламы МИОР РК разработало 25 июля 2023 года.
21.02.2024, 15:39 42696
До пяти дней сократятся сроки прохождения грузов между Казахстаном и Турцией
Депутаты мажилиса ратифицировали соответствующее соглашение
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал межправительственное казахстанско-турецкое соглашение о международных комбинированных перевозках грузов, цель которого заключается в дальнейшем развитии транзитно-транспортного потенциала и торгово-экономических отношений между республиками, сообщили в нижней палате парламента Казахстана.
Соглашение, подписанное в мае 2022 года, направлено на увеличение грузопотока через Транскаспийский международный транспортный маршрут (с использованием железной дороги Баку - Тбилиси - Карс, портов Каспийского моря и международного транзитного коридора Западная Европа - Западный Китай) и, соответственно, увеличение товарооборота между Казахстаном и Турцией, уточнили в мажилисе.
Отмечается, что ратификация соглашения позволит сократить сроки прохождения грузов до 5 дней. В 2022 году прохождение этого маршрута занимало 13-15 дней.
Вместо двух транспортных накладных при комбинированной перевозке по ж/д и морскому пути внедряется единый цифровой документ, который можно будет оформить посредством автоматизированной цифровой платформы.
Кроме того, на сегодняшнем заседании депутаты мажилиса ратифицировали соглашение между Казахстаном и Кыргызстаном о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания, подписанное 26 мая 2022 года в Бишкеке.
Страны договорились наладить сотрудничество между своими поисково-спасательными службами для поиска и спасания пассажиров и экипажей, а также воздушных судов, терпящих либо потерпевших бедствие. Операции будут проводиться в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО)", - отметили в пресс-службе мажилиса.
Кроме того, в задачи соглашения входят:
- взаимное оповещение об авиационных происшествиях и незамедлительное принятие всех необходимых мер по поиску и спасанию пассажиров и экипажей, терпящих либо потерпевших бедствие воздушных судов;
- проведение совместных учений поисково-спасательных служб двух сторон, обмен информацией и опытом;
- оказание взаимной помощи по запросу одной из сторон при проведении поисково-спасательных операций, в том числе на трансграничной территории (авиационная и наземная поддержка поисково-спасательными силами).
21.02.2024, 13:39 44396
Qazaq Air возобновляет авиарейсы из Актобе в Казань
Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю
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Актобе. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания Qazaq Air сообщает о возобновлении полетов из Актобе в Казань с 1 апреля 2024 года.
Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам по расписанию (указано местное время):
- IQ 507 Актобе 17.00 - Казань 16.40;
- IQ 508 Казань 17.40 - Актобе 21.20.
Также предусмотрены следующие транзитные маршруты из нижеперечисленных городов:
- Астана - Актобе - Казань;
- Атырау - Актобе - Казань.
Запуск регулярных рейсов будет способствовать развитию сферы образования, туристического, культурного и делового сотрудничества между Казахстаном и Россией", - отметили в пресс-службе авиакомпании.
Ранее сообщалось, что Qazaq Air увеличила количество рейсов в Новосибирск.
21.02.2024, 09:11 49011
Производство мяса в Казахстане выросло на 39%
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане производство свежего или охлажденного мяса КРС (крупного рогатого скота), свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных за январь-декабрь 2023 года достигло 80,2 тыс. тонн - на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает energyprom.kz.
За январь текущего года произвели уже 7,1 тыс. тонн свежего или охлажденного мяса - сразу на 39,4% больше, чем за январь 2023-го.
Самое популярное среди казахстанцев мясо - говядина: ее потребление составило 18,33 кг в среднем на душу населения за январь-сентябрь 2023 года - на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2022-го.
Следом идет конина: 4,88 кг в среднем на душу населения, рост за год - на 11,7%.
Потребление баранины сократилось на 4% за год, составив 4,02 кг в среднем на душу населения за январь-сентябрь прошлого года.
Потребление свинины уменьшилось на 2,5%: 2,46 кг в среднем на душу населения.
Цены на мясо по итогам января 2024 года выросли за месяц от 0,1% на баранину до 0,6% на конину.
За год заметнее всего подорожала говядина: сразу на 8,7%. Следом идут свинина (на 6,7%), баранина (на 6,3%) и конина (на 4,8%). При этом годом ранее рост цен на говядину составлял 10,7%, на свинину - 15,1%, на баранину - 12,8%, на конину - 16,6%.
Среди регионов Казахстана самое заметное годовое удорожание говядины было зафиксировано в Алматинской (на 16,4%), Атырауской (на 15,7%) и Улытауской (на 14%) областях.
Конина сильнее всего подорожала в Мангистауской (на 11,4% за год) и Улытауской (на 10,5%) областях.
Цены на баранину заметнее всего выросли в Улытауской (на 13,4%), Западно-Казахстанской (на 12,7%) и Алматинской (на 12%) областях.
Свинина в свою очередь сильнее всего подорожала в Акмолинской (на 18,2% за год) и Жамбылской (на 10,3%) областях.
20.02.2024, 17:32 62231
Свыше 410 млрд тенге направляют инвесторы на локализацию автокомпонентов в Казахстане
Фото: primeminister.kz
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Отечественные и иностранные инвесторы направляют свыше 410 млрд тенге на организацию автокомпонентой базы в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан.
Для углубления локализации и развития мелкоузлового производства транспортных средств требуется развитие автокомпонентной базы. В настоящее время в Казахстане реализуются проекты по производству выхлопных систем, бамперов, сэндвич-панелей, полиуретановых ковриков и пластиковых деталей, мультимедиа, сидений, дисков, шин, головок блока цилиндров, механического редуктора, аккумуляторов", - заявил заместитель председателя Комитета промышленности Шынгыс Суюнбаев в ходе международной конференции "Перспективы развития автокомпонентной базы в Казахстане".
Подчеркивается, что глобальная цель локализации производства - сделать продукт более доступным для населения.
Географическая приближенность к потребителю и источникам сырья сокращает расходы производителя на логистику, а это в определенной степени отражается на стоимости готовой продукции. Кроме того, локализация снижает риски дефицита комплектующих, связанные с проблемами поставок, с чем столкнулись мировые производители в пандемийный кризис", - добавили в ведомстве.
Также в рамках конференции ряд компаний и организаций подписали меморандумы о сотрудничестве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане построят завод Kia.
19.02.2024, 15:05 70796
Санаторий "Казахстан" возвращен в госсобственность
Фото: kazsan.kz
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Алматы. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Санаторий "Казахстан" стоимостью более 7 млрд тенге выведен из незаконного залога и возвращен в государственную собственность, сообщили в прокуратуре Алматы.
Как рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, в 2013 году директор санатория "Казахстан", заложив все имущество здравницы и искусственно завысив доходность, получил кредит на 2,6 млрд тенге для ремонта зданий.
Директор и другие лица осуждены к различным срокам лишения свободы за присвоение более 700 млн тенге в 2021 году", - напомнили в ведомстве.
Установлено, что при выдаче кредита банк не провел анализ платежеспособности санатория. Несмотря на это, в 2022 году судом взыскан общий долг - 3 млрд тенге.
По апелляционному ходатайству прокуратуры Алматы решение суда первой инстанции изменено, эта сумма снижена до 1,8 млрд тенге. В свою очередь прокуратура Медеуского района обратилась в суд о признании самого договора залога недействительным ввиду его незаконности и ничтожности. Решением СМЭС Алматы от 12 декабря 2023 года иск прокурора удовлетворен", - проинформировали в прокуратуре.
Таким образом, мерами прокуратуры государственный санаторий стоимостью более 7 млрд тенге выведен из незаконного залога, а также снижен его долг на 1,2 млрд тенге.
Напомним, о планах во возврату здравницы в госсобственность сообщалось в июле 2022 года
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?