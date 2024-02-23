В Казахстане продлили запрет на вывоз отходов и лома черных металлов

Фото: Акорда

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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель холдинга "Байтерек" Рустам Карагойшин в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что в 2023 году общий вклад холдинга в поддержку бизнеса составил порядка 2,5 трлн тенге, - Руководитель холдинга "Байтерек" Рустам Карагойшин в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что в 2023 году общий вклад холдинга в поддержку бизнеса составил порядка 2,5 трлн тенге, сообщает Акорда.





Кроме того, в дальнейшем в целях обеспечения качественного и устойчивого развития экономики "Байтерек" намерен сосредоточить усилия на комплексном финансировании точек роста с приоритетом на сельское хозяйство, обрабатывающую промышленность, инфраструктуру, транспорт и логистику, а также жилищное строительство.





Также Касым-Жомарту Токаеву было доложено о планах по оказанию мер, направленных на поддержку и развитие конкурентоспособных предпринимателей. Важной целью является расширение финансирования проектов малого, среднего и крупного бизнеса во всех регионах Казахстана. В части МСБ предполагается активная поддержка предпринимателей в малых и моногородах, а также на селе.





Глава государства подчеркнул важность активизации работы в этих направлениях и отметил, что планомерная реализация поставленных задач позволит достичь значительных результатов в укреплении экономики и повышении благосостояния граждан Казахстана.



